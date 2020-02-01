 Настромив на вила й кинув у багаття: поліцейського судитимуть за жорстоке поводження з собакою

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.



Слідством встановлено, що 2 березня 2019 року до поліцейського та його малолітнього сина, на відстань близько 2 метрів, підійшов безпритульний собака і почав гавкати. Правоохоронець, який у цей час прибирав територію біля свого будинку, вдарив тварину вилами. Після цього відвів сина у будинок, а сам повернувся на вулицю. Наздогнав пса та встромив вила у його тіло, підняв та жбурнув у багаття, яке розвів незадовго до інциденту. Від загибелі тварину врятували очевидці події.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Дніпропетровської області.



У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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