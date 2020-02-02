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 Євросоюз відправив до Китаю майже 12 тонн захисних засобів

Країни-члени ЄС підтримуватимуть Китай в боротьбі зі спалахом смертельного коронавірусу.

Про це йдеться в заяві комісара ЄС з питань управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Зазначається, що голова КНР Лі Кецян під час телефонної розмови звернувся до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням надати "термінову допомогу" у боротьбі з коронавірусом. У відповідь на це в Координаційному центрі ЄС заявили, що готові надати Китаю додаткові засоби для індивідуального захисту й полегшити їхнє доставлення.

Країни-члени ЄС вже надіслали близько 12 тонн захисних засобів до Китаю.

Минулого тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заявила, що ЄС готовий надати Китаю будь-яку допомогу, необхідну для подолання коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус може виявитися для світової економіки небезпечнішим, ніж криза 2008-го року, - Moody's

Нагадаємо, на екстреному засіданні 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173255
 
 
 Топ коментарі
 
Защитные средства для Китая
Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 518
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Посылать в китай средства защиты сделанные в китае? В интересном мире мы живём.
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В кетаез нет бабла? Вторая экономика в мире! 😳
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вторая!! эт не показатель того что ,,лучшая!!"(при оценках так же учитывайте) Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 2841 Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 7813
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я пац сталом!!и что китаю эти двенадцать тонн?(хотя мож и чего качественного?? тогда да!!) Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 32
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відправте їм яду. Нам з них толку не буде.
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с кого?? (толка не будет??) с китайцев??или таки яда который им отправят?? Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 7174 Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 7514
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Китайцы ограбили весь мир, украли все технологии, а теперь помощи попросили! Ха!
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Есть огромная структура, которая вместо того что бы заняться разработкой вакцины против вируса, занимается фигней.
Называется она ВОЗ.
Намного больше пользы будет, чем от дешевого пиара, вроде этого.
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У них кримінальне переслідування було за ненормовану дитинку і всерівно плодилися. Зараз діє закон геометричної прогресії.
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У Ванги нашли пугающее пророчество про коронавирус. Провидица предупреждала о болезни.
Правда, она считала, что болезнь начнет распространяться из Африки, а не из Китая.
Провидица предрекала, что в первой четверти 21 века человечество столкнется с неким новым вирусным заболеванием. "Заболевание стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней", - отмечала Ванга.

Кроме этого в предсказании болгарской ясновидящей говорилось о том, что создание вакцины против нового заболевания займет не менее года.
Конечно, абсолютно точно утверждать, что речь идет именно коронавирусе, который распространяется сейчас, нельзя. Но с другой стороны, многие эксперты также говорят о сроке в один год для создания вакцины.
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От имени Ванги обычно сочиняет нтв ,по запискам из фсб. Зачем вы отбираете чужой хлеб?
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Нєвзоров назвав Вангу "милая лгунья" і я з ним на 100% погоджуюсь. Більше того, вона вдало працювала на КДБ, а КДБ це засоби масової інформації які швидко розносять і накручують суспільство в потрвбному напрямку.
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Врачи в уханьских больницах пишут фамилии на спине, чтобы быстро различать друг друга
Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 8902
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_Есть сообщения которые пугают гораздо больше. Якобы в геноме этого вируса есть фрагменты генома ВИЧ. Тогда это искусственно созданный боевой штамм, иммунитет к которому невозможен. И тут появляются данные, что кетайцы в лечении этой дряни применяют препараты от СПИДА, а выздоровевшие заражаются повторно... Я в ****!
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_Лаборатория есть, мать её! Это факт. Надеюсь это не химерный вирус (корона плюс спид с заражением воздушно-капельным). Иначе просто край.
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заболевших и умерших раз в 10-ть больше - пандемия началась с декабря прошлого года а китайцы все скрывали целый месяц -и народ с инкубационным периодом разнес заразу по всему китаю и похоже по миру
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Так и есть, просто сейчас он совсем вышел из под контроля
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Тут есть статейка, что посылки из Китая не опасны...
А вот тут говорят, что если кто-то чихнёт или кашлянет на стол,например,то инфекция там может сохранятся до ...внимание....72 часов ! И это только предварительные умозаключения, то есть ещё не ясно на самом деле насколько вирус живуч и в какой среде. Вся эта погоня миллиардеров за баблом любой ценой на самом деле вгоняет в ярость даже...суки конченные...боятся что их прибыли упадут...

https://www.youtube.com/watch?v=5hFNOiCOLJ0
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"Американские спецслужбы проинформировали Госдеп о попытках давления финансовой группы Alibaba Group на Всемирную организацию здравоохранения. Вопрос касался о возможности передачи вируса 2019- nCoV через почтовые посылки. ВОЗ выступило с заявлением о невозможности такого заражения. На запрос Госдепа о достоверности данного заявления, специалисты военной медико-биологической службы США сообщили что в условиях закрытого почтового отправления вирус 2019nCoV может сохранять свою вирулентность приблизительно около 5 дней. "
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

Как там курс акций у Алибабы?

Кто там из олигархов запоребриковских вложился в Алибабу?
Усманов?
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А перепуганный паренёк в маске говорит журналистке, что этот вирус очень опасен и если он распространится в Гонконге ,то медицинская система Гонконга будет в коллапсе .
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Пишут, что при этом вирусе легкие наполняются жидкостью... и дыхание останавливается
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Посылать в китай средства защиты сделанные в китае? В интересном мире мы живём.
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дивно,що китай звернувся до євросоюзу.а чому не до росії?
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а чё к своему другану в рашку не обращаются за помощью? рашка даже не разрешила приземлиться для дозаправки немецкому самолёту у себя из Ухани, а ЕС , как дебилы спецом туда самолёты будут гонять с помощью.(
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вот они и денежки всплывать начали... грипп это хороший бизнес.
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