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Все про:телефон (71) Укртелеком (22)

 "Укртелеком" припиняє обслуговування таксофонів і починає їхній демонтаж

У суботу, 1 лютого, компанія "Укртелеком" припинить обслуговувати і почне демонтувати таксофони - телефонні автомати загального користування, встановлені в публічних місцях.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні, і це викликає складності з експлуатацією. Всі ці роки послуга таксофонів є збитковою", - зазначили в "Укртелекомі"

У компанії констатують, що сучасний зв'язок не залишив таксофонам місця.

"На сьогодні мережа налічує близько 4800 таксофонів, практично всі вони розміщені в містах. У середньому щодня з одного таксофона здійснюється тільки близько 2,5 хвилин розмов", - розповіли в пресслужбі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173206
 
 
 Топ коментарі
 
не кожен розуміє твій зєлєнський діалект, ми ж Трускавців не закінчували...
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Алё Вава- ты сейчас упадёшь. Таксофон снимают...

"Укртелеком" прекращает обслуживание таксофонов и начинает их демонтаж - Цензор.НЕТ 1848
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можно біло оставить паручку..на случй если китайці не відержт вируса и прекратят віпускать мобилі
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не кожен розуміє твій зєлєнський діалект, ми ж Трускавців не закінчували...
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Ахмєтов буде спродувати таксафони щоб заплатити комуналку за нову віллу.
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так там же зелепупиков нет и коммуналка дешёвая!
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а зря! Как тєпєрь звоніть на тєлєхвон давєрія???
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перед будівлею укртелекому 10 штук в ряд "Укртелеком" припиняє обслуговування таксофонів і починає їх демонтаж - Цензор.НЕТ 5109 але мона було надурняка зателефонувати бо я стаціонарний давно зняв з обліку.. тепер всьо - лафа скінчилася
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один стоїть перед будівлею укртелекому
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Коммунальные службы все на проводных телефонах,а люди давно отказались от ГТС.Звонки ужасно дорогущие.
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а если кто и не отказался, кабели покрали. У нас украли в 2016, и так и не восстановили.
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Аналогично. Обещают восстановить, но видимо нерентабельно, отделываются отписками. Неудобно, звонить на городские номера дороговато...
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Большинство уже раскурочены зебильными вандалами.
Дозвониться за нормальными тарифами в разные госучреждения теперь смогут только владельцы номеров лайф
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Не заздри Тетяні з Лайфом. "Укртелеком" прекращает обслуживание таксофонов и начинает их демонтаж - Цензор.НЕТ 4796 У мене безліміт в мережі Водафон, 100 хвилин по Україні і Тирнету 1 Гіга. Все це за 30 гривень/місяць.
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Не фонтан.
Думал, что водафоном уже вообще никто не пользуется.
Свою симку лет 10 назад выбросил.
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Це кому як, а для мене фонтан. Щоб обновити програми вистачає 1 Гіги, а Тирнет у мене по кабелю. Безліміт.
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Ларс?
та честно говоря...ну его нафиг
хочется чтоб дети пожили (и внуков подарили, эгоисты такие сякие)))
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А ви не смійтесь. Всі оператори запаребріка. Ось як вимкнуть зв"язок перед наступом тоді і посмієтесь, бо дротового зв"язку не буде.
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ничё-ничё...будем депеши слать этими...курьерами (вместо пиццы нехай письма тягають)
опять же ...про рации вспомним и телеграф...азбуку Морзе и шрифт Брайля...
а если серьезно... то таксофоны действительно не помогли б (а проводная связь? черт его знает...ее ж тоже легко вырубить...даже товарищленин это знал)))))
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Алё Вава- ты сейчас упадёшь. Таксофон снимают...

