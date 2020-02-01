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Все про:бюджет (706) держбюджет (266) Мінфін (392)

 Держбюджет у січні недоотримав 1/4 доходів, - Мінфін

Недоотримання доходів у Міністерстві фінансів пояснюють зміцненням гривні, зниженням ціни на газ і низку інших товарів і зменшенням обсягу імпорту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Доходи загального фонду державного бюджету становлять 42,6 млрд грн та були на 13,8 млрд грн меншими за розпис. Головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року", - сказано в повідомленні.

Зокрема, доходи загального фонду державного бюджету від податків та зборів (з врахуванням сум відшкодованого ПДВ), які адмініструє Державна податкова служба, були на 5,9 млрд грн нижчими запланованих.

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Доходи від податків та зборів, які адмініструє митниця, виявилися меншими запланованих на 7,9 млрд гривень.

"Міністерством фінансів на підставі оперативних даних за січень буде ініційовано низку заходів відповідного реагування на об’єктивні чинники, які впливають на доходи та видатки державного бюджету для нівелювання негативного впливу поточних факторів протягом року", - підкреслили в Мінфіні.

Інформацію про виконання видаткової частини бюджету за січень міністерство обіцяє надати в понеділок, 3 лютого.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173239
 
 
 Топ коментарі
 
собачками котиками хомячками наповнюйте бюджет. Госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов, - Минфин - Цензор.НЕТ 2637
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Ахаа. Ну пацаны красавцы, когда кончилась инерция от проклятого Пороха бюджет за последние 3 месяца выполнен на 73%. Еба...ться. Предлагаю бюджетникам запасаться силосом, до весны доживут не все.
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Схемы, схемы и еще раз схемы, новая власть быстро вкурыла как распределить потоки.
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Бюджет на 2020рік: "И пустота нас не догонит!"
Зебільний гімн від t.A.T.u.:
"Мы убежим, всё будет просто
Ночь упадёт, небо уронит
И пустота на перекрёстках
И пустота нас не догонит
Не говори, им не понятно
Только без них, только не мимо
Лучше никак, но не обратно
Только не с ними, только не с ними"...
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"слуги" работающие на получение в собственные карманы и в результате такой "успешной "работы получается недополучение в кармане народа
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Що і "боротьба" з контрабандою не дала результату???
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Караул, клованы валят економику Украины, воруют безбожно, всех в Ростов.
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Чем старее сорос тем ему сложнее признать ошибки .Только Авакова или Коломойского Премьером .,Пора делать выбор Зеленскому и умножать на ноль это зло-соросятничество, или Вы такой как обещали и будете волевым лучшим Президентом ,или Вы сдаетесь и стаете еще хуже Ющенко и морально просто убиваете 73 пр.людей поверивших в Вас Зеленский.
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Мля! я таких конченных и упоротых дебилов, как кремлевская иванова уже давно не встречал! собаков или бабломойский премьером- это жопа полная и сразу, за месяц. Хотя это и есть задача всех троллей из рабской вымирации. Иди на хрен, дура мокшанская, и забери хороших собакова и бабломойского с собой. Не забудь еще лизануть зад бубочке.
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Зря ты так .,,Иванову,, мне дает почему-то СЕТЬ когда я зажожу с Фэйсьука .
А кого из прошлой команды нельзя , все-таки 75 процентов были против не только Порошенко,но и..., и позапрошлой тем более нельзя .Надо ствить СИЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ..Или Умных ,например ТАРУТУ
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ТАРАТУТА это не тот который С Жулькой объединился? Нах обоих на пенсию. Один угробил ИСД вторая украинскую экономику!
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еще один "вумный" поц мокрожорый...воровать оно понятно с умом нужно, хитро и тонко..но не государственное это дело. Дачку себе отгрохать где нить на берегу моря теплого и упаковать ее нехило за счет металлургов, это одно, другое дело страной управлять, постоянно на дыбы встающей от действий урядников безмозглых....тут Пиночету не просто было бы управиться ..сирожа тарута у руля..смешно...... Держбюджет у січні недоотримав 1/4 доходів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7146...уже одного избрали он..
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какая разница между порошком и Зеленским?
все перемоги порошка никак нельзя было ощутить лично на себе простым украинцам, ни на примере тарифов. ни на стоимости транспорта, ни цены на бензин. ни курса гривны, которая просела даже к рублю в два раза и т.д.
все перемоги порошка - это громкие лозунги абсолютно не ведущие к повышению уровня жизни украинцев
а Зеленского наоборот - нельзя никак ощутить его громкие поражения)) все плешивое стадо каркающих порохоботов не могут никак заслонить украинцу понижение стоимости бензина, газа, коммунальных, прекращение роста стоимости транспорта, освобождение наших пленных, и резкое укрпеление гривны относительно рупля (это самый болезенный эпизод для шоколадной ботвы)
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разницы между порошком и Зеленским нет, он его любит нюхать.
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ты хоть сам себя читаешь перед тем. как запостить?
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возьми огнетушитель и потуши опу свою малорос.
