EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  1893  41
Все про:візит (725) Ердоган (247) Офіс Президента (230)

 Ердоган відвідає Україну 3 лютого, - ОП

У понеділок, 3 лютого, в Україну з робочим візитом прибуде президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган.

"У рамках візиту відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана", - цитує Цензор.НЕТ офіційне інтернет-представництво глави Української держави.

Зазначається, що під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган звинуватив РФ у недотриманні домовленостей щодо Сирії: Терпець уривається

Глави держав також візьмуть участь у роботі українсько-турецького бізнес-форуму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173207
 
   
 Топ коментарі
 
Продам пианино... не бито... не крашено... Зе не играл...

Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП - Цензор.НЕТ 7217
 показати весь коментар
 
Зеля, а ты себе никуда не хочешь засунуть свои дебильные цитаты?
Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП - Цензор.НЕТ 4007
 показати весь коментар
 
Тут відразу казали що так і буде. Зайві свідки хуйлу не потрібні. Він відправляє туди єнералів, а дамбаську шелупєнь і подавно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Продам пианино... не бито... не крашено... Зе не играл...

Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП - Цензор.НЕТ 7217
 показати весь коментар
 
 
Знаковий візит,але як цим скористується бубочка і що воно буде белькотіти..
 показати весь коментар
 
Ясно шо не грав. У нього піаніна з двома клавішами.
 показати весь коментар
 
 
Ердоган теж привезе йому підсрачника щоб не надумав давати воду на Крим.
 показати весь коментар
 
 
які санкції ввели турки проти расії за окупацію криму ?
 показати весь коментар
 
На кацапии говорят, что Цемах отправился в путинский рай, почему цензор молчит?
 показати весь коментар
 
Тут відразу казали що так і буде. Зайві свідки ***** не потрібні. Він відправляє туди єнералів, а дамбаську шелупєнь і подавно.
 показати весь коментар
 
 
В пятницу,
31 января, российский пропагандистский ресурс Russia Today сообщил
об убийстве в Москве подозреваемого и главного свидетеля
по делу MH17 Владимира Цемаха.В своем материале RT ссылался на переписку его
родственников, однако позже новость была удалена.
 показати весь коментар
 
 
Ну отправился и фик с ним. Главное что успели на него людей поменять. А так рано или поздно сам бы бесславно сдох...
 показати весь коментар
 
....пряники от Пуйла привезет, халву-пахлаву...что ж взамен то потребует?)...интрига...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зеля, а ты себе никуда не хочешь засунуть свои дебильные цитаты?
Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП - Цензор.НЕТ 4007
 показати весь коментар
 
 
После визитов Эрдогана определённых стран начинают всплывать пикантные подробности разговоров тет-а-тет. Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП - Цензор.НЕТ 2719
Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП - Цензор.НЕТ 91
 показати весь коментар
 
 
Наверное хочет заняться строительством дорог у нас. шутка ли, аж 4000 км за год. И сумма на это колоссальная. Впрочем турок опоздал.
P.S. СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
 показати весь коментар
 
 
Турков 80 млн
До второй мировой и украинцев было 80 млн, но кацапы уничтожали украинцев как могли .

И СЕЙЧАС ( эй долб@б Сивоха) в Крыму и лугандоне продолжается геноцид украинцев
У турков надо учиться беречь свою идентичность
 показати весь коментар
 
 
Тогда кацапы, а сейчас евреи-олигархи уничтожают Украину и украинцев.
 показати весь коментар
 
 
Ну украинец,получивший москальский паспорт,або другой якой страны,не перестаёт быть украинцем,даже становясь обманутым колаборантом его состав крови не меняется с украинского на москальский.Всё зависит с какими ценностями,хочет жить украинец.Тому численно нас больше,чем по переписи.Просто все разъехались Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП - Цензор.НЕТ 7149
 показати весь коментар
 
 
помітив, шо українці швидко та активно розчиняюця серед тубільців - стараюця позбутися українськості як корости.
 показати весь коментар
 
Це влияние олигархического ящика,який перекручивает их свiдомiсть в боротьбi за владу.Як то кажуть:Пани бьются у холопiв чуби трещат.Я ж кажу,все залежить вiд цiнностей,яких дотримуються украинцi.Простий приклад.Хрущёв був украинцем,але став убеждённым носiем совкових цiнностей,та канув в Лету з своими цiнностями з СССР.Тэж буде и с Пуйлом,та его колаборантами такими як Медведук,яки носятся як с торбою новосоюзным Государством.Они прут против времени,а оно неумолимо Ердоган відвідає Україну 3 лютого, - ОП - Цензор.НЕТ 929
 показати весь коментар
 
 
В Европе украинцы сохраняют свою идентичность . ТАК УСТРОЕНА ЕВРОПА
В азиатском кацапстане Украины растворяются. Это форма самосохранения в тоталитарном строе
 показати весь коментар
 
 
Тому её и называют тюрьмой народов.Но,сохраняя такую политику,Рашку ждёт судьба неандертальцев.Тому у Рахи есть выбор.Или стать нормальной страной или исчезнуть,як неандертальцы.Ось зараз вони,поставили себе цель Новосоюзное Государство,щоб не развалиться,треба укрепиться як они посчитали.И в этом есть смысл.Но у них нет,самого главного, ценностей яки можно предложить для объединения.Вместо ценностей по яким живёт цивилизованный мир, у них агрессия,стагнация,коррупция,беспредел вместо права ит.п опричнина из глубины москальских болот.Даже Беларусь сопротивляется.Що уж казати за Украину?!Украина никогда вже не примет тех ценностей,независимо от того,що хотят олигархи транслируя через ящик.Даже больше,сама Рашка, если не отвергнет свою политику,и станет на цивильные рельсы,то распадётся
 показати весь коментар
 
турецкий друг рашиста в гости прет...недавно натянувший газовую удавку совместно с куйлом на шеюУкраины и ее народа
 показати весь коментар
 
В США захотели ввести миротворцев на Донбасс.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору