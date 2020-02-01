 "Укртелеком" припиняє обслуговування таксофонів і починає їхній демонтаж

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
"Обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні, і це викликає складності з експлуатацією. Всі ці роки послуга таксофонів є збитковою", - зазначили в "Укртелекомі"
У компанії констатують, що сучасний зв'язок не залишив таксофонам місця.
"На сьогодні мережа налічує близько 4800 таксофонів, практично всі вони розміщені в містах. У середньому щодня з одного таксофона здійснюється тільки близько 2,5 хвилин розмов", - розповіли в пресслужбі.
Дозвониться за нормальными тарифами в разные госучреждения теперь смогут только владельцы номеров лайф
Думал, что водафоном уже вообще никто не пользуется.
Свою симку лет 10 назад выбросил.
и как теперь жить?
та честно говоря...ну его нафиг
хочется чтоб дети пожили (и внуков подарили, эгоисты такие сякие)))
опять же ...про рации вспомним и телеграф...азбуку Морзе и шрифт Брайля...
а если серьезно... то таксофоны действительно не помогли б (а проводная связь? черт его знает...ее ж тоже легко вырубить...даже товарищленин это знал)))))
зможуть вільно телефонувати лише в рельсу.
А от поліції буде більше користі - не будуть "мінувати" установи бухарі.
Ну і Ахметці користь мідні кабели зможе вільно пиляти та продавати бо в нього вілла ще замала.
Я не розумію тих, хто голосував проти Порошенка...
Таксофон в Китае в городе Huawei
Таксофон в Нью-Йорке, он же точка доступа вай-фай и хаб для зарядки
И все прибыльные, и никто не ликвидирует. Может дело не в устаревших таксофонах, а в обнаглевшем и жадном урке Ахметке Кровавом...?