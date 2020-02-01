EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  3545  76
Все про:Нацполіція (8919) собаки (45) ДБР (833)

 Настромив на вила й кинув у багаття: поліцейського судитимуть за жорстоке поводження з собакою

В суд направлено обвинувальний висновок щодо співробітника Криворізького відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, який звинувачується в жорстокому поводженні з твариною (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Слідством встановлено, що 2 березня 2019 року до поліцейського та його малолітнього сина, на відстань близько 2 метрів, підійшов безпритульний собака і почав гавкати. Правоохоронець, який у цей час прибирав територію біля свого будинку, вдарив тварину вилами. Після цього відвів сина у будинок, а сам повернувся на вулицю. Наздогнав пса та встромив вила у його тіло, підняв та жбурнув у багаття, яке розвів незадовго до інциденту. Від загибелі тварину врятували очевидці події.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Дніпропетровської області.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два мішки з тілами вбитих собак знайшли на Сумщині, поліція почала кримінальне провадження

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173210
 
 
 Топ коментарі
 
Чтоб ты горел в аду, мурло недобитое.
 показати весь коментар
 
дайте йому реальний строк, щоб там його насадили, якщо він так любить це діло
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Насадил на вилы и бросил в костер полицейского.Может так нужно.
 показати весь коментар
 
 
Так я не понял новые отрехформированные менты в своих протоколах чётко дадут определение:
Кто есть мусор , кто -животное, а кто есть жертва и потерпевший ?
 показати весь коментар
 
здесь я не согласен, собака атаковала ребёнка ради забавы и у человека
есть право убить её, к сожалению вилы это не лучший метод,
но пристрелить её то проблема,
короче хорошего мало, но так многие бы поступили,
не только полицейские,
а посадить человека за то, что расплодили диких животных это
не лучшее решение
 показати весь коментар
 
 
сеня,если я буду убивать каждого придурка который гавкает на меня с двух метров то в городе населения половина только останется.Собака гавкал с двух метров! Он не кинулся ни кого не укусил. А мусор со злым умыслом вернулся ,догнал пса и проткнул вилами.Это даже не самооборона! Жаль что быдломусору условку дадут... Насадил на вилы и бросил в костер: полицейского будут судить за жестокое обращение с собакой - Цензор.НЕТ 3953
 показати весь коментар
 
 
с двух метров ? собака это хищник, убийца,
человек ммеет право на самооборону,
собака вооружена клыками, легко вскроет сонную артерию,
возьми кусок трубы и покажи инкасаторам, чего ты стоишь,
я про бешенство вообще молчу,
хотя вы скорее всего не знаете, что это такое
 показати весь коментар
 
А ведь оно голосовало за зебобика, оно из 73% халявщиков.
 показати весь коментар
 
 
дайте йому реальний строк, щоб там його насадили, якщо він так любить це діло
 показати весь коментар
 
 
Так это Кривой Рог... Сейчас столица, откуда вышли светочи политики в составе 95 квартала. Лучше бы он Юзика на вилы насадил..или кого либо с дурноватой команды Зе!!! Точно бы народ героем признал, да и не жалко было бы абсолютно!!!
 показати весь коментар
 
 
Я розумію про що ви але в цьому випадку регіон немає значення. Пам'ятаю роки з два тому мерзоти з карпатського регіону, лісничі!!!! Вбили рись і виставили фотки в сітці!!!! Також државні службовці!
 показати весь коментар
 
 
Бачу Ваше ставлення до гуцулів!! Вони у Вас рагулі?! Як Ви поставитесь на те, що Ви дурновата людина під американським прапором?
 показати весь коментар
 
 
А хто вони ,як не рагулі коли вирубають ліси навколо себе? Розумні патріоти!? Замість того, щоб вчитись і слухати українців які за десятки років життя на заході навчились не красти, поважати закони і природу ви наголошуєте на «прапорець під яким я пощу»? У наш час!?))) можливо , ви дійсно ще залишаєтесь дикунами і останні вибори цьому доказ. Всього вам найкращого.
 показати весь коментар
 
