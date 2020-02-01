 Кудерчук стверджує, що не забороняла покази фільмів "Червоний" і "Петлюра"

Про це вона заявила в коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Стрічку "Червоний" ми двічі пускали в прокат. А в перший день виходу "Петлюри" фасад кінотеатру облили червоною фарбою. Ми звернулись до Держкіно, поліції та СБУ. Фільму не було тільки того дня, в день показу, але потім був. Були дні, коли у залі сиділа якась бабуся і чотири правоохоронці, які слідкували, щоб не було провокацій. А пізніше ми окремо домовлялися з режисером, щоб показати "Таємний щоденник Симона Петлюри" на одне з державних свят", – пояснила Кудерчук.

За словами нової очільниці Держкіно, на посаді директора кіноконцертного залу імені О.Довженка вона приділяла велику увагу показу українських стрічок.

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"У кінотеатрі ми організовували покази навіть тих українських фільмів, які не були в широкому прокаті. Наприклад, про жінок АТО. До нас часто зверталися і просили показати авторські українські фільми. Крім того, допрем’єрні покази українських фільмів ми могли проводити безкоштовно. Стільки українських фільмів у Запоріжжі, як за останні роки, ніколи не було. Мені за свою роботу не соромно", - сказала Кудерчук.

Фото з майбутнім президентом Володимиром Зеленським, що викликали резонанс у соцмережах, за словами чиновниці, було зроблено в 2018 році під час офіційної презентації кінофільму "Я, ти, він, вона" в Запоріжжі.

"Ми організовували презентацію і, так, сфотографувалися. На заходах кіно ми спілкуємося з різними людьми, можливо, фотографуємося. Це нормально", - сказала Кудерчук.

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