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 Політика України
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Все про:критика (64) Слуга народу (614) Єрмак Андрій (75)

 Влада готова до критики, якщо це не образи, - Єрмак

Влада визнає, що припускається помилок, бо без них не можна провести глобальні зміни в країні. Вона готова прислухатися до критики, якщо та звучить у цивілізованій формі.

Про це помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю ютуб-каналу "KRYM - критичне мислення", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили змінювати все і відразу, це дуже складно. Безумовно, це не може відбуватися без помилок, їх багато, але є щире бажання змінювати, рухатися вперед, робити ці реформи", - сказав він.

Єрмак зазначив, що якісь процеси і зміни відбуваються з помилками, але ці помилки виправляються.

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"Не все можна сьогодні взяти з чистого аркуша і одночасно виправити. Так, ухвалювалися рішення (у Верховній Раді. - Ред.), які не відповідають тому, що було записано в програмі партії ("Слуга народу". - Ред.). Є помилки, і ми не приховуємо цього", - зазначив він.

Помічник Зеленського підкреслив, що якщо сьогодні лунає критика, саме критика, а не образи, які не можуть існувати в цивілізованому суспільстві, то "ми бачимо, прислухаємося, і ми готові сьогодні виправляти це".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173251
 
 
 Топ коментарі
 
Х...ня какая-то, т.е. Педро поносить последними словами было можно, а Зебила нет? Не, зебилы, так оно не работает, тут не Раисса, идите ... Власть готова к критике, если это не оскорбления, - Ермак - Цензор.НЕТ 7358
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Та оскорбления это ещё норм ,люди то доведены до предела а когда наступает предел то высказаться крепким словом это ещё не самое страшное , Власть готова к критике, если это не оскорбления, - Ермак - Цензор.НЕТ 7645могут ведь и люлей выписать ...
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Ермак - ты просто ублюдок, гнилая продажная морда
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Ну вот,первый придурок поросячьий-какая в твоем поносе критика?
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Шо то є глобальниє ізмєнєнія по панятіям зелені?
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Невідомо, але їхні вподобання з народом не співпадають.
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Як можна критикувати зрадника? Зрадника треба судити !
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Ермак. А Богдан бухает с азербайджанцами, в районе Одессы. Интересно, его задвинули или тема с Припортовым заводом важна до чрезвычайности?
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СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и не такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Ермак, это не оскорбление, а унижение власти!

И никто вас не спрашивает, вы готовы или еще нет ! Влада готова до критики, якщо це не образи, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9662
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вы сами знаете на чем вас вертели! Влада готова до критики, якщо це не образи, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6132

вопросы еще есть ?
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Что ты чешешь, мразь кацапская? Добром для вас ваше колоборантсво не закончиться. Украинцы терпеливые, но до поры до времени.
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Коли ви назвали Україну німецькою порнозірки, а Томом назвали термосом, то це була критика чи образи?
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то була їхня оцінка їхньої реальності!! (і ні іпьот)никакой ,.опразі" если заметили (надеюсь модер тоже промолчит)
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"...а Томом назвали термосом" - а Томос называть "Томом"? Это критика или оскорбление? Влада готова до критики, якщо це не образи, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9262
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Прочитай полностью предложение, там даже гугл-переводчик не допускает столько неурядиц!
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Если говорят"страна отдается,как проститутка",то имеются ввиду,что ее отдают представляющие ее лица-типа порноактёры(как в Минске).Поэтому,хорошо хоть такую "власть" Украины назвали зиркою,а не шалавой с тампаксом.Почему же для тебя лично и "чурбан"-оскорбление?Не потому-ли, что скот мыслит инкстинктами в узких пределах мышления?Что за 28-м лет изменилось в ментальном(кровном) восприятии украинца,как независимой нации,не оглядывающейся на соседей?Ничего.Кругом безвиз и межусобицы одновременно.Какая нафиг национальная идентичность украинца при таких условиях?Это в крови и генетическом коде причина и не нужно самому себе противоречить-державу нужно строить,обьединяя ее народы,а не обсирая друг-друга,тогда и обновленная нация в войне образуется,ведь все войны исходят не от кровных уз,а от искуственных(религиозных,например)распрей.Легче,конечо, стрелки переводить,чемь дороги строить,но это не национальная идея независимой Украины и отталкиваться здесь нужно от твёрдого,т.е от национальной идеи,устраивающей всех в Украине,а не только от глупых поросят,козлов,баранов.
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В 99% случаев это - не оскорбления, а констатация факта.
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Совершенно верно- оскорбления не воспринимается всерьёз и списывается на "этопростобыдло". Нужна аргументированная критика. Иначе всё превращается в ругань- не более. Тут или аргументы в сравнении с предыдущем периодом или действия другого масштаба. А оскорбления - это лай запуганной дворняжки.
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То есть богдан, да и вся фракция сн в раде, которая сыплет матерными оскорблениями даже на друг друга -запуганные дворняжки... Понятненько)
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это их не красит, хорошо что хоть сейчас президент не опускается до мата. А то помните как было- "Где тебе, б@дь, ещё реформ не хватает!?"- и это президент Украины во время своего президенства)))
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На правду ображатися нетреба.Бидлота є бидлота хоч і при владі.
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Ещё не слышал ни одной реакции этой власти на критику. Ах ну да, понятно, наверное, потому что критики и не было вовсе, а так, сплошные оскорбления, правильно?
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Сергій КривенченкоГромадська Ініціатива "Я спілкуюся українською мовою"30 січня · Сінченко Григорій,в14 будучи студентом в Семфирополі поїхав в Донецьк відстоювати Україну, схоплений «мгб днр»в 16м,пережив страшні тортури, в17м звільнений по обміну, після лікування повернувся в Донецьк мститися, займався підпільною діяльністю, 19м схоплений орками вдруге.

