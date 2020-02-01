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 Політика України
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Все про:ВР (5698) політика (451) Слуга народу (614) Євген Брагар (1)

 Другий депутат Ради назвав нардепа від СН Брагара "довбо#бом"

Народний депутат Ігор Гузь критично висловився під постом із вибаченнями колеги зі "Слуги народу" Євгена Брагара.

Як передає Цензор.НЕТ, він залишив короткий коментар: "Євгене, ти довбо#б чи прикидаєшся?"

Другий депутат Ради назвав нардепа від СН Брагара довбо#бом 01

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Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес має бути елітної породи. Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос назвав однопартійця "довбо#бом".

Пізніше нардеп попросив вибачення. "Мені дуже прикро, що мої висловлювання на "112 каналі" з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я - нове обличчя в політиці, ще не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії", - написав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173228
 
   
 Топ коментарі
 
агласіітє вєсь спісок пожалуйста!
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гуляй бичок від синього бонда

Второй депутат Рады назвал нардепа от СН Брагара "долбо#бом" - Цензор.НЕТ 8574
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Так, він справді довбо*об. Вони там у кулуарах на повному серйозі ведуть розмови про те, що пенсіонери багаті, мають дорогих собак і кішок, наскладаного золота і прикрас і просто не бажають з усім цим розставатися, вимагаючи підвищення і так захмарних пенсій. Але людям потрібно також усвідомити, що такі мудаки у владі - це карма за пофігізм, за небажання думати і аналізувати, за прагнення до "халяви". Їм потрібно усвідомити, що вони Самі обрали ОЦЕ, знехтувавши фактом зростання, економіки, щоквартальним підвищенням пенсій і зарплат, стабілізацією на лінії розмежування. Ось так, дорогі співвітчизники. Найцікавіше, що ця ВС, лабуда не йде на спад, а лише набирає обертів. І лише одному Всевишньому відомо, коли і чим це закінчиться.
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шо там у нас по сценарію? аа, пора подавать у суд на захист чєсті і достоїнства. доказувать, що не довбойоб. у полку Пояркова прибуло?
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ну а как так, он только пробует равняться на преЗЕдента, на милого бубочку, ему до уровня настоящего янелоха рости и рости, не стойт перехваливать.
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«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» - французская фраза, ставшая символом отрешённости монархов от проблем народа.
Приписывается Марии-Антуанетте, хотя впервые упоминается Руссо и, возможно, была придумана им.
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Ей потом башку дурную отрубили... Всё равно она в неё только ела.
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Товариство, смертоносна ситуація, слуге олігархів Брагару, який нас сильно любить, загрожує акт кастрації від елітної собаки.
Кидаємо все і біжимо рятувати слугу олігархів!

Другий депутат Ради назвав нардепа від СН Брагара "довбо#бом" - Цензор.НЕТ 5518
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Якщо б нирку запропонував продати, було б норм, поржали б просто. А тут песика, на святе замахнув.
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То что зеленые слуги имбециллы и мрази, известно давно, но гораздо хуже что они ещё и сепары
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Когда-то за проход в цирк, тоже можно было расплатится собакой- львов и тигров кормить чем-то нужно было... напоминает...Другий депутат Ради назвав нардепа від СН Брагара "довбо#бом" - Цензор.НЕТ 9892
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зелебобики признают что среди них зелбо#бики. Фантастика!
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в отличие от порохоботов, которые защищают таких же идиотов как этот, типо Ревы- на минуточку "Министр социальной политики" при Порошенко. С его- " украинцы просто слишком много жрут"...
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йулька мандель придурашна, але щоб настільки.... Треба бути ідіоткою, щоб так відкрито показувати контроль над тєлом. Пи.Си. Бо продаст собак США.Другий депутат Ради назвав нардепа від СН Брагара "довбо#бом" - Цензор.НЕТ 2706
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Брагар, здавай мандат і тікай, в провінцію Хубей, швидше попадеш в чистилище.
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Визначення взагалі вірне. Але усвідомлюють однопартійні коментатори, що вони є публічними людьми, а не гапки з базару або біндюжники з порту? Ви хоч рило правильне вмійте зробить. Навіть гросік найух пошепки посилав.
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Только зерыги его в ранг героя возвели за заяву на волонтерок, а он им :продай собаку и забейся!...)))) веселуха!
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О Лерочка появилась И шо там в твоем родном тверском дурдоме Санитары которые вели тебя на укол Обгаваривают эту новость Дескать у хохлов в парламенте большинство дэбилов А ТЫ ИМ ШО ? Дескать да Но зато какие воровитые Мда Лера такие олегофрены нас еще не обворовывали Откровенные негодяи и комуняки обворовывали Люби друзи косомордого обворовывали Бандюки с тереконов при овоще обворовывали Офшорные петухи во главе с главным томасистом обворовывали НО олегофрены ..... эт уже край Кстати в твоем родном дурдоме олегофрены тоже находятся ? Скажи у них хари похожи на харю нашего премьера Или это мне кажется что у него заточка недоразвитого
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мои 3 кошака как-то с подозрением смотрят, падлюки...
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Это нужно умудрится , чтобы даже у себе подобных заслужить такую популярную погремуху .
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У мене хом'як породистий, можна ним проплатити?
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спросите у брагара в ФБ))
или лучше в Облгаз заяву подайте))
хоть поржем, действительно!
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Продаю суку, элитной породы, дорого. Молодая, ухоженная, характер уравновешенный, очень добрая и заботливая, ест мало и непереборчивая. Зовут Света.
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Президент-пустота...Премьер-профан...Депутаты-долбоёбы...и они это сами признают!!!!****,кого вы выбрали???
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Партия Слуга Народа это нечто, у нас идёт война, а Зеленский набрал реальных долбодятлов, это жестяк позорный.
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Так они стоят друг друга ,у осин нэ рАдитЦа апэльсЫн...
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Роль личности драгара в трагедии Герасима и му-му или обнародование коварного плана слуг народа.
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Коллеги-однопартийцы этого долбо... пытаются спасти ситуацию ...
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Ось так, класика жанру. Другим зашкваром перекривають перший.
Уже ні хто і не згадує, що цей паскудний єврей накатав заяву на двох військових медиків, за те, що вони попросили вимкнути у автобусі кацапський серіал! Другий депутат Ради назвав нардепа від СН Брагара "довбо#бом" - Цензор.НЕТ 97
Але з усіх його паскудств це, перше головне!
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