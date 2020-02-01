 Держбюджет у січні недоотримав 1/4 доходів, - Мінфін

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.
"Доходи загального фонду державного бюджету становлять 42,6 млрд грн та були на 13,8 млрд грн меншими за розпис. Головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року", - сказано в повідомленні.
Зокрема, доходи загального фонду державного бюджету від податків та зборів (з врахуванням сум відшкодованого ПДВ), які адмініструє Державна податкова служба, були на 5,9 млрд грн нижчими запланованих.
Доходи від податків та зборів, які адмініструє митниця, виявилися меншими запланованих на 7,9 млрд гривень.
"Міністерством фінансів на підставі оперативних даних за січень буде ініційовано низку заходів відповідного реагування на об’єктивні чинники, які впливають на доходи та видатки державного бюджету для нівелювання негативного впливу поточних факторів протягом року", - підкреслили в Мінфіні.
Інформацію про виконання видаткової частини бюджету за січень міністерство обіцяє надати в понеділок, 3 лютого.
Зебільний гімн від t.A.T.u.:
"Мы убежим, всё будет просто
Ночь упадёт, небо уронит
И пустота на перекрёстках
И пустота нас не догонит
Не говори, им не понятно
Только без них, только не мимо
Лучше никак, но не обратно
Только не с ними, только не с ними"...
А кого из прошлой команды нельзя , все-таки 75 процентов были против не только Порошенко,но и..., и позапрошлой тем более нельзя .Надо ствить СИЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ..Или Умных ,например ТАРУТУ
все перемоги порошка никак нельзя было ощутить лично на себе простым украинцам, ни на примере тарифов. ни на стоимости транспорта, ни цены на бензин. ни курса гривны, которая просела даже к рублю в два раза и т.д.
все перемоги порошка - это громкие лозунги абсолютно не ведущие к повышению уровня жизни украинцев
а Зеленского наоборот - нельзя никак ощутить его громкие поражения)) все плешивое стадо каркающих порохоботов не могут никак заслонить украинцу понижение стоимости бензина, газа, коммунальных, прекращение роста стоимости транспорта, освобождение наших пленных, и резкое укрпеление гривны относительно рупля (это самый болезенный эпизод для шоколадной ботвы)
Спасибо Порошенко что провалил антикоррупционные реформы.
Спасибо идиотам которые выбирают между этими двумя и жопоблоком.
Не ходите, пожалуйста, на следующие выборы, голосовать нужно уметь и это право нужно заслужить.
в соотношении к % потребителей сериала Сваты или Сериала Томос
(очень мало)
при наличии всего двух вариантов хаить оба - єто похоже на трусость
мі вінуждені вібрать один из двух и с ним 5 лет сотрудничать, точка
Вам шах и мат, порохоботики
знову чекати?
Причина - загибается экономика.
Что было бы, если бы в США недополучили 20% в бюджет ?