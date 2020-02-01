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Все про:Велика Британія (1114) Brexit (191)

 Велика Британія покинула Євросоюз, ставши першою країною, що вийшла з ЄС

Велика Британія вийшла зі складу ЄС, ставши першою країною в історії цього об'єднання, яка залишила його.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, вrexit відбувся рівно о 23:00 31 січня за лондонським часом.

Відтепер Велика Британія втрачає членство в Європарламенті та Єврокомісії, у неї більше немає права голосу в блоці. Водночас, Велика Британія ще 11 місяців буде підкорятися більшості правил і норм ЄС, оскільки для країни настає перехідний період.

На час перехідного періоду Велика Британія залишиться в європейському митному союзі і єдиному ринку ЄС, щоб Лондон і Брюссель змогли максимально безболісно домовитися про торговельну угоду і інших важливих питаннях. Остаточну свободу від ЄС Велика Британія придбає 31 грудня 2020 року.

До виходу з ЄС у Великій Британії ставляться по-різному, ще на референдумі в 2016 з Brexit різниця в голосах "за" і "проти" склала всього 4 п.п.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, затятий прихильник Brexit, влаштував прийом на Даунінг-стрит на честь цієї події. Незадовго до Brexit він виступив зі зверненням до нації, в якому назвав Brexit світанком нової ери, моментом єднання для британців.

Колишній прем'єр Великої Британії Тереза Мей, на час роботи якої припала основна частина переговорів щодо Brexit, заявила, що британська влада змогла виконати обіцяне британським підданим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Brexit для Великої Британії - це не кінець, а початок, - Джонсон

"Через більш ніж три роки ми можемо, нарешті, сказати, що ми реалізували підсумки референдуму 2016 року і змогли виконати обіцяне британським підданим", - написала вона в Твіттері.

Ще один прихильник Brexit, голова партії Brexit Найджел Фарадж розмістив у твіттері фотографію з написом: "Розігрівають на потім. Ура!". На знімку він сидить в пабі і тримає в руках келих з пивом. Пізніше Фараж прибув на Парламентську площу в Лондоні, де організував свято на честь Brexit.

Не всі жителі Лондона готові відзначати Brexit. Так, противник виходу Великої Британії з ЄС Садок Ган організував у британській столиці захід, на якому громадяни ЄС, які проживають в Лондоні, можуть отримати консультацію щодо імміграційного законодавства. Також усім, хто прийшов, пообіцяли надати емоційну підтримку, дати чашку чаю і пригостити солодощами.

"Як і в багатьох лондонців, моє серце розбите через те, що Лондон сьогодні видирають зі складу ЄС проти нашої волі", - написав Садок Ган у Твіттері.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен написала лист владі ЄС, висловивши жаль через Brexit.

"Шотландія, може, і розташована на краю Європи, але ми завжди були, і хочемо залишатися, в самому її серці", - зазначила вона.

Жителі Шотландії на референдумі 2016 року виступали, переважно, проти Brexit.

Тоні Блер, колишній прем'єр Великої Британії з 1997 до 2007 рр., заявив, що він глибоко шкодує про Brexit, але вважає, що тепер потрібно спробувати витягти з нього максимальну вигоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Brexit: Велика Британія проводить останній день у складі Євросоюзу

"Я був проти Brexit кожною клітинкою своєї політичної натури. Я все ще глибоко шкодую через нього, як у політичному сенсі, так і в емоційному. Але Brexit стався, і тепер нам потрібно прагнути отримати з цього якомога більшу вигоду", - заявив Блер.

В Євросоюзі чиновники на різних рівнях неодноразово заявляли, що вони розчаровані рішенням Великої Британії покинути ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон в п'ятницю заявив, що тепер Британії не варто розраховувати на колишнє ставлення з боку ЄС.

"Не можна бути і всередині і зовні. Піддані Великої Британії вирішили покинути ЄС. Тепер у неї інші зобов'язання, тому і права теж стануть іншими", - сказав Макрон.

Велика Британія приєдналася до Європейських Співтовариств, які стали основою для майбутнього Європейського союзу, в 1973 році. Влітку 2016 рік 52% британців проголосували на референдумі за те, щоб вийти зі складу ЄС, 48% хотіли залишитися. Переговорний процес щодо Brexit зайняв понад три роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173179
 
 
 Топ коментарі
 
То особлива нація. Вони не пропадуть. Якщо подивитись на те,що робиться останнім часом в ПАРЕ, то ну нах і той ЄС. Одні продажні шкури.

Європейські цінності були продані за 70 мільйонів, які московія заплатила Асамблеї. Не багато. 25 мільйонів - за права людини, 25 мільйонів - за верховенство права, 20 мільйонів - за демократію
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К этому шло. Бритам надоело подчиняться насквозь прогнившим евроструктурам с их продажными бюрократами. В принципе, любая международная структура - это способ распила денег и коррупции. Вон один ООН чего стОит, а ещё Юнеско, футбольные федерации, Олимпийский комитет... Куда ни плюнь - коррупция высших стандартов.
Дело в том, что чем дальше деньги от налогоплательщиков, тем меньше над ними контроля. И если в районном масштабе люди ещё спрашивают куда идут их налоговые деньги, почему не асфальтируют дороги и т.п., то на федеральном уровне уже не скажешь, куда именно пошёл твой кровный налоговый доллар (йена, гривна...). Ну а что говорить про международные структуры! Поинтересуйтесь сколько денег получают люди даже в низших структурах ООН, вам дурно станет (я интересовался и слышал из первых рук). В-общем, прогнило там всё.
Поэтому бриты и ушли. К сожалению, это стратегически устраивает Пуйло и его шоблу, но тут не бритов надо винить, а еврошваль, лобзающую Путлера, принимающую паРашу в ПАСЕ и языком Макрона объявляющую паРашу их главным стратегическим союзником.
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Больше всего выходу Британии из ЕС, радуются кацы, которые ни там, ни там. ни разу не были...
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у бритов есть отличные союзники,бывшие подданые ее империи-сша,австралия,канада.и так они принесут мировому сообществу гораздо больше пользы.
а кто союзники бывшей расейской империи? Велика Британія покинула Євросоюз, ставши першою країною, що вийшла з ЄС - Цензор.НЕТ 3798только те страны,которые в ней ниразу не были.
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"Великобритания покинула Евросоюз, став первой страной вышедшей из ЕС" - Ходос, который рассказывает о нацисткой секте Хабад, говорит, что уже было два ЕС и оба распались. Пока Украина вырастет до вступления в ЕС, то уже и третьего ЕС не будет.
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путин медленно но уверенно разбирает Европу по кирпичику..
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Ну и хрен с ними. Снобы, лицемеры, циники - все это об англичанах. Всегда держались особняком, а если и образовывали какие-то объединения, то непременно должны были быть во главе. Веками грабили колонии и строили свое благосостояние на этом. Мерзкая нация...
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Британцы взяли и сами себе по голове кирпичом - хрясь!
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для того, шобы строение не рухнуло, такой силикатный кирпичик, як украинушка необходимо срочно вмазать в стену
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"такой силикатный кирпичик, як украинушка" уже сам рассыпается так как состоит из 73% ваты.
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