 Російські окупанти за добу 8 разів порушили перемир'я на Донбасі: втрат немає

Про це йдеться у зведенні штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях, а саме:

-поблизу населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

-неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем;

-поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

-поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

-у районі Василівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

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Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

-двічі поряд з Луганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

-поруч з Новолуганським – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 7 пострілів.

Вчора, 31 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає", - повідомили в штабі ООС.



