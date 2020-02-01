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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:вірус (151) Рівне (190)

 Лікарі не знайшли коронавірус у мешканки Рівного, яку госпіталізували після повернення з Китаю

У мешканки Рівного, госпіталізованої після повернення з Китаю, медики виявили аденовірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, фахівці Державної установи "Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України" 31 січня до пізньої ночі працювали над виявленням причин нежиті у госпіталізованої після повернення з Китаю мешканки Рівного. Про це повідомив керівник установи Роман Сафонов.

"Дівчину з чарівного міста Іу, схоже, можна спокійно відпускати додому. Причиною нежиті та першіння в горлі був аденовірус. Спи спокійно, Рівне", - зазначає Роман Сафонов.

Дівчину госпіталізували до лікарні з підвищеною температурою, нежитю й кашлем. Медикам вона розповіла, що днями повернулася з Китаю.
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Рівному поклали в інфекційний бокс дівчину, яка повернулася з Китаю

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Новий вірус виявлений у 21 країнах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173187
 
 
 Топ коментарі
 
Тут вопрос в другом. Достаточно ли суток, чтобы обнаружить эту болезнь и ее три мутации без необходимого оборудования, если латентный и инкубационный период этой болезни две недели?
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А у 254, что прилетели из Китая и разъехались беспрепятственно по всей Украине, что нашли? Скалецкая, ку-ку!!!
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Тестов нет...о какой проверке вы шепчете?
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Повезло девушке. А то тут вчера некоторые предлагали её чуть ли не сжечь.
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Я как-то клоунам которые пролезли во власть не верю. А насчет девушки так ещё не известно как бы её от вируса колбасило. Может быстрая смерть это благо?!
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Клоуны анализы не делают.

Может быстрая смерть это благо?!
--
Это новая тема. Я не об этом. Я о праве крепко забздевших убить человека.
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Клоуны контролируют СМИ а этого достаточно!
Насчет право уьить человека так может это единственный способ обуздать болезнь! Хлтя ты прав лишать жизни это не приемлемо в данном случае!
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Скажи честно, ты кацап?
Ну не может быть в украинца столько ненависти и злобы...
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Честно у меня кацапов не было в роду. Был дедушка еврей по папыной линии а так все украинцы! Врачи не нашли коронавирус у жительницы Ривного, госпитализированной после возвращения из Китая - Цензор.НЕТ 2692
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Не мы такие жизнь такая. Емпатию убили во мне в 2014 году на Донбасе!
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Достаточно для сомнения. Уверенности, что наврали нет...
А вот юридические аспекты борьбы с эпидемиями - интересная тема для размышлений. Чихнувший автоматически лишается прав? Да? Попавший в зону карантина и пытающийся смыться чтобы выжить, преступник?
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Тут много тонкостей. Если я заболею то сам добровольно уйду подальше от родни дам им шанс! Уеду в безлюдное место.
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И я о том же: тема интересная. Опять же симптомы смазанные... Всё та же старая песня о приоритете личных интересов над общественными или наоборот.
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А как им можно верить, если они исключают вирус, когда у них еще нет тестовой системы, писали что через 2 недели будет. Они врут всегда и везде и вранье -это их суть.
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у нас средств диагностики и даже микроскопов с таким увеличением для диагностирования нет - как поставили диагноз? девушке респект, но рекомендовал бі побіть в карантине 14 дней - сейчас єто безопаснее
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я не вирусолог и не знаю, как поставили диагноз. но исходя из некоторых знаний не вижу ничего невозможного, что это можно сделать и тем, что есть.
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тут два варианта :
либо его и не было
либо плохо искали (это в разы хуже)
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Тут вопрос в другом. Достаточно ли суток, чтобы обнаружить эту болезнь и ее три мутации без необходимого оборудования, если латентный и инкубационный период этой болезни две недели?
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Риск - благородное дело. Нас всех когда-нибудь укокошат. А с этими властями это произойдет раньше, чем многие бы этого хотели
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Американцы уже пишут не о 2 неделях, а о 30 сутках. Наши "герои" справились за 2 дня.
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А у 254, что прилетели из Китая и разъехались беспрепятственно по всей Украине, что нашли? Скалецкая, ку-ку!!!
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скалецкая теперь министр.. ее китайские вирусы не возьмут.. ну, или она так себе думает
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Да. Эта девушка сама пришла к врачам. Где остальные туристы - неизвестно.
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При Порошенке бы всех сожгли нах.
Но Зеля на х@йла сработал - хочет что бы все украинцы заразились и умерли.
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Если китайцев станет на 37 миллионов меньше, этого никто даже не заметит, а если здесь.. Врачи не нашли коронавирус у жительницы Ривного, госпитализированной после возвращения из Китая - Цензор.НЕТ 8179 .
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Это естественный отбор. Кто выживет я думаю за клоунов голосовать не будет. Я думаю что зебобики вымрут первыми!
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Тестов нет...о какой проверке вы шепчете?
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В Украине нет тест-систем для определения китайского коронавируса. Делали тесты какие были. Нашли аденовирус.
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сопля у девушки оказалась нормальная, как у всех? - и славно....
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Тестов нет. Есть или нет вирус - вычисляется методом исключения. В стране, где на фоне вечных эпидемий, уничтожена супруншей санэпидемиологическая всеукраинская служба, надеяться остаётся только на Господа Бога.
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Это их худые черти
Бермудят воду во пруду,
Это всё придумал Черчиль
В 18-м году.
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Ну... хоть за Донецк я спокоен. Врачи не нашли коронавирус у жительницы Ривного, госпитализированной после возвращения из Китая - Цензор.НЕТ 1241

