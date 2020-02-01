 Голосування щодо імпічменту Трампа відбудеться 5 лютого

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Рішення провести фінальне голосування з питання імпічменту сенатори ухвалили після того, як їм не вистачило голосів за рішення про виклик нових свідків.
"Більшість у Сенаті дійшла висновку, що численні свідки та понад 28 тисяч сторінок документів, які вже залучено як докази, є достатніми для того, щоб судити про звинувачення, висунуті "менеджерами з імпічменту" від Палати представників, та закінчити цей процес", - заявив лідер Республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл.
Лідер демократичної меншості Чак Шумер засудив відмову республіканців долучити до суду додаткових свідків і документи.
Прикінцеві аргументи сторін на процесі заслухають 3 лютого.
Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу на підставі звинувачень у тиску на Україну.
...это у меня всё не от пошлых идей, а от реальных посещений ... -- той же Америки, с ейным Нью Йорком -- и того же Брайтона -- совсем недавно... *)
Всё у них там Абгемахт! ...мне кореш с Брайтона сказал. У него там: Кусочек бизнеса...
-- наш Хлопец -- з Києва! -- я ему верю...*)
... зато у них Океан под кухонными окнами...!!! -- сам не знаю, за шо оно им надо?
-- но это всё искупает... -- и я там был! *)
Зеленський прийняв рішення залишити Трампа
а трамп нюхай...