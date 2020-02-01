 "Це не є і не може бути нашою позицією", - фракція СН вибачилася за Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку

Від імені керівництва політсили попросила вибачення заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона опублікувала текст вибачення на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Висловлення Брагара вона назвала "абсолютно некоректним".

"Знаю, що Євген вже перепросив за свої слова. Хочу вірити, що він справді мав на увазі лише зловживання в отриманні субсидій та інших соціальних пільг тими, хто матеріально забезпечений. (Депутатам-мільйонерам, які не соромились отримувати відшкодування за житло в Києві, привіт!)", - написала Кравчук.

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Депутат заявила, що завдання "Слуги народу" - підвищити рівень життя, щоб таких дзвінків в ефір від пенсіонерів не було.

"А ще вкотре переконуюсь: не вмієш - не берись. Або вчися. Не готовий до прямих ефірів, то займайся законодавчою роботою. Від неучасті в ток-шоу ще жоден депутат не помер", - зазначила Кравчук.

"Від імені керівництва фракції прошу вибачення у всіх, кого могли образити такі слова Євгена Брагара. Ми їх не підтримуємо, це не є і не може бути нашою позицією", - підсумувала вона.

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Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес має бути елітної породи. Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Так само слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь.