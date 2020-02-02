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Все про:Білорусь (873) нафта (117) Помпео (222)

 "Усе, що вам потрібно, - звернутися до нас", - Помпео запропонував на 100% забезпечити Білорусь нафтою

Сполучені Штати Америки готові забезпечити Білорусь нафтою на 100% за конкурентними цінами.

Про це Держсекретар США Майкл Помпео заявив в Мінську після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Ми провели тривалу бесіду з економічних питань. Пан Лукашенко сказав, що у білорусів є своя країна - суверенна і незалежна, і вони не можуть бути частиною будь-якої іншої держави. Сполучені Штати Америки хочуть допомогти Білорусі бути суверенною державою, - підкреслив держсекретар. - Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас необхідною нафтою на 100% за конкурентними цінами. Ми найбільші виробники енергоресурсів у світі. І все, що вам потрібно, - звернутися до нас".

Помпео також відзначив успішне співробітництво між країнами в сфері безпеки, яке, розраховує він, буде ще більше розширюватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія й Україна в кінцевому підсумку мають самі вирішити конфлікт на Донбасі, - Помпео в Мінську

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173259
 
   
 Топ коментарі
 
"Обещаю, это будет настоящая нефть а не говно с хлорорганикой", - добавил господин Помпео.
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Бацька, вступай в наш бендеровско-панско-литовский колхоз ! "Все, что вам нужно, - обратиться к нам", - Помпео предложил на 100% обеспечить Беларусь нефтью - Цензор.НЕТ 986
с дядькой Сэмом горевать не будем !
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У хуйла після слів Помпео мабуть почалося неконтрольоване пердіння 😱
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"Обещаю, это будет настоящая нефть а не говно с хлорорганикой", - добавил господин Помпео.
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Там, кроме хлорорганики, серные соединения и парафин....Так что "сябрам" приходится ещё и с этим "трахаться"...
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Бацька, вступай в наш бендеровско-панско-литовский колхоз !
с дядькой Сэмом горевать не будем !
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«Ба́лто-Чорномо́рська вісь» (Балто-Чорноморський союз) - геополітичний проект, теоретизований багатьма політиками і громадськими діячами з України, Білорусі і Литви. «Балто-Чорноморська вісь» передбачає створення свого геополітичного регіону впливу між так званим «Західним світом» (США,Канада, Франція, Велика Британія, Західна Європа, Австралія) і «Пострадянським сходом», який динамічно обертається навколо Росії (Росія, Казахстан, Білорусь, деякі країни Середньої Азії). Проект створення Балто-Чорноморської вісі почав розроблятися українською інтелігенцією на початку 20-го століття[1]. Зокрема, участь у розробці брали президент УНР Михайло Грушевський, ідеолог українського націоналізму 1930-х Юрій Липа. Екзильний уряд УНР покладав великі надії на антиросійський союз разом з Кубанню, Доном, Тереком, народами Кавказу. Юрій Липа розвинув геополітичну доктрину(«Чорноморська доктрина»), вказавши на історичну тяглість орієнтації за віссю Північ - Південь - відСкандинавії та балтійських країн до Чорного моря, Малої Азії та Близького Сходу. З часів Київської Русі, що сформувалась уздовж торговельного шляху «із варяг у греки», через дипломатичні взаєминиХмельницького і Мазепи зі Швецією та Туреччиною, ця ідея не втрачає актуальності і сьогодні.
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Представляю как там Пуйло сейчас злостью заливается.
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я представляю как Помпео с Бацькой ржали над Пыней !
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Верховный правитель ПыняІ. В обихоле просто ху#ло..
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Над пуйлом. В Украине "пыня" не употребляется.
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Та хоч у "диню"...ЧМО воно і є ""Человек Масковскай обасти" ...
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У ***** після слів Помпео мабуть почалося неконтрольоване пердіння 😱
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все срyсайты в истерике бьются, вангyют то что нам в 14г. ванговали.
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Запасаюсь попкорном
"Все, что вам нужно, - обратиться к нам", - Помпео предложил на 100% обеспечить Беларусь нефтью - Цензор.НЕТ 2465

