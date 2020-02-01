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 Політика України
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Все про:Давос (125) Пінчук (86) Слуга народу (614) Дубінський (52)

 Олігарх Пінчук оплатив поїздку до Давосу для 15 "слуг народу", - Дубінський

З 20 депутатів фракції "Слуга народу", які відвідали Давос, тільки четверо оплатили свою поїздку самостійно.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

Так, за словами Дубінського, оплатили поїздку самостійно:

Дмитро Наталуха;
Леся Забуранна;
Сергій Нагорняк;
Вадим Галайчук.

Фонд Сороса оплатив поїздку:

Марині Бардіній (помічниця Лещенка  минулого скликання).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо той елітної породи". ВIДЕО

Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук. Це:

Давид Арахамія
Олександр Корнієнко
Олексій Жмеренецький
Андрій Жупанин
Дмитро Кисилевський
Євгенія Кравчук
Галина Михайлюк
Юлія Овчинникова
Роксолана Підласа
Дмитро Припутень
Єгор Чернєв
Остап Шипайло
Олена Шуляк
Святослав Юраш
Єлизавета Ясько 

Дубінський також стверджує, що більшість депутатів, які скористалися допомогою Пінчука, офіційні мільйонери.

Олігарх Пінчук оплатив поїздку до Давосу для 15 слуг народу, - Дубінський 01
Олігарх Пінчук оплатив поїздку до Давосу для 15 слуг народу, - Дубінський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173201
 
 
 Топ коментарі
 
олигарх Мародер Порошенко оплатил противовоздушную оборону Киева,
а олигарх Меценат Пинчук выращивает молодую ЗЕлень
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Ну так. Він, замість палацу, купив собі 15 депутатів. Тепер у пінчука є власні "слуги народу". Ахменов- лохонувся зі своїм капіталовкладенням, це точно
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"Слугі"- борцуни з олігархами Олигарх Пинчук оплатил поездку в Давос для 15 "слуг народа", - Дубинский - Цензор.НЕТ 1651 Їх же для цього вибрали?
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Кладе яйця в різні корзини. З таким успіхом в травматологію загуде.
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Он, как всегда, выполняет заказ "патриота" Коломойского, вероятно - по разгону Рады, чтобы сделать слуг, а не Зелемойского, виноватыми во всём...
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Знает или не знает...но хорошо выкручивается из г.вняной ситуации!!!!!Помнится никак вся зелёная команда и слуги не могли быстро назвать-за какие деньги Зе поехал в Оман!!!А тут сразу бац и называют спонсера!!!!Документы в студию!!!!!!)))
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Все таки Пинчук это наименьшее зло из нашего олигархата хоть он и нажил основную часть состояния с помощью тестя. Он неоднократно призывал начать вести дела по правилам, но Бене, Ахметке Фирташу это не по понятиям
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А ещё он предлагал помириться с паРашей -понять и простить . В обчем чтоб было как раньше -мир, дружба , торговля и безвиз .Только уже без оккупированного Крыма , но зато с оккупированным Донбассом в составе
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Это же Коломойский предлагал и предлагает сейчас. Ну и в добавок во все трубы трубит, что параша не при делах, ихтамнет, и это всё проделки США
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А еще он склепал духовитый кружок с "кортинами" и показывает какой он мЫценат. Видно икра уже не интересна, да и прочее - также.
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Конюшня Пинчука против конюшни Бени.Файт
Олигарх Пинчук оплатил поездку в Давос для 15 "слуг народа", - Дубинский - Цензор.НЕТ 6656
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Коломойский оплатил все квартиры и машины Дубинского.
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1 поездка стоит как квартира в Житомире. Ну ничего зато хоть результат есть, никакой.
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Рыгошакаладные миллионеры...
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Дубинский, он же "мамалюбитскорость", он же "слуга Каламойского", он же "за бабло готов на всё" - значит пауки в банке начинают жрать один другого...
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Коломойский не тупой, если заказал озвучить этот компромат...
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Просто они просрались с записью Гончарука. План не сработал. Вот и колбасит их теперь...
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Коломойский просто возмущен тем, что Пинчук пытается его депутатов ужинать и танцевать.
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А цьому зятю урода кучки теж , як і бабусі бєні все одно , хто буде президентом , або депутатами - якби тільки дурніші за них і продажні . Беня ж в інтерв'ю гондону так прямо і сказала . От тільки що можуть робити в Давосі ці полудурки ?
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Мене більше цікавить хто оплатив вояж Моніки до Оманії.
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Это какой-то массовый ор и глубокое защеканство зебильному электорату.
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15 - оплатив Пінчук, 4 - власним коштом. А двадцятий взагалі нічого не заплатив.
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СН просто сборная шалав разных хозяев.
Наблюдаем мортал комбат Бениного борделя против Пинчукового.
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Беня зажал... И потерял... Вот и сказочки конец.
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самий справжній ХАБАР!!! Посадовим особам від олігарха!!! І куди це своє на 100% ДБР дивиться??? Чи штампує в інеті виклики Пороху через зєлєботоферми та Портнова???
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Олігархи та бізнесмени з сумнівним бекграундом, судді та правоохоронці, а також деякі люди, пов'язані з корупційними історіями потрапляють на прийом до перших осіб держави. Люстровані чиновники стали оточенням президента.

Банкову регулярно відвідує Сергій Нижник, він юрист 95 кварталу. Його рідний брат Андрій Нижник, районний суддя у місті Дніпрі, член робочої групи з правової реформи у складі президентської комісії. У робочі групі є суддя господарського суду м. Києва Роман Бойко. Його суддівська кар'єра злетіла в часи Януковича, 2012 року, його на той час суддю з трирічним стажем призначили заступником голови господарського суду Києва, зробила це Вища Рада Юстиції, у її складі Андрія Портнова.

Позаштатний радник Офісу президента Олег Рафальський, під час розстрілів на Майдані працював заступником адміністрації Януковича. Був у списках проросійського опозиційного блоку «Не так» після Помаранчевої революції разом з медведчуком, бойком та шуфричем.

Руслан Демченко за часів Януковича - перший заступник міністра закордонних справ, 21 листопада 2013 брав участь у засіданні Кабінету міністрів, тоді коли уряд Азарова зупинив підготовку до підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Також був разом з Андрієм Богданом у складі делегації 19 - 20 листопада 2013 року у Санкт-Петербурзі, якраз напередодні ухвалення цього рішення. Низка тодішніх учасників переговорів тепер при владі за президента Зеленського. Перша заступник міністра юстиції уряду азарова Інна Ємельянова була у складі тієї делегації. З 2014 році у списку тих, хто мала бути звільнена у рамках закону про люстрацію. Тепер вже Зеленський призначив її у комісію з правової реформи.

Хто приходить в ОП і чому списки гостей досі таємні || СХЕМИ №244
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8Ga9WDBHLWE&feature=emb_logo
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Мне б лучше оплатил поездку в Давос,я там не когда не был(
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Кстати о Зе и Порохе. В Европе соперничество гораздо порядочней, по крайней мере в футболе
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