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Все про:Миколаївська область (451) тарифи (370)

 Дві міськради в Миколаївській області вимагають скасувати плату за доставку газу

У Баштанці і Первомайську Миколаївської області вимагають скасувати плату за доставку газу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Відповідне звернення ухвалено на сесії міської ради Баштанки.

"Вимагаємо від НКРЕКП та Кабінету міністрів України скасувати абонплату за транспортування газу. Наша громада вважає це рішення незаконним і грабіжницьким. За свою газотранспортну систему ми заплатили сповна, вона будувалася за рахунок як комунальних підприємств, так і за кошти місцевих жителів. Тепер у нас вимагають заплатити за своє ж майно ще раз. Люди обурені", - зазначив депутат міськради Віталій Грицюк.

Баштанська ОТГ - одна з найбільших громад області, вона об’єднує місто Баштанка і 26 населених пунктів.

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Вимагати аналогічного рішення прийшли до міської ради й мешканці Первомайська, обурені отриманими платіжками.

У результаті депутати Первомайської міської ради ухвалили звернення до президента Зеленського щодо скасування постанови НКРЕКП від 24.12.2019 №3035 "Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ "Миколаївгаз".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173258
 
   
 Топ коментарі
 
більша частина мереж у приватному секторі побудована за кошти споживачів,
бо у держави, що срср, що у потім у України, ніколи не вистачало коштів
на газифікацію..

а зараз фірташі і суркіси будуть отримувати ще і плату за вдалу приватизацію..
міські і райгази жодного разу не пришли з фарбою і не пофарбували труби.
все це робиться силами споживачів..

І плата за мережі влітку буде більша, ніж плата за газ у літні місяці..
Тобто на споживачів навісили тисячі гривен з повітря..
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Ну да мы помним " Кто против *********** за газ- тот огенд *******"
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Я и говорю- в Николаеве и области просто беспредел с этими конторами газа. Что хотят, то и творят, а у Гончарука всё в порядке, конечно, главное чтов Киеве всё как хочет президент.
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більша частина мереж у приватному секторі побудована за кошти споживачів,
бо у держави, що срср, що у потім у України, ніколи не вистачало коштів
на газифікацію..

а зараз фірташі і суркіси будуть отримувати ще і плату за вдалу приватизацію..
міські і райгази жодного разу не пришли з фарбою і не пофарбували труби.
все це робиться силами споживачів..

І плата за мережі влітку буде більша, ніж плата за газ у літні місяці..
Тобто на споживачів навісили тисячі гривен з повітря..
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Тут только подавать в суд. По возможности коллективные обращения . И приложить докащательства, что сети были проведены ща счет потребителей, а значит собственников этиз сетей
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в суде потребую акты выполненных и оплаченных собственником работ и все чеки на оплату материалов и т.д... а не у всех это есть, более того не у всех оно было
(короче - если и есть сам Акт об установке и подключении, то нет документов на материальные затраты...как-то так)))) да Вы и поняли, что я мямлю! ))))
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ДНР И ЛНР? Это требование ЕС - разделить мухи и котлеты, платежи не поменялись, и без разделения мы не сможем нормально с ними сотрудничать. Более того, всякий раз когда фирма или государство объединяет какие-то платежи - жди что тебя прокинут или продадут чтото втридорога.
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Больше скажу, ЕС приняли такое требование для того чтобы нагибать Газмяс и местных монополистов! Опять какая-то падло оплатила ботов строчащих Зраду, я не поддерживаю зеленых, они дно, но такие зрады проплаченые кучерявым это во вред стране, и тот антипиар что на нем поднимают вредит стране.
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Ты мне ваася сказки не расказывай я не порохобот Голосовал за маланского смехотунчика и у меня мнение как и у большинства украинцкв \ Чтоб вы петухи зеленые этими деньгами подавились\ Я живу в частном секторе в пригороде Киева В 68 году когда мне было13 лет Собрались люди всей улицы скинулись на бабки и купили трубы Затем выкопали траншею по длине своего забора Наша семья уплатив деньги копала неделю Я после школы батя после работы Затем купили трубы и завели газ в дом Ну а затем пришли ****** с газконторы и батя подписал бумагу что он передает трубы етим петухам За что платить маланцам Покажи хотя бы один новый трубопровод или ГРП все построено при совдэпе
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Конечно очень зря разделили. Пожнут бурю.
С другой стороны какую часть Баштанка построила за свой счёт трубопровода в сравнении с остальной частью сотен километров от поставщиков газа? 0,5%? А кто обслуживает за их собственные деньги построенный газопровод?
И в третьих - обычно жители покупают трубы, а проект и стоимость монтажа кто оплатил? - местный бюджет, государственный?
Сложно всё это... Потому был один счёт и нефиг было Кабмину с НКРЭ выпендриваться.
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Я может и удивлю Вас , но в 2012 я подключал новый дом к магистрали, начиная от ямы и заканчивая актом приемки ВСЕ оплатил я(Трубы, монтаж, клапана ,и сигнализацию которую даже не поставили!! но купить заставили) даже когда я приемщика привез на ЛИЧНОМ авто, мне выписали 2транспортные расходы, как будто его везли за счет газовшиков.Мало того ходят контролеры и следят чтоб труба к дому и часть магистрали на участке били покрашены мной!! или выписывают предписание.Мало того заставили трубу обернуть резиной, так как выше проходит леп! Да проэкт тоже я оплатил, около 1200грн тогда.
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правильно - ососбый статус называется..............
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Cебестоимость добычи газа "Укргазвидобування" - 1079 грн (38 долл.) за 1 тыс. куб м. Не платить этим тварям ничего свыше этого !
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все повинно мати ринкову ціну. Якщо ринкова ціна $120 за тисячу - повинен платити всі 120 з доплатою на доставку включно з зарплатами і податками транспортувальників. Інакше - не отримаєш нічого: з часом все розвалиться.
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при нынешних ценах на газ развалится еще быстрее - перестанут и те кто еще платит
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чому в цивілізованих країнах не розвалюється, а нормально функціонує?
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Вы правы, здесь ключевое слово "цивилизованных". В этом насквозь прогнившем, коррумпированном обществе удивительно, что вообще что-то еще функционирует, но это дело времени, эта статистическая погрешность скоро самоотрегулируется
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а куди, блєять іде різниця між "ринковою ціною" та собівартістю?
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І має бути ринкова ціна для України, тому що ми видобуваємо цей газ , а не експортуємо
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*видобуваємо для власних потреб. А не експортуємо або купуємо в інших країнах
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Ринкова - неринкова, то так. В мене питання - куди йде різниця між "ринковою" ціною і собівартістю?
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це - доходи власника отого газу. Чим більші доходи - тим більші податки він сплачує. Більше того, на такі фірме накладається додаткове оподаткування у вигляді акцизів, плати за ліцензії (в т.ч. за газовидобування), ренти та інших фіскальних зборів.
Але я так розумію, що ти - мертвечуківський совковий зажоп. Чи зрозумієш ти цю просту річ - неясно.
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о це так розколов так розколов. Ти тільки одне скажи, шпєціялист, чому облгази є тзов із кіпрськими засновниками?
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Те, що газостранспортна система низького тиску будувалась, бувало, на комунальне бабло - одна справа. А те, що затрати на її експлуатацію існують, і потрібні кошти на це - інша, і, причому, серйозна справа. Чи комусь вже забулись випадки, коли через неналежну експлуатацію труб газу будинки рушились з численими жертвами??? Так нещодавно таке сталось у Львівській області... А памятаєте, як цілий підїзд рвонув у Дніпрі - порядка двадцяти загиблих?
Навіть, якщо міські громади збудували оті газотранспортні системи - то потім вони були передані на баланс іншим організаціям. Хто вам доктор, що передали задурно?
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ми і так платимо за газ, в ціну якого додані і транспортування і 200 мільонів премії, так що не проходить ваше брехливе виправдання
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Да, план в тебе не те що хитрий; а взагалі неякісний, раз зрозуміти не можеш. Або ж - твоя совкова ментальнісь... Ти не мертвечуківський зажоп, часом?

