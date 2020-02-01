 Ердоган відвідає Україну 3 лютого, - ОП

"У рамках візиту відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана", - цитує Цензор.НЕТ офіційне інтернет-представництво глави Української держави.
Зазначається, що під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.
За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.
Глави держав також візьмуть участь у роботі українсько-турецького бізнес-форуму.
31 января, российский пропагандистский ресурс Russia Today сообщил
об убийстве в Москве подозреваемого и главного свидетеля
по делу MH17 Владимира Цемаха.В своем материале RT ссылался на переписку его
родственников, однако позже новость была удалена.
P.S. СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
До второй мировой и украинцев было 80 млн, но кацапы уничтожали украинцев как могли .
И СЕЙЧАС ( эй долб@б Сивоха) в Крыму и лугандоне продолжается геноцид украинцев
У турков надо учиться беречь свою идентичность
В азиатском кацапстане Украины растворяются. Это форма самосохранения в тоталитарном строе