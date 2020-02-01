 Кудерчук стверджує, що не забороняла покази фільмів "Червоний" і "Петлюра"

Про це вона заявила в коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Стрічку "Червоний" ми двічі пускали в прокат. А в перший день виходу "Петлюри" фасад кінотеатру облили червоною фарбою. Ми звернулись до Держкіно, поліції та СБУ. Фільму не було тільки того дня, в день показу, але потім був. Були дні, коли у залі сиділа якась бабуся і чотири правоохоронці, які слідкували, щоб не було провокацій. А пізніше ми окремо домовлялися з режисером, щоб показати "Таємний щоденник Симона Петлюри" на одне з державних свят", – пояснила Кудерчук.
За словами нової очільниці Держкіно, на посаді директора кіноконцертного залу імені О.Довженка вона приділяла велику увагу показу українських стрічок.
"У кінотеатрі ми організовували покази навіть тих українських фільмів, які не були в широкому прокаті. Наприклад, про жінок АТО. До нас часто зверталися і просили показати авторські українські фільми. Крім того, допрем’єрні покази українських фільмів ми могли проводити безкоштовно. Стільки українських фільмів у Запоріжжі, як за останні роки, ніколи не було. Мені за свою роботу не соромно", - сказала Кудерчук.
Фото з майбутнім президентом Володимиром Зеленським, що викликали резонанс у соцмережах, за словами чиновниці, було зроблено в 2018 році під час офіційної презентації кінофільму "Я, ти, він, вона" в Запоріжжі.
"Ми організовували презентацію і, так, сфотографувалися. На заходах кіно ми спілкуємося з різними людьми, можливо, фотографуємося. Це нормально", - сказала Кудерчук.
Хоча, ти правий в іншому: вірять цій брехні, суки... І навіть тут - серуть чухню про "вбивства брата Михайла", про "панамські офшори" про "збагатився у 83 рази"..., тощо.
я и сам всё это видел" (с)
как все Слуги народа
И мы все, здесь читающие и пишущие хотим из читающих и пишущих стать министрами Обозревания офисной игры на пианино с соответствующими зарплатами хотя-бы в 100 000 гривен.