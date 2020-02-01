 Олігарх Пінчук оплатив поїздку до Давосу для 15 "слуг народу", - Дубінський

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
Так, за словами Дубінського, оплатили поїздку самостійно:
Дмитро Наталуха;
Леся Забуранна;
Сергій Нагорняк;
Вадим Галайчук.
Фонд Сороса оплатив поїздку:
Марині Бардіній (помічниця Лещенка минулого скликання).
Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук. Це:
Давид Арахамія
Олександр Корнієнко
Олексій Жмеренецький
Андрій Жупанин
Дмитро Кисилевський
Євгенія Кравчук
Галина Михайлюк
Юлія Овчинникова
Роксолана Підласа
Дмитро Припутень
Єгор Чернєв
Остап Шипайло
Олена Шуляк
Святослав Юраш
Єлизавета Ясько
Дубінський також стверджує, що більшість депутатів, які скористалися допомогою Пінчука, офіційні мільйонери.
https://www.youtube.com/watch?v=fmnwuu0wrqU
Наблюдаем мортал комбат Бениного борделя против Пинчукового.
Банкову регулярно відвідує Сергій Нижник, він юрист 95 кварталу. Його рідний брат Андрій Нижник, районний суддя у місті Дніпрі, член робочої групи з правової реформи у складі президентської комісії. У робочі групі є суддя господарського суду м. Києва Роман Бойко. Його суддівська кар'єра злетіла в часи Януковича, 2012 року, його на той час суддю з трирічним стажем призначили заступником голови господарського суду Києва, зробила це Вища Рада Юстиції, у її складі Андрія Портнова.
Позаштатний радник Офісу президента Олег Рафальський, під час розстрілів на Майдані працював заступником адміністрації Януковича. Був у списках проросійського опозиційного блоку «Не так» після Помаранчевої революції разом з медведчуком, бойком та шуфричем.
Руслан Демченко за часів Януковича - перший заступник міністра закордонних справ, 21 листопада 2013 брав участь у засіданні Кабінету міністрів, тоді коли уряд Азарова зупинив підготовку до підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Також був разом з Андрієм Богданом у складі делегації 19 - 20 листопада 2013 року у Санкт-Петербурзі, якраз напередодні ухвалення цього рішення. Низка тодішніх учасників переговорів тепер при владі за президента Зеленського. Перша заступник міністра юстиції уряду азарова Інна Ємельянова була у складі тієї делегації. З 2014 році у списку тих, хто мала бути звільнена у рамках закону про люстрацію. Тепер вже Зеленський призначив її у комісію з правової реформи.
Хто приходить в ОП і чому списки гостей досі таємні || СХЕМИ №244
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8Ga9WDBHLWE&feature=emb_logo