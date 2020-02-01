EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  1791  35
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5937) операція Об'єднаних сил (2012)

 У зоні ООС 1 людина загинула й 1 підірвалася, але вижила, за добу - 14 обстрілів

Російсько-окупаційні війська обстрілюють захисників України із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 6 обстрілів:

- поблизу Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- у районі Мар'їнки - з автоматичних станкових гранатометів;

- неподалік Василівки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- двічі поруч із Пісками - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- у районі Невельського - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Читайте також: Бойовий медик зазнала смертельних поранень, потрапивши під ворожий обстріл під час доставки медикаментів на позицію ОС, - пресцентр

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- неподалік Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета і з великокаліберного кулемета;

- двічі в районі населеного пункту Оріхове - зі 120-мм мінометів;

- тричі поруч із Новотошківським - із мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів;

- поруч із Невельським - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- у районі Катеринівки - з великокаліберного кулемета.

"Сьогодні, 1 лютого, унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої зазнав поранення", - повідомили в штабі ООС.

Читайте також: Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173229
 
 
 Топ коментарі
 
Ринат Амелов, Франческа, Таня Лайф, Адвокатик, и пр. - выходите! Расскажите семье погибшего, что "главное перестать стрелять", что убийца Садовник - "не виноват", что ветераны АТО и волонтеры - это враги Украины. Расскажите , как вы вообще украинский хлеб жрете?
 показати весь коментар
 
Иван сулима, леонид днепр, зенит циклон ... Их реально много.
 показати весь коментар
 
Гатят падлы вдоль всей линии разграничения! А гавнокомандующему, наверное, не докладывают... Приказ НЕ СТРЕЛЯТЬ! по-прежнему актуален! А мы по-прежнему в тире в качестве неподвижных мишеней... МРАЗИ!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Гатят падлы вдоль всей линии разграничения! А гавнокомандующему, наверное, не докладывают... Приказ НЕ СТРЕЛЯТЬ! по-прежнему актуален! А мы по-прежнему в тире в качестве неподвижных мишеней... МРАЗИ!!!
 показати весь коментар
 
 
Интересно знать.
А эти обстрелы случаются, "случайно", не там, где потом происходит разведение войск???
 показати весь коментар
 
 
Там где разведение, потому что через ту зону не дают ответку.
Второе в той зоне прячут тяжелую технику и не пускают ОБСЕ
По поводу ответки тебя убили, но можешь отвечать, на опережение - не стрелять.
 показати весь коментар
 
 
Ринат Амелов, Франческа, Таня Лайф, Адвокатик, и пр. - выходите! Расскажите семье погибшего, что "главное перестать стрелять", что убийца Садовник - "не виноват", что ветераны АТО и волонтеры - это враги Украины. Расскажите , как вы вообще украинский хлеб жрете?
 показати весь коментар
 
 
Ветераны АТО и волонтеры это не враги Украины, просто некоторые бывшие ветераны и волонтеры, которые совершили преступление - преступники, все просто.
 показати весь коментар
 
 
Даже если допустим, "что просто".? И еще неизвестно, кто совершил преступление. Дело Шеремета - косяк на косяке. Боб! ты тоже со стада зебилов?
 показати весь коментар
 
 
Иван сулима, леонид днепр, зенит циклон ... Их реально много.
 показати весь коментар
 
 
У каждого из них - своя история....
На каждого из них - повлияла вражеская пропаганда.
Их вина в том - что они впустили ее в свой мозг, не отфильтровали...
Возможно, они научатся этому? Если захотят.
 показати весь коментар
 
 
И как это их оправдывает? Такие как они, безмозглые, позвали Расею на Донбасс. Поддерживать власть, которая вытирает свои копыта об Конституцию. Законы Украины, депутаты которой поздравляют врагов в ПАСЕ могут только враги
 показати весь коментар
 
 
Никак их не оправдывает.
Их вина в том - что они впустили вражескую пропаганду в свой мозг, не отфильтровали...
Оправдания нет - но можно изменить сложившуюся ситуацию.
 показати весь коментар
 
Как? Аннигиляция, Эвтаназия. Децимация, Депортация? Ваш выбор
 показати весь коментар
 
У кого есть неофициальная статистика? Насколько больше погибших за январь этого года по сравнению с прошлым? В зоне ООС 1 человек погиб и 1 подорвался, но выжил, за сутки - 14 обстрелов - Цензор.НЕТ 1260
Это ж сколько ещё народу должно погибнуть, пока до зелёных дойдёт... Или до них в принципе дойти не может...
 показати весь коментар
 
 
Была статистика тема выкладывалась
больше стало.
 показати весь коментар
 
 
чёт не верю я официальным данным. а волонтёры - ребята дотошные...
 показати весь коментар
 
 
Да там манипулируют статистикой, боевые потери разные и прочее. Зато в наемников путина хла стало потерь где то в 5 раз меньше.
 показати весь коментар
 
 
В минулому році за січень було шість загиблих . "Просто сумно бо зараз більше"
 показати весь коментар
 
ГЛАВНОЕ ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ ЗЕЛЯ, И ТЕПЕРЬ ЗАЩИЩАЕТ ЖИЗНИ КОЛАБОРАНТОВ И РАШИСТОВ В ОБМЕН НА ЖИЗНИ ВОИНОВ ВСУ! НЕ ДАВАЯ ОГОНЬ НА УПРЕЖДЕНИЕ ПОЛУЧАЕМ 200-Х! СКАЖИТЕ СПАСИБО ЗЕЛЕ И УСТАВШИМ ОТ ВОЙНЫ НЕ ВОЕВАВШИМ И ДНЯ!
 показати весь коментар
 
 
зеля же говорил что будет ответственность за нарушение перемирия, а сам куйла с новым годом роздравил...
 показати весь коментар
 
Це вже Новорічне перемиріє, чи ще шкільне? Де членомкомандуючий?
 показати весь коментар
 
В районі Оріхове (рядом Золоте)- зі 120-мм мінометів - 38 мін; поруч з Новотошківським - з мінометів калібру 120 мм наемники путина хла випустив 41 міну
 показати весь коментар
 
В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 310)
 показати весь коментар
 
сьогодні, 1 лютого, в результаті злочинних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ позицій українських захисників поблизу Новотошківського, загинула старший бойовий медик одного з підрозділів Об'єднаних сил
 показати весь коментар
 
33-летняя Клавдия Сытник погибла сегодня 1 февраля, о ее гибели сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook. Жизнь военного медика оборвалась в результате подлого обстрела боевиками "ЛНР" позиций ВСУ под Новотошковским (Попаснянский район Луганской области, - ред).
33-летняя Сытник везла бойцам ООС медикаменты на позиции, но попала под обстрел наемников армии РФ, получив множественные осколочные ранения. 24 февраля Клавдии Сытник могло исполниться 34 года.У зоні ООС 1 людина загинула й 1 підірвалася, але вижила, за добу - 14 обстрілів - Цензор.НЕТ 152
 показати весь коментар
 
 
и 1 подорвался, но выжил
-- сбежал, что ли, но при задержании не забили насмерть?
Пресслужба шатба ООС не уточняет...
Вообще -- звыняйтэ -- в последнее время, во всех офиц. сообщениях, присутствует какой-то фраерско-блатной жаргон -- аж на баньдюковский похожий...
...по-Фене и я можу так сботать... -- но я ж не официальный представитель, а свободный предприниматель... -- из бывших интеллигентов... *)
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору