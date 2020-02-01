 У зоні ООС 1 людина загинула й 1 підірвалася, але вижила, за добу - 14 обстрілів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 6 обстрілів:
- поблизу Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- у районі Мар'їнки - з автоматичних станкових гранатометів;
- неподалік Василівки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі поруч із Пісками - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі Невельського - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- неподалік Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета і з великокаліберного кулемета;
- двічі в районі населеного пункту Оріхове - зі 120-мм мінометів;
- тричі поруч із Новотошківським - із мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів;
- поруч із Невельським - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- у районі Катеринівки - з великокаліберного кулемета.
"Сьогодні, 1 лютого, унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої зазнав поранення", - повідомили в штабі ООС.
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А эти обстрелы случаются, "случайно", не там, где потом происходит разведение войск???
Второе в той зоне прячут тяжелую технику и не пускают ОБСЕ
По поводу ответки тебя убили, но можешь отвечать, на опережение - не стрелять.
На каждого из них - повлияла вражеская пропаганда.
Их вина в том - что они впустили ее в свой мозг, не отфильтровали...
Возможно, они научатся этому? Если захотят.
Их вина в том - что они впустили вражескую пропаганду в свой мозг, не отфильтровали...
Оправдания нет - но можно изменить сложившуюся ситуацию.
Это ж сколько ещё народу должно погибнуть, пока до зелёных дойдёт... Или до них в принципе дойти не может...
больше стало.
Израильский телеканал Arutz 7 в публикации от 23 января назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в Давосе провалом, а его заявления - абсурдными. «Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком», - говорится в статье.
33-летняя Сытник везла бойцам ООС медикаменты на позиции, но попала под обстрел наемников армии РФ, получив множественные осколочные ранения. 24 февраля Клавдии Сытник могло исполниться 34 года.
-- сбежал, что ли, но при задержании не забили насмерть?
Пресслужба шатба ООС не уточняет...
Вообще -- звыняйтэ -- в последнее время, во всех офиц. сообщениях, присутствует какой-то фраерско-блатной жаргон -- аж на баньдюковский похожий...
...по-Фене и я можу так сботать... -- но я ж не официальный представитель, а свободный предприниматель... -- из бывших интеллигентов... *)