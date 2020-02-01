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 Кількість жертв китайського коронавірусу зросла до 259, інфіковано майже 12 тис. осіб

Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 259 осіб, понад 11,7 тисячі осіб заразилися.

Про це 1 лютого повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на північ 31 січня, державний комітет з питань охорони здоров'я отримав від 31 провінції (районів, міст центрального підпорядкування) інформацію про 11 791 підтверджений випадок зараження пневмонією, викликаною новим типом коронавірусу, з них 1 795 осіб перебувають у важкому стані, 259 померли , 243 людини виписані з лікарень", - йдеться в повідомленні.

За останню добу померли 46 осіб, виявлено 2 102 нових випадки інфікування.

Окремо в Гонконзі виявлено 13 підтверджених випадків зараження вірусом 2019 nCoV, в Макао - сім, на Тайвані - десять.

Крім того, зареєстровані ще 17 988 випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі не знайшли коронавірус у мешканки Рівного, яку госпіталізували після повернення з Китаю

Уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Новий вірус виявлений у 21 країнах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173191
 
 
 Топ коментарі
 
было бы чудово шоб вирус реагировал еще на ген скрепности мышибратьев Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек - Цензор.НЕТ 6385
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Арифметична прогресія у дії, нажаль все йде до великої епідемії, через місяць буде пів мільйона нових захворювань.
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В случае эпидемии действует геометрическая прогрессия!
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Поширення все-ж не настільки критичне як наприклад з чумою чи тифом, та й важкий перебіг лише у 25%, тож ситуація неприємна але популяції двоногих тварин на Землі в данній момент не загрожує.
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Шукайте... Шукайте - але важко найти кота в чорній кімнаті - особливо коли його там немає! - наразі немає жодної жертви не монголоїдної раси.. Надіюсь і не буде
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Так и есть !!! Долбанные китайцы выпустили реально вирус убийцу !!! Не верю Я что этот вирус появился из за того что кто то что не то сожрал . они всю жизнь жрут все подряд а вот выпустить из лаборатории вирус могли так как 2 недели инкубационный период !!! За 2 недели он реально распространился !!! За месяц 12тыс зраженных 250 умерших -- статистика ужасная . Еще не факт что правдивая
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Якщо немає вакцини, можливо все і мутація теж . Наприклад це наслідок кліматичних змін, динозаври теж колись були, тому казати що випустили звіра поки що немає підстав, але можливо все.
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У мене підсніжники сьогодні повилазили на клумбі. 1 лютого як в сказкє про двєнадцать мєсяцов Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек - Цензор.НЕТ 8334
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Это точно ,если знать их.Огромные города огороженны,а вирус уже во всех провинциях( еще раньше 5 млн.из Уханя ушло при карантине 14дн??).Бангладеш своих вывыла оттуда, а Россия еще нет.Из-за ее антинародного Кремля все соседи могут пострадать, а им пофиг.
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Исследователи из Гонконга допускают, что на самом деле количество инфицированных коронавирусом может быть больше и достигать примерно 75 тысяч 815 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/rasprostranenie-koronavirusa-chto-izvestno-na-1-fevralja/
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Ну если выпустили из лаборатории, то тогда наверно и вакцина должна быть. Они же тогда параллельно разработали?
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Це наслідки медичних реформ, це інше, У нас всі віруси ділять на грип та ГРВІ, будь то навіть новий вірусняк, його класифікуватимуть як ГРВІ.
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китаезцы мруть все как мухи скоро все перемерли в грядущем..
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было бы чудово шоб вирус реагировал еще на ген скрепности мышибратьев Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек - Цензор.НЕТ 6385
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В Украине даже не смогут про диагностировать. Разве что Гончарук с плакатом вылезет, Ukraine it's a beautiful country. А остальные дебилоиды на столе противогаз сфоткают и выложат в инсте
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Главное, если начал себя плохо чувствовать, то есть рецепт: 0.7 Nemirof на 3 вечера равномерно. В стопки с напитком мелить перец черный. Хорошо трапезничать и пить много жидкости. Так же постельный режим, под тремя одеялами и много потеть. И никакой коронавирус вас не убьет!!! И запомните не идите работу и не заражайте коллег!!!
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А если заболел то нада срочно косить под зебила и побольше тусить с ними!
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Да пошли эти зебилы в... кароче куда по-дальше!!! Забыл добавить шо немироф должен быть тот шо с перцем. И хворому горлу поможет заодно!!! Рецепт кстати детям не походит((( Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек - Цензор.НЕТ 9263 Так шо как их лечить я хз...
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А іван суліма, вчора радив змішувать олію і горілку порівну і приймати з горла... то хто із вас двох мольфар, мольфаристіший?
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А ведь это идея!
А я думаю как насолить своим коллегам по работе.
В выходные буду тренироваться...
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Обратная связь природы работает.
Ответ на перенаселение. Потом Индия.
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В Индии была чума в 1994 году.
Однако, при всей скученности населения, антисанитарии и принимая во внимание, что из зараженнного города население поразъехалось, заболело не так много человек.
"В 1994 году легочная чума вновь вспыхнула в Индии, которая уже 30 лет считалась «свободной от чумы». Чума и на этот раз появилась нераспознанной - первыми тревогу подняли врачи ряда госпиталей города Сурат после того, как сразу пять больных, поступивших в госпиталь с пневмонией, умерли в течение первых суток пребывания в госпитале. Первые подозрения на чуму возникли лишь на третьи сутки, а лабораторное подтверждение диагноза поступило лишь ещё через три дня. Слух о появлении чумы мгновенно разнёсся по городу, возникла паника, полное число беженцев из города до установления карантина оценивается в 250-300 тыс. человек. В результате чуму разнесли по всей Индии - по данным Национального института инфекционных заболеваний (Дели) было зарегистрировано 811 серопозитивных больных в 5 штатах Индии, а один человек умер от чумы в Дели. Тем не менее, даже в густонаселённой Индии эта вспышка чумы унесла всего 56 жизней, из которых 52 летальных исхода зарегистрированы в злосчастном Сурате[8]." (Википедия)