 
Коли навчитеся відрізняти рагулів від національностей.... приходьте. Як бі Ви написали що в Карпатах ліси і на Житомирщині бурштин винищують РАГУЛІ... без національного направлення, то Вас би зрозуміли. Всі знають, що рагулів масса і в Україні і по всьом у світі. І тільки не обособлюйте своє Я... в питанні дикунства інших. Перш ніж написати... думайте! Тоді і не потрібно буде і прапорець світити. Та й заслужені відповіді читати. Чи Ви не заслужили це своїм ** рагулі-гуцули**?
 показати весь коментар
 
Дорогий друже...має значення і дуже велике!!! Є разові випадки, а є суцільне помутніння!! Донбас Вам у приклад! Кривий Ріг більш ніж на 50 відсотків сепарське місто. Цьому масса свідоцтв. Вибирають сепарів мерами, вибирають зелену гидоту, тому що вона криворізька та й сам настрій міста не проукраїнський. Ваим треба було б там зараз побувати і Ваш настрій зміниться на 100 відсотків. Там **НАСЕЛЕНИЕ**!!!
 показати весь коментар
 
 
Я погоджуюсь з вами. Я навіть особисто схиляюсь до думки, що незрозуміла любов до «рускага міра»-це соціальна патологія. Як можна вподобати те, що приносило і продовжує нести виключно негатив. Але факти нищення власного середовища очевидні по всій Україні! Чому такі патріотичні гуцули дозволяють дико вирубувати властні ліси!? Самі полюють на диких тварин!? Чому люди на Поліссі із дикістю ідіотів винищують ліси добуваючи бурштин!? Це ж не тільки «рускій мір» винуватий?
 показати весь коментар
 
Його самого треба на вила і в вогонь. Знущатись над тваоинами -це психічна патологія.
 показати весь коментар
 
 
Цю патологію йому в школі міліції розвинули.А вона у нього булк з дитинства їнакше б не пішов в мусарню працювати. Насадил на вилы и бросил в костер: полицейского будут судить за жестокое обращение с собакой - Цензор.НЕТ 5087
 показати весь коментар
 
Какой начальник,такие и подчиненные. Это авакав их этому учит.
 показати весь коментар
 
 
а ви помітили, що наші новини стали - суцільний пздц?
навіть у найнапруженіші дні на фронті були й добрі новини
 показати весь коментар
 
 
Перед Майданом тоже нагнетали, но там вещи похлеще собаки происходили.
 показати весь коментар
 
Паприколу решил собачий Аушвиц забацать..впрочем так же как и галочки ставил в бюлетене
 показати весь коментар
 
 
сколько таких садистов работает в полиции? их вообще проверяют на психическую вменяемость?
 показати весь коментар
 
 
Я не оправдываю мусора, но кто будет отвечать и получать сроки за убийства диких кабанов?
 показати весь коментар
 
 
При убийстве диких кабанов есть хоть какая-то мотивация. Охота, мясо... А тут, в случае с этой собакой, чистейший садизм.
 показати весь коментар
 
собака хотела загрызть ребёнка, как надо реагировать ?
 показати весь коментар
 
 
Не надо выдумывать. Вы еще напишите, что она загрызла ребенка и распяла его в трусиках на заборе.
 показати весь коментар
 
 
краще б вона тебе загризла,сєня.менше на одного флудера було б на форумі Насадил на вилы и бросил в костер: полицейского будут судить за жестокое обращение с собакой - Цензор.НЕТ 4684
 показати весь коментар
 
 
сборище долбодятлов строящих из себя сердобольных.
вы, скоты, что - мяса не едите? и срать мне на ваши оправдания - типа - это совсем другое.

Вы все твари - бомжеватая собака - тварь.
А судить будут и покалечат жизнь человеку из-за таких баранов, которые срут на форуме.

