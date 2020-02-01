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 Політика України
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Все про:Велика Британія (1117) Кулеба Дмитро (213) Brexit (191)

 Після Brexit Велика Британія зможе бути гнучкішою в питаннях підтримки України, - Кулеба

Brexit, зрештою, піде на користь і Великій Британії, і ЄС, і відносинам України зі Сполученим Королівством.

Таку думку у твітері висловив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Brexit, зрештою,  піде на користь і Великій Британії, і ЄС, і нашим відносинам із Британією. У нас буде нормальна торговельна угода, а вони матимуть більше гнучкості в питаннях підтримки України. Британія, навіть поза ЄС, залишиться нашим великим другом і партнером!" - зазначив Кулеба.

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Він також додав: "У Британії всі казали: "Не вийдете". Нам всі кажуть: "Не увійдете". Але їм вдалося. Нам теж вдасться".

Після Brexit Велика Британія зможе бути гнучкішою в питаннях підтримки України, - Кулеба 01

Нагадаємо, опівночі за центральноєвропейським часом (о 1:00 за київським часом) набула чинності Угода між Великою Британією і Європейським Союзом щодо Brexit.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173219
 
 
 Топ коментарі
 
Кулеба генератор случайных фраз
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ознакомся с мнением троха прозревших зебилов После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8969

После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6988
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Просто пример.
Люди с зачатками совести, осознают ошибки и пытаются исправить.
Те кто потупее продолжают топить за зеленского. Ты из каких?
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Ты помимо соевых методичек, ещё попробуй ознакомиться с мнением профессиональных политологов
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ознакомся с мнением троха прозревших зебилов После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8969

