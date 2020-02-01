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Все про:медицина (839) смерть (3803) Донбас (13189) втрати (1552) Об'єднані сили (430)

 Бойовий медик зазнала смертельних поранень, потрапивши під ворожий обстріл під час доставки медикаментів на позицію ОС, - пресцентр

Унаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ позицій українських захисників поблизу Новотошківського загинула старший бойовий медик одного з підрозділів Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 1 лютого, унаслідок злочинних обстрілів із боку російсько-окупаційних військ позицій українських захисників поблизу Новотошківського загинула старший бойовий медик одного з підрозділів Об'єднаних сил.

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Під час доставки медикаментів на позицію жінка потрапила під ворожий обстріл і зазнала множинних несумісних із життям осколкових поранень.

Бойовий медик зазнала смертельних поранень, потрапивши під ворожий обстріл під час доставки медикаментів на позицію ОС, - пресцентр 01

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким полеглої української захисниці. Вічна пам'ять герою", - йдеться в повідомленні.

Деталі того, що сталося, розповіли в 93-й ОМБр "Холодний Яр". Повідомлення про загибель медика опубліковано на сторінці підрозділу у фейсбуці.

"Вона загинула від наскрізного уламкового поранення в грудну клітку з лівого боку, коли несла ліки хворому бійцеві. Клавдія була в засобах захисту. Саме тоді цю ділянку фронту обстрілювали з мінометів, станкових і ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Експерти ще встановлюють, уламком від якого саме снаряду було вбито нашого медика", - сказано в повідомленні бригади.

Бойовий медик зазнала смертельних поранень, потрапивши під ворожий обстріл під час доставки медикаментів на позицію ОС, - пресцентр 02

Товариші по службі розповіли, що Клавдія народилася в 1986 році в смт. Зачепилівка на Харківщині. Закінчила медичний коледж, була фельдшером. У лютому 2017 року підписала контракт із ЗСУ.

У Клавдії залишилася дочка Юля, 2008 року народження, мама, батько і молодша сестра-інвалід.

"Вона була відвертою і справедливою. Щира, конкретна, якщо правду, то в лоба! Справжній правдоруб. За це її і любили", - говорить про загиблу друг Анатолій з її рідного міста.

"Бригада висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам бойового медика у зв'язку з тяжкою втратою. Вічна слава Клавдії!" - сказано в повідомленні.

Бойовий медик зазнала смертельних поранень, потрапивши під ворожий обстріл під час доставки медикаментів на позицію ОС, - пресцентр 03

Бойовий медик зазнала смертельних поранень, потрапивши під ворожий обстріл під час доставки медикаментів на позицію ОС, - пресцентр 04

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Бойовий медик зазнала смертельних поранень, потрапивши під ворожий обстріл під час доставки медикаментів на позицію ОС, - пресцентр 05Бойовий медик зазнала смертельних поранень, потрапивши під ворожий обстріл під час доставки медикаментів на позицію ОС, - пресцентр 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173221
 
 
 Топ коментарі
 
Вечная и светлая память.......Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
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Наші військові деморалізовані та беззахисні ... з таким головнокомандувачем.
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Вечная и светлая память.......Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
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Скорбно это всё и прискорбно...

Неба Царского Коллеге.
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Наші військові деморалізовані та беззахисні ... з таким головнокомандувачем.
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А лучше бы ты и тебе подобные (порохоботы и зелебобы) были "деморалізовані та беззахисні"....человек погиб, а ты на его памяти пайку отработала...за таких не стоит даже насморком болеть, а не то, что жизнь отдать.
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Так у тебя там офис Бойовий медик зазнала смертельних поранень, потрапивши під ворожий обстріл під час доставки медикаментів на позицію ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 704
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Прошу форумчан заспамити цей смайл.
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Царство небесне, вічна пам'ять, нестерпний біль від втрат на фронті...
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Вижу, что нынешняя власть будет настойчиво вести борьбу за мир на Донбассе до последнего воина ВСУ!
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Сам нарисовал?
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Зебилу за бубочку обидно. Что правду написали.
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Высрался?!
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Большинство считает что высрался ты. А про Оманского осла сцыкуна написано правильно.
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Мнение соево-мокшанских упырей не интересно...
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Лапоть, ты там прочно обосновался. От простатита видно лечишься)))
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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це на схід від Золотого 10-15 км перша лінія оборони..Дитинка матері лишилась (
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Поддерживаю предложение убрать батальон "Азов" с передовой и уволить Марусю Зверобой и Настю Конфедерат из рядов ВСУ.

