 Лікарі не знайшли коронавірус у мешканки Рівного, яку госпіталізували після повернення з Китаю

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, фахівці Державної установи "Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України" 31 січня до пізньої ночі працювали над виявленням причин нежиті у госпіталізованої після повернення з Китаю мешканки Рівного. Про це повідомив керівник установи Роман Сафонов.
"Дівчину з чарівного міста Іу, схоже, можна спокійно відпускати додому. Причиною нежиті та першіння в горлі був аденовірус. Спи спокійно, Рівне", - зазначає Роман Сафонов.
Дівчину госпіталізували до лікарні з підвищеною температурою, нежитю й кашлем. Медикам вона розповіла, що днями повернулася з Китаю.
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Рівному поклали в інфекційний бокс дівчину, яка повернулася з Китаю
Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
Новий вірус виявлений у 21 країнах.
Может быстрая смерть это благо?!
--
Это новая тема. Я не об этом. Я о праве крепко забздевших убить человека.
Насчет право уьить человека так может это единственный способ обуздать болезнь! Хлтя ты прав лишать жизни это не приемлемо в данном случае!
Ну не может быть в украинца столько ненависти и злобы...
А вот юридические аспекты борьбы с эпидемиями - интересная тема для размышлений. Чихнувший автоматически лишается прав? Да? Попавший в зону карантина и пытающийся смыться чтобы выжить, преступник?
либо его и не было
либо плохо искали (это в разы хуже)
Но Зеля на х@йла сработал - хочет что бы все украинцы заразились и умерли.
Бермудят воду во пруду,
Это всё придумал Черчиль
В 18-м году.
Картина в магазине два месяца назад:
Подходит существо женского пола к прилавку, утирает сопли, сморкается.
А потом выдает со злостью: "Привёз вирус с Украины".
Ну... опять Украина виновата.
Пошла. Говорю продавцу с наигранным недоумением: "Зачем туда ездите?"
Молчат.
Или с вирусом как в деле по Шеремету - видео есть, а фамилии нету. Поэтому пишем любое известное - аденовирус например...
Скалецкой верить - мыши лабораторные засмеют и кот перестанет уважать!
tZE inform
@tZEinform
Из доклада военно-биологической службы США. Латентный (*скрытый) период развития заболевания - до 30 суток. Основная причина смерти - полиорганная недостаточность в результате иммунного поражение организма неизвестной этиологии. (*вирус поражает все органы человека.Специфического действия на какой либо не выявлено.Кроме того это означает что даже в случае излечения последствия для организма сохраняются). Повышение температуры не есть диагностическим признаком, а развивается уже после поражения органов.
Вирус 2019nCoV не передается через продукты питания. Основной зафиксированный метод передачи - воздушно-капельным путем. Стандартные марлевые повязки распространения вируса не задерживают.
Возбудитель вируса относится к новой ветви короновирусов, имеющей принципиальные отличия от известных науке.
Специфического лечения вируса пока не существует, Все известные случаи излечения связаны с применением для лечения препаратов специфической терапии для ВИЧ.
По ситуации в Ривне где "врачи" отпустили домой девушку идентифицировв аденовирусную инфекцию. Методика исследования. Тест-систем нет. Положительный результат дал тест на аденовирусную инфекцию. На этом основании ее отпустили.
А не кажется ли специалистам из Ривно, что наличие аденовирусной инфекции вовсе не исключает другой вирусной инфекции и оставить под карантином было бы разумнее ?