 "Слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо той елітної породи". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, на питання Любові Павлівни з Аджамки, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комуналки, Брагар запропонував їй продати собаку, якщо такий є.
"Якщо собака у дворі елітної породи, вона може його продати в будь-який момент і спокійно заплатити", - сказав Брагар.
Все сходиться
Электроэнергию правда не указала, но там наверное совсем маленькая сумма.
Вот и получается, что основной счет выходит за газ для плиты и отопления маленького дома.
чтоб нуждающиеся могли продать собаку и оплатить "коммуналку" (с) депутат
- «Якщo є coбaкa eлiтнoї пopoди, вoнa мoжe пpoдaти її в будь-який мoмeнт i cпoкiйнo oплaтити»,- відповів депутат Зеленского Бpaгap.
-Собака елітної породи в будкє в селі. А якщо собака м'ясо-молочної породи, то її можна доїти, а надлишки продавать.
О.Гончарук на самокати.
с издевкой смеются над пенсионерами
- "продай собаку"
ученый,у которого нет ни чего святого за душой, даже своей калитки (она у него на паРАше) пишет диссертацию. " ПРОДАЙ СОБАКУ"
Сначала, в 2010-м, кто-то проголосовал за Януковича, а кто-то послушав Яценюка и Тигипко не пошел на выборы и мы получили Харьковские соглашения, разрешению контрразведке РФ официально работать в Крыму, офицеров спец служб РФ в руководстве СБУ и ВСУ... а потом потерю полуострова и войну на Донбассе...
За это Яценюк стал премьером при Порошенко и они совместно уничтожали экономику Украины.
В 2014-м у украинцев была еще одна реальная возможность развиваться, но олигархи прокрутили выборы так, чтобы Тимошенко просто не успела подняться после ареста.
И если как Ющенко и Левочкин брата или сестру, как Янукович и Порошенко сыночка в нардепы, то за таких просто не голосовать - вон из политики. А то у нас в Слугах оказались сыночек главного по религии при Порошенко (Юраш) и сыночек главного экономического советника Зеленского (Устенко).
мы намедни дали взятку борзым щенком одной большой
местной овчарке, чтобы срочно собрал всех собак района, оставшихся в живых, готовых продаваться, половина из них между прочим были в стае и очень породистые… и нам... всё
равно не хватило 1500 гривен, чтобы заплатить
за одну маленькую будку, за тёплый декабрь 2019- го… Скажите, пжлста, как после этого любить собак народа? Ой простите слуг...
поймаю течную суку
и с ней в Приват Банк-расчитываться за комуналку
Надеюсь с десяток кобелей за ней прибегут
За год вперед заплачу