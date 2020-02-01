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Все про:війна (1624) обстріл (5937) Донбас (13189) операція Об'єднаних сил (2012)

 Російські окупанти за добу 8 разів порушили перемир'я на Донбасі: втрат немає

Першого лютого озброєні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях, а саме:
-поблизу населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
-неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем;
-поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
-у районі Василівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі "пастку" для комунальників - 240 протипіхотних мін. ФОТО

Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
-двічі поряд з Луганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
 -поруч з Новолуганським – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 7 пострілів.
Вчора, 31 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає", - повідомили в штабі ООС.

Російські окупанти за добу 8 разів порушили перемиря на Донбасі: втрат немає 01
Російські окупанти за добу 8 разів порушили перемиря на Донбасі: втрат немає 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173180
 
 
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Тобто, при Порошенко перемірія були правільні, а при Зеленському ні?
Назви хоча б одне порошенковське переміріє, де не стріляли!
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Ти з неба впав? Мені вже настойобло повторювати кожному що тоді шмаляли отвєтку, а зараз ністрілять, бо у членомкомандуючого є хотєлка пасматрєть ***** в глаза. Подивився. І шо? Обісрався, але хоче знов пасматрєть.
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Це звідкіля така інформація?
Тобі що, особисто доповідають хто де відкриває вогонь?

Ще раз! Ти - маніпулятор!
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"Втрати російської армії у бойових діях на Донбасі становлять до 4360 військових. Такі дані оприлюднила російська правозахисниця, засновниця інтернет-проекту «Вантаж-200 з України до Росії» Олена Васильєва." - скільки з них вбито при Головнокомандувачі Зеленському?
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Скільки?
Ти я бачу добре знаєш статистику!
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У нас поменялся президент,на параше осталося тоже ***** у которого план один вернуть эссру,так что война будет продолжаться.Что при пете,что при зеле,что при иван иваныче.Это очевидно для адекватных Украинцев.
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І я про те ж. Потрібно називати речі своїми іменами, а не ховати голову в пісок. Війна продовжується, а у нас перемиріє.
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Наёмники РФ заняли оборудованные позиции оставленные ВСУ по приказу говнокомандующего и начали с этих позиций вести прицельный огонь по позициям ВСУ находящихся в менее оборудованных позициях. Поздравляю 73% население Украины с избранием маргиналов у власть.
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Нафіг нам нужни запорєбріковиє поздравлєнія!
Поздравляй своїх мокшей...
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Так веь перемирие?! Отведение, опять таки! Гремит конечно, в районе ЯБП, но думал гром?!
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Если каждый день нас обстреливают и погибают наши солдаты
То как это называется??
Правильно-ПЕРЕМИРИЕ
по Зеленски
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потерь нет! - уже хмурое утро радостнее..
тримайтеся, Герої...
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"Російські окупанти". Нарешті точне формулювання. Дякую
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Я їх називаю володарі аусвайсів з куркою, бо там іхтамнети з сепарами які теж мають такий аусвайс.
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я знову ж, в 3347-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-
*****!!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Воїни України, нищить рогатих расіянців без болю та жалю!!!
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Ні знаєте як треба,думаю в кожного знайдуться знайомі зелофілітікам,їм потрібно щодня тикати писком в це лайно ,що вибрали.Бо воно не зрозуміє по інакшому з своїх я точно не злізу,мене це бісить .І я не хочу щоб полягла ще сотня на майдані виставляючи їхні помилки.
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Так они уже говорят что не голосовали или голосовали за Пороха ну или обрывают контакты! Я своих зебобиков тролю знатно!
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обе стороны стреляют.
Тут Бутусов писал, что в ордло боевые потери за 2019 год в 2,5 раза больше, чем у ВСУ.
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