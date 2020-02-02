 Дві міськради в Миколаївській області вимагають скасувати плату за доставку газу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
Відповідне звернення ухвалено на сесії міської ради Баштанки.
"Вимагаємо від НКРЕКП та Кабінету міністрів України скасувати абонплату за транспортування газу. Наша громада вважає це рішення незаконним і грабіжницьким. За свою газотранспортну систему ми заплатили сповна, вона будувалася за рахунок як комунальних підприємств, так і за кошти місцевих жителів. Тепер у нас вимагають заплатити за своє ж майно ще раз. Люди обурені", - зазначив депутат міськради Віталій Грицюк.
Баштанська ОТГ - одна з найбільших громад області, вона об’єднує місто Баштанка і 26 населених пунктів.
Вимагати аналогічного рішення прийшли до міської ради й мешканці Первомайська, обурені отриманими платіжками.
У результаті депутати Первомайської міської ради ухвалили звернення до президента Зеленського щодо скасування постанови НКРЕКП від 24.12.2019 №3035 "Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ "Миколаївгаз".
бо у держави, що срср, що у потім у України, ніколи не вистачало коштів
на газифікацію..
а зараз фірташі і суркіси будуть отримувати ще і плату за вдалу приватизацію..
міські і райгази жодного разу не пришли з фарбою і не пофарбували труби.
все це робиться силами споживачів..
І плата за мережі влітку буде більша, ніж плата за газ у літні місяці..
Тобто на споживачів навісили тисячі гривен з повітря..
(короче - если и есть сам Акт об установке и подключении, то нет документов на материальные затраты...как-то так)))) да Вы и поняли, что я мямлю! ))))
С другой стороны какую часть Баштанка построила за свой счёт трубопровода в сравнении с остальной частью сотен километров от поставщиков газа? 0,5%? А кто обслуживает за их собственные деньги построенный газопровод?
И в третьих - обычно жители покупают трубы, а проект и стоимость монтажа кто оплатил? - местный бюджет, государственный?
Сложно всё это... Потому был один счёт и нефиг было Кабмину с НКРЭ выпендриваться.
Але я так розумію, що ти - мертвечуківський совковий зажоп. Чи зрозумієш ти цю просту річ - неясно.
Навіть, якщо міські громади збудували оті газотранспортні системи - то потім вони були передані на баланс іншим організаціям. Хто вам доктор, що передали задурно?
Не, знаю, чи тобі допоможе - але спробую пояснити... В контексті подальших ринкових реформ, з якими Україна просувається в ЄС (швидкість і напрям - допускають дискусію, але це інша проблема) населення України повинно отримати вибір з числа багаточисельних конкурентів на отримання комунальних послуг, в т.ч. на забезпечення газом. Для цього в Нафтогазі має пройти так званий "анбандлінг", тобто, розділення на тих, хто постачає газ з тими, хто його транспортує. Так от, отому транспортному агенту оплата за транспортування має йти окремою платіжкою - щоб не плутались грошові потоки. Бо якщо тільки будуть плутатись - то організація, яка займається транспортуванням - нічого не отримає, таке вже ми проходили в девяностих...
Зрозуміло?
есть же еще трубы водоканала и провода ДТЭКа...
там же тоже про доставку мечтают!
за доставку газа - это пробник...если прокатит...то покатит по стране и все остальное...