Не, знаю, чи тобі допоможе - але спробую пояснити... В контексті подальших ринкових реформ, з якими Україна просувається в ЄС (швидкість і напрям - допускають дискусію, але це інша проблема) населення України повинно отримати вибір з числа багаточисельних конкурентів на отримання комунальних послуг, в т.ч. на забезпечення газом. Для цього в Нафтогазі має пройти так званий "анбандлінг", тобто, розділення на тих, хто постачає газ з тими, хто його транспортує. Так от, отому транспортному агенту оплата за транспортування має йти окремою платіжкою - щоб не плутались грошові потоки. Бо якщо тільки будуть плутатись - то організація, яка займається транспортуванням - нічого не отримає, таке вже ми проходили в девяностих...
Зрозуміло?
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дорогенька моя немертветчуковська ікспердиня, чому анбандлінг має пройти колись у майбутньому а платіжки дві вже сьогодні?
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Треба було вже років 20 тому ввести цю систему,і в нас би не було олігархів і монополії. Але більшість це совкодрочери якими маніпулюють
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Собаки что ли закончились...платить нечем?
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«Нефтегаз» уже давно де-факто вышел из-под контроля государства Украина, а де-юре еще нет. Он управляется откуда-то извне, а очередная власть просто боится и стесняется это признать.
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Почему все молчат за коэффициент "приведення до нормальних умов"?! По киевской области за январь 1,1. И это при плюсовой температуре весь месяц, как и в декабре. А рассчет берется как при-20С. Вот и выходит за 300 кубов плюс 30 кубов. Суки!!!
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кстати одно время была попытка поставить счетчики на воду в частных домовладениях. Вполне возможно что и это зе-команда продавит.
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из кипра она контролируется. украинские коммуно-олигархи вывезли деньги из Украины и заводят их же как иноземные инвестиции.
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Это касается не только газа, но и электроэнергии, с еврооккупацией Украины, с мошенническим Еврослугой народа нужно бороться, иначе придется продавать не только собак, чтобы оплатить коммуналку.
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Если разделят оплату на все услуги, то посчитайте сколько человек должен будет дополнительно заплатить только за эти дополнительные квитанции. Создают бред - было одно предприятие по обеспечению газом, теперь будет два(???). И так по каждой услуге ЖКХ! Во сколько появится дополнительных надуманных рабочих мест...для своих людей.
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.В моем микрорайоне второй день невыносимо воют собаки...
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та пагадите!
есть же еще трубы водоканала и провода ДТЭКа...
там же тоже про доставку мечтают!
за доставку газа - это пробник...если прокатит...то покатит по стране и все остальное...
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