усатый зассыт к сожелению
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Скорей всего он это использует для давления на РФ, чтобы она поумерила пыл.
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Але схоже на те що батька з віслючком помінялися в своїй ролі по відношенню до сцаря...
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Если сша начнет поставки нефти в беларусь то через сколько времени там начнут "притеснять" русскоязычных, и когда там появятся "шахтеры" на танках ?
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В Украине шахеры на танках появились безо всякой связи с нефтью.
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Поверь мне, в Беларуси они уже тоже давно появились, ждут команду тока
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А почему именно Беларусь следующая ?
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А хто? Хіба-що Казахстан із своїми північними регіонами. Проте Казахстан зараз не на часі, отже Білорусь. ***** потрібні переможні війни
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Поки Назарбаєв живий, нічого не буде... А якщо "кацапня" почне "пирхать", він "спустить з цепу" "Білу руку"... Порівняно з нею Білецький - "хлопчик"... (Я з ними стикався, у свій час - врятувало знання казахської. Назарбаєв, "придавив" їх, щоб "неказахи" не повтікали з Казахстану, як Союз розпався. Сказав "Уедут славяне - мы через два года переселимся в кибитки..." А зараз виросло нове покоління, що не пам"ятає СРСР, і позбавлене "меншовартості"...).
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Дотого у Казахстані - зона інтересів Китаю. Їх досить тільки здивовано подивитись "ти куди лізеш?!"
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Вот Польша собирается отказаться от газа, там тоже будут зеленые человечки ?
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Polsa jest NATO u nix armija jest silnaja mozet i Kalingrad otniat sluce vojni i bez problem.
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Тоді чому перші іхтамнєти на чолі з диркіним з'явились саме у Слов'янську? Не в Донецьку, не в Єнакієво, а саме у Слов'янську? Чи не тому, що саме там ВР і Shell починали сланцеву нафту добувати? Питання риторичне...
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"Шахтарі" на танках з'явились якраз через газ. В 2010-2012 рр. компанія Shell робила моніторинг покладів сланцевого газу на Сході України і виявила найбільше родовище в Європі в районі Слов'янську. Питання на засипку - де вперше з'явився гіркін і кодло расєйських 3,14...ів???
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Газ,вугіля,сланець,майдан,Крим,всещо завгодно вигадують расєйски щльондри,аби тільки не визнавати свою агресію,та неможливісь існуваня імперії без України.
Стовпи "руцкого мира" самі визнають,що "Україна є стріжнем на якому тримається Росія".
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Как тольо прошла инфа про разведанные большие запасы сланцевого газа в районе Славянска, так сразу в Славянске и появились... Совпадение?
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Якусь русофобію затівають...
(Бацька, ти звичайно мудак ще той... Але хоч на старість зроби добру справу!)
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Как только Лукашенко начнёт покупать нефть у USA потому, что его Кремль вынуждает своими действиями и шантажом искать других экспортёров, чтобы не сдать страну в новую федерацию, то Лукашенко на всех федеральных TV каналах РФ за один весь сделают подпиндосником, фошыздом, гейропейцем, хочет сдать страну НАТО, полякам, продался за печеньки с нефтью и далее по тексту. Кремлю нужна новая тема для срача, Украина-Сирия больше не заходят по телевидению, нет того ура-патриотизма, а сейчас можно направить внимание на "не забудем не прастим деды ваевали за Белоруссию что ж вы делаете гады, накатим"
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yже начали, в нете по крайней мере, не так резко конечно, но подвижки пошли.
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Лукаш и у вас нефть врзьмет помпео и у путена,это ж хитрая кгбшная крыса
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для начала в штатах сделает закyпкy, ***** сделает скидочкy и на год с нефтью все yспокоится.
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Pokupajet oni i iz rosiji s kakoj to kompaniji ne rosneft a drugaja.Tut cena amerikanskoj nefti mozet byt daze desevle no tranportirovka dorogaja
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Batia skazal sto 40% budet ruskoje neft,a drugoje s drugix stran.Norvezkoj byli dovolni poxozaja ona na ural neft i cena xorosaja bez posrednikov kupili.Norvezkuju cerez ******** vezut 2 nedeli budet vesti cisternami,tam 80000 ton zavezli
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Красота! Наконец-то России хватит нефти для отопления Сибири. Поздравляю сибиряков, а заодно и всех россиян и со снижением цен на бензин!
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Эрдоган обучает батьку бить карлика в спину."Все, что вам нужно, - обратиться к нам", - Помпео предложил на 100% обеспечить Беларусь нефтью - Цензор.НЕТ 4694
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А прикольно выставить по беларусско-московитской границе частокол из "Пэтриотов".
И построить гигафектори-5 по выпуску дешёвых электриков на всё СНГ.
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А почему нет "Патриотов" на границе Украина-РФ ?
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Патамушьта.
Не с нашими гавно-командующими.
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А папереднику Обама не то,что "ПЕТРИОТ" - рогатки не ПРОДАЛ! Только одеяла и сухпайки.
