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Все про:Ізраїль (370) Палестина (19) США (6030) Трамп (2146)

 Палестина розриває відносини з Ізраїлем і США через "мирнй план" Трампа

Після відхилення близькосхідного мирного плану, представленого президентом США Дональдом Трампом, Палестина розриває всі відносини з Ізраїлем і Сполученими Штатами.

Про це заявив президент Палестини Махмуд Аббас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми поінформували ізраїльську сторону, що з ними і зі Сполученими Штатами взагалі не буде жодних відносин, зокрема з питань співпраці у сфері безпеки", - сказав Аббас.

Він додав, що відмовився обговорювати з Трампом телефоном запропонований президентом США мирний план і навіть не побажав отримати його копію для детальнішого вивчення.

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"Трамп просив мене поговорити з ним телефоном, але я сказав: "Ні". Він хотів відправити мені листа, але я відмовився", - сказав Аббас.

Нагадаємо, Дональд Трамп представив свій план мирного врегулювання на Близькому Сході 28 січня. План передбачає створення двох держав - єврейської і палестинської. Єрусалим, на думку Трампа, має залишитися столицею Ізраїлю, а столицею Палестини має стати відокремлена від міста парканом частина під назвою Східний Єрусалим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173252
 
   
 Топ коментарі
 
Бубочка слетал в Израиль=)
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С такими темпами скоро и украинци будут как бомжи. Еще евреи пару голодоморов организуют и нафиг им та палестина надо будет!
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Перед приходом Гитлера, евреи Германии тоже издевались над немцами и считали их скотом и думали что ХУЖЕ НЕ БУДЕ!
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Все правильно! Пусть пейсатые ищут себе поселения в Сибири!!!
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Зачем им пустая Сибирь да ещё там китаёзы заселяют. ВОобще то они уже давно себе создали государство - Украина называеца. Осталось только малороссов догеноцидить(балаго тупые малороссы сами не против) и заселяйся спокойно, а так то власть уже полностью ихня.
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Работать там будут, на благо Китая например...Не все же только воровать и окружающих обманывать!
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аха!!тем более и утверждённое название имеется!!,.еврейский автономный округ!!"а то раша из за них убытки несёт!! округ есть!! а евреев в округе нет??(и вправду всё как то по еврейски!!)
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Советская торпеда потопила еврейских беженцев
27.02.2012
Палестина разрывает отношения с Израилем и США из-за "мирного плана" Трампа - Цензор.НЕТ 116На прошлой неделе в Румынии, Израиле, Турции и других странах почтили память 768 пассажиров судна «Струма», перевозившего еврейских иммигрантов из союзной нацистам Румынии в Палестину. 70 лет назад, 24 февраля 1942 года, судно, зафрахтованное еврейской общиной Румынии, было потоплено советской подводной лодкой Щ-123. Из 769 пассажиров «Струмы» в живых остался лишь один человек.
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думаю в живых остался еврей остальные косили .все равно царство небесное
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ну таки да!

Бубочка ведь не только поджигатель, но самый выдающийся политический деятель Палестина розриває відносини з Ізраїлем і США через "мирнй план" Трампа - Цензор.НЕТ 6632
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В общем, жили палестинцы как бомжи, так и будут жить.
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С такими темпами скоро и украинци будут как бомжи. Еще евреи пару голодоморов организуют и нафиг им та палестина надо будет!
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Смотрю на эту карту и думаю... - раньше нужно было разрывать.
Поздно пить боржоми, если почки отказали...

