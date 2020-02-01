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Все про:пенсія (532) Міністерство соціальної політики (380)

 Протягом року максимальна пенсія зросте до 17 690 грн, - Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА

У 2020 році максимальний розмір пенсії підвищиться з 16 380 грн до 17 690 грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

За даними відомства, з 1 січня 2020 року максимальний розмір пенсії становить 16 380 грн, з 1 липня - виросте до 17 120 грн, а з 1 грудня - до 17 690 грн.

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Протягом року максимальна пенсія зросте до 17 690 грн, - Мінсоцполітики 01
Протягом року максимальна пенсія зросте до 17 690 грн, - Мінсоцполітики 02

Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, 70% пенсіонерів в Україні отримують пенсію менше 3 тис.грн, це менше фактичного прожиткового мінімуму. Середній розмір пенсій за рік виріс на 16,5% і за станом на 1 січня 2020 року становить 3083 гривні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173208
 
 
 Топ коментарі
 
А можна узнати хто ці, щасливі пенсіонери?
Поздоровити.
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"Почему вы не копите на старость?" - министр Соколовская раскритиковала украинских пенсионеров . При этом зарплата самой чиновницы составляет 200 тысяч гривен ежемесячно.
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А с минимальной пенсией, что будут делать? 1638 грв. это насмешка, точно как минимальная зарплата по сравнению с окладами госслужащих высшего ранга.
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Максимальную пенсию получают 2-5% от общей массы, но при этом денег расходуется на эту пенсию 80% от общего пенсионного фонда
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А мінімальна пенсія? Людей більше цікавить саме цей кретерій!
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Як же клоуни порадували пенсіонерів.

Пенсію 1,5 - 2 тис гривень отримують 4,76 мільйонів пенсіонерів або 42%. Від 2 тис. до 3 тисяч отримують 3,14 млн осіб або 27,6%. Тобто, станом на 1 липня 2019 року 70% пенсіонерів отримують пенсію не більше 3 тис грн.


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Цены вже на финише,та курят, чекаючi поки пенсия добежит
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Щоб отримувати максимальну пенсію офіційна заробітна плата з якої сплачуються податки повинна бути близько 60 тисяч гривень.
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В нашем "богатом" государстве и с такими "равными" зарплатами,гос пенсия должна быть у всех одинаковая.Старость она у всех одинаковая,значит и пенсии должны быть одинаковые.Другое дело ,как распоряжаться своим пенсионным фондом в течении жизни.
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Должна не максимальная пенсия расти, а минимальная! Конченная страна! Тут все делается для чертей, которые занимали паразитские места и ничего не делали, как депутаты коррупционеры и судьи коррупционеры. Себе то они о пенсии беспокоятся, а простым людям, которые пахали от зори до зори, то им приходят платежки больше пенсии и эти депутаты насмехаясь говорят, что нужно собаку продать и расплатиться.
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Итого возрастет на 1310 грн. Следует ли понимать что и минимальная пенсия к концу этого года возрастет на эту же сумму, те 1310 грн?
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"Найдите собаку, продайте собаку, вернись поскорее мой маленький друг"... Протягом року максимальна пенсія зросте до 17 690 грн, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 7325
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Я ФУЕЮ.... что при том презе что при этом с головой сучки не дружат видно явно!!! но куда её блин повышать ещё? какая разница 17 тысяч ,или 18? всёравно дофига и нет разницы уже в цифре! а когда твари людям минималку 1.638 поднимите животные проклятые??? странные какие то долбоёбы там сидят((
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