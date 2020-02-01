 Слідчі отримали доступ до рахунків Української асоціації футболу у справі про присвоєння коштів УЄФА, - рішення суду

Про це йдеться в рішеннях Голосіївського райсуду Києва від 21 січня, інформує Цензор.НЕТ. Так, слідчим надано право доступу до окремих банківських рахунків - в "Сбербанку", банку "Преміум" і "Ощадбанку".

Згідно з матеріалами справи, у 1999 р. Всеукраїнська громадська організація "Федерація футболу України", яку реорганізовано в Громадську спілку "Федерація футболу України", а назву згодом змінено на "Українську асоціацію футболу" (далі – ФФУ або УАФ) та компанія "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Британські Віргінські острови), уклали агентську угоду. Згідно з угодою, ФФУ отримувала на свої рахунки через посередництво "Ньюпорт Менеджмент Лтд" від "Союзу Європейських футбольних асоціацій" (УЄФА) кошти, призначені ФФУ для розвитку українського футболу. Крім того, гроші, отримані від УЄФА для ФФУ, також перераховувались "Ньюпорт Менеджмент Лтд" іншим компаніям у сфері футболу на підставі розпоряджень ФФУ.

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З квітня 2015 по грудень 2016- го частину грошей, отриманих для розвитку українського футболу як компенсаційних виплат від УЄФА, за розпорядженням ФФУ перераховано "Ньюпорт Менеджмент Лтд" 27 іноземним компаніям.

Усі ці компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях перед початком платежів від імені ФФУ (у 2014-2015 рр.) та припинили діяльність в 2016-2017 рр., відразу після завершення транзакцій.

Слідчі встановили, що кошти за розпорядженнями ФФУ переказувалися на рахунки зазначеним іноземним компаніям, які відкриті в одних і тих самих прибалтійських банках: Versobank AS (Естонія), AS SEB Bank (Естонія), JSC "Baltic International Bank" (Латвія), JSC "Norvik Banka" (Латвія), Regional Investment Bank (Латвія), Privat Bank (Латвія).

Деякі із вказаних іноземних компаній пов`язані між собою одними і тими ж засновниками, мають одних і тих же керівників або зареєстровані за однією і тією ж адресою.

Також встановлено, що іноземні компанії не мають відношення до футболу, не мали за весь період своєї діяльності будь-якої маркетингової активності, не рекламували свої товари і послуги.

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Переказ коштів іноземним компаніям, за розпорядженнями ФФУ, здійснювався за товари та послуги, що не могли використовуватися ФФУ для забезпечення своєї діяльності згідно з установчими документами. Так, ФФУ закупило у іноземних компаній понад 30 тон елітних сортів чаю, понад 10 т кави, понад 2 т морепродуктів, місцем поставки яких було визначено порт Гамбург, Німеччина.

Крім того слідчі встановили, що більшість інвойсів від зазначених іноземних компаній було виставлено на суми близько 80 тис євро за одні й ті ж самі товари або послуги у різних співвідношеннях, але з однаковим написанням номенклатури та одиниць виміру, що свідчить про те, що ці інвойси систематично готувалися одними і тими ж особами.

Крім того, ФФУ не отримувала на митній території України будь-які товари від вищезазначених іноземних компаній.

За даними слідчих, допитаний у жовтні 2019 р. Андреас Софоклеус, який з 2004 р є директором "Ньюпорт Менеджмент Лтд", повідомив, що розпорядження ФФУ про приймання та виплати компанією "Ньюпорт Менеджмент Лтд" належних ФФУ коштів службові особи ФФУ направляли електронною поштою.