После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6988
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Зачем мне срач каких-то чувырл?
И Цыбулько то же чувырло, если что...
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Просто пример.
Люди с зачатками совести, осознают ошибки и пытаются исправить.
Те кто потупее продолжают топить за зеленского. Ты из каких?
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Ещё раз!
Пороху дал два года!
И этому даю также...
Слушай, читая ваши (порохоботов) комментарии здесь не форуме, просто офигиваю от вашей бестолковости... или тупости...
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НЕТ ! Он немного НЕ прав . Потому что ПОРАЖЕНИЕ! GB в Brexit нельзя обернуть на пользу нашей стране. И от него в конечном счёте проиграют все . И ЕС , и Украина и в последствии сама GB
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простой тест на Украинца
1Армия,мова,вира..?
2. на колени,эбонитовые палочки,продажная женщина..
-==============================
1 или 2 ???
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та то понятно...и в основном непрошенными,как 350 лет до этого.
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Майкл простых тестов НЕ бывает ....Если я закину пару тестов то его ни Вовчик Зе , ни Кондитер , ни ты ....ни даже главред НЕ пройдут ....Извините но это так .Увы
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Во втором туре было ВСЕГО 2 позиции.Один Украину любил,второй унижал.Третьего кандидата не было.И хоть та же Юля или Гриценко не мои герои,но они НИКОГДА не позволили себе публично унизить Украину.И выборы президента 27% и выборы в Раду всего 8% у Пороха,показали,что среди ИХ электората были УМНЫЕ люди,понимающие,что Украина не =Порошенко.Я бы призывал тоже голосовать за них(хотя сердцем за Кошулинского),но только не за урода уклониста,оскорбляющего мою страну.Думаю понимаете суть писанного.
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Кулеба генератор случайных фраз
В данном случае, сказал верно.
Меркель с Макроном на побегушках у Уйла, и весь ЕС нагибают под него.
Британия теперь независима и не обязана под них подстраиваться, и действительно сможет лучше нас поддерживать.
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Британия всегда была жадной.Нам останется только нюхать упаковки от их фунтов.
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Британія жадібна? Ну, ну.
«1 февраля 2020. В России отреагировали на идею продажи украинской воды в Крым.
Возобновление Киевом подачи воды из Днепра на крымский полуостров стало бы тестом на политическую зрелость для украинской власти. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в ответ на идею украинского парламентария Юрия Аристова продавать воду республике, сообщает РИА Новости. »
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Немцы и Французы уже легли под путю, и с прогнозами про британцев надо быть осторожнее.
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Британия будет поддерживать Украину, а не капитулянта Зелю. Это две большие разницы. После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2256
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Нормальные страны, поддерживают Государственные Программы! -- а не лидеров, пидеров и лузеров.
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Вот когда в Украине будет нормальная государственная программа, а не зебильное блеяние, Британия её и поддержит.
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...ну да... -- когда с одной горы немцы свиснут, а с другой китайцы...
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-- а если Украина вступит туда же -- как клянчит у ЕС Великий Зеля?
...гибче, чем с Бундесом и парашей, она точно не будет... -- эта самая Великая Британия...
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https://www.youtube.com/watch?v=_yop-G_0Tbg
Андріій Піонтковський про переломний момент в політиці України на сьогодні.
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А Британия поддерживала Украину больше чем Франция и Германия
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Бриты теперь будут проводить свою внешнюю политику, нам от этого только польза.
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да на .ую англосаксы вертели украину и иже с ними
им только ресурсы и землю давай
и чтобы гавкали на срусских когда нужно
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Британия только может предложить своё место в ЕС,ведь Украина находиться в центре Европы. Після Brexit Велика Британія зможе бути гнучкішою в питаннях підтримки України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3878
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"дурний думкою багатіє" .особенно после оккупации рашистом украинского Крыма и части украинскогоДонбасса чувствуется гибкая поддержка мировых 3,14стаболов .гарантирующих в Будапеште Украине территориальную целостность и неприкосновенность границ во главе с американцами и оккупантами рашистами да и плюс с бритами...Гибкая политика и ********* Украины мировыми проходимцами...
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Ну да, конешно, исключительно из за того Британия выходила из Евросоюза, шобы больше помогать и быть более гибкой к Украине... А то ведь Евросоюз всегда очень мешал этому благородному делу.
Блин, шо мелят эти люди?
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Пзд! Я снова купился на "цензоровский" заголовок, не прочитав статью.
"цензорята" вы специально так всё перекручиваете? Ведь контекст Клебы совсем другой, чем контекст вашего заголовка.
На кого вы работаете? На бутусова? А он на какую страну работает?
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А кулеба вообще умный? Чи только притворяется?
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в чем то он прав ,конечно.британия в содружестве со своим содружеством (пардон,тавтология) сильнее чем в одиночку в аморфном ес.
а вот станет ли лучше ес-то вилами по воде.с такими лидерами,как в германии и франции- весьма сомнительно.
а Украине станет лучше,если она будет любые возможности ухода от рашки использовать.
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Видно ты сегодня мало шоколадок соевых съел .Умнеешь на глазах! Скоро может и наверстаешь, будешь как лет 6 назад ....До времён барыжного гетьманата ((
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захуа,я всегда таким был Після Brexit Велика Британія зможе бути гнучкішою в питаннях підтримки України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9852.то ты просто невнимательно читаешь
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tut ecio vsio v peredi,v etom godu nicego nemeniajetsia.Dolgyje zdit peregovory Britaniji i ES po svobodnoj torgovli i t.dOcen zavysyt brity ot ES u nix 50% zavodov i predprijatiji rabotajet na ES,finansovy sektor pocty 80% vot tolko finansovy sektor eto 1mln liudej.ES mozet eto izmenit iz Londona dopustim Paris ili Frankfurt.Jesli na peregovorax budet ES imet ziostkuju liniju ne otdelnyje strani resat britam budet serionyje problemi v ekonomike
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Я рад за Великобританию, скинула с себя этот непомерный груз, смотрел по телевизору как британцы радовались выходу из Евросоюза.
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Кулеба, нах здались ми тій Британіїї, в них своїх проблем вистачає
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Хрен его знает, с той Британией?

-- почти поколёсно, вся техника там немецкая, автозаводы проданы немцам, в ЕС 2 миллиона англичан работают... -- все мгновенно безработными становятся!
Хотя, Бритиш мне нравится -- такое всё маленькое, уютное, как декорации в театре... -- и люди красивые. Одеваются интересно -- покрасивше, чем в Ойропах...

Ну и Культура с Искусством -- круче не бывает!
Поддержал ихний соскок из нашего колхоза.

...а там побачым...*)
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После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба
...а хто такой Кулеба, шо ему в Великобритании о гибкостях, растяжках и шпагатах докладывают?
От, лично я, в прошлом годе -- припхался к Её Величеству Королеве в гости, под порог Ейной английской хаты, аж за тридевять земель -- а Их дома не изволили быть!

...абидна, Зин... *)
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