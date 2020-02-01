 Патріарх Кирило запропонував внести згадку про Бога в Конституцію РФ

Таку ідею патріарх Кирило висловив на трапезі з нагоди 11-ї річниці своєї інтронізації. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на російське інформагентство "Інтерфакс".
"Давайте молитися, трудитися, щоб і в нашому Основному законі згадувався Бог. Бо більшість російських громадян у Бога вірять. Я не кажу лише про православних. Я кажу також про мусульман і про багатьох, про багатьох інших. Якщо в гімні може бути "Богом бережена рідна земля", чому про це не може бути сказано в нашій Конституції?" - сказав Кирило.
На його думку, сьогодні можна було б почати дискусію щодо цього.
"Поки що цього немає, але я думаю, що спільними зусиллями і молитвами ми сприятимемо тому, щоб така піднесена ідея, якою є віра в Бога, яка формує моральність і особисту, і громадську, і політичну, щоб вона була присутня, зокрема, і в нашій Конституції", - додав глава РПЦ.
Державность, справедливость и солидарность - это три ценности, на основе которых нам нужно строить систему, которая бы объединила монархию и социализм....
понимаете, это ж шо получается? Получается шо они, кацапы силой насаждают всем соседям какой-то руський мир и получается, шо мир государства безбожников? - ведь у тех же триклятых хохлов-бандеровцев Конституция упоминает о Боге, а у них нема!
Это ж форменное ****дство, подумал Кирюха и родил!
т.е. мы еще более мракобесы чем "братья"? не слышал что в гл. законе у нас вспоминается о похожей на воздух/деда/бомжа мущинке сидящей на тверди
«Путін породіл Мєдвєдєва, Мєдвєдєв породіл Гундяєва, Гундяєв породіл Поклонскую...»
Любой в этом мире - всего лишь прохожий,
Не важно, кто старше, а кто помоложе -
Уходим мы все, краток срок человечий…
Но есть позитив: хутин - тоже не вечен!
Антихрист, который, ни мало ни много,
Дерзнул возомнить себя Господом Богом,
Решив, что имеет он право Господне
Учить нас, как жить в Украине сегодня.
И мы - лишь разминка! Похоже, он жаждет
Весь мир на колени поставить однажды!
Но зря он лелеет безумные планы;
Его, как и всех предыдущих тиранов,
Такой же бесславный конец ожидает,
Возмездия ангел уж в небе витает
С мечом над больною его головою.
Придётся уроду смириться с судьбою!
Его не спасут ни военные силы,
Ни денег мешки, ни молитвы Кирилла
(Ханжи, что, воссев патриархом на троне,
Служить успевает Христу и Мамоне).
Убийце не долго осталось, поверьте,
В кремлёвских стенах укрываться от смерти!
Готовь по нему панихиду, Кирюша,
Чтоб в ад проводить его грешную душу.
Где с ней уж давно ждут обещанной встречи
И гитлер, и сталин, и прочая нечисть,
И где, без сомненья, окажутся скоро
Все те, кто покрыл себя вечным позором…
Живи, Украина! За Волю святую
Сыны твои бьются и жизнью рискуют.
А кто не вернулся из смертного боя -
Тот в памяти жив ! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
Татьяна из Киева, 03.06.2014.
Жесть.
То есть эти бесноватые сами не верят в то что лепечут стаду)
😇