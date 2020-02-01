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Все про:комунальні послуги (148) Лерос Гео (15) Євген Брагар (1)

 "Долбо#б": "слуга народу" Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця Євгена Брагара пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Євгене Брагар, ти долбо#б", - коротко прокоментував Лерос висловлювання свого колеги.

Нагадаємо, раніше депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

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Долбо#б: слуга народу Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173214
 
   
 Топ коментарі
 
Слуги народа перед выборами обещали пенсионерам достойную пенсию, теперь они советуют пенсионерам продать собаку, чтобы выжить.
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а подать заявление на волонтера и госпитальера не долбо.б?
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Групове фото зе-монобільшості у ВР... "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку - Цензор.НЕТ 5859
"Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку - Цензор.НЕТ 3794
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если не можешь оплатить коммуналку не покупай животных в дом, которых потом нечем будет кормить.
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Это уже финиш!!
Печерский райсуд Киева принял решение в отношении Андрея Портнова, которое позволит ему избраться депутатом Верховной Рады. Суд засчитал бывшему главе АП при Викторе Януковиче последние 5 лет в срок беспрерывного проживания в Украине. "Долбо#б": "слуга народу" Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку - Цензор.НЕТ 2277
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Сволочь и подонок ,на мой взгляд слова более подходящие ...
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А чим це гірше за перли Реви:"Українці забагато їдять " чи Азірова "Беріть лопати, нема чо скиглти".
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