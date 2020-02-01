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 Політика України
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Все про:кіно (444) Держкіно (108) Кудерчук Марина (3)

 Кудерчук стверджує, що не забороняла покази фільмів "Червоний" і "Петлюра"

Нова очільниця Держкіно Марина Кудерчук спростовує звинувачення в причетності до скасування показів фільмів "Червоний" і "Петлюра" в Запоріжжі.

Про це вона заявила в коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Стрічку "Червоний" ми двічі пускали в прокат. А в перший день виходу "Петлюри" фасад кінотеатру облили червоною фарбою. Ми звернулись до Держкіно, поліції та СБУ. Фільму не було тільки того дня, в день показу, але потім був. Були дні, коли у залі сиділа якась бабуся і чотири правоохоронці, які слідкували, щоб не було провокацій. А пізніше ми окремо домовлялися з режисером, щоб показати "Таємний щоденник Симона Петлюри" на одне з державних свят", – пояснила Кудерчук.

За словами нової очільниці Держкіно, на посаді директора кіноконцертного залу імені О.Довженка вона приділяла велику увагу показу українських стрічок.

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"У кінотеатрі ми організовували покази навіть тих українських фільмів, які не були в широкому прокаті. Наприклад, про жінок АТО. До нас часто зверталися і просили показати авторські українські фільми. Крім того, допрем’єрні покази українських фільмів ми могли проводити безкоштовно. Стільки українських фільмів у Запоріжжі, як за останні роки, ніколи не було. Мені за свою роботу не соромно", - сказала Кудерчук.

Фото з майбутнім президентом Володимиром Зеленським, що викликали резонанс у соцмережах, за словами чиновниці, було зроблено в 2018 році під час офіційної презентації кінофільму "Я, ти, він, вона" в Запоріжжі.

"Ми організовували презентацію і, так, сфотографувалися. На заходах кіно ми спілкуємося з різними людьми, можливо, фотографуємося. Це нормально", - сказала Кудерчук.

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Кудерчук стверджує, що не забороняла покази фільмів Червоний і Петлюра 01
Кудерчук стверджує, що не забороняла покази фільмів Червоний і Петлюра 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173231
 
 
 Топ коментарі
 
Как запахло жаренным - Я не я и хата не моя.
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новиє ліца виглядають ще гірше, ніж старі дупи з дупоблоку Кудерчук утверждает, что не запрещала показы фильмов "Червоний" и "Петлюра" - Цензор.НЕТ 1342
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"я тебе, конечно, верю
я и сам всё это видел" (с) Кудерчук утверждает, что не запрещала показы фильмов "Червоний" и "Петлюра" - Цензор.НЕТ 9078
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Как запахло жаренным - Я не я и хата не моя.
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будемо очікувати документальних спростувань її брехні. Якщо вона бреше - то документи знайдуться.
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Зеленые каждый день десять раз на дню брешут. Ну и что теперь? Опровержения за ним не успевают. Когда появляется опровержение - народ уже очередной брехней занят. А ведь было время, когда целый месяц обсуждали вранье Лещенко о квартире.
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Все-одно: кожну брехню зебільного чиновника, брехливого змі чи нардепа потрібно спростовувати.
Хоча, ти правий в іншому: вірять цій брехні, суки... І навіть тут - серуть чухню про "вбивства брата Михайла", про "панамські офшори" про "збагатився у 83 рази"..., тощо.
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У рядовых зебилов память короткая. Эти фейки пишут тут служивые, ольгинские или федоровские. А им все-равно чихать на правду, Они на службе. Но вы правы в том, что все-равно находить документы их вранья нужно.
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"я тебе, конечно, верю
я и сам всё это видел" (с) Кудерчук утверждает, что не запрещала показы фильмов "Червоний" и "Петлюра" - Цензор.НЕТ 9078
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Шо это за шмара? Шо она делала Ослу Оманскому шо оно так пристроило эту типилку?
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новиє ліца виглядають ще гірше, ніж старі дупи з дупоблоку
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Я не я и зеленая корова тоже не моя Кудерчук утверждает, что не запрещала показы фильмов "Червоний" и "Петлюра" - Цензор.НЕТ 3191 У зебилов сегодня день откровений, кто на дурку канает, кто в отказ идет.
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Вони там, що дійсно вважають, що: «Врут всє-всє !»?
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В какой еще стране кроме Украины и параши есть такая структура "Госкино"? Если такая контора есть в США - Голливуде пойду в церковь каяться в своих заблуждениях
Кудерчук утверждает, что не запрещала показы фильмов "Червоний" и "Петлюра" - Цензор.НЕТ 2528
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хтось дасть посилання на фільм "Донбас"..? дяки..а то "Червоний" довелось з кацапського торренту качати..як не дивно, але там легше знайти наші фільми..а ще мільйон кацапських..не дивно, що інформаційну війну програваймо..давно казав, що знакові українські фільми повинні бути у вільному доступі..ще й у перекладі англійською та кацапською..невже важко та дорого це організувати..?
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Торентом з Толоки скачайте,та й дивіться (поки не прикрили).
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ще існує..? там навигадували 10000 якихось незрозумілих правил..я про вільний доступ..
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Шо ж лысый до сих пор не при должности..!? Никак Зеля его в премьеры готовит..!?
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презираю всё, связанное с зеленой помойкой... предвкушаю ваш вопрос, мол, а Украина? А шо Украина... криворожская труппа к Украине - как ослиное говно на побережье Омана...
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Кадровик Украины гражданин Израиля Коломойский укомплектовал ближний круг своего кодлана -Зеленский, Аваков, Богдан,Баканов, Гончарук, Хомчак, Ткаченко, Рябошапка. Комплектует круг следующий: Марина Кудерчук имеет отношение к бизнес орбите Игоря Коломойского.
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Не виновата я, воскликнула Марина Кудерчук.
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Какая разница. Все равно эту хрень никто не смотрит, смотрят только мстителей, людей икс, ужастики-мужастики.
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Директорша запорожского кинотеатра в роли министра. Это Апокалипсис.
И мы все, здесь читающие и пишущие хотим из читающих и пишущих стать министрами Обозревания офисной игры на пианино с соответствующими зарплатами хотя-бы в 100 000 гривен.
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