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 Політика України
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Все про:агітація (126) Нацполіція (8927) Харківщина (846) Шарій Анатолій (35)

 Намети "Партії Шарія" розгромили на Харківщині

Намети партії проросійського пропагандиста Шарія повалили, агітацію розкидали. Поліція розслідує хуліганство і викликає учасників бійки в відділення.

Інцидент стався в м. Дергач Харківської області. Його відео опублікував у фейсбуці користувач Владислав Пашко, інформує Цензор.НЕТ.

"На відео можемо спостерігати представників "Правого Сектора", "Дергачівської альтернативи" і депутатів від партії "Самопоміч", що вирішили зірвати акцію представників партії "Шарія", - написав він.

Намети Партії Шарія розгромили на Харківщині 01

У поліції Харківської області повідомили, що розслідують хуліганські дії під час проведення агітаційної акції.

Встановлено, що під час акції, яка тривала з 10:30 до 13:00 на площі Привокзальній у місті Дергач, представники партії роздавали перехожим брошури. До місця проведення заходу підійшли семеро людей. Вони почали словесну перепалку, потім завалили намет і розкидали друковану продукцію.

Особи учасників конфлікту встановлені. Ними виявилися місцеві мешканці віком від 29 до 53 років. Уже троє осіб надали свідчення щодо події біля агітаційних наметів. Інші відмовилися. Усі семеро отримали повістки про виклик як свідки на понеділок, 3 лютого, до Дергачівського відділу поліції.

За фактом події слідчі Дергачівського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 4 років позбавлення волі. До матеріалів кримінального провадження долучено відеозаписи мобільного телефону одного зі свідків та з камери відеоспостереження.

Слідчі дії тривають.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173257
 
   
 Топ коментарі
 
ще не вмерли в Україні ні Слава ні Воля...!!! геть проросійську наволоч...!!!
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класс, явный враг Украины, на кремлевские деньги, творит в стране что хочет.
давайте в разных городах палатки чепyшилы и пасечника разрешим ставить, а что такое, они же граждане нашей страны, все демократически.
ведь какая разница, да зебилоиды?
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Производство расследуют по ч. 2 ст. 296 (хулиганство). Мужчинам, повалившим палатки, может грозить до 4 лет лишения свободы.

а сепары ХНР - пострадавшие Палатки "Партии Шария" разгромили на Харьковщине - Цензор.НЕТ 670
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он сотрудничает с москвой. этого достаточно
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Шарий жестко разбомбил Порошенко на последних выборах но я не разу не слышал такого чтобы он где то хвалил старого извращенца педофила Путина...Вы зачем то клевещете на него называя *пророссийским* Вот одно из его видео где он на 1-00 минуте видео открыто говорит что Крым это Украина. https://youtu.be/HCIfOjZKaJs
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Палатки "Партии Шария" разгромили на Харьковщине

Молодцы, если ничего не делать, то пророссийские силы еще больше укоренятся на Харьковщине, со всеми вытекающими негативными последствиями для Украины.
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Антиукраинская позиция Шария в том, что он демонстрирует тупую продажность украинской журналистики и то, что в современной Украине свободно существует наемный беззаконный активизм, когда небольшие группы, крышуемые отдельными силовиками, могут творить на улицах любые преступления, подавляя свободу слова. Метод работы Шария прост: его люди совершают законные и безобидные акции, на которые охрана Пороха раньше, а теперь - активисты, реагируют совершенно беззаконно и хулигански, о чем Шарий потом с удовольствием звонит на весь мир, доказательно унижая украинскую государственность.
Конечно, Шарий - враг народа, но без помощи украинской патриотической прессы и активистов он был бы никем и ничем.
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Само то, что сейчас в Украине СУЩЕСТВУЮТ "палатки партии шария"!! ЭТО ПИ#ДЕЦ! Намети "Партії Шарія" розгромили на Харківщині - Цензор.НЕТ 2261

А теперь, в связи с тем, что украинские каналы для тарелочников становятся платными, плюс 1100 грн. за установку - получаем новые ДЫРЫ и новых шариев ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ!
План зебилов в действии?!
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..когда зебильная власть благосклонна к украинофобам..
а в другой раз, чтобы не связываться с пещерным правосудием, сторонники оккупанта пострадают дистанционно.. мусора-авак-овцы и прочие владные провокаторы этого же добиваются?
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"..когда зебильная власть благосклонна к украинофобам.." - что значит "благосклонна"?