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потому что литиума в микромордоре нету. да и патриоты не должны стоять вдоль границы. это обычные пво шные системы.
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все это никак не поможет лукавому цыгану быть поглащенным мордовской удмуртией.потому что чуваш с беларусцем братьянавек.
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Це не звук попкорну- це рвуться ватні пукани запарєбрікам)))
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А ....а...а как же 9 мая, деды воевали, на Берлин и т.д. Та не, лучше пусть с голоду пухнут. Это проверено.
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Цензоровские эксперДы, ура-патриоты захлопали в ладоши и признали Лукашенко своим - смешно и грустно.
Российский нефтяной дисконт приносил Беларуси до 60% экспортной выручки, позволял законсервировать совок, не проводить реформы.
Нефть от США по мировым ценам не имеет смысла, так как у беларуских НПЗ степень переработки не может конкурировать с ЕС - прибылей не будет.
Кроме "нефтяной иглы", не стоит забывать про политические аспекты - союз с Западом предполагает сменяемость власти, уважение прав человека. И конечно ответственность самого Лукашенко за узурпацию власти, расправы над политическими оппонентами. Он что, добровольно пойдет в тюрьму?!
Путен в свою очередь крышевал это бл@дство, помогая уничтожать все беларуское. Для Лукашенко и Беларуси наступает час расплаты - видимо придется пройти через полную жопу вместе с путинской РФ.
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Всё верно, согласен. Но.... всё-таки это лучше проводить (в смысле сменяемость, права и т.п.) раньше, чем в критическом состоянии. Ибо это НЕИЗБЕЖНО, вечно совок не может жить в консервах, согласитесь, Дружище. Так что.... доходы от нефти из параши рано или поздно должны были закончиться, увы. Так что голова колхоза, прижатый к стене, может сделать что-то путное без путЕНГА. Удачи, белорусы
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Лукашенко при любом раскладе кранты - и поделом.
Все хорошее, что он может еще сделать - оставить Беларусь в глазах мирового сообщества и для международного правосудия жертвой преступного путинского режима, а не его союзником.
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Глубина переработки - это одно. Конкурентная цена для ЕС у них будет. За счет уровня оплаты и более чистой нфыти,при равных ценах.
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Российский дисконт - завуалированное финансирование режима Лукашенко, изначально задуманное как политическая и экономическая мышеловка с целью дальнейшего поглащения страны.
При закупках сырья по мировым ценам - нефтяная отрасль может и выживет, но кто будет финансировать остальные неэффективные секторы экономики, социалку, аппарат управления?
Когда я говорю "кранты"- подразумеваю экономическрй и социальный коллапс: гиперинфляцию, дефолт, потерю вкладов.
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Кстати, а бацька осознаёт что в союзном государстве будет солидарная ответственность?
В том числе за Крым и Донбасс.
Разделите санкции пополам.
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Беларусь как законсервированный совок. Какая нефть из США? Это разве-что поговорить. Нефть будет из нарашки. После 'ссоры' будет бурное примирение и заверения в вечной дружбе и любви.
А сын Лукашенко будет ещё и следующим президентом.
Беларусь- это Украина , если гипотетически представить , что у нас не было бы два майдана. С актуальной перспективой поглощения рашкой.
Нас поглотить не удалось, только откусила крым и часть Донбасса, Беларусь будет сожрана целиком и только 'добровольно'
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И это тоже возможно, конечно. Не раз, не два уже ссорились верные друзья. И мирились. Возможно. Но у ху....ла, видимо, мало времени. Не знаю - почему. Но батька в курсе, видимо, раз затеял такую кашу.
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Ну, если с хорошей скидкой, то пускай возят.
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А помнится бацька ворота посольства Штатов заваривал...
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и все что нужно Украине,а самое главное закончить кровопролитие- обратится к рашистам..
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Ну вообще то Лукашенко спокойно покупает нефть в Венесуэле. Зачем ему американцы- посредники?
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Для "бацька" нужна не просто нефть или газ.. А "бесплатный газ и нефть" или за пол цены. Кто предложит, тот и будет "брат ", с которым он будет, как он там говорил " Спиной к спине отстреливаться от врагов".
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Как примитивно... Это ж каким надо быть утырком, чтобы помогать этому колхозному быдлу!
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ТУТ 2 ВАРИКА, ЛИБО ПУЙЛО СОГЛАСИТСЯ НА УСЛОВИЯ ЛУКИ (ВО ЧТО НИКТО НЕ ВЕРИТ) ЛИБО БЕЛАРУСИ ПРИЙДЕТСЯ НИЧИНАТЬ ДВИГАТСЯ В СТОРОНУ ЗАПАДА.
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Если путин захочет, то месяца через 3-4 Лукашенко не будет президентом. Легко. Все давно уже готово, только ждут команду.
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Короче все понятно. Штаты будут покупать нефть у России ,приклеивать свой интерес и перепродавать Белоруссии.Они так кстати уголь Украине продавали.
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Ну если с бульбашами пока непонятки то казахи пуйлу просто не по зубам -там хорошо сидит Китай да и про Штаты Нурсултан не забывает . пуйло об энтом имеет информацию и не дёргается .
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