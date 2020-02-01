 Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку

Про це депутат від "Слуги народу" Євген Брагар написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Мені дуже прикро, що мої висловлювання на "112 каналі" з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я - нове обличчя в політиці, ще не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії", - написав нардеп.
Він наголосив, що не мав на меті когось образити, "лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя".
"Прошу вибачення у всіх, кого могли образити мої слова. Нарахування субсидій - дуже делікатне питання, і воно потребує не лише особливої уваги з боку держави, а й відповідального ставлення громадян. Закликаю всіх вчиняти порядно, розуміючи, що допомога має надаватися лише тим, хто її реально потребує", - заявив Брагар.
Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес має бути елітної породи. Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця.
До какой степени цинизма дойти нужно-продай собаку.
Шоб заплатить за следующий месяц что продавать?.
Кота,а потом деда?.
Самое плохое в этом всем- это ведь не только в январе будет. Будут проблемы и в феврале и марте - никто не хочет платить деньги не на дороги и пенсии, а Бене на яхту. А зелень у власти ответит только прессингом на бизнес - налоговым, полицейским и т.д.
У них на другое мозгов нет
ПЛАТИТЬ БУДУТ СОБАКАМИ
дворовым собакам вообще идти в политику
Или это зов природы??
А по каким критериям этот недоносок вообще попал в политику??
наверное соответствует требованиям
Партии СН по дебелизму
Анекдот ...
Ничего, скоро наберется опыта и будет как все другие украинские политики.
Він її кохав
А прийшла за газ платіжка - він її продав
Помни У всех нас есть бабушки и дедушки, которые получают
низкие пенсию. Цели кого-то обидеть нет, а только сформировать обменный фонд для будущей торговли с мордором.
Ні, пора його Слугам на аукціон виставляти
а не решать проблемы народа,
ПРОДАЙ СОБАКУ и отстань вот весь смысл этой фразы.
Но ведь жить на копейки, большая часть которых уходит на коммуналку за убитую засранную квартиру - тоже не сахар.
Мой коммент тут же заспамили, назвали пару раз гондоном, но вот как у этих людей в голове уживается желание получать ЗП как в штатах, иметь в стране такую же инфраструктуру, но расходы и способ жизни при этом иметь как при социализме, а еще лучше, при наступившем коммунизме - когда все для всех бесплатно.
Когда увольняют в Штатах с работы главу семьи, он приходит домой и говорит грустно: "Дорогая, нам придется продать наш большой дом, потому что содержать его сейчас нам не по карману. Придется купить что-то по-меньше, по-скромнее".
Но только у нас пенсионер, живущий в квартире на Печерске, которая стоит сотню тысяч долларов, будет сидеть и голодать, сетуя о коммуналке.
За це вибачиться?
Кто верит, что 25 летний дебил попал в депутаты и никто за этого болванчика не заплатил?
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Квартира площадью более 120 кв.м - это имение?
А что значит роскошный образ жизни? Купить 1 кг ливерной колбасы?
Судя по ухоженному лицу этого Брагара, он в руках не держал ничего тяжелее бокала с коньяком.
Источник: https://censor.net.ua/n3173220
На одного,да.
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Євгеній Брагар, почитай коментарі на твої вчинки. Створюється враження, що тобі платять бабки за те, щоб від рейтингу Слуги не залишилося і сліду .... )))
Довбойоб, тоді йди спочатку попідмітай вулиці, а потім вже лізь в депутати.
Вони ж все одно раденькі, що такі еталонні =новиє морди= повибирали.
Выгнать нахрен!
теперь бабушки продадут всех собак за долги. А мы будем ездить в маршрутках, слушать
шансон и исправно платить за комуналку.
Наголосували - що тепер не подобається ???
Такі "герої-борці", скинули =злАчинну= владу =бариг=, яка довела такий "мудрий-премудрий" нарІд до =зубАжіння - в чому справа ?
Це кодло, яке ви обрали - то ваше відображення. І відвертатися не потрібно. Бидло обрало бидло.
Ви ще радійте поки що, бо незабаром ваші =служки= вам ще скажуть тих собак їсти.
А на той момент =свободу слова=, яка була вам не така при =попередниках= прикриють, так що навіть пискнути не зможете, придурки відбиті.
Теперь ты обрёл популярность на всю страну , и имя тебе дали твои соратники !
Ты Евгений отныне « долбо#об» !!!!!