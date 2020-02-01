 Настромив на вила й кинув у багаття: поліцейського судитимуть за жорстоке поводження з собакою

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
Слідством встановлено, що 2 березня 2019 року до поліцейського та його малолітнього сина, на відстань близько 2 метрів, підійшов безпритульний собака і почав гавкати. Правоохоронець, який у цей час прибирав територію біля свого будинку, вдарив тварину вилами. Після цього відвів сина у будинок, а сам повернувся на вулицю. Наздогнав пса та встромив вила у його тіло, підняв та жбурнув у багаття, яке розвів незадовго до інциденту. Від загибелі тварину врятували очевидці події.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Дніпропетровської області.
У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Кто есть мусор , кто -животное, а кто есть жертва и потерпевший ?
есть право убить её, к сожалению вилы это не лучший метод,
но пристрелить её то проблема,
короче хорошего мало, но так многие бы поступили,
не только полицейские,
а посадить человека за то, что расплодили диких животных это
не лучшее решение
человек ммеет право на самооборону,
собака вооружена клыками, легко вскроет сонную артерию,
возьми кусок трубы и покажи инкасаторам, чего ты стоишь,
я про бешенство вообще молчу,
хотя вы скорее всего не знаете, что это такое
навіть у найнапруженіші дні на фронті були й добрі новини
вы, скоты, что - мяса не едите? и срать мне на ваши оправдания - типа - это совсем другое.
Вы все твари - бомжеватая собака - тварь.
А судить будут и покалечат жизнь человеку из-за таких баранов, которые срут на форуме.
Тебе лично додик, на:
Байдич Володимир Григорович
Уверен стараго пердуна даже не уволили. Слег на больничный боров сразу. Жаль у нас не США. Там бы этот скот оплатил ВСЕ, а после пинком в тостую срачищу был бы уволен. Ублюдок старый
Хотя о чем это я, псари неизлечимы.
Вы знаете , что люди убивают людей ? Предлагаете убить всех людей , или только вооруженных ? Многие дети, мамы тонут в речках , в морях . Давайте высушим водоемы ?
Нужно понять , что вы не одни на этой планете ! Научитесь жить в окружении других видов .
Классическое передергивание: какие-то абстрактные люди, какие-то абстрактные дети с мамами против конкретного случая нападения на вас.
"...Нужно понять , что вы не одни..." А, МЫ не одни, один только вы. Манипуляция опять.
Жить на планете с другими видами не имеет никакого отношения к теме, рамки сосуществования с видами давно определены и "устаканены", как например, и рамки порядочной дискуссии без перехода на оценочные суждения о личностях оппонентов.
Собака була жива, люди прийшли на помощ , відвезли її в клініку, і там її лікували. Ви пропонуєте подивитися під іншим кутом, хоча самі дивіться з-за рогу. Випадок має всеукраїнський резонанс, він набув широкого розголосу в пресі, всі деталі відомі. Ви за фактом виправдовуєте садиста.
Просте питання.. мій приклад.. тиждень тому, по дорозі в музикальну школу, на мого молодшого сина напали і покусали бездомні собаки, яких підгодовують откі самі гуманісти.. ну з ранами зрозуміло хірург справився.. але це ж ее все.. тепер я повинен або слідкувати за тваринами, розшукуючи їх по місту, або дитина матиме пройти курс щеплення від сказу, що дуже небажано для імунітету людини, тим більш дитини..
То ви гадаєте, що той чоловік теж мав чекати на добру волю пса, аби потвм бігати по місту охороняючи тій собаці здоров'я..
Вам не здається, що у будь якою гуманності і толерантності мають бути розумні межі?.
Питання, звичайно, риторичне..
уже непорядок
я бы пристрелил не задумываясь
Але відвести дитину в хату, повернутись, догнати собаку, нахлобучити на сахарі і кинути у вогонь...явний перебор.
Ну і звичайно держава мала б давно вирішити проблему бродячих тваринок