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 Через посилки з Китаю не можна заразитися коронавірусом, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я нагадали, що коронавіруси не здатні довго виживати на предметах чи документах.

Про це сказано у твітері ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, які отримують посилки з Китаю, не ризикують заразитися nCoV. З попереднього аналізу ми знаємо, що коронавіруси не виживають довго на об'єктах, зокрема таких, як листи або пакунки", - сказано в повідомленні.

Також у ВООЗ зазначили, що від коронавіруса наразі немає ні ліків, ні вакцини, а лікування антибіотиками не допомагає ні від вірусів взагалі, ні від коронавірусу зокрема.

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Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173232
 
 
 Топ коментарі
 
С добрым утром, тётя Хая, ай-ай-ай!
Вам посылка из Шанхая, ай-ай-ай!

Через посылки из Китая нельзя заразиться коронавирусом, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5449
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С добрым утром, тётя Хая, ай-ай-ай!
Вам посылка из Шанхая, ай-ай-ай!


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Скоро півсотні "посилок" прилетять із Ухані, небезпеки жодної, головне помірять "трипиратуру" при отриманні... Через посилки з Китаю не можна заразитися коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7470
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а якщо в посилці риба з ринку в Ухані?
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А кто из нормальных людей что то у зебаната возьмет? так что или сам сожрешь, или... нет, собаку ты продашь, чтоб коммуналку заплатить)))
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а как там можно заявлять, если про этот вирус еще ничего не известно???
и если еще не было случаев...то это совсем не гарантия безопасности...
а если уже больной человек это паковал и сопли обильно капали, орошая беззащитное нутро долгожданной кем-то посылки? а если среда в посылке подошла этой заразе???
я не фаталист...скорее реалист...и понимаю обеспокоенность остановкой этого бизнеса...
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мои поздравления с тем что с завтрашнего дня США закрыли границы для людей из китая. для своих по возвращению - карантин 2 недели.
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Я, лично, ни одному слову зеленой марзоты не верю, и точно не буду слушать советы эекретинов -они тупые и брехливые)
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Тупица, ВОЗ - это всемирная организация здравоохранения. Или тебе снова зелёные в штаны насрали? Иди фольгу на голову натяни, на тебя излучения пагубно влияют.
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_Вирус - это херня вообще неживая, набор молекул. Сколько конкретно эта дрянь остаётся опасной при различных условиях учёные ещё не ответили, исследуют. Так что кто любители русской рулетки - это рулетка китайская.
А тем временем вот что сегодня творится в кетае, а завтра будет и у нас...
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И ещё...
И ещё.
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И вот ещё.
Также вот.
И вот.
И вот.
Ещё вот.
И ещё.
И ещё.
И снова.
И снова...
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Не хвилюйтеся. Я впевнений що вірус уже в Україні.
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І яка лабораторія, після яких дослідів зробила такий висновок? Зовсім не хочу нагнітати, але якщо вірус новий і недосліджений як можна так впевнено говорити. Он на полюсах у вічній мерзлоті живі віруси виявили.
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А что лучше пить чтобы сбить высокую температуру??? ( Панадол, Анальгин, Парацетамол, Ибупрофен...)
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