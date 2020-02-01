 Протягом року максимальна пенсія зросте до 17 690 грн, - Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
За даними відомства, з 1 січня 2020 року максимальний розмір пенсії становить 16 380 грн, з 1 липня - виросте до 17 120 грн, а з 1 грудня - до 17 690 грн.
Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, 70% пенсіонерів в Україні отримують пенсію менше 3 тис.грн, це менше фактичного прожиткового мінімуму. Середній розмір пенсій за рік виріс на 16,5% і за станом на 1 січня 2020 року становить 3083 гривні.
Пенсію 1,5 - 2 тис гривень отримують 4,76 мільйонів пенсіонерів або 42%. Від 2 тис. до 3 тисяч отримують 3,14 млн осіб або 27,6%. Тобто, станом на 1 липня 2019 року 70% пенсіонерів отримують пенсію не більше 3 тис грн.