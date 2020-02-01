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 Правоохоронці вилучили арсенал зброї у квартирі найманця РФ на Луганщині, - поліція

Під час санкціонованого обшуку квартири, в якій мешкав найманець "ЛНР", оперативники вилучили прихований арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області, під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили пістолет моделі StarModeloB калібру 9 мм, корпус гранати РГД-5, детонатор УЗРГМ, вісім стволів до нарізної автоматичної зброї, близько 50 набоїв різного калібру, два багнети і вогнегасник, у якому був саморобний вибуховий пристрій.

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Власника вилученого в грудні 2019 року було засуджено за ст. 260 КК України і 29 грудня 2019-го було передано окупаційним військам під час обміну полоненими.

Наразі слідчі продовжують проводити першочергові процесуальні дії.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173230
 
 
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На картинке только пистолет в удовлетворительном состоянии, остальное копаное "эхо войны"
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Сепары лугандона отказались таких принимать на обмен, поэтому расстреляйте его да и всё.
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Там же ржавые артефакты былых времен..
Сложно этот металлолом считать оружием.
Какой-то коллекционер?
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Он коллекционирует огнетушители с самодельной взрывчаткой внутри ?
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хороший такой коллекционер с ВУ замаскированным под огнетушитель
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Это что выходит у этих уродо сразу после ареста даже обыск не проводят ?
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Обнаружить бы всё это до обмена,глядишь и ещё одного( может и больше) пленного поменяли.А так это выглядит как очередное доказательство махать кулаками после драки ,то есть не профессионализмом.А вообще то по "большевистски",глядя на все эти упущения, это можно назвать и саботажем.
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