Хлопець маючи інвалідність, (в дитинстві проблеми з ногами і тазом), тому в армію його не взяли. Не дивлячись на це захищав країну як міг. Знаючи, що його можуть вбити, чи полонити вдруге, не міг стерпіти приниження власної гідності. Брав участь в підриві орківської радіо вишки в тилу.

А хтось боїться Зесцики і Бєні з Собаковим, чи Портнова з Медведчуком. Не бійтеся говорити правду, якщо потрібно в обличчя покидькам. Нас не зламати, бо жити приниженими ми не зможемо. Тому перемога буде за українцями.

Всі його родичі були налаштовані проросійськи, але його сила духа, змінила їх думку. Ось постїилання на статтю в укрправді: https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/27/7238485/
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Хто такий цей єрмак? Щр це за влада, якщо за неї приймає рішення і "віщає" якийсь фсбшний непришийкобиліхвіст- радник Буби Оманського?
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На жаль вже не критика потрібна, а організація курсів автономного опору...
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зе и его ко-***** - марионетки олигархов. это констатация факта или теперь уже "оскорбление"?
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Ты смори я и не думал что у маланского смехотунчика и его шобла Такая тонкая душевная архетектура Они оказавается реформы реформничают Оказывается уже есть и плоды их маланско -- реформаторских упражнений Нам лохам добавили в платежки суммы за мефическую транспортировку газа и овощи в магазинах подорожали Плоды есть и они осели в офшорах и в зарплатах министров и еще в милионных премиях коболеву Думаю это все реформы Они преслушиваются Вот дурогон думает что все украинци придуры из 35 квартала
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Уберите авакяна,посадите парашенко , слуги Чорта!
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Тільки вороги країни можуть вирішити змінювати все і відразу. Дуже нагадують більшовиків - '' до основанья. а затем...''
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ермак и ему подобные не власть- они коллаборанты
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А вы падлы Пороха пять лет поливали риторикой какой цивилизации???
Кушайте теперь молча, не обляпайтесь.
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Тільки не треба "пороха" приплітати, все, що зараз відбувається, це наслідки і продовження того, що, під керівництвом кураторів, робила ця моральна потвора.
З дублером в нього нормальні ділові стосунки.
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Все, что сейчас происходит, это следствие выбора стада зебаранов. И ничего более.
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Следствие оперативных совещаний котловодца с кумом, прибывшим чартерным рейсом с центра.
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Мы помним, зебобик, что вас "73%", а не 3%,как бы вы сейчас от зели не открещивались)так что ответите по полной
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Вы именно это по фсбешной методичке втолковывали зебаранам пять лет.
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Влада готова драпати, якщо не застрелять.
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Скажи це офіцеру, якого пресують за пост у фейсбуці... ze-mudozvon...
РУБІКОН Роман Ковальов

