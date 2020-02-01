 Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
Зазначається, що правоохоронці почали розслідування за ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній журналістській діяльності) та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). У поліції зафіксували, що три людини перешкодили проведенню тренінгу.
Як розповів hromadske Влад Боднар - журналіст "Вінницького агентства журналістських розслідувань", який організував тренінг, - він шукав учасників і до останнього дня не називав місця проведення заходу, оскільки були підозри щодо провокацій від радикальних організацій.
"Саме з цієї причини ми направляли офіційного листа до поліції, щоб забезпечили правопорядок під час проведення тренінгу. Але поліції не було, і сталося те, що сталося. Одразу ми викликали працівників поліції, які нам сказали, що жодної від нас заяви про забезпечення правопорядку не було. У понеділок нас запросили на зустріч із керівництвом поліції області", - сказав журналіст.
Существуют люди, которые живут в своем собственном выдуманном мире. Например, в таком, где РФ не пошла войной на нашу страну, где на Востоке никто не умирал, а за окном все еще Союз нерушимый.
Так, в Днепре снова пытались провести кинофестиваль «Международная киноассамблея», который организовывала Украинская православная церковь Московского патриархата.
Мероприятие должно было начаться 30 января, однако посетителей во главе с протоиереем УПЦ МП Игорем Собко у Дома профсоюзов ожидали возмущенные жители Днепра - ветераны войны на Востоке, родители погибших бойцов, волонтеры и просто неравнодушные. Участников пикета возмутило, что среди фильмов преобладали российские и в основном те, что несли в себе пропаганду вражеского государства. Активисты вели себя мирно, шли на диалог и отстаивали свою позицию. Сторонники фестиваля, в свою очередь, настаивали на том, что их кино вне политики, говорили о «мышебратьях» и отрицали факт российской агрессии и войны в Украине в целом.
Так вот, 31 января организатор фестиваля объявил: для сохранения спокойствия в Днепре, мероприятие решили отменить. Напомним, подобный фестиваль уже не раз пытаются провести в нашем городе. Чтобы понять, почему люди вышли на пикет, просмотрите список наших земляков, вошедших в Небесную Сотню и Книгу Памяти погибших в АТО...
"Цей "Підор" теплий, - неси нового з холодильника". (с) )))
Потрусите наконец карася, "командира" с-14, и неизвестные станут всем известны.
Зачем нас держать за дураков?
І про бубачку лєстно пісать ?
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