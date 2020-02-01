 Влада готова до критики, якщо це не образи, - Єрмак

Про це помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю ютуб-каналу "KRYM - критичне мислення", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вирішили змінювати все і відразу, це дуже складно. Безумовно, це не може відбуватися без помилок, їх багато, але є щире бажання змінювати, рухатися вперед, робити ці реформи", - сказав він.
Єрмак зазначив, що якісь процеси і зміни відбуваються з помилками, але ці помилки виправляються.
"Не все можна сьогодні взяти з чистого аркуша і одночасно виправити. Так, ухвалювалися рішення (у Верховній Раді. - Ред.), які не відповідають тому, що було записано в програмі партії ("Слуга народу". - Ред.). Є помилки, і ми не приховуємо цього", - зазначив він.
Помічник Зеленського підкреслив, що якщо сьогодні лунає критика, саме критика, а не образи, які не можуть існувати в цивілізованому суспільстві, то "ми бачимо, прислухаємося, і ми готові сьогодні виправляти це".
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
И никто вас не спрашивает, вы готовы или еще нет !
вопросы еще есть ?
Хлопець маючи інвалідність, (в дитинстві проблеми з ногами і тазом), тому в армію його не взяли. Не дивлячись на це захищав країну як міг. Знаючи, що його можуть вбити, чи полонити вдруге, не міг стерпіти приниження власної гідності. Брав участь в підриві орківської радіо вишки в тилу.
А хтось боїться Зесцики і Бєні з Собаковим, чи Портнова з Медведчуком. Не бійтеся говорити правду, якщо потрібно в обличчя покидькам. Нас не зламати, бо жити приниженими ми не зможемо. Тому перемога буде за українцями.
Всі його родичі були налаштовані проросійськи, але його сила духа, змінила їх думку. Ось постїилання на статтю в укрправді: https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/27/7238485/
Кушайте теперь молча, не обляпайтесь.
З дублером в нього нормальні ділові стосунки.
РУБІКОН Роман Ковальов
Я усіх щиро вітаю!
Ще раз хочу подякувати за ті тисячі слів підтримки, що ви мені написали. Я це дуже ціную!
Тиждень видався ще той. На жаль, крім позитивної підтримки, ажіотаж, викликаний публікацією наказу про моє покарання, став чинником для консолідації сил, що бажають мене "поставити в стойло".
Тиск на мене посилюється щохвилини. Тепер командування намагається:
- знайти винних в тому, що копія наказу про моє покарання виявилася у мене на руках;
- знайти відповідь як копія наказу попала в інтернет;
- притягти мене до відповідальності за викладання в інтернет "службової документації".
Для цього залучено "кращі і найвідданіші сили". Кумедно бачити, як вони збираються в прийомних генералів з блокнотами в руках і з рабською відданістю в очах в чекають чергового консиліуму "що робити із тим майором"?
Для боротьби зі мною на просторах Фейсбуку використовується ціла структура, завдання якої є поширення про мене неправди та поливання мене брудом. Найчастіше, це наспіх зклепані акаунти, які розповідають всім про те, що ніби мене знають або зі мною нібито служили. Це у них називається "протидією" і роблять вони це, доречі, за гроші платників податків.
Вони підняли мою особову справу і шукають будь яку інформацію з мого минулого, що може спаплюжити моє ім'я. Мені дзвонять офіцери, колишні співслужбовці, і розповідають, що на них чиниться шалений тиск аби вони визнали, що я поганий офіцер і публічно про це заявили.
Але ж я готовий і до цього!
Моя аудиторія це величезний пласт офіцерів, які підходять і тиснуть руку, щиро бажаючи мені удачі зі словами "дістало". Цим офіцерам хочу зараз сказати, що я не зверну зі шляху, поки не доб'юся правди і ваша підтримка для мене дуже важлива!
А ще бачу один прогнозований совковий аспект: мене "прибирають". На момент публікації наказу про покарання в ЗМІ, я подав документи на перевід з Командування Сухопутних військ до Центру морально-психологічного забезпечення де я мав би змогу виїзджати на передову і сіяти українські цінності серед особового складу. Серед тих, кому зараз найважче. Ті цінності, за які мене і поважає більшість, хто мене особисто знає. Як людина з бойовим досвідом. І ось, коли цей процес підійшов до свого логічного і успішного завершення, після того, як моя історія стала надбанням громадськості, один генерал відмовився підписати мої документи про переведення саме через ажіотаж, що піднявся навколо мене. Формальної причини поки що не знаю, але я доб'юся її у вигляді конкретного документу. Як мені сказали кілька офіцерів: "ех, Рома! Ну почекав би ти з викладанням наказу ще день і все б підписали, а вже потім можна було і опубліковувати".
Тепер керівники пропонують мені, в терміновому порядку, знайти собі деінде місце де я буду служити, але при цьому паралельно ведучи роботу з начальниками, що б ті не надумали брати мене до себе. Або пропонують піти з пониженням і подалі від Києва, де приберуть при першій ліпшій нагоді з іншої формальної причини. Військові знають як це робиться.
Але хочу вам нагадати, нешановні любителі совкових тоталітарних методів "ламання через коліно" - офіцер-не раб і не слуга. І служимо ми вже точно не вам, а Україні і українському народові.
Пам'ятайте про це.
Принаймні я буду про це вам нагадувати поки живу. Служитиму або ні. Без погон для цього відкриється ще більше можливостей.
Маю честь!
Саме таку ситуацію можна зараз констатувати. Нова влада не продемонструвала нічого нового крім нових рекордів тупості і аморальності.
будет;
"при попытке к бегству"
эти киношники еще не поняли в какой хоррор они вляпались
Тейлор рассказал конгрессу,
і не чує прості і прямі звернення,
"не робіть ту чи іншу дурню",
і продовжує поводитися подебільному,
що тоді можна сказати такій владі ?
тільки "ФЕ !!"
і посадить нарешті петю і портнова
У него фильмы приносят одни убытки, а он обещает:
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Донбасс, включая временно оккупированные территории, в будущем может стать современным "экономическим хабом".
если в Омане сепаратные переговоры
об уничтожении Украины
Это государственная измена
и критика тут не при чем
Пусть суд"критикует"