Я усіх щиро вітаю!
Ще раз хочу подякувати за ті тисячі слів підтримки, що ви мені написали. Я це дуже ціную!
Тиждень видався ще той. На жаль, крім позитивної підтримки, ажіотаж, викликаний публікацією наказу про моє покарання, став чинником для консолідації сил, що бажають мене "поставити в стойло".
Тиск на мене посилюється щохвилини. Тепер командування намагається:
- знайти винних в тому, що копія наказу про моє покарання виявилася у мене на руках;
- знайти відповідь як копія наказу попала в інтернет;
- притягти мене до відповідальності за викладання в інтернет "службової документації".
Для цього залучено "кращі і найвідданіші сили". Кумедно бачити, як вони збираються в прийомних генералів з блокнотами в руках і з рабською відданістю в очах в чекають чергового консиліуму "що робити із тим майором"?
Для боротьби зі мною на просторах Фейсбуку використовується ціла структура, завдання якої є поширення про мене неправди та поливання мене брудом. Найчастіше, це наспіх зклепані акаунти, які розповідають всім про те, що ніби мене знають або зі мною нібито служили. Це у них називається "протидією" і роблять вони це, доречі, за гроші платників податків.
Вони підняли мою особову справу і шукають будь яку інформацію з мого минулого, що може спаплюжити моє ім'я. Мені дзвонять офіцери, колишні співслужбовці, і розповідають, що на них чиниться шалений тиск аби вони визнали, що я поганий офіцер і публічно про це заявили.
Але ж я готовий і до цього!
Моя аудиторія це величезний пласт офіцерів, які підходять і тиснуть руку, щиро бажаючи мені удачі зі словами "дістало". Цим офіцерам хочу зараз сказати, що я не зверну зі шляху, поки не доб'юся правди і ваша підтримка для мене дуже важлива!
А ще бачу один прогнозований совковий аспект: мене "прибирають". На момент публікації наказу про покарання в ЗМІ, я подав документи на перевід з Командування Сухопутних військ до Центру морально-психологічного забезпечення де я мав би змогу виїзджати на передову і сіяти українські цінності серед особового складу. Серед тих, кому зараз найважче. Ті цінності, за які мене і поважає більшість, хто мене особисто знає. Як людина з бойовим досвідом. І ось, коли цей процес підійшов до свого логічного і успішного завершення, після того, як моя історія стала надбанням громадськості, один генерал відмовився підписати мої документи про переведення саме через ажіотаж, що піднявся навколо мене. Формальної причини поки що не знаю, але я доб'юся її у вигляді конкретного документу. Як мені сказали кілька офіцерів: "ех, Рома! Ну почекав би ти з викладанням наказу ще день і все б підписали, а вже потім можна було і опубліковувати".
Тепер керівники пропонують мені, в терміновому порядку, знайти собі деінде місце де я буду служити, але при цьому паралельно ведучи роботу з начальниками, що б ті не надумали брати мене до себе. Або пропонують піти з пониженням і подалі від Києва, де приберуть при першій ліпшій нагоді з іншої формальної причини. Військові знають як це робиться.
Але хочу вам нагадати, нешановні любителі совкових тоталітарних методів "ламання через коліно" - офіцер-не раб і не слуга. І служимо ми вже точно не вам, а Україні і українському народові.
Пам'ятайте про це.
Принаймні я буду про це вам нагадувати поки живу. Служитиму або ні. Без погон для цього відкриється ще більше можливостей.
Маю честь!
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Ну , а как без матов ( критики ) , если в депутатах сидят не озабоченные судьбой своего народа , а озабоченные жопой : табу - не табу ! Это пипец ! Всякое было , уже казалось бы на любой вкус уродов , а вот нет , есть ещё одна разновидность - жопно-табушная !
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Є один хороший спосіб перевірити кожну нову владу на брехливість і злочинність - спробувати вирішити якусь проблему, яку неможливо було вирішити при попередній бандитській і злодійській владі. Якщо проблема полягає в протидії влади намаганням громадянина законними способами і методами відстояти свої елементарні права, передбачені Конституцією і Законами України, значить, відбувся черговий обман і вся мафіозна злочинна кліка почуває себе комфортно .
Саме таку ситуацію можна зараз констатувати. Нова влада не продемонструвала нічого нового крім нових рекордів тупості і аморальності.
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будет не критика и не оскорбления.
будет;


"при попытке к бегству"


эти киношники еще не поняли в какой хоррор они вляпались
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Помощника и советника президента Зеленского Ермака поймали на лжи о погибших на Донбассе. По словам временного поверенного в делах Украины Уильяма Тейлора, они оба показали фотографии погибших родственников, причем как минимум один из них был братом. А согласно данным лейтенанта запаса ВСУ Ореста Карасевича, и у Андрея Ермака и у Игоря Новикова братья живы.

Тейлор рассказал конгрессу, Влада готова до критики, якщо це не образи, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1892
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ермак ! А Народ готов к вашему дебилизму ? Дебил ***!
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ермак ! А Народ готов к вашему дебилизму ? Дебил ***!
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Поздно. Готовьте три конверта для следующих слуг народа. В первом совет валить все на предшествинника, во втором совет провести реформы, а в третьем - готовь три конверта.
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якщо влада поводиться подебільному
і не чує прості і прямі звернення,
"не робіть ту чи іншу дурню",
і продовжує поводитися подебільному,
що тоді можна сказати такій владі ?
тільки "ФЕ !!"

і посадить нарешті петю і портнова
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"Власть готова к критике, ЕСЛИ это не оскорбления"- не в том положении вся ваша псевдопневмокоманда, чтобы угрожать, время задуматься о рюкзаках и выборе маршрута, хотя, в принципе, рюкзаки это лишнее, сменное белье и в пакетик сложить можно..
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этот Ермак-продюссер в реальности полный лузер!
У него фильмы приносят одни убытки, а он обещает:

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Донбасс, включая временно оккупированные территории, в будущем может стать современным "экономическим хабом".
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О какой критике идет речь
если в Омане сепаратные переговоры
об уничтожении Украины
Это государственная измена
и критика тут не при чем
Пусть суд"критикует"
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крыса ты кагабэшная лучшая критика для тебя кол
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