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Госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов/ В иностранной валюте долг вырос на 7,71%/ /Пятачок: Кажется, дождь собирается.
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газ хотели по полной впаривать ... погода помешала
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Все вы врете вот украинец во Франции замок за 200 млн. евро купил, он же их заработал в Украине заплатил при этом кучу налогов, а вы мне тут фигню рассказываете о каком то недополучении))) граждане бедного государства замки не покупают))) ну же видите, ведь люди хорошо живут, замки покупают, о какой нахер бедности вы говорите))) врете вы все!!! Держбюджет у січні недоотримав 1/4 доходів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8327
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этот украинец сильно приподнялся в бизнесе за предыдущие 5 лет, он еще не то может купить
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на смену гривны грядёт "элитная" валюта -пёсикот....
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Спасибо зеленскому что набрал даунов в комманду - гривне жопа.
Спасибо Порошенко что провалил антикоррупционные реформы.
Спасибо идиотам которые выбирают между этими двумя и жопоблоком.
Не ходите, пожалуйста, на следующие выборы, голосовать нужно уметь и это право нужно заслужить.
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как думаешь, много лайков соберешь сим своим абсурдным высером?
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Примерно как % людей понимающих результат своего голосования
в соотношении к % потребителей сериала Сваты или Сериала Томос
(очень мало)
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к сожалению. третьего варианта не біло, или Сваті или Томос
при наличии всего двух вариантов хаить оба - єто похоже на трусость
мі вінуждені вібрать один из двух и с ним 5 лет сотрудничать, точка
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бюджет выполнен на 73%.Это значит, что порохоботы саботируют и денег в бюджет не платят, в то время, когда остальные поднимают страну.
Вам шах и мат, порохоботики
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Шел четвертый год правления урода и его слуг. Порошенко продолжал воровать в особо круных...
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знову? порохоботи ж обіцяли на вересень долар по 100 грн, на жовтень дефолт і максимум на грудень імпічмент або Соємайдан, який очолить Барига Пятий
знову чекати?
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Так уехали люди зарубеж, пересчитывает все заново.
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Думаю, что Украине нужно было пройти через "крепкого хозяйственника" Януковича, псевдопатриота Порошенко, недолугого Зеленского, чтобы наконец избрать нормального президента.
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А можно не втирать лапшу про курс гривны,а рассказывать про то, как промышленность приказала долго жить и тп. Или в украине берут отвптсвенность только за хорошее укрепление нац валюты, а за плохое оно само виновато🦌🦌🦌🦌
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Недополучил!
Причина - загибается экономика.
Что было бы, если бы в США недополучили 20% в бюджет ?
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А Ахметов купил дворец за 200 миллионов евро .Если где то убыло ,то где то прибыло -закон движения денег
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"уменьшение объема импорта." - може ЕКСПОРТА?
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Вот интересно все тут только критикуют .Так ,а что вы предлагаете .кого ставить премьером .И неужели Вы все верите в добрые намерения СРОСА и МВФ.ХВАТИТ ВСЕ ОБСИРАТЬ .ПРЕДЛОЖИТЕ КРНКРЕТНО.
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МВФ это обычный банк. Это как ты приходишь в банк ну например Райфазен и просишь ну допустим 20 тысяч а тебе говорят мы вам не дадим потому что у вас нету постоянного источника дохода устройтесь на работу или откройте бизнесс потом поговорим! А ОВЗ это типа ШВЫДКО ГРОШИ дают всем но и процент космос!
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Ну ненада врага недооценивать. Беня при помощи Г+Г сначала ****** Зебаранов а теперь их стрижет! Классика!
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Ну поймите ,хоть вы тут все упертые ,но 70 процентов , те что молчат ПОКА, не примут ни Яценюка , ни Порошенко.А МФФ не обычный банк .Банки не заставляют и не диктуют ,какая у вас должеа быть жена ,и что вы должны продать дачу и госземлю и не бороться за свое предпричтие которое у Вас украли ,к примеру Приватбанк .А сколько украла Гонтарева ,позакрывав другие банки ,куда тоже было влито рефинансирование МВФ не мсотрит,тошо это воры и ЖУЛЬЕ под прикрытием.
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Если бы Гонтарева украла то МВФ бы требовало бы забрать у неё деньги Если бы украл Порошенко то забрать у Порошенко! МВФ требует забрать деньги у Коломойского! Кто украл деньги?
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МВФ от простого банка отличается только тем что объясняет что надо сделать что-бы получить кредит вот и всё! Даже дает выбор как достигнуть этих целей!
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Яке там зміцнення гривні.Заробітчани приїхали на новий рік і свята - ви опустили долар і евро,щоб скупити подешевше.Свята закінчились,вони поїхали і долар вже 25.20.
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Ясное дело - всей чиновничей и депутатской своре в разы зарплаты, премии, надбавки увеличили, вот и недовыполнение получилось.
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