 Сурков ще стане в нагоді Путіну у вибудовуванні відносин з Україною, - Клімкін

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сурков навряд чи зникне з цієї "обойми"... Сурков створює нові віртуальні реальності. Козак (заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. - Ред.) "менеджерить" у цій реальності, причому - політично і бізнесово", - сказав Клімкін.
Колишній глава МЗС зазначив, що визначає політику безпосередньо президент Росії Володимир Путін, а радники можуть змінюватися.
"Це серіал, який пише Путін, він - продюсер цього. А режисери, актори можуть змінюватися. Але, слухайте, це серіал, який пише Путін, продюсує, якщо хочете. Ось він - продюсер цього. Це Путін. А от там режисери, актори зазвичай можуть змінюватися", - сказав Клімкін.
-- а само главно, шо все имена, фамилии и должности -- все в память, как впечатаны Навек!
...и где все эти Великие люди теперь? -- я вас спрашиваю! ... -- и мне с них смешно -- так и вам с них будет... ...щоб я так жил, с кем я хочу! ... *)
"Під сирійським Алеппо в кінці січня протурецькі сили пішли в наступ і захопили ряд позицій військ диктатора Асада і його союзників. Серед іншого, ополченцям вдалося відбити російський опорний пункт під містом Ель-Баб. У Мережі вже з'явилося відео з даної позиції, передають Патріоти України. На кадрах видно опорний пункт, над яким майорять прапори Сирії та Росії. Швидше за все, на даному об'єкті перебували не кадрові військові РФ, а найманці таємницею російської приватної військової компанії "Вагнер". Їм довелося в поспіху бігти під вогнем протурецьких сил."