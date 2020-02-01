 Приїхав до рідні в село, пив дві доби, впав в озеро, забрів на чуже подвір'я - у поліції Донецької області врятували любителя яскравого відпочинку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.
Інцидент стався в смт. Велика Новосілка Волноваського району. Місцевий житель зателефонував до поліції і повідомив, що у нього у дворі перебуває невідомий.
"Поліцейські з'ясували, що молодий чоловік упав у водойму, а після того, як звідти самостійно вибрався, шукав допомоги у місцевих жителів і забрів на чуже подвір'я. Він був наскрізь мокрий, а за низької температури повітря це становило загрозу його життю та здоров'ю. Тому поліцейські, не гаючи часу, доставили його у відділення", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські видали молодику змінний одяг, поділилися з ним ковдрами і відігріли його до приїзду медиків.
"Виявилося, що цей 21-річний хлопець не місцевий. Два дні тому він приїхав у гості до родичів у Велику Новосілку. Оскільки хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння, то не пам'ятав, як опинився біля водойми і як вибрався з холодної води. Незважаючи на молодий вік, він страждає на алкоголізм, алкогольні напої вживає вже упродовж тижня", - пояснили в поліції.
Наразі життю молодої людини ніщо не загрожує.
В деревню приезжают журналисты, чтобы взять интервью у долгожительницы:
- Бабушка, как вы дожили до 120 лет?
- Да вот, внучики, всю свою жизнь я прожила на природе, молочные продукты и т. д.
И тут в разгар разговора к бабки заваливается смощенный, седой как лунь хрыч. Журналисты:
- Здравствуйте, дедушка. А как вы дожили до такого возраста? Вы, наверное, не курите?
Дед:
- Курю, курил и буду курить...
- Ничего себе... А пить пьёте?
- Знамо дело. Пил, пью и буду пить...
- Однако... А сколько вам лет?
- Двадцать семь... Бабуль, самогона налей!..
Руссий мир!!!
Така відповідь влаштовує
Білка певно підманула.
Але не всі Абу розуміють )))
А як це визначили поліцейські?
Вони, що, тиждень з ним були?
Абу-Абу, головне, щоб не цироз мізків, як у деяких
Змій майже переміг...
правда нащот купаний в зимнем пруду и чужих подворий ничего не пишут
Кацапы приехали на отдых в Таиланд. Естественно, устроили в отеле скрепную пьянку с дракой, битьём посуды и ломанием мебели. Их кое-как угомонили и растащили по номерам спать. Поэтому козломордые проспали землетрясение и цунами.
Наутро свинопёс проснулся, вышел на балкон и видит панораму полного разгрома, опустошения и руин с трупами. Моментально трезвеет, хватается за бошку:
- Ой, блть... Всё, пздц... не расплатимся...
Алкоголик в 21 год это рано, до 40 лет не доживет - жизненный опыт.