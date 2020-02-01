 Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві

Про інцидент повідомила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Москва послалася на "брак ресурсів" у своїх аеропортах, пояснила Крамп-Карренбауер, зазначивши, що Міноборони і МЗС Німеччини має намір найближчим часом з'ясувати, чи були інші причини для відмови.

Літак бундесверу Airbus A310 із понад 120 громадянами Німеччини та інших країн на борту вилетів з Уханя у Франкфурт-на-Майні 1 лютого. Спочатку він планував зробити зупинку в Москві. За словами глави Міноборони Німеччини, Росія дала дозвіл на політ над своєю територією і обіцяла дозволити посадку в одному з аеропортів для дозаправки і зміни екіпажу. У якому саме аеропорту планувалася посадка, не повідомляється.

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Після того, як стало відомо про відмову, літак було перенаправлено в Гельсінкі, де він здійснив посадку о 13:40 за місцевим часом. Після дозаправки переліт до Франкфурта-на-Майні було продовжено.

За інформацією видання Bild am Sonntag (BamS), серед евакуйованих - 108 громадян Німеччини, 34 китайці, один болгарин і один громадянин США. Німецькі пілоти, які мали змінити колег у Москві, прилетіли до столиці РФ ще 30 січня, йдеться далі в повідомленні BamS. За його інформацією, німецькі спецслужби вважають відмову Росії "надуманою відмовкою".

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"Це недружній акт, який не має повторитися. Коли відбувається гуманітарне лихо, цивілізовані країни мають співпрацювати", - заявив в інтерв'ю інформагентству dpa Йоханн Вадепуль, заступник голови парламентської фракції блоку ХДС/ХСС, що входить до складу правлячої коаліції. На його думку, для Росії відмова літаку німецьких ВПС була, "очевидно, важливішою, ніж готовність допомогти людям, які опинилися у скруті". "Це багато про що свідчить", - вважає політик.