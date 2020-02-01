 Палестина розриває відносини з Ізраїлем і США через "мирнй план" Трампа

Про це заявив президент Палестини Махмуд Аббас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми поінформували ізраїльську сторону, що з ними і зі Сполученими Штатами взагалі не буде жодних відносин, зокрема з питань співпраці у сфері безпеки", - сказав Аббас.
Він додав, що відмовився обговорювати з Трампом телефоном запропонований президентом США мирний план і навіть не побажав отримати його копію для детальнішого вивчення.
"Трамп просив мене поговорити з ним телефоном, але я сказав: "Ні". Він хотів відправити мені листа, але я відмовився", - сказав Аббас.
Нагадаємо, Дональд Трамп представив свій план мирного врегулювання на Близькому Сході 28 січня. План передбачає створення двох держав - єврейської і палестинської. Єрусалим, на думку Трампа, має залишитися столицею Ізраїлю, а столицею Палестини має стати відокремлена від міста парканом частина під назвою Східний Єрусалим.
дурне сниться ...
27.02.2012
На прошлой неделе в Румынии, Израиле, Турции и других странах почтили память 768 пассажиров судна «Струма», перевозившего еврейских иммигрантов из союзной нацистам Румынии в Палестину. 70 лет назад, 24 февраля 1942 года, судно, зафрахтованное еврейской общиной Румынии, было потоплено советской подводной лодкой Щ-123. Из 769 пассажиров «Струмы» в живых остался лишь один человек.
Бубочка ведь не только поджигатель, но самый выдающийся политический деятель
Поздно пить боржоми, если почки отказали...
сектор Киев будет соединяться с сектором Львов подземным туннелем
Али хватит фигню писать...! Может и были но их там было три калеки.
1000лет назад во всей Европе жило столько сколько теперь в Киеве...
так что сомневаюсь что полторы тысячи лет назад их было три калеки на всю пустыню.
там же никакойразници!
Это примерно как сейчас в Украину приедут потомки тех кого выселили в Сибирь... уверен они за Украину точно не будут!!!
Ну вот КАКАЯ РАЗНИЦА между твоим примерно 7го века и моим 30летней давности?
Там сменилось уже 15поколений... какие евреи!? Они себя таковыми не считают, ну может единици!
...это у них семейное...*)
Давай про другое: Чей Крым? ... -- если мои предки -- Кобзари -- в Крыму соль варили и за не й чумаки ездили с Украины?
...и уже были христиане.
А где тогда караимы были -- в то время?
Немцы из Краснодарского края -- которых вообще не коснулись -- ни голодомор, ни репрессии, ни выселки, ни коммендатура!
Живут уже 300 лет на одном месте, говорят на Платт Дойч! -- средневековый язык -- вся Германия торчит! ...там ещё и я торчал.. ---... ...но парашники и совки... ...и все любят Путина.
-- не мокшане, внатуре -- ойропецы -- весь мир открыт...
Кто главней на Планете? ...*)
А шо, кому не хватит -- так тут имеются неонацисты -- ...не то, шо в Украине. -- дряхлонацисты...