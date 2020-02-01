 Після Brexit Велика Британія зможе бути гнучкішою в питаннях підтримки України, - Кулеба

Таку думку у твітері висловив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що Brexit, зрештою, піде на користь і Великій Британії, і ЄС, і нашим відносинам із Британією. У нас буде нормальна торговельна угода, а вони матимуть більше гнучкості в питаннях підтримки України. Британія, навіть поза ЄС, залишиться нашим великим другом і партнером!" - зазначив Кулеба.
Він також додав: "У Британії всі казали: "Не вийдете". Нам всі кажуть: "Не увійдете". Але їм вдалося. Нам теж вдасться".
Нагадаємо, опівночі за центральноєвропейським часом (о 1:00 за київським часом) набула чинності Угода між Великою Британією і Європейським Союзом щодо Brexit.
И Цыбулько то же чувырло, если что...
Люди с зачатками совести, осознают ошибки и пытаются исправить.
Те кто потупее продолжают топить за зеленского. Ты из каких?
Пороху дал два года!
И этому даю также...
Слушай, читая ваши (порохоботов) комментарии здесь не форуме, просто офигиваю от вашей бестолковости... или тупости...
1Армия,мова,вира..?
2. на колени,эбонитовые палочки,продажная женщина..
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1 или 2 ???
Заслужил рошенку...
В данном случае, сказал верно.
Меркель с Макроном на побегушках у Уйла, и весь ЕС нагибают под него.
Британия теперь независима и не обязана под них подстраиваться, и действительно сможет лучше нас поддерживать.
«1 февраля 2020. В России отреагировали на идею продажи украинской воды в Крым.
Возобновление Киевом подачи воды из Днепра на крымский полуостров стало бы тестом на политическую зрелость для украинской власти. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в ответ на идею украинского парламентария Юрия Аристова продавать воду республике, сообщает РИА Новости. »
...гибче, чем с Бундесом и парашей, она точно не будет... -- эта самая Великая Британия...
Андріій Піонтковський про переломний момент в політиці України на сьогодні.
им только ресурсы и землю давай
и чтобы гавкали на срусских когда нужно
Блин, шо мелят эти люди?
"цензорята" вы специально так всё перекручиваете? Ведь контекст Клебы совсем другой, чем контекст вашего заголовка.
На кого вы работаете? На бутусова? А он на какую страну работает?
а вот станет ли лучше ес-то вилами по воде.с такими лидерами,как в германии и франции- весьма сомнительно.
а Украине станет лучше,если она будет любые возможности ухода от рашки использовать.
-- почти поколёсно, вся техника там немецкая, автозаводы проданы немцам, в ЕС 2 миллиона англичан работают... -- все мгновенно безработными становятся!
Хотя, Бритиш мне нравится -- такое всё маленькое, уютное, как декорации в театре... -- и люди красивые. Одеваются интересно -- покрасивше, чем в Ойропах...
Ну и Культура с Искусством -- круче не бывает!
Поддержал ихний соскок из нашего колхоза.
...а там побачым...*)
После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба
...а хто такой Кулеба, шо ему в Великобритании о гибкостях, растяжках и шпагатах докладывают?
От, лично я, в прошлом годе -- припхался к Её Величеству Королеве в гости, под порог Ейной английской хаты, аж за тридевять земель -- а Их дома не изволили быть!
...абидна, Зин... *)