Тебе лично додик, на:

 показати весь коментар
 
 
А где там написано, что собака хотела загрызть ребенка ?
 показати весь коментар
 
Чтец собачьих мыслей? Давай на Нобелевку подавай, праффесор!
 показати весь коментар
 
Тоже охота, а насчёт мяса вопрос спорный. Многие охотники даже не едят его.
 показати весь коментар
 
Не от 5 до 8 лет, а 8 лет зато, что он сотрудник правоохранительных!органов.
 показати весь коментар
 
 
этот садист так и с задержанными в участке обращается - нахрен гнать с полиции таких сразу. Падаль, наверное, и при ребенке такое сделал.
 показати весь коментар
 
 
А как там выродок с хмельницкого архива?
Байдич Володимир Григорович

Уверен стараго пердуна даже не уволили. Слег на больничный боров сразу. Жаль у нас не США. Там бы этот скот оплатил ВСЕ, а после пинком в тостую срачищу был бы уволен. Ублюдок старый
 показати весь коментар
 
 
Воткнуть в подонка вилы и в костер ! А как по другому ?
 показати весь коментар
 
Прочитал комменты, похоже, мы все умрем от бешенства.
 показати весь коментар
 
 
Всплеск негодования, и желание испытать садисту его метод в отношении его самого , это понятно . Это говорит о осуждении , и категорическом непринятие обществом подобного . А вот ваше восприятие , осуждения негодующих в отношении садиста , говорит о вашем скрытом , нестабильном психическом расстройстве . Обследуйтесь , может ещё удастся остановить процесс
 показати весь коментар
 
 
На вас когда-нибудь нападала свора "бездомных" собак? Вы были с ребенком?
Хотя о чем это я, псари неизлечимы.
 показати весь коментар
 
 
Стандартная попытка психически ненормального человека оправдать садизм , это попытка поставить разные ситуации в один ряд .
Вы знаете , что люди убивают людей ? Предлагаете убить всех людей , или только вооруженных ? Многие дети, мамы тонут в речках , в морях . Давайте высушим водоемы ?
Нужно понять , что вы не одни на этой планете ! Научитесь жить в окружении других видов .
 показати весь коментар
 
 
Манипуляция скорее всего, псаря.
Классическое передергивание: какие-то абстрактные люди, какие-то абстрактные дети с мамами против конкретного случая нападения на вас.
"...Нужно понять , что вы не одни..." А, МЫ не одни, один только вы. Манипуляция опять.
Жить на планете с другими видами не имеет никакого отношения к теме, рамки сосуществования с видами давно определены и "устаканены", как например, и рамки порядочной дискуссии без перехода на оценочные суждения о личностях оппонентов.
 показати весь коментар
 
Мания преследования, видеть во всем угрозу , это начало психического заболевания . Обратитесь к профильному специалисту .
 показати весь коментар
 
Только что ведь объяснил суть манипуляций с передергиванием, а вы опять пытаетесь. Это и переход на личности - непорядочно, если вам известно такое слово, особенно без каких-либо аргументов. Оставайтесь Климом Чугункиным, тут уже никакой врач не поможет...
 показати весь коментар
 
Якщо там була загроза життю дитини, то правильно зробив. Зазвичай собака розуміє, що чоловік з вілами це небезпечна істота і не наривається, особливо поряд з дитиною. Навіть в тваринному світі всі розуміють, що наїхати на медвежа в присутності мамки це смерть. Значить у собаки там реально були проблеми з головою, а від проблем до важкого каліцтва дитини 2-3 секунди. Не вагаючись зробив би те саме.
Насадил на вилы и бросил в костер: полицейского будут судить за жестокое обращение с собакой - Цензор.НЕТ 678
 показати весь коментар
 
 
абсолютно согласен, собака отлично знала, чего хотела
 показати весь коментар
 
 
Первое там не было угрозы ребёнку , об этом свидетельствуют очевидцы происшествия . Пёс местный , и его там все знают. Второе можно допустить применение подручных средств для обороны , но желание сжечь живое существо , которое уже не представляло угрозы , это садизм , а садизм это ненормальность для социума , впрочем как и ненормальность тех кто пробует садизм оправдать .
 показати весь коментар
 
 
З нюансами справи не знайомий, то вже нехай слідство спілкується зі свідками і з'ясовує що до чого. Так, палити живцем це садизм, але він палив труп після вил, це нормально, може вона взагалі була хвора на сказ. Диявол ховається в деталях. Зоозахисники готові шельмувати людину навіть не спробувавши подивитись під іншим кутом.
 показати весь коментар
 
 
Якщо ви не знайомі з результатами справи, як ви можете робити висновок про правильність його вчинку?
Собака була жива, люди прийшли на помощ , відвезли її в клініку, і там її лікували. Ви пропонуєте подивитися під іншим кутом, хоча самі дивіться з-за рогу. Випадок має всеукраїнський резонанс, він набув широкого розголосу в пресі, всі деталі відомі. Ви за фактом виправдовуєте садиста.
 показати весь коментар
 
Сегодня кормил собак..Подумал, приедет ли время, когда придется есть их самих...А после соседи сожрут и самого...Пищевая цепочка, однако..
 показати весь коментар
 
Обратитесь к психиатру , пока не поздно .
 показати весь коментар
 
 
Собака на хорошего человека никогда лаять не будет.
 показати весь коментар
 
А как насчёт нападений на беременных? Собака знает, что зародыш Чикатило?
 показати весь коментар
 
 
Помню как то шел с беременной женой и ребенком 2года с Черниговской в сторону Лесной,и там на газончике стая поднялась.Отбились как то,но очень хреново что у меня вил не было.
 показати весь коментар
 
 
писатели не понимают, что они даже кота не факт, что победят
 показати весь коментар
 
Як я подивлюся, ту зібрався весь Грінпіс у повному складі.. а у вас самих діти є?.
Просте питання.. мій приклад.. тиждень тому, по дорозі в музикальну школу, на мого молодшого сина напали і покусали бездомні собаки, яких підгодовують откі самі гуманісти.. ну з ранами зрозуміло хірург справився.. але це ж ее все.. тепер я повинен або слідкувати за тваринами, розшукуючи їх по місту, або дитина матиме пройти курс щеплення від сказу, що дуже небажано для імунітету людини, тим більш дитини..
То ви гадаєте, що той чоловік теж мав чекати на добру волю пса, аби потвм бігати по місту охороняючи тій собаці здоров'я..
Вам не здається, що у будь якою гуманності і толерантності мають бути розумні межі?.
Питання, звичайно, риторичне..
 показати весь коментар
 
 
трудно ли, понять разницу, стая собак, или собака которая постоянно живет на одной улице, которую все подкармливают, уверен она даже залетных собак отганяла.
 показати весь коментар
 
даже если не хотела напасть а просто в оргась в личное пространство
уже непорядок
я бы пристрелил не задумываясь
 показати весь коментар
 
 
беда в том, что для него и человек/митингующий/протестующий не несет особой моральной нагрузки. Он ударит хоть кого - женщину, старика, мужчину.
 показати весь коментар
 
Логик, конечно же - он мог и тебе на голову насрать...
 показати весь коментар
 
Захищаючи дитину мав право вбити.
Але відвести дитину в хату, повернутись, догнати собаку, нахлобучити на сахарі і кинути у вогонь...явний перебор.
Ну і звичайно держава мала б давно вирішити проблему бродячих тваринок
 показати весь коментар
 
 
Вы со своим малолетним ребенком на улице, и вдруг бродячий пес который просто должен был трусить по своим делам начинает выражать нездоровый интерес то ли к вам то ли к ребенку с которым он может справиться. Облаивает и вы не знаете что через секунду ему прийдет в голову, то ли кинеться вцепившись в шею вашему ребенку то ли кинеться на вас или побежит дальше. Бешеный он или нет? Вы знаете псинолюбители, но я б тоже сработал на упреждение и перетянул бы вилами его по хребту. Не должна бродячая шавка просто так, от удовольствия и нехрен делать угрожать человеку и тем более человеку со своим ребенком. Протыкать, кидать в костер это больной ублюдок конечно ( если не бешенная)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору