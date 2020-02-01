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 Політика України
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Все про:політика (451) комунальні послуги (150) Слуга народу (614) Євген Брагар (1)

 Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку

Питання субсидій вимагає особливої уваги з боку держави та відповідального ставлення громадян.

Про це депутат від "Слуги народу" Євген Брагар написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мені дуже прикро, що мої висловлювання на "112 каналі" з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я - нове обличчя в політиці, ще не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії", - написав нардеп.

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Він наголосив, що не мав на меті когось образити, "лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя".

"Прошу вибачення у всіх, кого могли образити мої слова. Нарахування субсидій - дуже делікатне питання, і воно потребує не лише особливої уваги з боку держави, а й відповідального ставлення громадян. Закликаю всіх вчиняти порядно, розуміючи, що допомога має надаватися лише тим, хто її реально потребує", - заявив Брагар.

Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку 01

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Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес має бути елітної породи. Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173220
 
 
 Топ коментарі
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а вот моя тетя Вера из Винницы считает, что для ВР нужна расстрельная команда. Причем не намекает, а так прямо и говорит: расстрельная команда.
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Брагар-колированый ублюдок,как и все остальные в шмарклиной фракции.
До какой степени цинизма дойти нужно-продай собаку.
Шоб заплатить за следующий месяц что продавать?.
Кота,а потом деда?.
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У січні держбюджет недоотримав 17 млрд: провалюються податкова й митниця

Самое плохое в этом всем- это ведь не только в январе будет. Будут проблемы и в феврале и марте - никто не хочет платить деньги не на дороги и пенсии, а Бене на яхту. А зелень у власти ответит только прессингом на бизнес - налоговым, полицейским и т.д.
У них на другое мозгов нет
ПЛАТИТЬ БУДУТ СОБАКАМИ
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Блін! Ну нема слів цензурних на адресу цих **********, в самому поганому значенні цього слова! Думав, що далі Україні вже нікуди падати, але ж ні, летимо далі. І щось мені підказує, як внутрішній голос тому ковбою зі старого анекдоту: " Ну і іпаньомся ми с тобой!" І що саме страшне, навіть якщо відбудуться дострокові вибори, бидлота обере ще "кращіх" "Нових Ліц"! Навіть стає цікаво, які вони будуть, ті "кращі", коли вже, ніби-то - КРАЙ!!!
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Зачем специалисту по
дворовым собакам вообще идти в политику
Или это зов природы??
А по каким критериям этот недоносок вообще попал в политику??
наверное соответствует требованиям
Партии СН по дебелизму
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Ветошью прикинулся аспирант,а пасть волчья!СН демонстрирует в своих рядах всё больше чуждых людей.Чего помимо насильника ,аспиранта чего стоят Дубинский,Бужинский Куницкий и многие другие затаившиеся.Действительно ,они молодую команду Зеленского огчень сильно дискредитируют.Впрочем ,политических папарацци,типа Схем эти антиподы абсолютно не интересуют.За них деньги не платят.
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Та вони там усі такі, включно із Зеленським
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они молодую команду Зеленского огчень сильно дискредитируют.

Анекдот ...

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Молодой еще, новый человек в политике - оно и понятно, еще не научился делать в ответ просьбам трудящихся сердобольное лицо, кивать головой, врать-обещать, а в кармане крутить дулю и смеяться над лохами в бане с друзьями.
Ничего, скоро наберется опыта и будет как все другие украинские политики.
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У зєбіла був собака
Він її кохав
А прийшла за газ платіжка - він її продав
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Денег нет на комуналку??? Продайте УКРАИНУ.
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Ну, це той випадок, коли я погоджуся з зеленою служкою Гео Леросом

Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 2381
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Продай драгара, заплати комуналку, купи будку собаке.

Помни У всех нас есть бабушки и дедушки, которые получают
низкие пенсию. Цели кого-то обидеть нет, а только сформировать обменный фонд для будущей торговли с мордором.
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Вони всі відверто признаються що вони лохи, дебіли, профани і наркомани і що?
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Дитинка помилилася, помилилася і за волонтерів в автобусі
Ні, пора його Слугам на аукціон виставляти
Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 8826
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Причем тут политика,дело только в воспитании!
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Там все просто пришел лох заработать ,
а не решать проблемы народа,
ПРОДАЙ СОБАКУ и отстань вот весь смысл этой фразы.
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коментар відмічено як спам  
 