Палестина розриває відносини з Ізраїлем і США через "мирнй план" Трампа - Цензор.НЕТ 9585
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Перед приходом Гитлера, евреи Германии тоже издевались над немцами и считали их скотом и думали что ХУЖЕ НЕ БУДЕ!
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это - будущее Украины после ЗЕмельной "реформы"

сектор Киев будет соединяться с сектором Львов подземным туннелем Палестина розриває відносини з Ізраїлем і США через "мирнй план" Трампа - Цензор.НЕТ 4144
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"Земельна реформа" - це останній гвіздок на домовині для української державності.
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Євреїв підтримали Великобританія і США. Сили були нерівними. Палестинців вигнали з рідної землі. Українців теж виганяють з рідеої землі - тільки непрямими методами, але ці методи приносять дієвий результат.
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Треба розуміти, що палестинці це колишні євреї. Тепер це у них громадянська війна, хоча палестинці мають право на визнання власної держави.
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Это примерно как жители Украины это русские потому что они все были в ссср!
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Це так, що до 7 сторіччя більшість з них була юдеями!
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а 30 лет назад большинство из украинцев были гражданами ссср...!
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Така аналогія неприйнятна. Так, зараз вони не юдеї, але кров там одна.
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да точно... мы уже не граждане ссср но кровь такая же заспиртованная...
Али хватит фигню писать...! Может и были но их там было три калеки.
1000лет назад во всей Европе жило столько сколько теперь в Киеве...
так что сомневаюсь что полторы тысячи лет назад их было три калеки на всю пустыню.
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Не було там три "калєки". У палестинців є відомим роди з тих часів і кожен знає свій рід. І до речі це знають усі палестинці, хоча тепер вони говорять про себе як про арабів. Хочеш поспілкуватися з ними? Так у мене родичка вийшла заміж за мусульманина палестинці, а він ще наполовину єврей. Хочеш таких почути?
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Я их хочу побачити... в Себіру! За їх поступки їм там саме місце.
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А ти не суди те, що заплутано. Там вже з обох боків нема правди.
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а я не по тех я про этих и не только!
там же никакойразници!
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Вище я написав. Це юдеї, які у 7 сторіччі (за християнським календарем) прийняли Іслам.
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Тому, що палестинці після переходу з юдаїзму до Ісламу стали арабами. Я і пишу, що це колишні євреї.
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Палестинцы согласно Корана никуда не переходили, а по их мнению евреи извратили первоначальную религию
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Але вони були юдеями, а юдаїзм з тих часів дійсно змінилися. Тому було і таке.
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Даже если они евреи, допустим я соглашусь, почему они пришли в чужой дом и устанавливают свои порядки? 9меняют название страны и так далее?)
Это примерно как сейчас в Украину приедут потомки тех кого выселили в Сибирь... уверен они за Украину точно не будут!!!
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А вони не приходили, а завжди там жили. До того я підкреслив, що їхні предки колишні юдеї, а тепер вони мусульмани і тому араби.
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я вот не понимаю твойе логики... а ты тогда гражданин ссср, ну и что что бывший? После отделения Украины ты стал бывшим гражданином ссср!
Ну вот КАКАЯ РАЗНИЦА между твоим примерно 7го века и моим 30летней давности?
Там сменилось уже 15поколений... какие евреи!? Они себя таковыми не считают, ну может единици!
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Громадянин і кров зовсім різні речі. Так, вони себе не вважають євреями, бо прийняли Іслам.
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ну да в Украине много кто тоже не считает себя украинцем потому что принял московский патриархат
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І таке є, але корні та кров залишилася.
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Ali Hasan Якщо подивитися на них зі сторони,то часто палестинця від єврея не відрізнити.
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так на молдаванина посмотреть тоже от румына не отличишь... какие то у вас сравнения странные...
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Eugeniusz 1 Це вказує на те,що є спільні коріння.Я ж не порівнюю єврея і китайця.
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та их рядом с греками поставить ты не отличишь.
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Після служби народів Балкан, які потім стали греками при римський імперії у Палестині, де вони одружувалися з періодами їх дійсно не відрізниш.😊
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Це вже краще, тому в Молдові багато хто вважає молдован і румун однією нацією, хоча є відмінності.
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Так оно так и есть, вот только молдаване себя такими не считают!
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По різному буває, а ще дійсно там є відмінності... Тому тут нема повної аналогії, бо різна історія різних народів.
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Це факт, бо якщо єврей і палестинець більш-менш чистий, то це одна кров. А от кров від інших арабів у них трохи відрізняється.
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...палестинцы, это арбские изгои -- как и евреи... -- все Семиты!