"Укртелеком" прекращает обслуживание таксофонов и начинает их демонтаж - Цензор.НЕТ 1848
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зато в Германии єти будки обоссаньіе и вонючие стоят.
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канєц таксофонов - канєц таксофонам
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А у Великій Британії чомусь не демонтують. Напевне там немає мобільних телефонів. Нє?
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(хотя думаю така-сяка недвижимость у этого скользкого типа там точно есть))))
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Така-сякп - це надто умовно. Там чудова нерухомість у самому Лондоні.
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в нашому районі демонтували всі залізні дороги. Дві вітки, шо вели в центр міста до машинобудівного заводу, та до сахарного завода в сусідньому посьолку. Шпали залізобетонні, рейки умощньонні
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ага, регрес на двісті років. А рів, по якому йшла вітка через місто, перетворили в смітник - разруха во всєй красє
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В Данії давно всі демонтували. А от в Німеччині є не лише таксофони, а навіть 'інтернето-фони' - кидаєш монетку і користуєшся інетом, і це не жарт. Тому рівень відcталості різних суспільств не залежить від економічного розвитку.
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в Лондоне они приравниваются к двух этажным автобусам, почти часть архитектуры))
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Выгодно ахметов вложился укртелеком . Это как в 90-е заводов накупили отжали и тд.
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Не дай боже почнуться бойових дії з парашею, тоді всі власники мобільних пристроїв
зможуть вільно телефонувати лише в рельсу.
А от поліції буде більше користі - не будуть "мінувати" установи бухарі.
Ну і Ахметці користь мідні кабели зможе вільно пиляти та продавати бо в нього вілла ще замала.
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а ранше в телефонних будках мона було сховатись від дощу та цілуватись
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Можно даже начать демонтаж Уртелекома. От него никакой пользы для страны уже нет. Он не нужен как и таксофоны.
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Я вообще не понимаю чего Укртелеком в этом плане монополист, и его дали Ахметову приватизировать. Это стратегический объект как бы.
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Это невозместимая утрата для страны
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100% запросять з бюджету фінансів на демонтаж і утилізацію.
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Та да. Хотя, уверен, найдется много желающих демонтировать этот металлолом самостоятельно, так сказать, самовывозом и абсолютно бесплатно для бюджета и Телекома...
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Придет рузге мир, умрет мобильная связь, будем восстанавливать службу ямщиков.
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Были вышки с соломой,яки запалювали,коли бачили ворога.Потом голубиная почта.Потом телеграф с морзянкой.Потом крутящиеся телефоны патифоны.Потом стационарный телефоны.Зараз пришло время мобильной связи и айкосов вместо трубки.Як каже Ярош,мир катится в ад,с вышками с соломой було б спокойней "Укртелеком" прекращает обслуживание таксофонов и начинает их демонтаж - Цензор.НЕТ 1345
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Нічого страшного. Всі будуть Нео за пивом посилати, бо він обраний. )
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Клаваны праативные, чем же вам телефонные автоматы то не угодили-и ? Срочно вернуть обратно усе таксофоны и Петра переможца ! И таксу .2 коп. Вернуть обратно !
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І ковбасу за 2.20. Про це порохоботи таємно мріють але бояться собі зізнатися.
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Я розумію тих, хто голосував за Зеленського.
Я не розумію тих, хто голосував проти Порошенка...
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Таксофон в Лондоне "Укртелеком" припиняє обслуговування таксофонів і починає їх демонтаж - Цензор.НЕТ 7240
Таксофон в Китае в городе Huawei "Укртелеком" припиняє обслуговування таксофонів і починає їх демонтаж - Цензор.НЕТ 1287
Таксофон в Нью-Йорке, он же точка доступа вай-фай и хаб для зарядки "Укртелеком" припиняє обслуговування таксофонів і починає їх демонтаж - Цензор.НЕТ 1585
И все прибыльные, и никто не ликвидирует. Может дело не в устаревших таксофонах, а в обнаглевшем и жадном урке Ахметке Кровавом...?
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Богом забытая, задрипаная Украина. Все не как у людей. Во всем мире сохраняются таксофоны. Они платные, но если надо - скорая помощь, пожар, полиция, а под рукой нет мобилки. Более того тебе на таксофон могут позвонить.
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К тому же надо понимать, что во время войны полагаться на сотовую связь не приходится.
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Интересно, как это отразится на статистике анонимно минируемых объектов.
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тю...а в Донецьку, який так розхвалює собака жіночого роду- Монтян, урочисто відкривають таксофонні будки..."Відсталий" Київ та неокупована Україна)))
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