 "Долбо#б": "слуга народу" Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Євгене Брагар, ти долбо#б", - коротко прокоментував Лерос висловлювання свого колеги.
Нагадаємо, раніше депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.
Печерский райсуд Киева принял решение в отношении Андрея Портнова, которое позволит ему избраться депутатом Верховной Рады. Суд засчитал бывшему главе АП при Викторе Януковиче последние 5 лет в срок беспрерывного проживания в Украине.