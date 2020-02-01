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 Політика України, Суспільство
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Все про:субсидія (335) комунальні послуги (150) Слуга народу (614) Євген Брагар (1)

 "Слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо той елітної породи". ВIДЕО

Депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес має бути елітної породи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на питання Любові Павлівни з Аджамки, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комуналки, Брагар запропонував їй продати собаку, якщо такий є.

"Якщо собака у дворі елітної породи, вона може його продати в будь-який момент і спокійно заплатити", - сказав Брагар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував обмеження монетизації пільг на комунальні послуги, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173196
 
 
 Топ коментарі
 
таких дебилов тут не менее 73% бегает ...
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Где же их дебилов понабирали.
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Пес смердячий. Но с другой стороны, кто ж это все "обрав". Это отребье не само нацепило на себя депутатские значки.
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Посмотрела. На фоне этой мрази Брагара даже сидящий напротив него депутат из ОПЗЖ, фамилию не помню, выглядит адекватным и даже патриотичным. Во дела! Ну а уж как на него смотрит ведущий, это просто песня.
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Отож.Мені регіонали здавалися більш вміняємі ніж ці.
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Ну що подобаються жиди при владі? Ви що не знали що проголосувавши за одного ви віддасте владу кагалу? В першій сотні "слуг" 76 чистісіньких жида, 15 кацапів, один Арахамія і всього 9 українців. Навіть за Пєті в ВР було 22% українців. Тепер виходить 9%. Маємо жидівську монобільшість і вони можуть робити все що забажають. Абсолютно все. Ви на це заслуговуєте...
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Ну хоч зрозуміло чого така погань проти української мови....
Все сходиться
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. "За воздух, например, который люди будут потреблять в избытке.." Не факт. Пам"ятаєте:" когда ми ввєлі налог на воздух,ви сталі мєньше дишать!""
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Как только Порошенко ушел, поступила команда раскручивать тему тарифов и коммуналки. Ведь раньше эта тема была табу.
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Какая мерзкая циничность. А ведь та бабця голосовала, наверняка, за эту зеленую каловую массу.
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На 112 канал запрошують тільки різне чмо. А Брагар є істинним слугою своїх панів.
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1953 + 154 = 2107 гривен. Только за газ 2107 гривен. Это сколько же тогда у нее получается коммуналка со всем остальным? На 2 тысячи гривен пенсии.
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В селе не все платят за водопровод и канализацию (колодец и туалет во дворе).
Электроэнергию правда не указала, но там наверное совсем маленькая сумма.
Вот и получается, что основной счет выходит за газ для плиты и отопления маленького дома.
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У меня просто нет слов .Как можно советовать продать друга?Это ребята не человек это просто тварь последняя.Это чмо у меня теперь в черном списке
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В каждом горгазе будут созданы отделы по покупке домашних питомцев,
чтоб нуждающиеся могли продать собаку и оплатить "коммуналку" (с) депутат
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Oкyeвшие Слуги народа Жінка поскаржилася, що сплачує 1953 гpивнi зa гaз i 154 гpн aбoнплaти. На життя вийшлo -107 гpн.
- «Якщo є coбaкa eлiтнoї пopoди, вoнa мoжe пpoдaти її в будь-який мoмeнт i cпoкiйнo oплaтити»,- відповів депутат Зеленского Бpaгap.

