EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  39180  361
Все про:комунальні послуги (150) Лерос Гео (15) Євген Брагар (1)

 "Довбо#б": "слуга народу" Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця Євгена Брагара пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Євгене Брагар, ти довбо#б", - коротко прокоментував Лерос висловлювання свого колеги.

Нагадаємо, раніше депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Смотрите также: Война в Крыму и на Донбассе началась из-за про#банной культурной дипломатии - в 90-х годах "провтыкали" возможность объединения страны в одно целое, - Лерос. ВИДЕО

Довбо#б: слуга народу Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173214
 
   
 Топ коментарі
 
Слуги народа перед выборами обещали пенсионерам достойную пенсию, теперь они советуют пенсионерам продать собаку, чтобы выжить.
 показати весь коментар
 
а подать заявление на волонтера и госпитальера не долбо.б?
 показати весь коментар
 
Групове фото зе-монобільшості у ВР... "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку - Цензор.НЕТ 5859
"Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку - Цензор.НЕТ 3794
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Добрый день ! Я из ЖЭКа ,, принёс вам платёжку . У вас в этом месяце к оплате - три собаки и два кота . "Долбо#б": "слуга народу" Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 4166 .
"Долбо#б": "слуга народу" Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 4116 .
 показати весь коментар
 
 
А куда все ЗЕбилы пропали?? пере выборами ЗЕбильноо стадо тут просто бесновалось рассказывало как они всех порохоботов повешают, Порошенко на Ростов выгонят, как заживут бахато без бариги...сплошная побьеда была у ЗЕбильного стада...что то не видать сейчас этот ЗЕбильный сброд?? Где делись ЗЕбики??
 показати весь коментар
 
 
для этого собаки срать красной икрой должны
 показати весь коментар
 
 
хотели сцуки красной икры,а прийдеться жрать собачье говно
 показати весь коментар
 
Это хорошо, что он не предложил съесть свою собаку, если не хватает на еду.
 показати весь коментар
 
 
Долго мы будем отмывать Украину от этого Зелёного говнища.
 показати весь коментар
 
 
Сложно не согласиться! Но очень рад за бабушку, - она ведь голосовала за зеленых дураков, вот они ей и в глаза ссут! Поделом!
 показати весь коментар
 
 
Голосувала за них? Уявляєте, що та жіночка відчувала, отримавши таку пораду. Мало того, що життя таке важке, так ще й знущаються. Там, мабуть, і волосся дибки вставало, а якщо ще сама живе і нікому заспокоїти так можна і серцевий напад отримати. Нервова система таким життям виснажена. Справді - ПОГАНЬ ЗЕЛЕНА.
 показати весь коментар
 
 
Самое печальное что вывод транспортировки отдельно платежку не увеличит, это требование ЕС, и требование правильное, и по конкретной причине - уменьшить коррупцию, только благодаря такому требованию можно бить Гасмяс в судах.
Но это ЧМО... за 1ну неделю 2 раза так обосраться.. Их как будто по очереди заставляют обсираться, чтобы брать народный гнев на себя и смотреть на реакцию народа на закидоны против сближения с ЕС, и против патриотов и волонтеров.
Как бы они не понимают что 3й майдан будет без предупреждения и на этот раз головы полетят уже буквально.
 показати весь коментар
 
 
А кто устроит 3й майдан?
Зелебобики не выйдут, а порохоботы обиделись и больше не хотят брать на себя ответственность, сволочи.
 показати весь коментар
 
 
Майдановцы не обиделись, они просто ждут, когда зеленские созреют до того, чтобы тоже быть готовыми выйти на Майдан..
А то, опять за них прилагать усилия, а чужие усилия они не оценят, и опять выберут малороса-дйоба?
Нет, когда сами созреют, вот тогда и выйдем вместе.
 показати весь коментар
 
 
Не, не созреют...выбрать ********* может только *******...
 показати весь коментар
 
 
Я надеюсь, на частичную трансформацию...
Никогда не бывает 100%, но никогда не бывает и 0%...
 показати весь коментар
 
 
Особливо правильно тому чоловіку, що газ підвів, а в будинку ще не живе. Газу напалив 0, а транспортування 400гр
 показати весь коментар
 
 
Да это про любого депутата СН можно сказать, тоже мне новость...
 показати весь коментар
 
 
Зато Брагар от спида 100% не умрет! Бо настоящий гандон.
 показати весь коментар
 
 
как нет денег на коммуналку... барыги уже не крадут +1 бюджет украины, где деньги зин
 показати весь коментар
 