Картина в магазине два месяца назад:
Подходит существо женского пола к прилавку, утирает сопли, сморкается.
А потом выдает со злостью: "Привёз вирус с Украины".
Ну... опять Украина виновата.
Пошла. Говорю продавцу с наигранным недоумением: "Зачем туда ездите?"
Молчат.
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Остался один вопросик - а шо, уже реактивы для проб привезли в Украину?
Или с вирусом как в деле по Шеремету - видео есть, а фамилии нету. Поэтому пишем любое известное - аденовирус например...
Скалецкой верить - мыши лабораторные засмеют и кот перестанет уважать!
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сожгите на всякий пожарный и одежду в присутствии папских легат а то мало ли с песнопениями..нам тут второй китай не треба возможно ведьма Врачи не нашли коронавирус у жительницы Ривного, госпитализированной после возвращения из Китая - Цензор.НЕТ 9975
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Ну Зеленского я бы сжег на костре и место это засыпал хлоркой
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Да в черной рясе это мой прадедушка! Откуда у тебя моя фамильная картина?
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Может жертву принести ? Говорят ягненка приносили раньше .Если ягненка нет , тогда можно принести и поросенка ......
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tZE inform
@tZEinform
Из доклада военно-биологической службы США. Латентный (*скрытый) период развития заболевания - до 30 суток. Основная причина смерти - полиорганная недостаточность в результате иммунного поражение организма неизвестной этиологии. (*вирус поражает все органы человека.Специфического действия на какой либо не выявлено.Кроме того это означает что даже в случае излечения последствия для организма сохраняются). Повышение температуры не есть диагностическим признаком, а развивается уже после поражения органов.
Вирус 2019nCoV не передается через продукты питания. Основной зафиксированный метод передачи - воздушно-капельным путем. Стандартные марлевые повязки распространения вируса не задерживают.
Возбудитель вируса относится к новой ветви короновирусов, имеющей принципиальные отличия от известных науке.
Специфического лечения вируса пока не существует, Все известные случаи излечения связаны с применением для лечения препаратов специфической терапии для ВИЧ.
По ситуации в Ривне где "врачи" отпустили домой девушку идентифицировв аденовирусную инфекцию. Методика исследования. Тест-систем нет. Положительный результат дал тест на аденовирусную инфекцию. На этом основании ее отпустили.
А не кажется ли специалистам из Ривно, что наличие аденовирусной инфекции вовсе не исключает другой вирусной инфекции и оставить под карантином было бы разумнее ?
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Хмм. Вы не совсем правильно понимаете природу вируса. Любой вирус, подчеркну абсолютно любой! это прежде всего программа в био оболочке. Поэтому вы, как коллеги по программированию.... биохакинга, должны понимать, что задачи программы могут быть любыми и...проявиться значительно позже в организме хозяина.
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