EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  5680  73
Матеріали за темою:
Все про:алкоголь (674) Нацполіція (8919) Правоохоронні органи (722) Донецька область (2369)

 Приїхав до рідні в село, пив дві доби, впав в озеро, забрів на чуже подвір'я - у поліції Донецької області врятували любителя яскравого відпочинку

Поліцейські Волноваського відділу надали допомогу 21-річному чоловікові, який спочатку впав п'яним в озеро, а коли зміг вибратися, забрів до чужого подвір'я і мало не загинув від переохолодження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

Інцидент стався в смт. Велика Новосілка Волноваського району. Місцевий житель зателефонував до поліції і повідомив, що у нього у дворі перебуває невідомий.

"Поліцейські з'ясували, що молодий чоловік упав у водойму, а після того, як звідти самостійно вибрався, шукав допомоги у місцевих жителів і забрів на чуже подвір'я. Він був наскрізь мокрий, а за низької температури повітря це становило загрозу його життю та здоров'ю. Тому поліцейські, не гаючи часу, доставили його у відділення", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські видали молодику змінний одяг, поділилися з ним ковдрами і відігріли його до приїзду медиків.

Читайте також: Чоловік у Тернополі підпалив торговий кіоск із продавцем всередині, - поліція

"Виявилося, що цей 21-річний хлопець не місцевий. Два дні тому він приїхав у гості до родичів у Велику Новосілку. Оскільки хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння, то не пам'ятав, як опинився біля водойми і як вибрався з холодної води. Незважаючи на молодий вік, він страждає на алкоголізм, алкогольні напої вживає вже упродовж тижня", - пояснили в поліції.

Наразі життю молодої людини ніщо не загрожує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173234
 
 
 Топ коментарі
 
Слава Богу. А то я думал, аборигены перевелись в тех краях. Аж полегчало. Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор - в полиции Донецкой области спасли любителя яркого отдыха - Цензор.НЕТ 1670
 показати весь коментар
 
"...Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор..."

Руссий мир!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Слава Богу. А то я думал, аборигены перевелись в тех краях. Аж полегчало. Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор - в полиции Донецкой области спасли любителя яркого отдыха - Цензор.НЕТ 1670
 показати весь коментар
 
 
мужи приехал отдохнуть от жизни. успешно. только почему он сразу алкоголик, не понятно.
 показати весь коментар
 
 
Ща будет ещё легче. И не боьшая а Велика Новосiлка. И район Великоновоселковский. И озёр у нас нет, речка Кашлагач и Мокрые Ялы. На фотографии, там за ёлкой памятник Дзержинскому стоял. А забор менты поставили после того как Семен Семенченко их с помощью гранаты в Украину вертал. А всё остальное верно нес не перевелись.
 показати весь коментар
 
 
Его надо познакомить с тем, кто трактор недавно украл ради пьянки. Я б на их YouTubе подписался
 показати весь коментар
 
 
тк че - будет, что вспомнить на старости Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор - в полиции Донецкой области спасли любителя яркого отдыха - Цензор.НЕТ 3181
 показати весь коментар
 
 
Та шо - вспомніть, якщо він ніхріна не пам"ятає? Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор - в полиции Донецкой области спасли любителя яркого отдыха - Цензор.НЕТ 5713
 показати весь коментар
 
 
Доживе, бо їхня старість у 25 років😏
 показати весь коментар
 
 
Згадалося Приїхав до рідні в село, пив дві доби, впав в озеро, забрів на чуже подвір'я - у поліції Донецької області врятували любителя яскравого відпочинку - Цензор.НЕТ 7297

В деревню приезжают журналисты, чтобы взять интервью у долгожительницы:
- Бабушка, как вы дожили до 120 лет?
- Да вот, внучики, всю свою жизнь я прожила на природе, молочные продукты и т. д.
И тут в разгар разговора к бабки заваливается смощенный, седой как лунь хрыч. Журналисты:
- Здравствуйте, дедушка. А как вы дожили до такого возраста? Вы, наверное, не курите?
Дед:
- Курю, курил и буду курить...
- Ничего себе... А пить пьёте?
- Знамо дело. Пил, пью и буду пить...
- Однако... А сколько вам лет?
- Двадцать семь... Бабуль, самогона налей!..
 показати весь коментар
 
 
"...Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор..."

Руссий мир!!!
 показати весь коментар
 
 
Хорош хоть не украл,выпил,в тюрьму-русская романтика...
 показати весь коментар
 
 
звичайна справа для тих країв, як була так і лишається напитись і забутися
 показати весь коментар
 
 
А міг би стрімити цілу добу про те, як в озері купався - став би популярним. От і кандидатура була б на наступні вибори від якогось розумного блоку. В депутати б точно пройшов.
 показати весь коментар
 
а то, что он страдает алкоголизмом, єто полиция так диагноз поставила?
 показати весь коментар
 
 
поліція також страждає алкоголізмом - а брат брата чує.
 показати весь коментар
 
 
Уцелела. Она возле налоговой, но она только московского патриархата. От места на фотографии метров 200.
 показати весь коментар
 
так это тот самый тамада , у которого ...и конкурсы интересные
 показати весь коментар
 
 
алкогольное опьянение до 50% снижает риск смерти Это подтверждается анализом 190612 пациентов травмопунктов
 показати весь коментар
 
 
А зебілізм робить смерть приємною несподіванкою, бо у них швидка смерть є логічним продовженням їхнього нікчемного життя🐸
 показати весь коментар
 
 
А среди тех, кто попал в морг, опрос проводили?

