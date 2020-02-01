 "Укртелеком" припиняє обслуговування таксофонів і починає їхній демонтаж

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні, і це викликає складності з експлуатацією. Всі ці роки послуга таксофонів є збитковою", - зазначили в "Укртелекомі"

У компанії констатують, що сучасний зв'язок не залишив таксофонам місця.

"На сьогодні мережа налічує близько 4800 таксофонів, практично всі вони розміщені в містах. У середньому щодня з одного таксофона здійснюється тільки близько 2,5 хвилин розмов", - розповіли в пресслужбі.

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