И не в защиту этого дебила, но в Киеве столько бедных и нещасных бабушек и дедушек, которым не за что платить коммуналку и вообще жить, но при этом они проживают в домах в центре, в убитых своих квартирах, продав которую они бы смогли на половину суммы купить в спальном раене однуху с евро-ремонтом, а на оставшуюся половину вообще безбедно доживать свою жизнь.
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У него в нике число дьявола, да и сам он назвался врагом рода человеческого, но гандон все равно я.
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ТАК решай эту проблему цевильно , а не как гандон
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Понимаете, эти пенсионеры всю свою жизнь ЖИЛИ в своей квартире. А теперь, когда власть имущие с потолка поснимали тарифы, бабушки и дедушки должны менять свои квартиры и ДОЖИВАТЬ в других? Вот когда Вы станете стареньким и Вам предложат подобное, то врядили Вы согласитесь помненять свое насиженное место ради того, чтобы угодить воооон тем подонкам, которые и предлагают продать всё, чтобы оплатить заоблачные счета за ЖКХ. То есть по-Вашему бабушка и дедушка уже и не люди вовсе. Ну да... что у нас в стране вообще человеческая жизнь для "слуг народа"... Самое плохое - для старика, который таки решился на старости лет переехать в другую квартиру, то, что в этой самой квартире его дни будут сочтены. А там, где прошла его молодость и остались друзья-соседи да дворик со скамеечкой, на которой сидят и судачат о наболевшем, уже его не увидят никогда. Эх...да что там говорить. Эта тема очень болезненная для стареньких людей... Привычка... Ностальгия...
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Вы правы насчет трудности смены насиженного места - что это очень болезненно.
Но ведь жить на копейки, большая часть которых уходит на коммуналку за убитую засранную квартиру - тоже не сахар.

Мой коммент тут же заспамили, назвали пару раз гондоном, но вот как у этих людей в голове уживается желание получать ЗП как в штатах, иметь в стране такую же инфраструктуру, но расходы и способ жизни при этом иметь как при социализме, а еще лучше, при наступившем коммунизме - когда все для всех бесплатно.

Когда увольняют в Штатах с работы главу семьи, он приходит домой и говорит грустно: "Дорогая, нам придется продать наш большой дом, потому что содержать его сейчас нам не по карману. Придется купить что-то по-меньше, по-скромнее".
Но только у нас пенсионер, живущий в квартире на Печерске, которая стоит сотню тысяч долларов, будет сидеть и голодать, сетуя о коммуналке.
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поедь летом в Австрию или Баварию. Все горные отели забиты пенсионерами под завязку. Немецкие, австрийские итальянские бабульки и дедульки отдыхают по несколько месяцев за свои пенсии. А нашим пенсам ты советуешь переехать за 101й километр и жить в конуре. Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 4329 Зебил?
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При чем тут зебил? Кто советовал пенсам меньше есть - разве зебилы? Общество в котором не уважають старость являеться конченым.
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каже, політик воно зелений! Якось і не сумнівався в тому.
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Детский сад какой то, ещё и спрятайся "в домике".
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Я:"А можно я не собаку, а своего слугу продам.к примеру Брогара? -" Их много -250 в Раде+ целая партия слуг. Может самым бедным пенсионерам хватит?"
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А какого хрена ты полез в политику, если даже отвечать на вопросы не умеешь? Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 4042 Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 4042
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Воно ще про "ущємленіє руского язика" щось бовкнуло, так же безграмотно.
За це вибачиться?
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Какое же оно убогое, это чмо.
Кто верит, что 25 летний дебил попал в депутаты и никто за этого болванчика не заплатил?
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Не, просто ты тупая кацапская *******, как и 73% тебя выбравших.
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Краще іди вулиці підмітай , але напевно і віника в руках не вмієш тримати , це не заяви на патріотів строчити
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Нууу я вообще то не волшебник, я только учусь, но я вам помогу, я только штаны подтяну.
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Засранець ти женя, а не "слуга народу". Не хотів-би я вчитись у твоїх викладачів!
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Его даже в приют для собачек работать нельзя допустить по аморальности , а оно сидит в Верховной Раде - типа работает.
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Причём здесь "политика",ты маме своей посоветовал бы такое?
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"только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни".
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Квартира площадью более 120 кв.м - это имение?
А что значит роскошный образ жизни? Купить 1 кг ливерной колбасы?
Судя по ухоженному лицу этого Брагара, он в руках не держал ничего тяжелее бокала с коньяком.

Источник: https://censor.net.ua/n3173220
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Квартира площадью более 120 кв.м - это имение?