 показати весь коментар
 
 
Проводили, але ці пацієнти не хотіли відповідати😏
 показати весь коментар
 
 
Цікаве життя у цього чоловіка😊 Але питання традиційне: за кого він голосував?
 показати весь коментар
 
 
За Трампа!!!
Така відповідь влаштовує Приїхав до рідні в село, пив дві доби, впав в озеро, забрів на чуже подвір'я - у поліції Донецької області врятували любителя яскравого відпочинку - Цензор.НЕТ 1416
 показати весь коментар
 
Так він думав, що Зе це Трамп ?
Білка певно підманула.
 показати весь коментар
 
 
Відповідь не влаштовує. Важко вам сомам живеться в радіоактивному мулі.🐸
 показати весь коментар
 
СОМ - це абревіатура ))
Але не всі Абу розуміють )))
 показати весь коментар
 
Це не абрівіатурая а ваша паскудна зебільну суть.
 показати весь коментар
 
Он конечно не местный. Но у нас в Великой Новосiлкi как и везде по Украине процентов 70 за Зе (на сайте ВЦИК данные есть). Так шо как у вас так и у нас.
 показати весь коментар
 
Як, як ти це змогла визначити тільки по тексту статті?
 показати весь коментар
 
Ось і я про це...
А як це визначили поліцейські?
Вони, що, тиждень з ним були? Приїхав до рідні в село, пив дві доби, впав в озеро, забрів на чуже подвір'я - у поліції Донецької області врятували любителя яскравого відпочинку - Цензор.НЕТ 2903
 показати весь коментар
 
У вас алкашів є цироз печінки та інші ознаки систематичного пияцтва.
 показати весь коментар
 
Ех-х...
Абу-Абу, головне, щоб не цироз мізків, як у деяких
 показати весь коментар
 
 
Добре, що ти визнав свій алкоголізм. А тепер йди в туман та спам.
 показати весь коментар
 
а частіше села відвідуйте.. особливо на північному Поліссі.. будете більше знати про Батьківщину, в якій живете
 показати весь коментар
 
ну, у вас на расєє, всі як скельце тверезі..
 показати весь коментар
 
 
У меня в дальних родственниках такой был.......при совке все семейство было в Якутии на «приисках»=>там бухать нельзя или не было возможности - не знаю, но когда были на «материке» в отпуске - не просыхали. Так и младший сын после армии в Якутию попер работать и естественно в отпуске «отвязывался». Короче в 22-23 года был хроником, а в 24 - напился/замерз и всё......☹️
 показати весь коментар
 
 
Боровся з зеленим змієм.
Змій майже переміг...
 показати весь коментар
 
 
ну шо вы алкаш,алкаш...черчиль вон каждый день бутылку вискаря уговарил,курил сигары безбожно и прожил 91 год...
правда нащот купаний в зимнем пруду и чужих подворий ничего не пишут Приїхав до рідні в село, пив дві доби, впав в озеро, забрів на чуже подвір'я - у поліції Донецької області врятували любителя яскравого відпочинку - Цензор.НЕТ 6870
 показати весь коментар
 
 
Бовдуре! Не вмієш пити - смокчи безалкогольне пиво а не горілку
 показати весь коментар
 
 
Приємно почути вагоме слово спеціаліста.
 показати весь коментар
 
Відстань від Волновахи до Великої Новосілки 62 км. Нічого собі воно кружляло у стані "автопілоту".
 показати весь коментар
 
Это по новым реформам Великоновоселкоский р-н к Волновахскому приписуют. На фотографии РОВД в Великой Новоселке.
 показати весь коментар
 
 
Значит это ещё не все приключения Электроника...
 показати весь коментар
 
 
Шановні! Не осуджуйте його. Для нього це такий самий відпочинок як для вас на Ямайці чи Канарах!
 показати весь коментар
 
 
Згадався анекдот 2004 року:

Кацапы приехали на отдых в Таиланд. Естественно, устроили в отеле скрепную пьянку с дракой, битьём посуды и ломанием мебели. Их кое-как угомонили и растащили по номерам спать. Поэтому козломордые проспали землетрясение и цунами.
Наутро свинопёс проснулся, вышел на балкон и видит панораму полного разгрома, опустошения и руин с трупами. Моментально трезвеет, хватается за бошку:
- Ой, блть... Всё, пздц... не расплатимся...
 показати весь коментар
 
 
ну почему же прям- страдает алкоголизмом, нет, - он им - наслаждается
 показати весь коментар
 
 
Каждый выбирает свой путь и идёт им до конца, а конец у всех бывает разным.
Алкоголик в 21 год это рано, до 40 лет не доживет - жизненный опыт.
 показати весь коментар
 
Тупарі! Смт Велика Новосілка - це райцентр Великоновосілківського району. Де вас там набирають?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору