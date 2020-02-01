 "Долбо#б": "слуга народу" Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Євгене Брагар, ти долбо#б", - коротко прокоментував Лерос висловлювання свого колеги.

Нагадаємо, раніше депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

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