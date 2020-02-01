 Лікарі не знайшли коронавірус у мешканки Рівного, яку госпіталізували після повернення з Китаю

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, фахівці Державної установи "Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України" 31 січня до пізньої ночі працювали над виявленням причин нежиті у госпіталізованої після повернення з Китаю мешканки Рівного. Про це повідомив керівник установи Роман Сафонов.

"Дівчину з чарівного міста Іу, схоже, можна спокійно відпускати додому. Причиною нежиті та першіння в горлі був аденовірус. Спи спокійно, Рівне", - зазначає Роман Сафонов.

Дівчину госпіталізували до лікарні з підвищеною температурою, нежитю й кашлем. Медикам вона розповіла, що днями повернулася з Китаю.

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Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Новий вірус виявлений у 21 країнах.