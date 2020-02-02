 Євросоюз відправив до Китаю майже 12 тонн захисних засобів

Про це йдеться в заяві комісара ЄС з питань управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
Зазначається, що голова КНР Лі Кецян під час телефонної розмови звернувся до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням надати "термінову допомогу" у боротьбі з коронавірусом. У відповідь на це в Координаційному центрі ЄС заявили, що готові надати Китаю додаткові засоби для індивідуального захисту й полегшити їхнє доставлення.
Країни-члени ЄС вже надіслали близько 12 тонн захисних засобів до Китаю.
Минулого тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заявила, що ЄС готовий надати Китаю будь-яку допомогу, необхідну для подолання коронавірусу.
Нагадаємо, на екстреному засіданні 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.
Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Называется она ВОЗ.
Намного больше пользы будет, чем от дешевого пиара, вроде этого.
Правда, она считала, что болезнь начнет распространяться из Африки, а не из Китая.
Провидица предрекала, что в первой четверти 21 века человечество столкнется с неким новым вирусным заболеванием. "Заболевание стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней", - отмечала Ванга.
Кроме этого в предсказании болгарской ясновидящей говорилось о том, что создание вакцины против нового заболевания займет не менее года.
Конечно, абсолютно точно утверждать, что речь идет именно коронавирусе, который распространяется сейчас, нельзя. Но с другой стороны, многие эксперты также говорят о сроке в один год для создания вакцины.
И вот видео и фото из кетая. Смотрите и думайте сами...
А тем временем вот что сегодня творится в кетае, а завтра будет и у нас...
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И ещё...
И ещё.
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И вот ещё.
Также вот.
И вот.
И вот.
Ещё вот.
И ещё.
И ещё.
И снова.
И снова...
А вот тут говорят, что если кто-то чихнёт или кашлянет на стол,например,то инфекция там может сохранятся до ...внимание....72 часов ! И это только предварительные умозаключения, то есть ещё не ясно на самом деле насколько вирус живуч и в какой среде. Вся эта погоня миллиардеров за баблом любой ценой на самом деле вгоняет в ярость даже...суки конченные...боятся что их прибыли упадут...
https://www.youtube.com/watch?v=5hFNOiCOLJ0
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Как там курс акций у Алибабы?
Кто там из олигархов запоребриковских вложился в Алибабу?
Усманов?