На одного,да.
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Чудило, читай условия предоставления субсидии. Ты - еще один Брагар
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Баран, речь шла об условиях предоставления субсидий, а не вообще обо всем.
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Врать и манипулировать не научился еще. То бишь дальше будет думать так, как он сказал в начале, а будет врать так, как хочет народ слышать. Вся суть политиков и в частности Зе и СН. Делают свое, а людям говорят другое. Это ему главы партии сказали, что нужно людям говорить, что они хотят слышать??? на этом они и выиграли компанию. А на делах видно, что мафия и коллаборанты вернулись в Украину в еще большем составе.
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Молодец, недавно в политике, но сумел обвинить тех, у кого есть бабушки и дедушки...
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Не забывай что дебилы пришли в том числе и с твоей непосредственной помощью!
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Я,блін,зі стільця впав,коли довідався,що це чмо історик,аспірант нац.університета ім.Т.Г.Шевченка.Ганьба університету і його викладачам за такого "вченого мужа".Воно було і залишиться нікчемою во віки віків.Як і його г... спугова партія.
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Ты просто идиот. А идиотам не место во власти
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Примітив, таких, як ти і решта вашого кагалу, почитаючи з блазня, усю вашу зграю служок уродів, оп-у і тд. (та й ваших дебілів-виборців) треба утримувати в спеціалізованих закладах.
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Зачем пришел работать в Верховную Раду слугой народа что бы МЫ продали своих собачек, а дальше сдыхали с голода платя за вонючий газ и трубы.
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Замглавы фракции СН согласилась с критикой в адрес Брагара и посоветовала ему не участвовать в ток-шоу. «... Не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой», - считает Кравчук. Це так асуділі свого колегу партія слуг ... типу пиши краще закони - як боротись з бабусями , які не повинні ділити сою пенсію з домашніми улюбленцями... і звідки у цій бараянячій партії можуть бути такі рядові з такими рукавадітєлямі
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Твоё лицо , когда есть чем платить за газ .. !! Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 4585 .
Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 6853 .
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Если человек дерьмо и издевается над своим народом то тут не сколько ты в политике а какое ты говно !
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Из фб ,, комментарий Зе- выборця .. Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 9973 .

Євгеній Брагар, почитай коментарі на твої вчинки. Створюється враження, що тобі платять бабки за те, щоб від рейтингу Слуги не залишилося і сліду .... )))
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а вы говорите зубожиння, у бабушек имения и борзые...
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Ну да этот ублюдок еще не научился сать зебилам в глаза
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Он не извиняеться. Пустой треп потому что свои туфлей между ног врезали. В душе он ржет с лошья которое ему ничего не сделает.
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"... Я недавно в политике, не научился отвечать на чувствительные вопросы, - Брагар ..."
Довбойоб, тоді йди спочатку попідмітай вулиці, а потім вже лізь в депутати.
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Ж** вулицю мести не піде, він гоями керуватиме.
Вони ж все одно раденькі, що такі еталонні =новиє морди= повибирали.
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Выгнать с позором, пусть идет бутылки собирать, элита подзаборная. А мы пошутим по этому поводу.
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Он шо? Нашкодничавший пионер перед пионервожатой?
Выгнать нахрен!
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Цей телепень вибачився за те , що сказав в ефірі . А не за те , що так думає. Воно невідомо звідки взялося , без поваги до людей , до своєї країни , до самого себе , як вибраного депутата . Ні совісті , ні виховання , ні сорому , ні людської гідності . І ці "слуги " керують країною !!!
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Спасибо тебе драгар, ты настоящий слуга нашего народа,
теперь бабушки продадут всех собак за долги. А мы будем ездить в маршрутках, слушать
шансон и исправно платить за комуналку.
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Пусть посцыт сам себе на айфоновскую бестолковку без мозгов и подаст заявление на уход из юродивых "слуг". Тогда народ поверит, что идиот раскаялся и понял, что сотворил.
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А я реально не розумію цього хаю, що піднявся.
Наголосували - що тепер не подобається ???
Такі "герої-борці", скинули =злАчинну= владу =бариг=, яка довела такий "мудрий-премудрий" нарІд до =зубАжіння - в чому справа ?
Це кодло, яке ви обрали - то ваше відображення. І відвертатися не потрібно. Бидло обрало бидло.
Ви ще радійте поки що, бо незабаром ваші =служки= вам ще скажуть тих собак їсти.
А на той момент =свободу слова=, яка була вам не така при =попередниках= прикриють, так що навіть пискнути не зможете, придурки відбиті.
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То добре що їм не заборонили розмовляти , а то вони ще довго свою дурь маскували б .
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Учится надо было в летсаду! И чего вы туда лезете, тупорылые дебилы?
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У Гашека був такий герой Швейк. Та він цуциками промишлям. Ходив по Празі і крав, а потім продавав двірняг як породистих псів.
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Где таких идиотов они набирают? наверное на какой то дурке , пусть свою почку продаст с начало, а потом даёт советы дауна своим коллегам по палате или вернее по раде, таких надо сразу расстреливать, а не в парламенте держать, но жаль там все такие убогие сидят, но пока..........................
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Поздно пить Боржоми когда почки отказали !
Теперь ты обрёл популярность на всю страну , и имя тебе дали твои соратники !
Ты Евгений отныне « долбо#об» !!!!!
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А что лучше пить чтобы сбить высокую температуру??? ( Панадол, Анальгин, Парацетамол, Ибупрофен...)
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