-Собака елітної породи в будкє в селі. А якщо собака м'ясо-молочної породи, то її можна доїти, а надлишки продавать.
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Продам кошенят, елітних, терміново - треба за транспортування газу заплатити.
О.Гончарук на самокати.
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Тебя идиота лучше продать, нет я не понимаю, ну зачем берут в депутаты таких долб@****???
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Так их и не берут, их выбирают... такие же дегенераты как и этот депутат.
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Срочно необходимо прохождение нашими избранниками, независимой медицинской комиссии, потому что они принимают Законы для нашей Страны, и после окончания рабочего дня проходить экспресс-анализ на предмет употребления алкогольных и других запрещенных веществ, потому что чем дальше, тем дороже нам обходится законотворчество отдельных деятелей.
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Что вы хотите от кошерного. Подлость и жадность в крови.
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Твари в В/раде с кликухой "слуга народа" (какого) подняли себе зарплату до небес и
с издевкой смеются над пенсионерами
- "продай собаку"
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P/S/ "Этот ученый, у которого нет ни чего святого за душой, даже своей калитки (она у него на паРАше) пишет диссертацию. " ПРОДАЙ СОБАКУ"
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Он в Украине зарабатывает бабки на дурных избирателях, а родственники проживают на парашостане. Мы вместе всех сделали, главное не Порошенко, осталось совесть продать, хотя уже она продана голосованием за гречку и Зедебилоидов.
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Несколько не так. Сначала волали - "лишьбынеЮля и онавсеукрала", вот и получили во втором туре всеми ненавистного Мародера и клоуна. А у меня соседка свою совесть продала, когда от порошенковских взяла аванс за агитацию за Порошенко. И совесть продала и после второго тура ее на деньги кинули.
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В своё время даже Корчинский говорил: Среди двух зол необходимо было выбрать наименьшее зло. И он стал порохоботом на время выборов. А 73% населения заметь пишу население завезённое в Украину или другими словами маргиналы проголосовали за такое же быдло как и сами за маргинала Зеленского.
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Давайте быть честными перед самими собой.
Сначала, в 2010-м, кто-то проголосовал за Януковича, а кто-то послушав Яценюка и Тигипко не пошел на выборы и мы получили Харьковские соглашения, разрешению контрразведке РФ официально работать в Крыму, офицеров спец служб РФ в руководстве СБУ и ВСУ... а потом потерю полуострова и войну на Донбассе...
За это Яценюк стал премьером при Порошенко и они совместно уничтожали экономику Украины.
В 2014-м у украинцев была еще одна реальная возможность развиваться, но олигархи прокрутили выборы так, чтобы Тимошенко просто не успела подняться после ареста.
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Мляя... Ему носить французскую фамилию Де Бил да и только. И при чем тут политика и опыт? Раз мозга и совести нет , то неча на молодость пенять. А с таким подходом этот "специалист" далеко в политике пойдет.
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А вот чтобы таких гнид не избирать в Раду, то не стоит впредь голосовать за молодо-зелено, а только за уже хоть чем-то доказавших свою полезность ОБЩЕСТВУ, а не олигархам.
И если как Ющенко и Левочкин брата или сестру, как Янукович и Порошенко сыночка в нардепы, то за таких просто не голосовать - вон из политики. А то у нас в Слугах оказались сыночек главного по религии при Порошенко (Юраш) и сыночек главного экономического советника Зеленского (Устенко).
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окей-продала собаку-сплатила комуналку за грудень! а далі! це скільки собак потрібно на опалювальний сезон ?
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А потом продать отца, мать, сына, дочку..., ведь обычно собака - член семьи, хотя и живет в будке (не каждая). Правда откуда это знать депутату из определенного этноса.
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Продавати депутатів вроздріб на органи.
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Я бы ему очки разбила, уроду... Свою мать пусть на органы продаст, за то, что вовремя аборт не сделала и сейчас он пенсионерке такие советы даёт!
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такое впечатление шо у них там завод по производству зедебилов.
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Ну, все залишився один шлях для Брагара
"Слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо той елітної породи" - Цензор.НЕТ 2012
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Ну как можно быть таким тупиз....нем. Мало того то оно об этом говорит, оно еще ситает что это нормально. Как оно вообще оказалось та где оно окозалось Как эти дибилы стали депутатами.
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прошло так мало времени а я их так ненавижу.Ждем следующих зашкваров!
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Зевболівальники! Де межа цинізму ваших слуг- уродів?
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… это какую ещё собаку???

мы намедни дали взятку борзым щенком одной большой
местной овчарке, чтобы срочно собрал всех собак района, оставшихся в живых, готовых продаваться, половина из них между прочим были в стае и очень породистые… и нам... всё
равно не хватило 1500 гривен, чтобы заплатить
за одну маленькую будку, за тёплый декабрь 2019- го… Скажите, пжлста, как после этого любить собак народа? Ой простите слуг...
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Лучше бы зелень попродавала таких типа "депутатов",как обезьян(пусть простят меня наши предки за такое сравнение),но хто ж такое дерьмо купит,разве опзж и то ещё не факт
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чому б ні? Його можна вигідно продати ..на органи
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Можно поинтересовацца? какую пользу принес стране этот Брагар за все время депутатствования? Не дармоеда ли мы содержим?
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в понедельник
поймаю течную суку
и с ней в Приват Банк-расчитываться за комуналку
Надеюсь с десяток кобелей за ней прибегут
За год вперед заплачу
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реальний долбо@б цей Брагер ..але він ще молодий долбо@б...він ще може продати свою нирку...та купити собі мізки))
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Одно говнище уходит,следом выбираем ещё большее говнище,ну что тут скажешь"выборы выборы депутаты пи@оры"!!!
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Я лучше тебя, падлюка, на мясо продам, чем свою собаку.
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можна риторично запитати за що цього єврєйчика включили у списки "слуги народу"...окрім національності??
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Як це даун вступив у аспірантуру? Напевне виключно за хабар! Собака це найкращий друг людини...у лидини похілого віку це може бути єдиним другом...хіба ще кіт..на якого можна скласти заповіт))) І ця падаль пропонує бабці продати найкращого друга))) Давайте зареєструємо петицію де запропонуємо продати його на органи)))
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такий покидьок якщо прижмуть чи буде вигідно..... продасть все! Собаку, кота, мати ...батька ..Батькивщину)))
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Покажите мне ту маму, которая этого дебила родила, это приобретённое в партии или генетическое?
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Генетическое, достаточно посмотреть на его лицо.
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Если спустить собаку на газовщиков, отключающих газ - всегда можно оправдаться - просто хотел заплатить за газ собакой. Не моя вина, что газовщики оказались не такой элитной породы как собака и не успели убежать
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Но тогда и депутаты могут все продать и не повышать себе зарплаты. Зачем повышать зарплаты депутатам если у них есть например собака или кошка или попугайчики?
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Це ж цей покидьок, що збирався писати заяву на тих волонтерок?
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