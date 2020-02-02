 Дві міськради в Миколаївській області вимагають скасувати плату за доставку газу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Відповідне звернення ухвалено на сесії міської ради Баштанки.

"Вимагаємо від НКРЕКП та Кабінету міністрів України скасувати абонплату за транспортування газу. Наша громада вважає це рішення незаконним і грабіжницьким. За свою газотранспортну систему ми заплатили сповна, вона будувалася за рахунок як комунальних підприємств, так і за кошти місцевих жителів. Тепер у нас вимагають заплатити за своє ж майно ще раз. Люди обурені", - зазначив депутат міськради Віталій Грицюк.

Баштанська ОТГ - одна з найбільших громад області, вона об’єднує місто Баштанка і 26 населених пунктів.

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Вимагати аналогічного рішення прийшли до міської ради й мешканці Первомайська, обурені отриманими платіжками.

У результаті депутати Первомайської міської ради ухвалили звернення до президента Зеленського щодо скасування постанови НКРЕКП від 24.12.2019 №3035 "Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ "Миколаївгаз".

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