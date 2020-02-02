 "Усе, що вам потрібно, - звернутися до нас", - Помпео запропонував на 100% забезпечити Білорусь нафтою

Про це Держсекретар США Майкл Помпео заявив в Мінську після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
"Ми провели тривалу бесіду з економічних питань. Пан Лукашенко сказав, що у білорусів є своя країна - суверенна і незалежна, і вони не можуть бути частиною будь-якої іншої держави. Сполучені Штати Америки хочуть допомогти Білорусі бути суверенною державою, - підкреслив держсекретар. - Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас необхідною нафтою на 100% за конкурентними цінами. Ми найбільші виробники енергоресурсів у світі. І все, що вам потрібно, - звернутися до нас".
Помпео також відзначив успішне співробітництво між країнами в сфері безпеки, яке, розраховує він, буде ще більше розширюватися.
с дядькой Сэмом горевать не будем !
усатый зассыт к сожелению
Стовпи "руцкого мира" самі визнають,що "Україна є стріжнем на якому тримається Росія".
(Бацька, ти звичайно мудак ще той... Але хоч на старість зроби добру справу!)
И построить гигафектори-5 по выпуску дешёвых электриков на всё СНГ.
Не с нашими гавно-командующими.
Российский нефтяной дисконт приносил Беларуси до 60% экспортной выручки, позволял законсервировать совок, не проводить реформы.
Нефть от США по мировым ценам не имеет смысла, так как у беларуских НПЗ степень переработки не может конкурировать с ЕС - прибылей не будет.
Кроме "нефтяной иглы", не стоит забывать про политические аспекты - союз с Западом предполагает сменяемость власти, уважение прав человека. И конечно ответственность самого Лукашенко за узурпацию власти, расправы над политическими оппонентами. Он что, добровольно пойдет в тюрьму?!
Путен в свою очередь крышевал это бл@дство, помогая уничтожать все беларуское. Для Лукашенко и Беларуси наступает час расплаты - видимо придется пройти через полную жопу вместе с путинской РФ.
Все хорошее, что он может еще сделать - оставить Беларусь в глазах мирового сообщества и для международного правосудия жертвой преступного путинского режима, а не его союзником.
При закупках сырья по мировым ценам - нефтяная отрасль может и выживет, но кто будет финансировать остальные неэффективные секторы экономики, социалку, аппарат управления?
Когда я говорю "кранты"- подразумеваю экономическрй и социальный коллапс: гиперинфляцию, дефолт, потерю вкладов.
В том числе за Крым и Донбасс.
Разделите санкции пополам.
А сын Лукашенко будет ещё и следующим президентом.
Беларусь- это Украина , если гипотетически представить , что у нас не было бы два майдана. С актуальной перспективой поглощения рашкой.
Нас поглотить не удалось, только откусила крым и часть Донбасса, Беларусь будет сожрана целиком и только 'добровольно'