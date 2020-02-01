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 Політика України
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 Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ"

Балістичну експертизу одного з повернутих Росією в листопаді 2019 року українських військових кораблів - малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ" - завершено.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що це той катер, який обстріляли російські військові під час захоплення українських кораблів у Керченській протоці у 2018 році.

Читайте також: Вони пройшли курс реабілітації. Щодо здоров'я вже всі "в нормі". Приступили до виконання своїх обов'язків, - Воронченко розповів, де служитимуть повернуті з російського полону моряки

Як зазначив командувач ВМС, із "Бердянська" зняли фрагменти броні, залишки осколків від снарядів, які є доказами "агресивних та протиправних дій Росії".

"Інший МБАК ("Нікополь". - Ред.) і буксир "Яни Капу" зможемо відремонтувати власними силами. Незабаром кораблі будуть на судноремонтному заводі", - додав адмірал Воронченко.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки й унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Читайте також: Росія намагалася "втюхати" захоплені кораблі як речові докази, але Україна на це не погодилася, і РФ передала їх у межах рішення Міжнародного морського трибуналу, - Чумак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173224
 
 
 Топ коментарі
 
До речі, про Бердянськ. Тільки вже про місто. Ось вам ще МРАЗОТА "усрусского мира".
"Народный мэр Бердянска" розповідає "журналистам", як його катували "майдаровцы" (sic!), бо він хотів помститися за дезінтеграцію Членіна на 100 бронзових ділдів - і "героїчно" ввіз до міста купу стовбурів та боєприпасів...
Вечер с Яниной Соколовой 31.01.2020. Бердянский yблюдoк-теppopист
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Пэдрилить и заставлять сасать рашен пока не падавяцца.
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Кем удалены? Как можно так безграмотно давать новость?
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Картины молодого художника Дениса Лопатина с выставки забрали в местное УВД, было возбуждено дело об оскорблении власти.

Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ" - Цензор.НЕТ 639 Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ" - Цензор.НЕТ 4857
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Вот что делает мова животворящая, кацапы в отстое от нее
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Поздно Вася пить Баржоми, почки уже отвалились. Все должно было отражено в приемо-передаточном акте.
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Ну не всем же такое "счастье" - срать в дырку в полу, или под дверь соседу. Мы предпочитаем унитазы.
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А вот Росстат с тобой не согласен!
Большинство граждан, которым оказалась недоступна централизованная канализация, проживают в сельской местности - данные опроса показали, что у 66,5 процента жителей села нет доступа к ней. Среди городских жителей эта цифра составляет 9 процентов.
Источник: https://versia.ru/podschitano-chislo-zhivushhix-bez-udobstv-rossiyan
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У гарадах:ссысрани, засрани и серове и серут па падъездам.
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Та-ты-шо? Аграрная страна? У нас только 30 % населения проживает в сельской местности, и 80 % из них есть водопровод и канализация. Автономная, но есть.
А бестолковку свою и не пытайся влючить, тебя все равно под стекломоем строгали.
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За кілька місяців до того РФ звільнила із полону їхні екіпажі. 24 українських військових моряки повернулись додому в рамках двостороннього обміну утримуваними особоами, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права, як це мало статися відповідно до міжнародного права.
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Я думаю , що ці хлопці вже надали всі свідчення про обстріл і пошкодження їхнього корабля . Та навіть із фото , що є в мережі , можна зробити висновки , що пошкодження виникли не із мисливської зброї .
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Та кто б сомневался . Никогда такого не было и вот опять . ((
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До речі, про Бердянськ. Тільки вже про місто. Ось вам ще МРАЗОТА "усрусского мира".
"Народный мэр Бердянска" розповідає "журналистам", як його катували "майдаровцы" (sic!), бо він хотів помститися за дезінтеграцію Членіна на 100 бронзових ділдів - і "героїчно" ввіз до міста купу стовбурів та ***********...
Вечер с Яниной Соколовой 31.01.2020. Бердянский yблюдoк-теppopист
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только вместе с калаяном и оружием была и капитан фсб \ забыл фамилию\ за которую дырявые сразу много тыщ зелёными давали для выкупа . потом её обменяли . а сам этот ******* калаян уже в зрелом возрасте бельё с верёвок воровал за . что и срок получил в своё время
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Чем наша Служба Беспечности Украины (СБУ) занимается?!
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Не зовсім зрозуміло: що значить-видалені докази? "Потрудитесь излагать ваши мысли яснее"...(с)
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Та шо тут незрозумілого - броню зняли, картон замість нього поставили... Як це було з "Ізумрудом", який вони самі ж і потрощили під час захоплення.
Удалены доказательства агрессивных и противоправных действий России, - Воронченко по итогам баллистической экспертизы МБАК "Бердянск" - Цензор.НЕТ 7583
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Ну от дивіться- в заголовку написано,що видалені (удалены- парускі) докази агресивних та протиправних дій росіі.А навіщо їх,власне,видаляти?Може навпаки,їх треба було б передати до міжнародного кримінального суду? Ну якщо вони не зовсім ідіоти,то вони повинні були б не видалили,а вилучили (изъять - паруски) речові докази. Чи може я чогось не розумію?
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Питання в тому хто видалив, бо ось що повернули...
Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ" - Цензор.НЕТ 199
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Ты Шарика насмотрелся, или ты один из тех "добровольцев"?
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Наказал же нас Господь соседями- изощренными преступниками, фальсификаторами и ОТЪЯВЛЕННЫМИ ТРУСАМИ!!!
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Они стараются запутать будущее следствие. На оккупированных территориях старательно извлекают из земли остатки градин, которые доказывают "неправильную" траекторию.
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Эти катера после ремонта и модернизации должны быть остащены уже "Нептунами". Патрульно-нептунный катер "Бердянск"! ***** *******!
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Воронченко, ты о чем? Тут зеленые большевики "удалили" за поребрик ценных свидетелей от Цемаха до беркутни, а ты про какие-то катера побывавших у мародера говоришь?
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что то долго он приходил к этому выводу Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ" - Цензор.НЕТ 8774 ..вечно бл. пищу на ровном месте для кацапской пропаганды дают.... Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ" - Цензор.НЕТ 8774...там мастера вину свалить из больной бвшки на здоровую.... Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ" - Цензор.НЕТ 8774...
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В три раза дешевле катеров от Барыги?...
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