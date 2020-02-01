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 Політика України, Суспільство
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Все про:Портнов (172) суд (5754)

 Суддя Волкова, яка звільнила Садовника, що розстрілював майданівців, підвердила, що Портнов постійно проживав в Україні

Печерський райсуд Києва задовольнив вимогу заступника голови Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова про те, що він нібито безперервно проживав в Україні протягом останніх п'яти років.

Про це повідомляє "Судовий репортер", інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалила суддя Печерського суду Світлана Волкова.

Портнов повідомив, що 22 лютого 2014 виїхав за межі України і не міг повернутися у зв’язку з політичним і безпідставним кримінальним переслідуванням. За наполяганням української влади в ЄС та Канаді до нього були застосовані санкції. Відтак Портонов мусив шукати роботу за кордоном, але намагаючись зберегти зв’язки з Україною.

14.04.2014 р. він був прийнятий на посаду директора департаменту з надання правової допомоги за кордоном адвокатського об’єднання "Корпоративні технології". Одночасно наказом голови об’єднання від йому оформлено службове відрядження за межі України строком на 60 днів. Це відрядження неодноразово продовжувалося аж до 19 травня 2019 і в цей день він повернувся в Україну. За весь період відрядження йому в Україні нараховувалась зарплата і сплачувались податки.

Портнов просив встановити факт безперервного проживання його в Україні останні 5 років, оскільки від цього залежить реалізація його права на працю та участь в управлінні державними справами, зокрема, можливість бути обраним народним депутатом. До слова, ценз осілості для кандидата у президенти складає 10 років, хоча сам Портнов про це не згадує.

Печерський суд побажання Портнова задовольнив, врахувавши висновки Верховного Суду, що строк службового відрядження входить до строку безперервного проживання на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми подаємо до суду на Портнова, - 5 канал

Портнов повернувся в Україну 19 травня 2019 року після п'ятирічної відсутності. "Друзі, понад п'ять років я не був у своїй країні", - написав тоді він.

Під час президентства Віктора Януковича Портнов був заступником глави Адміністрації Президента, він брав участь в написанні т.зв. "Диктаторських законів", курирував в АП правові питання.

Після Революції Гідності Портнов покинув Україну і оселився у Відні.

За словами Коломойського,Портнов також жив в Ізраїлі. Вони підтримують дружні відносини і часто спілкуються.

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Нагадаємо, що в серпні 2019 рік суд стягнув на користь Портнова 1,8 млн грн морального збитку, а також 5 млн грн відшкодування витрат на адвокатів у зв'язку з діями Генпрокуратури, МЗС і посла Канади.

Окремо варто відзначити, що суддя Волкова, яка ухвалила рішення щодо Портнова, тільки в жовтні 2019 відновилася на посаді. У 2016 році її звільнила Верховна Рада за порушення присяги. У 2014 році Волкова змінила запобіжний захід командиру "чорної роти" спецпідрозділу "Беркут" Дмитру Садовнику, відпустивши його з-під варти, після чого він втік до Росії. Тепер Волкову судять за ухвалення неправосудного рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173195
 
 
 Топ коментарі
 
Если ему это будет выгодно, портновские суды без проблем признают Портнова богородицей. Лютый трэш, мля.
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Я в командировке если чо .. Печерский суд подтвердил беспрерывное пятилетнее проживание Портнова в Украине - Цензор.НЕТ 5326.
Печерский суд подтвердил беспрерывное пятилетнее проживание Портнова в Украине - Цензор.НЕТ 5940 .
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Бресед сивой кобылы.
Командтровка не может продолжаться более 11 мес (нарушение КЗОТ, отпуск).
Портнов, ты дурень, тебя юридически порвать, элементарно. Дебил.
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Дебил не дебил, а власть меня не трогает, сотрудничает, и даже любит.


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Нет слов. Прет не нормативная лексика........😡
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Тю, а пеця сказал что реформировал суды
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Пруфчик можно не просить как я понимаю?)))
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Какой пруфчик? Что пеця реформировал или что пеця говорил что реформировал судебную реформу?
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Интересно выхода вброс с парАши и сразу лайки..
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Да насрать на лайки, соя. Просто пеця и путин *****. Поверь в это 😷
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Я тоже всю жизнь проживал в Украине, только из-за непреодолимого препятствия - рождён не в Украине, не жил в Украине...
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Цікаво як вписується Портнов в тезу "мова, віра, армія"?
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Апофеоз продажності.Таку владу можна лише ненавидіти. І чекати ії падіння.


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За хороші бабки печерний суд підтвердить що цей покидьок в космосі чотири роки провів!!!
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Этот суд значит должен ответить за это! Нужно судью арестовать!!!
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Так теперь суд налоговая должна проверить уплачены ли налоги с места работы т.е. ОП и лично портновым декларация. Есть возможность звоните в СБУ коррупция ОП печерский суд портнов.
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Главный брехливый прокурор будет зеленского так выходит или военный
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Да здавствует печерский "советский суд", !"самый справедливы суд Украины!"
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Та скільки ж уся ця сволота знущатися буде?! Печерський суд підтвердив безперервне п'ятирічне проживання Портнова в Україні - Цензор.НЕТ 863
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти, бувші ригіАнали!!!
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Спалить нах печерський "суд" вместе с волковой и остальными подонками "судьями".
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Кто-то удивлен таким решением?
Возмущены? Выражаем протест ерзаньем задницей по стулу и стуча по клавишам?

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Насради в очередной раз на голову рабам. Пойду помою голову.
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Только для судьи увольнения, с лишением всех льгот и пенсии, и с конфискацией всего у всех родственником, иначе суда, как такого в Украине не будет.
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Суки зелені! Що ви творите? Третій майдан вас не пошкодую!!!
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