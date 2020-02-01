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Все про:Путін (5582) Росія (15412) Сурков (145) Клімкін (1525)

 Сурков ще стане в нагоді Путіну у вибудовуванні відносин з Україною, - Клімкін

Помічник президента РФ Владислав Сурков, про відставку якого раніше повідомили російські ЗМІ, продовжить роботу у сфері відносин з Україною.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сурков навряд чи зникне з цієї "обойми"... Сурков створює нові віртуальні реальності. Козак (заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. - Ред.) "менеджерить" у цій реальності, причому - політично і бізнесово", - сказав Клімкін.

Колишній глава МЗС зазначив, що визначає політику безпосередньо президент Росії Володимир Путін, а радники можуть змінюватися.

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"Це серіал, який пише Путін, він - продюсер цього. А режисери, актори можуть змінюватися. Але, слухайте, це серіал, який пише Путін, продюсує, якщо хочете. Ось він - продюсер цього. Це Путін. А от там режисери, актори зазвичай можуть змінюватися", - сказав Клімкін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173248
 
   
 Топ коментарі
 
Да, у Вас в мозгах полный апокалипсис. Сочувствую.
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Быдло и до сих пор такое хавает...
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Климкин - это двойной агент! Климкин уроженец Курска, Россия. Учился в Москве!
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Да, у Вас в мозгах полный апокалипсис. Сочувствую.
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я вижу то, что большинство не видит! как в теории о черных лебедях.
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От мне и таким, как я прикольно: наблюдать эту странную страну -- аж с 1961 года -- когда ещё токо себя при памяти почуял...*)

-- а само главно, шо все имена, фамилии и должности -- все в память, как впечатаны Навек!

...и где все эти Великие люди теперь? -- я вас спрашиваю! ... -- и мне с них смешно -- так и вам с них будет... ...щоб я так жил, с кем я хочу! ... *)
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ой...кстати...или не кстати - завтра День сурка! )))
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Та по фиг на сюркова. ***** погряз в мистике и сурков играл на этой вавке ***** строя из себя медиума прорекая тому хлеб и соль на Украине, Киев у ног, Львов на блюдечке, Одессу в кармане.., всю новороссию до Португалии и Лондон за две недели, а когда до ***** дошло, что пророчества того голимая лапша, а сам ***** стал всемирным *****м - выгнал жополиза как мусорного кота. Но сурков обиженный, но хитрый распространил тему, шо он типа пошёл медитировать, шоб ещё на струнах ***** поиграть и вернутся. И даже вернётся, то шо? А ничего - ***** уже ничего не поможет, ибо сурков паставил сцарю мат, просто сцарь этого ещё не понял.
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Приємних новин не буває багато.

"Під сирійським Алеппо в кінці січня протурецькі сили пішли в наступ і захопили ряд позицій військ диктатора Асада і його союзників. Серед іншого, ополченцям вдалося відбити російський опорний пункт під містом Ель-Баб. У Мережі вже з'явилося відео з даної позиції, передають Патріоти України. На кадрах видно опорний пункт, над яким майорять прапори Сирії та Росії. Швидше за все, на даному об'єкті перебували не кадрові військові РФ, а найманці таємницею російської приватної військової компанії "Вагнер". Їм довелося в поспіху бігти під вогнем протурецьких сил."
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