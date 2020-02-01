EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  3824  35
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1372) Росія (15412) евакуація (158)

 Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві

Лайнер був змушений приземлитися для дозаправки в Гельсінкі. У Бундестазі відмову Москви надати дозвіл на посадку назвали "недружнім актом".

Про інцидент повідомила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Москва послалася на "брак ресурсів" у своїх аеропортах, пояснила Крамп-Карренбауер, зазначивши, що Міноборони і МЗС Німеччини має намір найближчим часом з'ясувати, чи були інші причини для відмови.

Літак бундесверу Airbus A310 із понад 120 громадянами Німеччини та інших країн на борту вилетів з Уханя у Франкфурт-на-Майні 1 лютого. Спочатку він планував зробити зупинку в Москві. За словами глави Міноборони Німеччини, Росія дала дозвіл на політ над своєю територією і обіцяла дозволити посадку в одному з аеропортів для дозаправки і зміни екіпажу. У якому саме аеропорту планувалася посадка, не повідомляється.

Читайте також: Гончарук доручив оперативно евакуювати українців із території Китаю через коронавірус

Після того, як стало відомо про відмову, літак було перенаправлено в Гельсінкі, де він здійснив посадку о 13:40 за місцевим часом. Після дозаправки переліт до Франкфурта-на-Майні було продовжено.

За інформацією видання Bild am Sonntag (BamS), серед евакуйованих - 108 громадян Німеччини, 34 китайці, один болгарин і один громадянин США. Німецькі пілоти, які мали змінити колег у Москві, прилетіли до столиці РФ ще 30 січня, йдеться далі в повідомленні BamS. За його інформацією, німецькі спецслужби вважають відмову Росії "надуманою відмовкою".

Читайте також: Кількість жертв китайського коронавірусу зросла до 259, інфіковано майже 12 тис. осіб

"Це недружній акт, який не має повторитися. Коли відбувається гуманітарне лихо, цивілізовані країни мають співпрацювати", - заявив в інтерв'ю інформагентству dpa Йоханн Вадепуль, заступник голови парламентської фракції блоку ХДС/ХСС, що входить до складу правлячої коаліції. На його думку, для Росії відмова літаку німецьких ВПС була, "очевидно, важливішою, ніж готовність допомогти людям, які опинилися у скруті". "Це багато про що свідчить", - вважає політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173249
 
 
 Топ коментарі
 
вот тє, фрау, і кузькіна рашістская мать!
 показати весь коментар
 
А вони вам і не друзі.
Очі відкрийте...
 показати весь коментар
 
Пятьдесят граждан Китая, прилетевших в Израиль из Москвы, высланы обратно в российскую столицу



Самолету, которым Германия эвакуировала своих граждан из Китая, не разрешили сесть на дозаправку в Москве - Цензор.НЕТ 3537

Пятьдесят граждан Китая, прилетевших в Израиль в субботу, 1 февраля, рейсом "Аэрофлота" из Москвы, спустя несколько часов были высланы обратно в российскую столицу согласно решению Управления по делам населения и иммиграции.
Это решение связано с "антикоронавирусными" мерами, принимаемыми минздравом Израиля.
На обратном пути на борту самолета вспыхнула паника, когда израильтяне заметили, что в салоне находятся люди, чьи лица закрыты масками.
Напомним, с завтрашнего дня, 2 февраля, с 12:00, в израильском аэропорту Бен-Гурион будут действовать особые правила, введенные с целью предотвратить проникновение коронавируса на территорию страны.
Пассажиры, посетившие Китай менее чем за 14 дней до прибытия в Израиль, не будут допущены к въезду в страну. Авиакомпании придется вернуть пассажира в ту страну (тот аэропорт), откуда он вылетел в Израиль.
Правила распространяются только на пассажиров, не являющихся гражданами Израиля.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
пообіцяла раша - а у рашистів обяцянки - цяцянки , навіть паперами-домовленностями підтирають те, з чого беруть гівно для скульптур ...
 показати весь коментар
 
 
Самолет был Люфтваффе.

в Москве, наверное, вспомнили "Можем повторить" !
и вспотели Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві - Цензор.НЕТ 4275
 показати весь коментар
 
чё еще до сих пор удивляетесь, бундес?
это жеж рашка! в беде - отвернется, в счастье - проклянет!
 показати весь коментар
 
 
Пятьдесят граждан Китая, прилетевших в Израиль из Москвы, высланы обратно в российскую столицу





