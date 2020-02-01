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Все про:імпічмент (194) США (6030) Трамп (2146) Сенат США (129)

 Голосування щодо імпічменту Трампа відбудеться 5 лютого

Сенат США проведе фінальне голосування щодо імпічменту президента Дональда Трампа 5 лютого о 23:00 за київським часом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Рішення провести фінальне голосування з питання імпічменту сенатори ухвалили після того, як їм не вистачило голосів за рішення про виклик нових свідків.

"Більшість у Сенаті дійшла висновку, що численні свідки та понад 28 тисяч сторінок документів, які вже залучено як докази, є достатніми для того, щоб судити про звинувачення, висунуті "менеджерами з імпічменту" від Палати представників, та закінчити цей процес", - заявив лідер Республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл.

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Лідер демократичної меншості Чак Шумер засудив відмову республіканців долучити до суду додаткових свідків і документи.

Прикінцеві аргументи сторін на процесі заслухають 3 лютого.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу на підставі звинувачень у тиску на Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173245
 
 
 Топ коментарі
 
Печалька... Но ничего, - Болтон все в книге засвидетельствует...
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Зеленському допомагають такі як брагар.
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зеленскому уже ничто не поможет, - он безнадежен!
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Печалька... Но ничего, - Болтон все в книге засвидетельствует...
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-- я, коньячно, не амэрыканский голосователь! -- но Трампу есть, Трампу быть, Трампу будет быть! *)
...это у меня всё не от пошлых идей, а от реальных посещений ... -- той же Америки, с ейным Нью Йорком -- и того же Брайтона -- совсем недавно... *)
Всё у них там Абгемахт! ...мне кореш с Брайтона сказал. У него там: Кусочек бизнеса...

-- наш Хлопец -- з Києва! -- я ему верю...*)
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Роза,вы ,конечно,во всех науках большой префей. Но абгемахт ,как всё обделано (типа чики - пики )знают только немцы.Надо было бы расшифровать.
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-- там у них -- на ихнем деревянном пляжу, шо на Брайтоне -- шурупы по доскам валяюся, шо те доски скрепливают! -- мне стыдно было это всё снимать на мою камеру! ... -- и ещё, оч. многое было стыдно! -- там просто стрёмно, как в колхозной дискотеке...

... зато у них Океан под кухонными окнами...!!! -- сам не знаю, за шо оно им надо?
-- но это всё искупает... -- и я там был! *)
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Мій прогноз такий: імпічмент не проголосують. І це погано для республіканців. Бо при висунення Трампа на другий термін його не оберуть. Не ******* виборці скандалів.
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...ещё позавчера сказали, шо импичмента не будет -- ...от, не слушет нихто немецкого радио...*)
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Трамп и сам на второй срок попадет и Зеленскому поможет.
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зеленскому уже ничто не поможет, - он безнадежен!
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Да, для вас уже слово "выборы" уже который год наносит моральную травму, а уж слово "импичмент"... Голосування щодо імпічменту Трампа відбудеться 5 лютого - Цензор.НЕТ 8141
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не сдадут республиканцы трампушу...будет сидеть в овальном кабинете до выборов
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Трамп залишиться на посаді
Зеленський прийняв рішення залишити Трампа
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Сериал подходит к концу, спасибо за внимание! Считайте теперь, демократы, какой вы потратили на него бюджет? Голосування щодо імпічменту Трампа відбудеться 5 лютого - Цензор.НЕТ 6657
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республиканцы кинули на алтарь рейтинг всей партии. Жертвоприношение должно дать протянуть рыжему клоуну до следующих выборов.
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