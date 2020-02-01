 Велика Британія покинула Євросоюз, ставши першою країною, що вийшла з ЄС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, вrexit відбувся рівно о 23:00 31 січня за лондонським часом.

Відтепер Велика Британія втрачає членство в Європарламенті та Єврокомісії, у неї більше немає права голосу в блоці. Водночас, Велика Британія ще 11 місяців буде підкорятися більшості правил і норм ЄС, оскільки для країни настає перехідний період.

На час перехідного періоду Велика Британія залишиться в європейському митному союзі і єдиному ринку ЄС, щоб Лондон і Брюссель змогли максимально безболісно домовитися про торговельну угоду і інших важливих питаннях. Остаточну свободу від ЄС Велика Британія придбає 31 грудня 2020 року.

До виходу з ЄС у Великій Британії ставляться по-різному, ще на референдумі в 2016 з Brexit різниця в голосах "за" і "проти" склала всього 4 п.п.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, затятий прихильник Brexit, влаштував прийом на Даунінг-стрит на честь цієї події. Незадовго до Brexit він виступив зі зверненням до нації, в якому назвав Brexit світанком нової ери, моментом єднання для британців.

Колишній прем'єр Великої Британії Тереза Мей, на час роботи якої припала основна частина переговорів щодо Brexit, заявила, що британська влада змогла виконати обіцяне британським підданим.

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"Через більш ніж три роки ми можемо, нарешті, сказати, що ми реалізували підсумки референдуму 2016 року і змогли виконати обіцяне британським підданим", - написала вона в Твіттері.

Ще один прихильник Brexit, голова партії Brexit Найджел Фарадж розмістив у твіттері фотографію з написом: "Розігрівають на потім. Ура!". На знімку він сидить в пабі і тримає в руках келих з пивом. Пізніше Фараж прибув на Парламентську площу в Лондоні, де організував свято на честь Brexit.

Не всі жителі Лондона готові відзначати Brexit. Так, противник виходу Великої Британії з ЄС Садок Ган організував у британській столиці захід, на якому громадяни ЄС, які проживають в Лондоні, можуть отримати консультацію щодо імміграційного законодавства. Також усім, хто прийшов, пообіцяли надати емоційну підтримку, дати чашку чаю і пригостити солодощами.

"Як і в багатьох лондонців, моє серце розбите через те, що Лондон сьогодні видирають зі складу ЄС проти нашої волі", - написав Садок Ган у Твіттері.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен написала лист владі ЄС, висловивши жаль через Brexit.

"Шотландія, може, і розташована на краю Європи, але ми завжди були, і хочемо залишатися, в самому її серці", - зазначила вона.

Жителі Шотландії на референдумі 2016 року виступали, переважно, проти Brexit.

Тоні Блер, колишній прем'єр Великої Британії з 1997 до 2007 рр., заявив, що він глибоко шкодує про Brexit, але вважає, що тепер потрібно спробувати витягти з нього максимальну вигоду.

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"Я був проти Brexit кожною клітинкою своєї політичної натури. Я все ще глибоко шкодую через нього, як у політичному сенсі, так і в емоційному. Але Brexit стався, і тепер нам потрібно прагнути отримати з цього якомога більшу вигоду", - заявив Блер.

В Євросоюзі чиновники на різних рівнях неодноразово заявляли, що вони розчаровані рішенням Великої Британії покинути ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон в п'ятницю заявив, що тепер Британії не варто розраховувати на колишнє ставлення з боку ЄС.

"Не можна бути і всередині і зовні. Піддані Великої Британії вирішили покинути ЄС. Тепер у неї інші зобов'язання, тому і права теж стануть іншими", - сказав Макрон.

Велика Британія приєдналася до Європейських Співтовариств, які стали основою для майбутнього Європейського союзу, в 1973 році. Влітку 2016 рік 52% британців проголосували на референдумі за те, щоб вийти зі складу ЄС, 48% хотіли залишитися. Переговорний процес щодо Brexit зайняв понад три роки.