эта власть и есть украинофобы - оккупанты...
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Слава харьковскому правому сектору! А полицаям ганьба - это они шариковых должны были гонять
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за палатку 4 года-это круто, а порошенко со своими ворами украл милиарды у народа и на свободе-это как? рябошапка, вопрос к вам-где посадки каждую неделю? сколько вы будете сопли жевать?
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устроили у нас какой-то инкубатор питушария, как такое поскудство вообще возможно Намети "Партії Шарія" розгромили на Харківщині - Цензор.НЕТ 566
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..само понятие "партея шарика" этого, сволочи продажной, здесь в Украине, моск в ступор приводит. Как такое стало возможным?..Кто эти звэрушки безхребетные, почему поименно на столбах их патреты еще не висят .с указанием дом. адресов, тел. и мест работы?...почему не сгоняют их люди сраными веникам по городам и весям в сторону запоребрика?..почему говнюк этот, шарик уголовник,извращенец сексуальный, до сих пор не истребован у австрияк или где он там нычку себе прикупил и под суд не отдан за уголовное преступление совершеннное им у макдоналдса в центре киева?..какие палатки, какие брошюры, какая бл. антигосударственная агитация, возможны в это время в стране?...тоже относится и к партее Зажопников, красноперых вчерашних, и пр. сброда проимперского, буденновки звездой назад повернувшего?.., там же больше половины уголовников, вторая ее часть - воры миллоионеры, штампы на которых ставить негде... Намети "Партії Шарія" розгромили на Харківщині - Цензор.НЕТ 6983...чего ждет власть?..где закон об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность?..ПАРЕ заткнется теперь, они о своих "ценностях" уже на весь мир обьявили, вернув кацапов в ПАСЕ эту позорную еще и конченного кацапа-нацика вице-президентом избрав!!! Намети "Партії Шарія" розгромили на Харківщині - Цензор.НЕТ 6983 .....
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Когда появятся палатки лнр днр?? Думаю уже скоро
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Сидить чмо за кордоном і каламутить воду за мокшанські гроші в нашій хаті.Влада дивиться і наче не помічає.Так що вибачайте коли патріоти трохи поганяли мокшанських гнид з українськими паспортами.До речі питання вирішити можна на раз два,відібрати громодянство і на Бєлгород.Я готовий купити за свій кошт їм квитки на електричку.
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У СБУ и МВД нет претензий к партии Шария.Какое право имеют какие то упыри портить чужое имущество?Тебя что то не устраивает? Подавай позыв в суд.А самодеятельностью не фиг заниматься.
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Мужчинам, повалившим палатки, может грозить до 4 лет лишения свободы.

Это все что нужно знать про систему наказаний в стране... За убийство меньше дают....
Первое с чего нужно начинать судебную реформу - спалить в костре уголовный кодекс и купить его например в Америке.
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ЗА ТЕРАКТ В ХАРЬКОВЕ ОТПУСТИЛИ В ПАРАШУ И ТЕПЕРЬ ОНИ ТРЕБУЮТ СНЯТЬ ПРИГОВОР СУДА И БУДУТ ДАЛЬШЕ ХОДИТЬ ПО ХАРЬКОВУ ГЛУМЯСЬ С ЖЕРТВ! А ЗА ПОВАЛЕНУЮ ПАЛАТКУ ПЕТУШАРИЯ ХОТЯТ НА 4 ГОДИКА ПОСАДИТЬ! СПАСИБО ЗЕБИЛЬНОЙ ВЛАСТИ!
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А что? Четыре года нормальный, справедливый срок.
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Гнати ворогів України з влади.Поки бидлота при владі,доки таке буде творитися в Україні.
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