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2328790973887789
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А ведь по законам войны стрелять в медиков считается последним делом... Бойовий медик зазнала смертельних поранень, потрапивши під ворожий обстріл під час доставки медикаментів на позицію ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 842
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А ведь еще год назад каждый день сообщали о загнувшихшя орках. Видео показывали с результатами огня ВСУ. Сейчас как в тире безнаказанно расстреливают только наших воинов и даже вот медиков...
Грустно. "Слуги народа". Какого?
Царствие Небесное и вечная память!
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Всю цю "слугу урода"на передову, хоча б на тиждень.
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ПОД ОБСТРЕЛЫ КОТОРЫХ У НИХ ЯКОБЫ НЕТ
ОСОБЕННО СИВОХУ С ЕРМАКОМ
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и зепрезика со всей семьей, хотя бы на пару-тройку ночей.
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Вони на другий день "перестанут стрєлять" і капітулюють.
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Вони, здається, вчора щось там набрехали про 27 убитих орків ... Я чесно навіть не читала, бо не вірю абсолютно.
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Ну, що це малороське,лайно скаже. Що,він, розвів? Українців, точніше кого, малороських недоумків? 100% розвіва бидло, а люди гинуть, кращі люди.
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Дізначалась, що це Клавдія Ситник, найщиріші співчуття родині і побратимам...
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Я так понял, предыдущее новость на эту тему удалили. Интересно, зачем.
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Повідомлення про смерть. Я написав "Вечная память", отримав багато лайків. Тепер, коли хочу подивитсь ці лайки, викидає на головну.
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Чи видалили - сказати не можу, бо не бачила. Але точно змінили. Бо навіть коли я писала коментар, ні імені вбитої військової, ні фото не було.
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шож никто бубочку не слушает? ведь он бровки сурово сдвинул и приказал перестать.
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1 февраля погибла Клавдия Сытник (33 года)... (24 февраля ей бы было 34...)
Царство Небесное Героиня...
Бойовий медик зазнала смертельних поранень, потрапивши під ворожий обстріл під час доставки медикаментів на позицію ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8052
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Найщиріші співчуття рідним загиблої.
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Не будет нашему зепрезику и всей его семейке спокойной и долгой жизни. Нет, не будет из-за проклятий который шлются на их головы родственниками погибших воинов. Так тому и быть! Аминь!
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А пишуть сукі лагерні за вчора і сьогодні "потерь нет" -"31 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет", - резюмировали в штабе ООСИсточник: https://censor.net.ua/n3173180
Звичайно що зрозуміло, смерть українського бійця для ЗЕКОДЛА це не втрата (не потеря). Важливо яке горе що в бусі тєлік з рашафільмом виключили - "права чєлавєка", а право на життя, це що ?
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Так з грудня 2019 уже не стріляють: блазень =домовився= про повне і всеосяжне припинення вогню з тим, перед ким він плазує, якому видзвонює регулярно, вітає, заглядає в очі і в рот...

Світла пам*ять медику.
Співчуття рідним.
Смерть зрадникам і ворогам України в Україні і поза її межами.
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Таких жінок боїться Нелох мабуть у рази більше, ніж просто волонтерів чи вояків на службі . Вічна пам'ять!
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Шановні форумчани. Пропоную в таких трагічних новинах не спілкуватись з зебілами а зразу спамити. Дякую.
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как бы надо теперь выяснить: из забороненой зброи ее убили или из разрешенной. Ведь это очень важно.
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Bel Amor Для нее уже ничего не важно...Для доченьки важно...как теперь жить без мамы..(

Светлая память. !
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внутрішні рускі окупанти теж несуть відповідальність
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они жизни спасают........ их особенно трогать нельзя......
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мама рима, ну и, как хорошо вашему сыну, как и всей Украине? У нас за месяц погибло 15 сыновей и дочерей Украины, а у вас? Как сынок в омане отдохнул, папа героя-косаря - всё об ссср мечтаете и ввз ждёте, папуля?
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Це наша українська красуня, це наш скарб, це патріот, яка віддала життя за Україну, це наш Герой, найкраща з найкращих пішла від нас у вічність, невимовна скорбота за нашою, дівчинкою, будемо пам'ятати її вічно.
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