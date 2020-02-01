 Другий депутат Ради назвав нардепа від СН Брагара "довбо#бом"

Як передає Цензор.НЕТ, він залишив короткий коментар: "Євгене, ти довбо#б чи прикидаєшся?"
Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес має бути елітної породи. Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос назвав однопартійця "довбо#бом".
Пізніше нардеп попросив вибачення. "Мені дуже прикро, що мої висловлювання на "112 каналі" з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я - нове обличчя в політиці, ще не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії", - написав він.
Приписывается Марии-Антуанетте, хотя впервые упоминается Руссо и, возможно, была придумана им.
Кидаємо все і біжимо рятувати слугу олігархів!
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или лучше в Облгаз заяву подайте))
хоть поржем, действительно!
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Уже ні хто і не згадує, що цей паскудний єврей накатав заяву на двох військових медиків, за те, що вони попросили вимкнути у автобусі кацапський серіал!
Але з усіх його паскудств це, перше головне!