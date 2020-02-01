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Все про:Польща (2081) українці (609) безвізовий режим (766)

 Польща почала на 25% частіше відмовляти українцям у в'їзді, - дослідження

У 2019 році у в'їзді до Польщі відмовили майже 60 тис. громадян України. Це на 25% більше, ніж у 2018-му.

Ці дані оприлюднила громадська організація "Європа без бар'єрів". Вона посилається на інформацію, отриману від Прикордонної служби Польщі, і на результати власних досліджень, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість відмов громадянам України у в'їзді до Польщі в 2019 році становила 58,5 тис. Це на 25% більше, ніж роком раніше (46,7 тис.)", - йдеться в повідомленні.

Найчастіше українцям відмовляють через непідтверджену мету поїздки (34,9 тис. випадків) і недостатню кількість грошей (12,8 тис.).

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"Темпи зростання відмов у в'їзді на польському кордоні значно сповільнилися порівняно з минулим роком, коли зростання було близьким до критичного показника в 50%, проте залишилися високими", - пояснила виконавчий директор "Європи без бар'єрів" Ірина Сушко.

"По-перше, і це головне, після запровадження безвізового режиму триває "перенесення" відмов із консульств на кордон. У 2016 році 45 тис. осіб отримали відмови ще на етапі візової аплікації. По-друге, не всі належним чином готуються до поїздки, ігноруючи необхідність обґрунтувати мету поїздки. По-третє, не завжди досконалими є і методи контролю прикордонних служб ЄС", - зазначила вона.

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За словами Сушко, відомі випадки, коли українці отримали відмову через відсутність грошей, а банківську картку як доказ у них не прийняли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173250
 
 
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Там і так українці все заполонили.
Але всі збираються далі - в Німеччину.
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У немцев не так все и сладко бро ! знание немецкого разговорного обязательно ! инглышь немцы не любят использовать у себя в стране и не охотно на нем говорят !
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25%, хмм?... Вы в первом туре за кого голосовали? -"за Порошенко!" -отказать!
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А чому мовчите, що кількість наших заробітчан просто збільшилась якщо порівняти з тим же 2018? І ще одна цифра. 200 000 наших громадян отримали громадянство Польщі. Панове 200 000 і я так розумію це тільки початок. Бо наприклад з усього працездатного населення Новоград-Волинського та району, а це десь 45 000, тут працює лише 19 000. А от решта якраз в Польщі, Чехії, країнах Балтії. Минулого року у Фінляндії впереш наші заробітчани зайняли першу сходинку обійшовши естонців.
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А что вы ЗЕбобики думали? Что мы будем бесловесно терпеть слугу урода Зеленского? останитесь Зебобики сами и не скиглить потом. Зробили себе разом!
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Це закономірний результат вибору 73% та тих, аби не порох!
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Почитал комменты и понял по ним,шо это Зеленский стоит с той стороны и не пропускает Украинцев
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Радянські прикордонники виловлювали переважно громадян Радянського Союзу, які хотіли з нього втекти. Так що, досвід є.
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я бы на месте поляков и немцев вообще не пускал. в украине вымирает каждые сутки 638 человек, а они паприколу хатынки там купляють.
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