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Все про:Вінниця (184) журналістика (963) Нацполіція (8919) ЛГБТ-спільнота (193)

 Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики

У вінницькому готелі "Поділля" 1 лютого три людини перешкодили проведенню тренінгу для журналістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Зазначається, що правоохоронці почали розслідування за ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній журналістській діяльності) та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). У поліції зафіксували, що три людини перешкодили проведенню тренінгу.

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Як розповів hromadske Влад Боднар - журналіст "Вінницького агентства журналістських розслідувань", який організував тренінг, - він шукав учасників і до останнього дня не називав місця проведення заходу, оскільки були підозри щодо провокацій від радикальних організацій.

"Саме з цієї причини ми направляли офіційного листа до поліції, щоб забезпечили правопорядок під час проведення тренінгу. Але поліції не було, і сталося те, що сталося. Одразу ми викликали працівників поліції, які нам сказали, що жодної від нас заяви про забезпечення правопорядку не було. У понеділок нас запросили на зустріч із керівництвом поліції області", - сказав журналіст.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173222
 
   
 Топ коментарі
 
Предыдущий такой тренинг в Трускавце был. Неизвестные сорвали в Виннице тренинг для журналистов по толерантному освещению ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 992
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Пока они тихонько в темном уголке долбят в зады друг друга и вылизывают молочницу, то вроде бы нам ничего плохого не делают. Но когда начинают агрессивно и постоянно лазить с парадами по улицам то это уже плохо.
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Ты врёшь. Гомосексуалисты насилуют, убивают, издеваются гораздо чаще, чем нормальные люди. В том числе над усыновлёнными детьми. Гомосксуализм - это психическое заболевание.
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Процент вашего брата колеблется в зависимости от уровня "толерантности" от 2 до 10%. Это означает, что "толерантное" освещение в СМИ доходящее до пропаганды способны увеличить процент гомосексуалистов на 8%. Общество имеет право запретить эту пропаганду. Из гуманных соображений.
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Про гей-оружие./Гей-бомба . История необычного проекта началась в 1994 году, в лаборатории ВВС, в штате Огайо. Специалисты особого исследовательского отдела предложили разработать Гей-бомбу с бюджетом 7,5 миллионов долларов. Начиненная специальным афродизиаком, она при взрыве над позициями противника должна была превращать его солдат в ярых гомосексуалистов и, как написано в отчете, заставлять солдат "испытывать непреодолимое влечение друг к другу". В этом случае врагам было бы уже не до войны.


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Самая успешная Армия в истории была кстати Александра Македонского где геи составляли ее состав.
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Деякі інші помітні історики, утім, вважають Александра руйнівником, чиї можливості обмежуються лише військовими. На їхню думку, він не був умілим політиком, часто приймав імпульсивні та нераціональні рішення. До таких науковців належать Карл Юліус Белох, Ернст Бадіан, Фріц Шахермайр, Ієн Ворсінґтон, Вілл Вольфганг та інші. Деякі дослідники у XX столітті навіть почали ставити під сумнів непорушну раніше впевненість у військовій геніальності Александра.
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по замыслу авторов гей-бомбы она должна быть взорвана перед наступлением противника с целью его срыва.Конечно же проект был незавершен , но память о нём как о нечто забавно-юмористическом, осталась./Иван Петрович Сидоров знает что геи где то есть-как суслики.И они заботят его точно также-никак.
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голубцов воинов ,генералов . императоров , гладиаторов ,полководцев и спортсменов единоборств - полно ,глупо думать.что это аля Зверев. Все верно .
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От воно шо Марко....!Зараз це називаеться тренiнгом. У готелi !
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Вот бы так трускавецкие тренинги зеленых сорвали... ан нет, там же писты получат от оцепления.
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С такой политикой зе-команды пгбд после смены власти будут приравнены к опг. Всё к тому идёт.
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Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 5225

Существуют люди, которые живут в своем собственном выдуманном мире. Например, в таком, где РФ не пошла войной на нашу страну, где на Востоке никто не умирал, а за окном все еще Союз нерушимый.
Так, в Днепре снова пытались провести кинофестиваль «Международная киноассамблея», который организовывала Украинская православная церковь Московского патриархата.
Мероприятие должно было начаться 30 января, однако посетителей во главе с протоиереем УПЦ МП Игорем Собко у Дома профсоюзов ожидали возмущенные жители Днепра - ветераны войны на Востоке, родители погибших бойцов, волонтеры и просто неравнодушные. Участников пикета возмутило, что среди фильмов преобладали российские и в основном те, что несли в себе пропаганду вражеского государства. Активисты вели себя мирно, шли на диалог и отстаивали свою позицию. Сторонники фестиваля, в свою очередь, настаивали на том, что их кино вне политики, говорили о «мышебратьях» и отрицали факт российской агрессии и войны в Украине в целом.
Так вот, 31 января организатор фестиваля объявил: для сохранения спокойствия в Днепре, мероприятие решили отменить. Напомним, подобный фестиваль уже не раз пытаются провести в нашем городе. Чтобы понять, почему люди вышли на пикет, просмотрите список наших земляков, вошедших в Небесную Сотню и Книгу Памяти погибших в АТО...
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Как написал выше товарищ, а на акциях против коррупции или хотя бы тарифов этих "активистов" не дождешься. Страна дураков.
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Реклама підорів процвітає. Росіянин варить пиво під маркою "Підор".
"Цей "Підор" теплий, - неси нового з холодильника". (с) )))
Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 8881
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тут есть программисты? Кто может сделать он-лайн счётчик убывания населения Украины?
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Поддерживаю гомосексуалистов. Но только морально ))
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Неизвестные? Кому они неизвестные, только тупым журнашлюхам?
Потрусите наконец карася, "командира" с-14, и неизвестные станут всем известны.
Зачем нас держать за дураков?
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******* должны на своих демонстрациях ходить с резиновыми членами. Один во рту, второй в жопе. А в Виннице они как раз и проводили такие тренировки. Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 593 Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 593 Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 593
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Так звані патріоти не проти олігархів і прросійських сил.А бігають за геями і розповідають дикі казочки.
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Тренуються депутатів не ображати ?
І про бубачку лєстно пісать ?
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что голубцы , что кунилингусы почти одно и тоже и имеет право на жизнь ,пусть себе балуются чем хотят и куда хотят . Лишь бы в наших семьях их не было !
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