 Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві

Про інцидент повідомила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Москва послалася на "брак ресурсів" у своїх аеропортах, пояснила Крамп-Карренбауер, зазначивши, що Міноборони і МЗС Німеччини має намір найближчим часом з'ясувати, чи були інші причини для відмови.
Літак бундесверу Airbus A310 із понад 120 громадянами Німеччини та інших країн на борту вилетів з Уханя у Франкфурт-на-Майні 1 лютого. Спочатку він планував зробити зупинку в Москві. За словами глави Міноборони Німеччини, Росія дала дозвіл на політ над своєю територією і обіцяла дозволити посадку в одному з аеропортів для дозаправки і зміни екіпажу. У якому саме аеропорту планувалася посадка, не повідомляється.
Після того, як стало відомо про відмову, літак було перенаправлено в Гельсінкі, де він здійснив посадку о 13:40 за місцевим часом. Після дозаправки переліт до Франкфурта-на-Майні було продовжено.
За інформацією видання Bild am Sonntag (BamS), серед евакуйованих - 108 громадян Німеччини, 34 китайці, один болгарин і один громадянин США. Німецькі пілоти, які мали змінити колег у Москві, прилетіли до столиці РФ ще 30 січня, йдеться далі в повідомленні BamS. За його інформацією, німецькі спецслужби вважають відмову Росії "надуманою відмовкою".
"Це недружній акт, який не має повторитися. Коли відбувається гуманітарне лихо, цивілізовані країни мають співпрацювати", - заявив в інтерв'ю інформагентству dpa Йоханн Вадепуль, заступник голови парламентської фракції блоку ХДС/ХСС, що входить до складу правлячої коаліції. На його думку, для Росії відмова літаку німецьких ВПС була, "очевидно, важливішою, ніж готовність допомогти людям, які опинилися у скруті". "Це багато про що свідчить", - вважає політик.
в Москве, наверное, вспомнили "Можем повторить" !
и вспотели
это жеж рашка! в беде - отвернется, в счастье - проклянет!
Пятьдесят граждан Китая, прилетевших в Израиль в субботу, 1 февраля, рейсом "Аэрофлота" из Москвы, спустя несколько часов были высланы обратно в российскую столицу согласно решению Управления по делам населения и иммиграции.
Это решение связано с "антикоронавирусными" мерами, принимаемыми минздравом Израиля.
На обратном пути на борту самолета вспыхнула паника, когда израильтяне заметили, что в салоне находятся люди, чьи лица закрыты масками.
Напомним, с завтрашнего дня, 2 февраля, с 12:00, в израильском аэропорту Бен-Гурион будут действовать особые правила, введенные с целью предотвратить проникновение коронавируса на территорию страны.
Пассажиры, посетившие Китай менее чем за 14 дней до прибытия в Израиль, не будут допущены к въезду в страну. Авиакомпании придется вернуть пассажира в ту страну (тот аэропорт), откуда он вылетел в Израиль.
Правила распространяются только на пассажиров, не являющихся гражданами Израиля.
Очі відкрийте...
Прям зомби апокалипсис в реале...
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И ещё...
И ещё.
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И вот ещё.
Также вот.
И вот.
И вот.
Ещё вот.
И ещё.
И ещё.
И снова.
И снова...
Жри. те!
27.02.2012
На прошлой неделе в Румынии, Израиле, Турции и других странах почтили память 768 пассажиров судна «Струма», перевозившего еврейских иммигрантов из союзной нацистам Румынии в Палестину. 70 лет назад, 24 февраля 1942 года, судно, зафрахтованное еврейской общиной Румынии, было потоплено советской подводной лодкой Щ-123. Из 769 пассажиров «Струмы» в живых остался лишь один человек.