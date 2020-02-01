 У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Ісмагілов зазначив: "Що це за сором такий, що це за ганьба така?
Раніше я критикував російську владу за те, що вони влаштовують облави біля мечетей, а сьогодні те ж саме відбулось у Києві!
Сьогодні п'ятниця - особливий молитовний день для мусульман, коли віряни зобов'язані прийти до мечеті і молитись. До початку молитви, десь близько дванадцятої години, до мечеті Ісламського культурного центра Києва приїхало два автобуси зі співробітниками Державної міграційної поліції, у супроводі Національної поліції, десь близько сорока екіпірованих осіб, дехто був у масках, і влаштували масову перевірку документів мусульман, що прямували до мечеті. Це продовжувалось на виході зі двору мечеті й під час молитви, і після молитви. На наші зауваження, що це є грубим порушенням прав вірян, вони відповідали, що перевірка документів відбувається не на території мечеті, а поза її межами.
Було затримано та вивезено автобусами 25 осіб, в яких не було з собою документів.
В нас що, в Києві встановлений паспортний режим, чи військовий стан?
Я розумію, що міграційна служба має робити свою роботу, але ж не біля воріт мечетей, церков та інших культових споруд! Я не можу собі уявити, щоб біля християнського храму, або юдейської сінагоги отак само влаштовували перевірку всіх, хто йде на молитву.
По-перше, за що таке ставлення до мусульман України?
По-друге, такий метод работи є аморальним та принизливим! Людина що, має паспорт повісити на шию у розгорнутому вигляді, та лише так йти на молитву до мечеті? Може давайте мусульманам на законодавчому рівні накажемо собі на одяг пришивати якийсь знак приналежності до Ісламу, щоб схоже було на маркування людей у Німеччині за часів нацизму?
Я абсолютно впевнений, що не можна такі облави влаштовувати біля культових споруд. Я ніколи не питаю у людини в мечеті, яке в неї громадянство, і чи легально вона перебуває в країні.
Якщо людина прийшла молитись Богу, то потрібно сприяти її молитві, каяттю, добрим справам та намаганням виправитись. А влаштовувати облави, та перевірку документів біля храмів, це калька з російського поводження з людьми. У вільній демократичній країні таки методи работи є абсолютно неприйнятними!
Прошу громадянське суспільство України не бути байдужими, та підняти розголос з цього приводу!"
А може"духовний лідер"мусульман схвалює те що його вірніПОРУШУЮТЬ ЗАКОНИ УКРАЇНИ?
мацковских попов я "люблю" примерно так же, как и ты. то есть на дух не переношу!
это уже понятно?
ты там трезвый?
..или гуляешь хлебнувши винца,при современном машин изобилии-трудно по жизни пройти до конца... В.Высоцкий
счас они пойдут свой хлеб у себя отбирать
Тільки три народи на землі споконвіку піддають себе обрізання: колхи, єгиптяни і ефіопи. Фінікіяни ж і сирійці, що в Палестині, самі визнають, що запозичили цей звичай у єгиптян. А сирійці, які живуть на річках Фермодонт і Парфении, і їх сусіди-макрони кажуть, що лише недавно перейняли обрізання у єгиптян. Адже це єдині народи, роблять обрізання, і всі вони, очевидно, наслідують цього звичаю єгиптян. Що до самих єгиптян і ефіопів, то я не можу сказати, хто з них і у кого запозичив цей звичай. Адже він, очевидно, дуже древній.
так ти про що тут БЗДНУВ?
Пусть идет в отставку, давно им морды не чистили
Только настоящий ВИЗ с Московией снизит преступность и терроризм в стране на 80% как минимум.
Но настоящий ВИЗ с московской Ордой это из области фантастики при тех "чиновниках", которых мы, идиоты с популистской лапшой на ушах 1 раз в 5 лет выбираем.