Но то бактерия, а не вирус.
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Вы кстати зря так про Индию. То шо там палят трупы на берегах реки Инд или просто кидают их в речку это конечно есть, но с другой стороны фармакология там развита поболее чем у нас...
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Гончарук за год построит 200 центров неотложной помощи.
Китай построит за месяц 200 000 больниц.
Но спасут ли они китайцев...
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200 центрів, побудованих Гончаруком китайців точно не врятують!
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Среди белого населения есть зараженные? Слышал, что в Германии есть случаи: только непонятно китайцы или немцы?
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Есть к сожалению . многие надеялись что он только поражает только китайцев но это не так (((
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Вирусу пофиг и раса, и цвет кожи и даже положение в обществе.
Так что и ЗЕбобики, и Квартал опасностЕ.
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Німці зараз рафіновані і не пристосовані до різних катаклізьмів. Шо нам добре, то їм смерть.
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Правильно - вони не будуть десятиліттями їздити по одних і тих же ямах, як і не будуть кожної зими чухати голову - "треба ж я РАПТОВО цей сніг випав, шо ж дєлать?"
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До чого тут сніг? Вони не загартовані життям як ми. В наших умовах вони б вимерли як мамонти.
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Один немец встретился по работу с китайской бизнес леди, которая приехала в командировку.
Теперь у немцев 9 заболевших и 90 человек из их окружения на карантине. И закрыт весь их завод в Баварии...
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Колись було відео, про дослідження впливу звуку на віруси і бактерії. Звік їх вбивав. Дослідження проводили, здається, японці
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Якщо слухати Винника - точно допоможе, бо я довше 3 хвилин не витримую. )
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От гадство!!!
А в паРаші тільки двоє захворіли, бо з такими дебілами як кацапи, навіть вірус не хоче мати справ!!!
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Чув звін, а не знаю де він... Двоє на параші - то громадяни Китаю, а не парашияни, нажаль
..
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В расєє на діревнє живьот по два чілавека, а от дірєвні до дірєвні аж сто вьорст, так шо кацапов вірусом ніпабідіть(((
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Порохоботы в группе риска.
Критическое превышение рабочего дня без полноценного питания и прогулок на свежем воздухе + угнетенная психика зрадой и капитуляцией.
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Тут я с тобой не согласен, Виктор. Порохоботы, в отличие от зебилов, более материально обеспечины, а исходя из этого лучше питаются, а если лучше питаются, то у них более высокий имунитет, нежели у зебилов. Да и учитывая тот факт, что зебилов аж 73 % то смертность среди них, по статистике, будет больше нежели среди порохоботов. И еще нас береж шалена бджилка. Удачи и не болей
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Эту бородатую "мульку" про финансово успешных порохоботов Цензора я слышал много раз (еще со времен первых дебильных предвыборных лозунгов 2014 - "Порошенко разбогател - и сделает всех украинцев богатыми") Это старо и уже даже не смешно.
Что касается лично тебя, Пидлога - симптомы ослабленного иММунитета налицо - сил нет два М написать.
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Віктар BY! А как по беларуски будет- иММунитета?
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При глобализации ничего хорошего в Украине не будет, границы открыты, любая зараза, которая существует, будет и в Украине, вопрос только во времени.
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Граждане, ежели в аптеках раскупили маски (унас в Мельбурне дефицит, оказывается), а вам приспичило (не, ну а ВДРУГ ), то можно проверить хозмаги. Так у меня обнаружились в сарае (я там храню инвентарь) две маски из хозмага, не разу не использованные, купленные пару лет назад, чтобы раскладывать навоз под растения как бы это вежливо выразиться... не ощущая вонизма, вот. Ежели от спор защищает та маска, то и, может, и сойдет от китайского вируса Вряд ли бравые китайцы догадались выгрести все маски из хозмагов. Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек - Цензор.НЕТ 4169

Вопрос: но вот как защитить собаку от китайского вируса?

