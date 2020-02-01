 Польща почала на 25% частіше відмовляти українцям у в'їзді, - дослідження

Ці дані оприлюднила громадська організація "Європа без бар'єрів". Вона посилається на інформацію, отриману від Прикордонної служби Польщі, і на результати власних досліджень, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість відмов громадянам України у в'їзді до Польщі в 2019 році становила 58,5 тис. Це на 25% більше, ніж роком раніше (46,7 тис.)", - йдеться в повідомленні.

Найчастіше українцям відмовляють через непідтверджену мету поїздки (34,9 тис. випадків) і недостатню кількість грошей (12,8 тис.).

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"Темпи зростання відмов у в'їзді на польському кордоні значно сповільнилися порівняно з минулим роком, коли зростання було близьким до критичного показника в 50%, проте залишилися високими", - пояснила виконавчий директор "Європи без бар'єрів" Ірина Сушко.

"По-перше, і це головне, після запровадження безвізового режиму триває "перенесення" відмов із консульств на кордон. У 2016 році 45 тис. осіб отримали відмови ще на етапі візової аплікації. По-друге, не всі належним чином готуються до поїздки, ігноруючи необхідність обґрунтувати мету поїздки. По-третє, не завжди досконалими є і методи контролю прикордонних служб ЄС", - зазначила вона.

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За словами Сушко, відомі випадки, коли українці отримали відмову через відсутність грошей, а банківську картку як доказ у них не прийняли.