...это у них семейное...*)
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Не просто саміти, а вони родичі. До речі я це чув від євреїв і палестинців.
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Ветхий Завет почитай -- шо б ты не чув...*)

Давай про другое: Чей Крым? ... -- если мои предки -- Кобзари -- в Крыму соль варили и за не й чумаки ездили с Украины?
...и уже были христиане.
А где тогда караимы были -- в то время?
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Сьогодні Крим тільки український. Є міжнародні закони, які не можна порушувати. Караїми це тюрки по матері і євреї по батькові, які жили у Криму в період Хазарії та потім були підданими Кримського ханства. До речі моя половина по матері - запоріжськи козаки, які воювали з предками батька. Буває😊
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Али! -- щас, ещё трошки покопаемся -- и немецкие корни в тебе отроем! -- я ж непротив...*)
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Скоріше ще татарські і точно половецькі у мене точно є, а от німці біля Батурина не жили. Навряд чи у мене є німецькі корені, хоча мати в окупації у ДСВ жила в одному будинку з німцями.
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Так, от слухай сюдой -- шо я видел вашей Турции.
Немцы из Краснодарского края -- которых вообще не коснулись -- ни голодомор, ни репрессии, ни выселки, ни коммендатура!
Живут уже 300 лет на одном месте, говорят на Платт Дойч! -- средневековый язык -- вся Германия торчит! ...там ещё и я торчал.. ---... ...но парашники и совки... ...и все любят Путина.
-- не мокшане, внатуре -- ойропецы -- весь мир открыт...
Кто главней на Планете? ...*)
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Корені у них ваші, а психологію їм зіпсували. З часом їхні діти будуть німцями, як і діти турок і німкень. Буде зовсім нова Німеччина.
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Я за Бундес не боюсь ... -- на мой век хватит.

А шо, кому не хватит -- так тут имеются неонацисты -- ...не то, шо в Украине. -- дряхлонацисты...
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Палестинцы -предки древних ханаан, ханаанка была их праматерью, а Авраам их отцом согласно Библии (Пятикнижье Моисея)
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Что ж, мистер Президент, таки номер не проканал. Бывает. Даже Нобелевка не светит, не говоря уже о Триумфальном Входе В Историю... Надо признать, что много комментаторов вот тут, на Цензоре, весьма точно нарисовали сегодняшнюю картинку. При этом- навскидку, немедленно после выхода новости о "Плане Трампа" в эфир. Я их- поздравляю! Сам, честно признаюсь- таки сомневался. Ожидал, что Трамп, на этот План- поставил всё! Однако- он проиграл. Что-то часто он проигрывает...
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Нахрена им планы их и так на халяву кормят. Палестина розриває відносини з Ізраїлем і США через "мирнй план" Трампа - Цензор.НЕТ 2599 Палестина розриває відносини з Ізраїлем і США через "мирнй план" Трампа - Цензор.НЕТ 2599 Палестина розриває відносини з Ізраїлем і США через "мирнй план" Трампа - Цензор.НЕТ 2599
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ПУСТЬ МИД ЕМУ ОТПРАВИТ НОТУ КАКАЯ РАЗНИЦА!
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Топят троли по полной , отрабатывают деньги пороха
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А у них были "отношения"? Пфффф незнал незнал)))
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Через лет так 20 не будет уже кому что разрывать.Самой Палестины не будет уже.Израиль такими темпами просто их сожрёт.
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То есть, ни Израиль ни США могут больше не давать им кучу бабла а могут дать его Украине?
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