 "Слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо той елітної породи". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на питання Любові Павлівни з Аджамки, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комуналки, Брагар запропонував їй продати собаку, якщо такий є.

"Якщо собака у дворі елітної породи, вона може його продати в будь-який момент і спокійно заплатити", - сказав Брагар.

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