Намордник она не поймет, да и вирусы он пропускает...


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112 000 умерших и миллион заражённых.Есть версия что таким образом владельцы доллара ,хотят угробить экономику Китая
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а они не считали скоко народу за тот же период времени и на той же территории умерло, попав например...в дтп-раз в 10 или в 100 больше.да, загребут ушлые компании денег
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Так ракета тоже не моментально взлетает, зато если уж взлетит.....
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а вот чего пишет tZE inform,которому многие не без оснований не доверяют

01.02.2020 г.

Из доклада военно-биологической службы США.

Латентный (*скрытый) период развития заболевания - до 30 суток.
Основная причина смерти - полиорганная недостаточность в результате иммунного поражение организма неизвестной этиологии. (*вирус поражает все органы человека. Специфического действия на какой либо не выявлено.Кроме того это означает что даже в случае излечения последствия для организма сохраняются).
Повышение температуры не есть диагностическим признаком, а развивается уже после поражения органов.
Вирус 2019nCoV не передается через продукты питания. Основной зафиксированный метод передачи - воздушно-капельным путем. Стандартные марлевые повязки распространения вируса не задерживают.
Возбудитель вируса относится к новой ветви короновирусов, имеющей принципиальные отличия от известных науке.
Специфического лечения вируса пока не существует, Все известные случаи излечения связаны с применением для лечения препаратов специфической терапии для ВИЧ.
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Учитывая что комуняки самые честные и открытые, то жертв похоже намного больше)
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По телевизору: Мойте руки и пейте кипяченую воду...В стране, где подхватить туберкулез так же просто, как обоссать два пальца, обеспокоилась китайской заразой...Мойте руки блть..
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Каждый год 600 000,значит в месяц 50 000,это во всём мире...А нас 7,5 миллиарда. В одном только Ухане за месяц умерло 259(на сегодняшний день). В Ухане живёт не 7,5 миллиардов, а только 11 миллионов человек. Китайцев 1,5 миллиарда особей, так? Если бы вирус распространился как в Ухане по всему Китаю, то за месяц в нём бы умирало не 259,а 35 224 человека ( население Ухани составляет одну 680-тую часть всего населения Китая).Сколько бы умирало в мире за месяц,распостранись коронавирус по всей планете как в Ухани - посчитайте сами...да ещё учитывая те страны, где медицина почти на нуле...
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США ввели чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса Февраль 1, 2020Без рубрикиКомментарии

Министр здравоохранения и социального обеспечения США Алекс Азар объявил чрезвычайную ситуацию в США в сфере здравоохранения, которая предусматривает, в том числе определенные ограничения для путешествий и карантин для тех, кто вернулся из провинции Хубэй.
Об этом говорится в пятничном сообщении американского центрального телеканала Fox News.
«Начиная с 17 часов 2 февраля граждане США, которые вернулись с провинции Хубэй, должны быть помещены под 14-дневный карантин, а американцам, которые находились в других регионах Китая, будет поручено самостоятельно контролировать появление возможных симптомов», - приводит телеканал слова министра.
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ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию
Азар также заявил, что президент Трамп вводит временный запрет для въезда в США иностранных граждан, которые представляют риск передачи вируса.
В то же время, начиная с воскресенья, рейсы из Китая в США будут приниматься только в семи американских аэропортах, оборудованных для обследования пассажиров на предмет симптомов вируса.
Американские авиакомпании Delta Air Lines и American Airlines уже приостановили рейсы между США и Китаем - вслед за несколькими другими международными авиакомпаниями, которые сделали подобные заявления ранее.
Напомню, итальянское правительство в пятницу, 31 января, во время заседания также решило ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за выявления первых больных смертельный коронавирус, сообщило вчера Corriere della Sera.
Италия первая из стран Европы, власти которой прибегли к таким шагам из-за распространения смертельного вируса. Режим чрезвычайного положения будет действовать в стране по меньшей мере шесть месяцев.
Местная власть получила чрезвычайные полномочия для защиты населения от болезни. Кроме того, на противоэпидемические мероприятия будет выделено пять миллионов евро.
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из за этих слухов не брошу любить китаянок
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