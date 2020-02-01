 Кількість жертв китайського коронавірусу зросла до 259, інфіковано майже 12 тис. осіб

Про це 1 лютого повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на північ 31 січня, державний комітет з питань охорони здоров'я отримав від 31 провінції (районів, міст центрального підпорядкування) інформацію про 11 791 підтверджений випадок зараження пневмонією, викликаною новим типом коронавірусу, з них 1 795 осіб перебувають у важкому стані, 259 померли , 243 людини виписані з лікарень", - йдеться в повідомленні.
За останню добу померли 46 осіб, виявлено 2 102 нових випадки інфікування.
Окремо в Гонконзі виявлено 13 підтверджених випадків зараження вірусом 2019 nCoV, в Макао - сім, на Тайвані - десять.
Крім того, зареєстровані ще 17 988 випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.
Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
Новий вірус виявлений у 21 країнах.
https://bykvu.com/ru/bukvy/rasprostranenie-koronavirusa-chto-izvestno-na-1-fevralja/
А я думаю как насолить своим коллегам по работе.
В выходные буду тренироваться...
Ответ на перенаселение. Потом Индия.
Однако, при всей скученности населения, антисанитарии и принимая во внимание, что из зараженнного города население поразъехалось, заболело не так много человек.
"В 1994 году легочная чума вновь вспыхнула в Индии, которая уже 30 лет считалась «свободной от чумы». Чума и на этот раз появилась нераспознанной - первыми тревогу подняли врачи ряда госпиталей города Сурат после того, как сразу пять больных, поступивших в госпиталь с пневмонией, умерли в течение первых суток пребывания в госпитале. Первые подозрения на чуму возникли лишь на третьи сутки, а лабораторное подтверждение диагноза поступило лишь ещё через три дня. Слух о появлении чумы мгновенно разнёсся по городу, возникла паника, полное число беженцев из города до установления карантина оценивается в 250-300 тыс. человек. В результате чуму разнесли по всей Индии - по данным Национального института инфекционных заболеваний (Дели) было зарегистрировано 811 серопозитивных больных в 5 штатах Индии, а один человек умер от чумы в Дели. Тем не менее, даже в густонаселённой Индии эта вспышка чумы унесла всего 56 жизней, из которых 52 летальных исхода зарегистрированы в злосчастном Сурате[8]." (Википедия)
Но то бактерия, а не вирус.
Китай построит за месяц 200 000 больниц.
Но спасут ли они китайцев...
Так что и ЗЕбобики, и Квартал опасностЕ.
Теперь у немцев 9 заболевших и 90 человек из их окружения на карантине. И закрыт весь их завод в Баварии...
А в паРаші тільки двоє захворіли, бо з такими дебілами як кацапи, навіть вірус не хоче мати справ!!!
..
Критическое превышение рабочего дня без полноценного питания и прогулок на свежем воздухе + угнетенная психика зрадой и капитуляцией.
Что касается лично тебя, Пидлога - симптомы ослабленного иММунитета налицо - сил нет два М написать.
Вопрос: но вот как защитить собаку от китайского вируса?
Намордник она не поймет, да и вирусы он пропускает...
это 650 / 365 = 1780
а здесь за сколько времени 260 чел.
Быдлу ездят по ушам...
01.02.2020 г.
Из доклада военно-биологической службы США.
Латентный (*скрытый) период развития заболевания - до 30 суток.
Основная причина смерти - полиорганная недостаточность в результате иммунного поражение организма неизвестной этиологии. (*вирус поражает все органы человека. Специфического действия на какой либо не выявлено.Кроме того это означает что даже в случае излечения последствия для организма сохраняются).
Повышение температуры не есть диагностическим признаком, а развивается уже после поражения органов.
Вирус 2019nCoV не передается через продукты питания. Основной зафиксированный метод передачи - воздушно-капельным путем. Стандартные марлевые повязки распространения вируса не задерживают.
Возбудитель вируса относится к новой ветви короновирусов, имеющей принципиальные отличия от известных науке.
Специфического лечения вируса пока не существует, Все известные случаи излечения связаны с применением для лечения препаратов специфической терапии для ВИЧ.
Министр здравоохранения и социального обеспечения США Алекс Азар объявил чрезвычайную ситуацию в США в сфере здравоохранения, которая предусматривает, в том числе определенные ограничения для путешествий и карантин для тех, кто вернулся из провинции Хубэй.
Об этом говорится в пятничном сообщении американского центрального телеканала Fox News.
«Начиная с 17 часов 2 февраля граждане США, которые вернулись с провинции Хубэй, должны быть помещены под 14-дневный карантин, а американцам, которые находились в других регионах Китая, будет поручено самостоятельно контролировать появление возможных симптомов», - приводит телеканал слова министра.
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ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию
Азар также заявил, что президент Трамп вводит временный запрет для въезда в США иностранных граждан, которые представляют риск передачи вируса.
В то же время, начиная с воскресенья, рейсы из Китая в США будут приниматься только в семи американских аэропортах, оборудованных для обследования пассажиров на предмет симптомов вируса.
Американские авиакомпании Delta Air Lines и American Airlines уже приостановили рейсы между США и Китаем - вслед за несколькими другими международными авиакомпаниями, которые сделали подобные заявления ранее.
Напомню, итальянское правительство в пятницу, 31 января, во время заседания также решило ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за выявления первых больных смертельный коронавирус, сообщило вчера Corriere della Sera.
Италия первая из стран Европы, власти которой прибегли к таким шагам из-за распространения смертельного вируса. Режим чрезвычайного положения будет действовать в стране по меньшей мере шесть месяцев.
Местная власть получила чрезвычайные полномочия для защиты населения от болезни. Кроме того, на противоэпидемические мероприятия будет выделено пять миллионов евро.