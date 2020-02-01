 "Довбо#б": "слуга народу" Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Євгене Брагар, ти довбо#б", - коротко прокоментував Лерос висловлювання свого колеги.
Нагадаємо, раніше депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.
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Но это ЧМО... за 1ну неделю 2 раза так обосраться.. Их как будто по очереди заставляют обсираться, чтобы брать народный гнев на себя и смотреть на реакцию народа на закидоны против сближения с ЕС, и против патриотов и волонтеров.
Как бы они не понимают что 3й майдан будет без предупреждения и на этот раз головы полетят уже буквально.
Зелебобики не выйдут, а порохоботы обиделись и больше не хотят брать на себя ответственность, сволочи.
А то, опять за них прилагать усилия, а чужие усилия они не оценят, и опять выберут малороса-дйоба?
Нет, когда сами созреют, вот тогда и выйдем вместе.
Никогда не бывает 100%, но никогда не бывает и 0%...
второе - принять Закон,отменяющий их "депутатство" и льготы..