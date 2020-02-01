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 Політика України, За кордоном
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Все про:Білорусь (871) Лукашенко (329) Донбас (13189) Помпео (221)

 Росія й Україна в кінцевому підсумку мають самі вирішити конфлікт на Донбасі, - Помпео в Мінську

Державний секретар США Майк Помпео в суботу в Мінську обговорив з президентом країни Олександром Лукашенком і міністром закордонних справ Володимиром Макеєм врегулювання ситуації на сході України.

Про це Помпео заявив на спільному брифінгу з Макеєм після зустрічі у Лукашенка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Помпео розповів, що ситуація в Україні обговорювалася під час його зустрічей і з Макеєм і з Лукашенком", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, білоруська сторона розраховує, що США зіграють свою роль у врегулюванні цієї кризи. Держсекретар запевнив, що Сполучені Штати будуть сприяти пошуку шляхів вирішення конфлікту.

"Це якраз те питання, в якому треба брати участь всій Європі, всьому світу для його вирішення. Але в кінцевому підсумку Росія і Україна мають самі вирішити його. Все, що ми в Сполучених Штатах зможемо зробити, ми зробимо", - підкреслив Помпео.

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Зі свого боку, глава МЗС Білорусі зазначив, що його країна буде "робити все, щоб якомога швидше припинилася криза на сході України".

"Ми готові надати Білорусь як майданчик для будь-яких зустрічей і переговорів", - сказав Макей.

Він підкреслив, що білоруська сторона підтримує будь-які формати, в тому числі за участю США, якщо вони тільки допоможуть вирішенню кризи. "Але для цього має бути щира зацікавленість всіх залучених в цей конфлікт сторін", - вважає глава білоруського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео побував з візитом у Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173212
 
 
 Топ коментарі
 
Вся Европа и весь мир, посмотрели, как участник украинской делегации ПАСЕ Левочкина, голосовала за возвращение россии и подумали: если Украине это пофигу, то какой резон нам напрягаться?
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Именно так."Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его...подчеркнул Помпео."
============================
И это он сказал после вчерашний встречи с Зелей.
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Позицию США и Европы понять легко.
Достаточно поставить себя на их место и смотреть на Украину со стороны.
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Вся Европа и весь мир, посмотрели, как участник украинской делегации ПАСЕ Левочкина, голосовала за возвращение россии и подумали: если Украине это пофигу, то какой резон нам напрягаться?
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Именно так."Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его...подчеркнул Помпео."
============================
И это он сказал после вчерашний встречи с Зелей.
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Позицию США и Европы понять легко.
Достаточно поставить себя на их место и смотреть на Украину со стороны.
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Как белый день,им бабло терять,а Зеля будет в дёсна с куйло. Зебилам казалочь,что Украина для всех пуп земли и все должны.Так с самого начала Украина могла надеяться, среди жирных еврокотов ,только на Польшу и страны Балтии(историч. натерпелись от лаптей.) .И США,Канада,Бриты...Всё.Остальным Порох уговорами.хитростью и своей дипломатией доказывал необходимость санкций.Иди деньгами откупались в виде финансовой помощи.А кто этого мальчика ссыкливого слушать будет.Монпансье в карман насыпят,по плечу похлопают,по головке погладят.....и иди домой к маме.
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Ну и примитивное же у вас мышление - выдернули одно предложение из трех что бы насосать зраду.
А что Помпео должен был обсуждать с Лукашенко для вашего удовлетворения - ядерный удар по Москве?!
Цель визита в Минск - прощупать, как далеко может зайти Лукашенко в сопротивлении кремлю.
А что касается Украины и Зеленского в частности - все мировое сообщество старается локализовать конфликт, не допустить эскалации, большой войны с жертвами и беженцами. Выбрана политика санкций, при которой в РФ и странах с вассальными авторитарными режимами неизбежно будут цветные революции.
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Гэта я так, на усякi выпадак пераправерыу - цi зможаш ты весцi аргументаваную палемiку. Мне стала усе зразумела - у наступны раз дурня буду абыходзiць бокам (як мама вучыла).
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Я с зебилами не балакаю.Мама тебя пусть спрячет в погребе,когда лапти к нам придут.
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Гляжу я на цябе i з жалем разумею - лапцi ужо прыйшлi...
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Капітулювати для Зєлі не проблема. Проблема, що більшість українців цього не бажають. І можуть надати ЗЄйлу прискорення в напрямку Ростова. А іншого шляху до миру без зникнення Мокшандії просто не існує.
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К сожалению, у нас в стране, кроме украинцев, проживает огромное количество хохлов, бандитов и просто неадекватных людей, там, где сейчас рускимир, их концентрация была выше норм ПДК, результат налицо...
За другие регионы я тоже не уверен.
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Самое интересное,что эти прокацапы не понимают(наши в том числе) ,что куйло не дед Мороз.И они ему нужны только как человеческий ресурс для фарша на войне.У него от 4 повесток не сбегут точно.
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Я думаю, проблема глубже: неспособность этих пОциентов что-либо в своей жизни решить самостоятельно, и, соответственно, вечные поиски х*йла для решения собственных проблем, которые, кстати, никакое х*йло не может решить по определению, только сами.
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Так чего же ты Довгло не идешь мокшандию взрывать, ждешь пока за тебя другие это сделают?
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ООН з 2014 року лише стурбованість та занепокоєння виказує... Всей Европе, всему миру необходимо участвовать в разрешении конфликта на Донбассе, - Помпео в Минске - Цензор.НЕТ 8724
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Начиная с 1900 года и поседня,россиянцев погибло 126 млн.377 000.Хорошая статистика
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Инсинуации,манипуляции общественным мнением ,навязывание клеветнических измышлений против Президента -излюбленная тактика Плешфюрера и его клевретов в Украине.Особенно ,в большинстве СМИ.Политические папарацци,жёлтая политическая пресса ядовитой слюной от плешфюрера исходят в попытках очернить власть молодых.Эффект обратный.
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шо такой кацапня?тебя прислали полизать зелебеню? Усій Європі, всьому світу необхідно брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі, - Помпео в Мінську - Цензор.НЕТ 8736
там уже ваш курящий конь поработал,после него бесполезно
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Тётя Роза



- Изя, интересно - зачем Помпео приехал в Беларусь?
- США хотят, наверное, союзное государство замутить.
Чтобы Трамп мог потом на третий срок пойти.
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Ну как нобелевский миротворец - Трамп уже пролетел . ) ) . А к новому штату " Беларусь " в америке не все ещё готовы ... . Росія й Україна в кінцевому підсумку мають самі вирішити конфлікт на Донбасі, - Помпео в Мінську - Цензор.НЕТ 6420
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Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его(войну).,,, "зе " дал понять американцу, при встрече с Помпео-"некуй Вам влазить в прекращение войны , мы с рашистом совместно Украину уговорим"
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Гнида Зеленая ему не напомнила про Будапешский меморандум? Ляси тряси обсуждали дела Трампа?
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Мировое сообщество должно уяснить одно , максимально укрепляйте обороноспособность ваших стран !!! Только тотальная милитаризация может удержать ваши страны в мирном существовании . Все рассуждения о цивилизованности современности , и прошедших захватнических пещерных временах , это розовые сказки инфантильных мудаков способных только на обеспокоенность , или озабоченность разных степеней !!!!!
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Все они типа не приделах это наш внутренний конфликт)
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Ну, что, Вова-нелох, выкусил? Под кем теперь прогибаться будешь?
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Значить треба воювати й надалі і не сподіватись на підтримку Европи .
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Падлюка, а коли ви роззброювали Україну разом з росією, а зрадник кучма підписував будапештський меморандум, то ви знали, що саме таким все з часом закінчиться?! кучма це найбільший злодій та зрадник держави Україна, так має бути записано у всіх підручниках історії, саме завдяки його "управлінню" вори знищили державний устрій, армію та законність.
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Все президенты которые были с 91 года, зрадники. Уменьшить население Украины с 91 года от 52 млн. до 37 млн. человек - это нужно очень постараться.
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не помню точно кажись по переписи ок 1905г на территории нынешней Украины проживало
около 80млн.............. за сто с гаком лет уменьшилось в 2.5 раза...... название этому одно -
- этноцид.
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США и ЕС считают, что битва должна состоятся? Росія й Україна в кінцевому підсумку мають самі вирішити конфлікт на Донбасі, - Помпео в Мінську - Цензор.НЕТ 5811
Или мы лохи, и надеемся, что ***** от нас отстанет.
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Так и сказал "конфликт" ? Это не конфликт, пилять! Это агрессия! Хитро меняют формулировки, а пипл хавает.
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Ну шо любители трампа и янелоха оманского, СДОБУЛЫ?
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а Будапештский меморандум подписанный главами 4-х государств то была шутка.............
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но пять лет пропагандист картинки сайтов ФСБ ***** радостно перепечатывал.
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классно зеленский переговоры провел. Что теперь это наша проблема с рашей? Охренеть.
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Это все что нужно знать о ************* трампе и его команде.
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Журналист Washington Post, назвал правление Зеленского "чрезвычайно успешным", Украинская экономика стремительно растет.Увеличивается экспорт, падает инфляция, а зарплаты за год выросли на 10%. Гривна укрепляется,МВФ дал согласие на новый кредит," антикоррупционные мероприятия прошли голосования в парламенте, на очереди большие экономические реформы, включая приватизацию 500 государственных компаний и либерализацию продажи земли" .Большинство украинцев верит, что страна движется в правильном направлении, 62% доверяют президенту. Эксперт Аслунд говорит: "Путин ненавидел Порошенко за его коррумпированность. В Зеленском он этого не видит"./Гаранты мира и нерушимости границ Украины устали. Они хотят мира Украины с Путиным любой ценой-за счёт Украины.
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