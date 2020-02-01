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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2396) закордонний паспорт (53) Росія (15412)

 З 1 березня для поїздки до Росії буде потрібен закордонний паспорт, - Держприкордонслужба

Українці з 1 березня не зможуть перетнути кордон із РФ за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження. Перетин кордону тільки за закордонним паспортом прискорить час перевірки й ускладнить підробку документів.

Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року  №1056. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Українці, які до цього поїхали в Росію за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження, зможуть повернутися за цими документами.

"Такі нововведення позитивно вплинуть на якість і швидкість прикордонного контролю. Вони дозволять запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів і свідоцтв про народження, враховуючи низький ступінь захисту цих документів", - зазначили в Держприкордонслужбі.

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Зокрема, в 2019 році на кордоні з РФ виявили 89 підроблених документів, і 73 з них були саме внутрішніми паспортами.

"Не варто розглядати це повідомлення як рекомендацію відвідати Російську Федерацію. Адже паспорт громадянина України для виїзду за кордон дає можливість безвізово відвідати чимало країн. Та й часу на виготовлення закордонного паспорта, якщо ви його досі не отримували, залишилося не так багато", - додали в Держприкордонслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173247
 
   
 Топ коментарі
 
А кацапня так и будет по своему внутреннему паспорту ездить в Украину?
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Паспорт есть, ехать туда не собираюсь. А Кацапы так и будет к нам ЗЕленым коридором ехать?
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А кацапня так и будет по своему внутреннему паспорту ездить в Украину?
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И когда с рашей и другими странами пост совка введут визовый режим?

Почему в Украину в летний сезон заезжают кавказцы и торгуют на рынках овощами БЕЗ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В УКРАИНСКИЙ БЮДЖЕТ ?

На оптовом рынке Троещины одни кавказцы торгуют с фур арбузами и дынями с Херсона
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Потому что директора на рынках кавказцы,а не украинцы и не евреи
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А разве они не по заграну к нам ездят с недавних пор?
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Первое, что нужно иметь россиянину для путешествия на Украину - загранпаспорт РФ. Поехать по общегражданскому паспорту не получится. Также украинские пограничники могут потребовать другие документы - полный список смотрите ниже. Чтобы гарантированно попасть на территорию соседнего государства, рекомендуем собрать весь пакет документов и взять необходимую сумму денег. Виза для въезда на Украину россиянам не нужна - между странами действует безвизовый режим.
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Давно уже не ездят. С 2015 года, кажется. Но проблема в том, что ЕЗДЯТ. А не должны.
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Танунах! Не може бути,щось тут не так...Десь має бути зрада...
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Паспорт есть, ехать туда не собираюсь. А Кацапы так и будет к нам ЗЕленым коридором ехать?
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Только искатели «приключений» на пятую точку едут добровольно на рАссию........
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...а я Вам отвечу: ...в параше оч. интересно -- особенно, когда ничем и никем не застрахован -- экстремальный туризм, если можно так сказать... ...для скучающих мужчин...*) -- а я скучаю иногда... ...например... *)
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А шо делать? -- жизнь надо прожить так, шо бы небыло скучно!... -- нашим льбимым девушкам и женщинам...*)
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Ну согласитесь? -- жизнь даётся человеку один раз -- и один раз отнимется обратно! ...и шо-то надо в этом коротком промежутке успеть...*)
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с РФ визовый режим введут??? Нужно вообще закрыть въезд для русских! У нас война идет, а у нас тут шпионы и агентура их пропускается. Закрыть полностью границу! Такое в нормальной стране сложно представить, чтобы война шла и враги спокойно в тыл могли заезжать...
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Что не лекарь - то еврей (с) Цитата из песни А.Розенбаума , а то тут быстро модер антисемитизм пришьет. Нужно пожалеть старого, выходящего в тираж доктора-шоумена. Города для гастролей видите какие задрипанные? Ни Моцквы, Питера или там сытного Краснодара , Ростова.
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Я бы добавил справку о психическом здоровье ещё
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Также завещание и расписку о снятии ответственности за его судьбу с Украины.
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"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроляИсточник: https://censor.net.ua/n3173247

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гарна причина С 1 марта для поездки в Россию нужен будет загранпаспорт, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9569
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Это верно! Отлично видно на примере Цензора. Исчезли стаи поклонников Зе! Интересно- отчего? 1.Задача выполнена и всё зашибись, жисть удалась 2.Аргументов нет, всё не зашибись и с баблом таки кинули.
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То, ще нічого! Зникли 12 мільйонів, що глосували за янукодла! Тепер зникнуть ще 15!
Вже з'ясувалось, що в Україні не 45 млн як кзали під час виборів, а 37!
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Для поездки в мордор нужны слабоумие и отвага.
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А еще кто пересекает границу -клеймо ,,мне посрать на Украину ,,
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Це нічого не дасть.Потрібно було взагалі московитів не пускати в Україну.А то вони спокійно їдуть відпочивати до нас.А також хваляться в інтернеті,що мають тут секс за гроші.
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В идеальном мире новость должна звучать так "С 1 марта для поездки в Россию нужно будет написать заявление для отказа от украинского гражданства, - Госпогранслужба"
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С 1 марта для поездки в Россию нужен будет загранпаспорт,а для возвращения уже нет.Вас обмненяют.
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Что творят нелюди!
Вот при Порошенко такого не было!
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