 
При предыдущей власти был долбо#бы говорившие, что украинцы много жрут и басни про собачьи будки, этот продать собаку, в общем от перестановки слагаемых сумма не меняется, одних долбо#бов сменили на других долбо#бов . "Долбо#б": "слуга народу" Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 9527
 показати весь коментар
 
 
Завдяки 73% Мудрого наріду, не довб#б,а законотворець. Матір його за ногу.
 показати весь коментар
 
 
https://socportal.info/2020/02/01/v_aeroportu_helsinki_pojavilis_tualety_dlja_sobak.html В аэропорту Хельсинки появились туалеты для собак
 показати весь коментар
 
первым делом после этих убанов нужно будет пакетно отменить всю ими проголосованную чушь
второе - принять Закон,отменяющий их "депутатство" и льготы..
 показати весь коментар
 
 
Если человек от рождения идиот, то он и депутатах идиотом останется...
 показати весь коментар
 
 
"Ни минути покоя, ни секунды поко," (от ЗЕбилов) жизнь ты знаешь что это "Долбо#б": "слуга народу" Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 464 такое"
 показати весь коментар
 
Интересно на ТСН покажут эту новость.
 показати весь коментар
 
 
Вырезать у этого дегенерата почки и сердце и продать и заплатить за комуналку. .А можно его жену отдать в сексрабство пускай зарабатывает на комуналку , а можно его маму и папу расчленить и продать на мясо и заплатить за комуналку .....
 показати весь коментар
 
 
какой вы жестокий человек а может он просто не любит собак
 показати весь коментар
 
 
Эта тварь крыса и шкура сцыкливая,оно не понимает людей
 показати весь коментар
 
 
а може навпаки ******** смажених! ось так ми швиденько стаємо Північною Кореєю , ще закону про дезінформацію не вистачає!
 показати весь коментар
 
 
Вже друга за день посадова особа високого державного рівня підтвердила що Брагар долбо№б, не тільки за собачку. Ну яка адвекватна людина під час війни буде вписуватись за якогось тупого воділу-ватника і писати кляузи на реальних фронтовиків дівчат. Воно навіть немає звичайного хлопського розуму (мужицкой рассудительности), ляпає де попало і що попало. В СН набирали дуже хитрожопих прилизаних конформістів або явних параноїків "каторие под гнетом шекаладного бариги истекали кровью", на Ів.-Франківщині це виглядає дуже яскраво - рускагаварящий фермер с Каламойского района, невідомий сіренькій пересічний юрист про котрого згадав Богдан (мож з одного курсу)
 показати весь коментар
 
 
Тоже слабоумный без мата не может культур шмультур советник.
 показати весь коментар
 
 
Ааааааааааааа !!! люди що ми наробили,це не просто пи. дець,це ЗЕлений пы.Дець.
 показати весь коментар
 
 
И что самое интересное, что рейтинг поддержки эти долбо#бов 45%. Похоже любителей ЗЕкоманды ни чем не удивить.
 показати весь коментар
 
 
Партія "Слуга народу" дуже хороша, тільки її члени поголовно скоти.
 показати весь коментар
 
 
Завдяки фото цього українофоба Після відповідних публікацій у Facebook парламентар отримав прізвисько "яіцілоп". https://www.depo.ua/ukr/politics/khto-takiy-sluga-bragar-shcho-poradiv-pensionertsi-prodati-sobaku"Долбо#б": "слуга народу" Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 663
 показати весь коментар
 
 
смех смехом а 73 % голосовали за таких и что дальше нет страны или очередной голодомор
 показати весь коментар
 
 
Не поспоришь. Но почему только он? А ты? А остальные зеленые идиоты? Не скромничай, ланос. Вы все одной крови. Зеленой.
 показати весь коментар
 
 
Лерос точно такий "Долбо#б" як і Брагар!!!
 показати весь коментар
 
Оце так гоп компанія зібралась, як не дебіл то долбо#б. За 27 років Незалежності я ні разу не чув ні від жодного депутата будь якої фракції, навіть від ригів, стільки матів пере матів, як від клоунів. Ті хоч на людях марку тримали. А ці ж прийшли з шоу бізнесу, так звана "культурна еліта", а як відкриє свою смердючу халяву, то гірше сапожника. Цей Лерос Гео Багратович наче режисер, арт-куратор, та ще й радник з питань культури у київського міського голови... Можна одягнути дорогу сорочку, зробити модну стрижку, відпустити бороду щоб трохи на мужика бути схожим, але якщо душа гнила, то не приховаєш.
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору