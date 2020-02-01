 Росія й Україна в кінцевому підсумку мають самі вирішити конфлікт на Донбасі, - Помпео в Мінську

Про це Помпео заявив на спільному брифінгу з Макеєм після зустрічі у Лукашенка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Помпео розповів, що ситуація в Україні обговорювалася під час його зустрічей і з Макеєм і з Лукашенком", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, білоруська сторона розраховує, що США зіграють свою роль у врегулюванні цієї кризи. Держсекретар запевнив, що Сполучені Штати будуть сприяти пошуку шляхів вирішення конфлікту.
"Це якраз те питання, в якому треба брати участь всій Європі, всьому світу для його вирішення. Але в кінцевому підсумку Росія і Україна мають самі вирішити його. Все, що ми в Сполучених Штатах зможемо зробити, ми зробимо", - підкреслив Помпео.
Зі свого боку, глава МЗС Білорусі зазначив, що його країна буде "робити все, щоб якомога швидше припинилася криза на сході України".
"Ми готові надати Білорусь як майданчик для будь-яких зустрічей і переговорів", - сказав Макей.
Він підкреслив, що білоруська сторона підтримує будь-які формати, в тому числі за участю США, якщо вони тільки допоможуть вирішенню кризи. "Але для цього має бути щира зацікавленість всіх залучених в цей конфлікт сторін", - вважає глава білоруського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео побував з візитом у Києві.
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И это он сказал после вчерашний встречи с Зелей.
Достаточно поставить себя на их место и смотреть на Украину со стороны.
А что Помпео должен был обсуждать с Лукашенко для вашего удовлетворения - ядерный удар по Москве?!
Цель визита в Минск - прощупать, как далеко может зайти Лукашенко в сопротивлении кремлю.
А что касается Украины и Зеленского в частности - все мировое сообщество старается локализовать конфликт, не допустить эскалации, большой войны с жертвами и беженцами. Выбрана политика санкций, при которой в РФ и странах с вассальными авторитарными режимами неизбежно будут цветные революции.
За другие регионы я тоже не уверен.
там уже ваш курящий конь поработал,после него бесполезно
Тётя Роза
- Изя, интересно - зачем Помпео приехал в Беларусь?
- США хотят, наверное, союзное государство замутить.
Чтобы Трамп мог потом на третий срок пойти.
около 80млн.............. за сто с гаком лет уменьшилось в 2.5 раза...... название этому одно -
- этноцид.
Или мы лохи, и надеемся, что ***** от нас отстанет.