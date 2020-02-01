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 Підозрюваний у справі про вбивство Окуєвої незаконно отримав громадянство України, - Нацполіція

Чоловікові, який організував злочинну групу, яка скоїла три вбивства, інкримінують ще один кримінальний злочин - підробку документів і незаконне отримання громадянства України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України, під час розслідування кількох тяжких злочинів поліцейські встановили, що уродженець Російської Федерації організував злочинну групу, яка скоїла три замовні вбивства. Зокрема – це вбивство директора ДП "Капарол Україна", директора управління реклами КП "Київський метрополітен" та учасниці війни на сході України у складі батальйону"Київ-2" Аміни Окуєвої. 

Чоловік мав паспорт громадянина України, а в подальшому отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Оперативники поліції Київщини детально дослідили процедуру отримання громадянства.

Поліцейські встановили, що чоловік отримав паспорт на підставі довідки "про реєстрацію особи громадянином України", виданої у березні 2014 року УДМС України в Луганській області. Населений пункт менше ніж через місяць був захоплений бойовиками так званої "ЛНР". Вказана довідка не відповідає нормам чинного законодавства та має ознаки підробки.

Відтак слідчим управлінням поліції Київщини розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Наразі за клопотанням слідчого Державна міграційна служба України визнала недійсними паспорти громадянина України затриманого.

Слідчі дії тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у причетності до вбивства Окуєвої Кравченка заарештували на два місяці, - прокурор Дядюк

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173211
 
 
 Топ коментарі
 
В 14-му році Зе ВЖЕ був Президентом???? Подозреваемый по делу об убийстве Окуевой незаконно получил гражданство Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2131 Подозреваемый по делу об убийстве Окуевой незаконно получил гражданство Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4820
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А скільки такого лайна під липовими приводами отримало громадянство - Саакашвілі, Боровік, Катя Сєргацкая, оцей фрукт, серед анальних жон бєлєцького теж таких повно...
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Нет, но он в 2015 году сыграл Голобородька. А это 100% доказательство вины!
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А хто в нас видає укази про прийняти до громадянства України? Кого треба на нари? Подозреваемый по делу об убийстве Окуевой незаконно получил гражданство Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9052
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Нет, но он в 2015 году сыграл Голобородька. А это 100% доказательство вины!
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Лучше-бы он сыграл в ящик... Похороны дешевле обошлись-бы..
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он убил Кеннеди, а это уже о чем то говорит. Дать гражданство в 14 году для него было плевое дело.
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Шлёма, ты удод- выданной в марте 2014 года УГМСИсточник: https://censor.net.ua/n3173211
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Зе-хунті, вісім місяців, а таке враження що воно падло ще з 2010 року Овочить...
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удостоверение личности фигурант получил в марте 2014 года.
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всё... теперь босая зелибоба будет януковоща считать своим личным врагом до конца жизни... хотя о чём это я? Как зелибоба может идти против своего кумира?
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незаконно получил гражданство Украины/ Это интересно.Владелец диплома университета Соломона: Украина (!) не выдаст Коломойского, - Рябошапка 30.10.19 При том что Коломойский гражданин Израиля.
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То що поліція пропонує? Депортацію - і все?
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Та КПК і так як дишло, куди повернув, там ЗЕ і вийшло!..
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А скільки такого лайна під липовими приводами отримало громадянство - Саакашвілі, Боровік, Катя Сєргацкая, оцей фрукт, серед анальних жон бєлєцького теж таких повно...
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Ти щось маєш проти Саакакашвілі Карлсона який живе на даху?..

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Украинское гражданство довольно дешевое для нелегалов + ни одного чиновника за 30 лет не посадили за предоставление гражданства в незаконный способ. Это большая проблема, так как мразь-ворье со всей Грузии-Азербайджана-ближнего Востока-ИГИЛа едет сюда.
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Пля, об этом говорили не помню уже сколько лет назад...
Выдали в Одессе на основании этой "справки".
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А в чем проблема-то??? Теперь его можно судить, как гражданина Украины. А так решили департировать?
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получить гражданство нашей страны славянину очень трудно , кто сталкивался тот знает сколько нужно справок и как они достаются , без взятки практически не реально , будь ты хоть 20 раз местным
чуркам дают и оптом и в розницу ( за грошы )
татарве одно время давали без бабок , но там вписывалась диаспора , мол беженцы и прочие
на цензоре был пост об новом руководителе данной службы , ниче не изменилось , ты платишь - тебя же и посылают ,Ай-Ди получить целая проблема , думал хоп и поменяют , а хер там , и плати , и бегай
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Ой не говори, ой не говори! Даже жЫна Баканова пострадала!..
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