Пятьдесят граждан Китая, прилетевших в Израиль в субботу, 1 февраля, рейсом "Аэрофлота" из Москвы, спустя несколько часов были высланы обратно в российскую столицу согласно решению Управления по делам населения и иммиграции.
Это решение связано с "антикоронавирусными" мерами, принимаемыми минздравом Израиля.
На обратном пути на борту самолета вспыхнула паника, когда израильтяне заметили, что в салоне находятся люди, чьи лица закрыты масками.
Напомним, с завтрашнего дня, 2 февраля, с 12:00, в израильском аэропорту Бен-Гурион будут действовать особые правила, введенные с целью предотвратить проникновение коронавируса на территорию страны.
Пассажиры, посетившие Китай менее чем за 14 дней до прибытия в Израиль, не будут допущены к въезду в страну. Авиакомпании придется вернуть пассажира в ту страну (тот аэропорт), откуда он вылетел в Израиль.
Правила распространяются только на пассажиров, не являющихся гражданами Израиля.
 показати весь коментар
 
 
альоо сесть нє разрешілі , дозаправіться , пілотов сменіть - абєщалі же рашісти
 показати весь коментар
 
 
А вони вам і не друзі.
Очі відкрийте...
 показати весь коментар
 
 
Пусть роют себе могилу поглубже, пусть все знают что такое - мордор.
 показати весь коментар
 
 
Самолет Luftwaffe пытался приземлиться в Москве?

 показати весь коментар
 
 
А Руст приземлився не питаючи дозволу.
Самолету, которым Германия эвакуировала своих граждан из Китая, не разрешили сесть на дозаправку в Москве - Цензор.НЕТ 7866
 показати весь коментар
 
 
Много генералов ВВС и войск ПВО после это взлетели со своих должностей.

 показати весь коментар
 
 
Его вели с самой границы, даже дозаправляли, ибо приземлился в Москве с полным баком...
Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві - Цензор.НЕТ 7652
 показати весь коментар
 
Пусть радуются что еще не сбили в честь года святого пабедобесия.
 показати весь коментар
 
 
_Это впереди. Будут и летаки с заражёнными сбивать, и корабли... И заградотряды с пулемётами и огнемётами. А вокруг - тишина... и поля минные. И нихуя не смешно.
 показати весь коментар
 
стройте потоки этож не "связано" никак
 показати весь коментар
 
 
А шо ж такое?! "Любофф прошла, повяли помидоры.."?!)))
 показати весь коментар
 
Отлично, по-другому до европейцев не доходит
 показати весь коментар
 
в китайском Ухане заметили вооруженные патрули в медицинских халатах
Самолету, которым Германия эвакуировала своих граждан из Китая, не разрешили сесть на дозаправку в Москве - Цензор.НЕТ 9884
 показати весь коментар
 
 
могут защищаться - возможно масок и защитных костюмов хватает не всем....люди безумеют перед страхом, неизвестностью, от безисходности...
 показати весь коментар
 
 
Жесть.
Прям зомби апокалипсис в реале...

 показати весь коментар
 
 
видел видос, где один уханец прорывался на незараженные территории (на тот момент). Когда местные жители узнали об этом, то убили прям на улице
 показати весь коментар
 
спокойно! мы в Украине в полной...безопасности! если бы это не сделал вирус- то сделал бв метеорит, магнитное поле, естественный радиационный фон земли, естественные процессы мутации, происходящие в наших организмах под действием солнца, от химии в продуктах и медикаментов - жизнь хрупка!
 показати весь коментар
 
завтра не завтра но вирус конечно доберётся надо валить из крупных городов
 показати весь коментар
 
так вам и надо, с*ки еуропейские! зато у вас раша в ПАРЭ и толстой в ее руководителях.
Жри. те!
 показати весь коментар
 
 
А куди вони евакуйовували китайців з Китаю ???
 показати весь коментар
 
всегда думал, что китайцы рано или поздно будут у границ Украины но неожиданно с вирусом как-то вышло! Московия до усрачки сейчас молится - у них начало конца - ибо тупы и будут заражать друг друга назло, ни одному ж помирать.. попутно жмакая на кнопки и сбивая самолеты и стреляя во все стороны из того что есть....
 показати весь коментар
 
 
РФ потихоньку создает себе модель будущего сосуществования с другими народами Земли.
 показати весь коментар
 
 
Так вы еще северный поток 3 начните строить, так вас еще дальше кацапы пошлют вместе с австрияками, а вы что думали, что у вас четвертый рейх настал. Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві - Цензор.НЕТ 9333
 показати весь коментар
 
Предательство. Ну что ж- это неплохо (потирая лапки).
 показати весь коментар
 
Советская торпеда потопила еврейских беженцев
27.02.2012
Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві - Цензор.НЕТ 1648На прошлой неделе в Румынии, Израиле, Турции и других странах почтили память 768 пассажиров судна «Струма», перевозившего еврейских иммигрантов из союзной нацистам Румынии в Палестину. 70 лет назад, 24 февраля 1942 года, судно, зафрахтованное еврейской общиной Румынии, было потоплено советской подводной лодкой Щ-123. Из 769 пассажиров «Струмы» в живых остался лишь один человек.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору