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Все про:Кирил (209) Конституція (307) Росія (15412)

 Патріарх Кирило запропонував внести згадку про Бога в Конституцію РФ

Глава РПЦ наголосив, що більшість росіян вірять у Бога. І сказав, що має на увазі не лише православних, але і мусульман.

Таку ідею патріарх Кирило висловив на трапезі з нагоди 11-ї річниці своєї інтронізації. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на російське інформагентство "Інтерфакс".

"Давайте молитися, трудитися, щоб і в нашому Основному законі згадувався Бог. Бо більшість російських громадян у Бога вірять. Я не кажу лише про православних. Я кажу також про мусульман і про багатьох, про багатьох інших. Якщо в гімні може бути "Богом бережена рідна земля", чому про це не може бути сказано в нашій Конституції?" - сказав Кирило.

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На його думку, сьогодні можна було б почати дискусію щодо цього.

"Поки що цього немає, але я думаю, що спільними зусиллями і молитвами ми сприятимемо тому, щоб така піднесена ідея, якою є віра в Бога, яка формує моральність і особисту, і громадську, і політичну, щоб вона була присутня, зокрема, і в нашій Конституції", - додав глава РПЦ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173233
 
 
 Топ коментарі
 
кацапи так ваша церква це церква разкольніков, і бог ваше хуйло.
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хотят путина официально богом объявить
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Включіть у конституцію обов'язкову наявність мізків.
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Русский мир от В.Чаплина-
Державность, справедливость и солидарность - это три ценности, на основе которых нам нужно строить систему, которая бы объединила монархию и социализм....
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кацапи так ваша церква це церква разкольніков, і бог ваше *****.
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ну почему...
понимаете, это ж шо получается? Получается шо они, кацапы силой насаждают всем соседям какой-то руський мир и получается, шо мир государства безбожников? - ведь у тех же триклятых хохлов-бандеровцев Конституция упоминает о Боге, а у них нема!
Это ж форменное ****дство, подумал Кирюха и родил!
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т.е. мы еще более мракобесы чем "братья"? не слышал что в гл. законе у нас вспоминается о похожей на воздух/деда/бомжа мущинке сидящей на тверди
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В нашей К как раз есть сразу на первой странице.
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это тогда залёт, даже вот этот взгляд на небо не поможет.
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Не иронизируйте. Наши слуги "за традиционные ценности" тоже что-то подобное могут учудить. И народ поддержит. У нас же все типа верующие.
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Ну, поддержать не поддержат но проглотить могут.
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Не хочу обидеть верующих, но в человеческом этносе - тысячи богов. Одного впишут, остальные могут обидеться...
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У Християн, Мусульман, Юдеїв - Бог для всіх цих трьох релігій, один.
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Нет, у христиан не единый Бог, а Троица
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юдеї в Бомжа не вірять, але Бомж - одне й теж що Яхве+Св. Ух. а в арабів Бомж - просто чудак, а Аллах ясно шо не Яхве.
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больше. вавилонских было около 64 000 а индийским счёт идёт на миллионы.
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Ага.
«Путін породіл Мєдвєдєва, Мєдвєдєв породіл Гундяєва, Гундяєв породіл Поклонскую...»
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Как еврей я требую внесение в Конституцию РФ святого еврея Иисуса как главного Б-га РФ. С предоставлением евреям всех первоочередных благ, право первой ночи и т. д.
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Царь бог конституция - как раз то для паРаши хла
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ну значит бога будут "избирать" на века )).
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Предлагаю включить в нее еще и упоминание Гарри Поттера. в россии прочитавших книжку про него больше, чем осиливших библию.
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Ну правильно! "Верховный Правитель" - это слишком мало для )(уйла. В конституции рф введут должность бога, и угадайте кого на неё назначат..)))
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Ховайтесь кацапи. Тепер на те, що на вашому туалетному папері прописано, буде тільки воля гундяївська.
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***
Любой в этом мире - всего лишь прохожий,
Не важно, кто старше, а кто помоложе -
Уходим мы все, краток срок человечий…
Но есть позитив: хутин - тоже не вечен!
Антихрист, который, ни мало ни много,
Дерзнул возомнить себя Господом Богом,
Решив, что имеет он право Господне
Учить нас, как жить в Украине сегодня.

И мы - лишь разминка! Похоже, он жаждет
Весь мир на колени поставить однажды!
Но зря он лелеет безумные планы;
Его, как и всех предыдущих тиранов,
Такой же бесславный конец ожидает,
Возмездия ангел уж в небе витает
С мечом над больною его головою.
Придётся уроду смириться с судьбою!

Его не спасут ни военные силы,
Ни денег мешки, ни молитвы Кирилла
(Ханжи, что, воссев патриархом на троне,
Служить успевает Христу и Мамоне).
Убийце не долго осталось, поверьте,
В кремлёвских стенах укрываться от смерти!
Готовь по нему панихиду, Кирюша,
Чтоб в ад проводить его грешную душу.

Где с ней уж давно ждут обещанной встречи
И гитлер, и сталин, и прочая нечисть,
И где, без сомненья, окажутся скоро
Все те, кто покрыл себя вечным позором…
Живи, Украина! За Волю святую
Сыны твои бьются и жизнью рискуют.
А кто не вернулся из смертного боя -
Тот в памяти жив ! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!

Татьяна из Киева, 03.06.2014.
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А еще обязательно записать в конституция что российских обезьян нужно оградить от земных грехов и искушений и запретить ездить по заграницам, как при СССР ))
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И про справление нужды пусть не забудут написать. А то в нужник бегают, а в Конституции об этом ни слова.
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Но при насморке КирГун бежит в аптеку, а не просит Боба избавить раба своего от неприятности. Кроме того, а может насморк = "проверкаверы", а поп бежит за каплями Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию РФ - Цензор.НЕТ 8109
То есть эти бесноватые сами не верят в то что лепечут стаду)
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Конституция ватного рейха будет неполной без упоминания в ней Деда Мороза.
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Путинизм - это не марксизм , не ленинизм , даже не сталинизм , - это что - то особое . Петр первый всячески глумился с церкви . Что же там сейчас ? Одухотворение от сибирского газа ? Или от аргентинского кокса ?
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Всякая власть от бога. Или от дурдома...
😇
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очевидно кирюша себя хочет увековечить ...он бог а фуйло - сатана , без тёмной стороны основной закон будет не полным
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