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Все про:документ (158) Київ (6910) Нацполіція (8919) мусульмани (53) Ісмагілов (13) ДМС (14)

 У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві. ФОТОрепортаж

Муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов різко розкритикував дії поліції під київською мечеттю 31 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ісмагілов зазначив: "Що це за сором такий, що це за ганьба така?

Раніше я критикував російську владу за те, що вони влаштовують облави біля мечетей, а сьогодні те ж саме відбулось у Києві!

Сьогодні п'ятниця - особливий молитовний день для мусульман, коли віряни зобов'язані прийти до мечеті і молитись. До початку молитви, десь близько дванадцятої години, до мечеті Ісламського культурного центра Києва приїхало два автобуси зі співробітниками Державної міграційної поліції, у супроводі Національної поліції, десь близько сорока екіпірованих осіб, дехто був у масках, і влаштували масову перевірку документів мусульман, що прямували до мечеті. Це продовжувалось на виході зі двору мечеті й під час молитви, і після молитви. На наші зауваження, що це є грубим порушенням прав вірян, вони відповідали, що перевірка документів відбувається не на території мечеті, а поза її межами.
Було затримано та вивезено автобусами 25 осіб, в яких не було з собою документів.
В нас що, в Києві встановлений паспортний режим, чи військовий стан?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров. ФОТОрепортаж

Я розумію, що міграційна служба має робити свою роботу, але ж не біля воріт мечетей, церков та інших культових споруд! Я не можу собі уявити, щоб біля християнського храму, або юдейської сінагоги отак само влаштовували перевірку всіх, хто йде на молитву.
По-перше, за що таке ставлення до мусульман України?
По-друге, такий метод работи є аморальним та принизливим! Людина що, має паспорт повісити на шию у розгорнутому вигляді, та лише так йти на молитву до мечеті? Може давайте мусульманам на законодавчому рівні накажемо собі на одяг пришивати якийсь знак приналежності до Ісламу, щоб схоже було на маркування людей у Німеччині за часів нацизму?

Я абсолютно впевнений, що не можна такі облави влаштовувати біля культових споруд. Я ніколи не питаю у людини в мечеті, яке в неї громадянство, і чи легально вона перебуває в країні.

Якщо людина прийшла молитись Богу, то потрібно сприяти її молитві, каяттю, добрим справам та намаганням виправитись. А влаштовувати облави, та перевірку документів біля храмів, це калька з російського поводження з людьми. У вільній демократичній країні таки методи работи є абсолютно неприйнятними!
Прошу громадянське суспільство України не бути байдужими, та підняти розголос з цього приводу!"

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У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві 01
У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві 02
У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві 03
У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві 04
У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві 05
У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173178
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто поліцейські затримували людей лише за те, що вони не мали з собою документів. Це вже ознака тоталітаризму.
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чистый совок во всей красе - всех на выходе (и не важно уже кого и на каком выходе) сбить в стадо и "отфильтровать".
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Російськи методи відтепер і в Україні.
Це повернення України назад до совкових методів керування людьми, щоб було чітко зрозуміло - куди ми йдемо..
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Муфтій а який ЗАКОН порушили правоохоронці? У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві - Цензор.НЕТ 6450
А може"духовний лідер"мусульман схвалює те що його вірніПОРУШУЮТЬ ЗАКОНИ УКРАЇНИ? У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві - Цензор.НЕТ 3724
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Скоро будут автобусы на выходе из церквей УПЦ. Радуйтесь, зелёные долбодятлы-приколисты! В свободной стране такие методы неприемлемы, - муфтий Исмагилов раскритиковал полицию, проверявшую документы возле мечети в Киеве - Цензор.НЕТ 106
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..и в этой клоаке тоже не мешало б сан.обработку с дустом произвести...братву в клобуках и без оных из келий на свежий воздух вывести, склады с оружием конфисковать и пацаном на нулевку новье в масле еще передать винторогих валить..... В свободной стране такие методы неприемлемы, - муфтий Исмагилов раскритиковал полицию, проверявшую документы возле мечети в Киеве - Цензор.НЕТ 6570
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я запутался в буквах, хотел написать ПЦУ. лингвистическая дремучесть уже достала: никто не в состоянии придумать хорошее название..
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...бывает)..придумай другое, изобретатель.... В свободной стране такие методы неприемлемы, - муфтий Исмагилов раскритиковал полицию, проверявшую документы возле мечети в Киеве - Цензор.НЕТ 9728..
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здесь не очень поизобретаешь. название должно быть понятным... всего-то переставил 1 букву, а ты уже не врубился. кстати, с чего ты взял, что я защищаю мацковских попов?
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... при памяти пока В свободной стране такие методы неприемлемы, - муфтий Исмагилов раскритиковал полицию, проверявшую документы возле мечети в Киеве - Цензор.НЕТ 6628 ..и врубаться жизнь заставила научиться быстро и безошибочно...от происходящего бессилия и безволия властей нынешних в ах** нахожусь...до цугундера страну доведут и сье***ся сами на запасные аэродромы... за багаж набитый зеленью доплатить вот только придется.... В свободной стране такие методы неприемлемы, - муфтий Исмагилов раскритиковал полицию, проверявшую документы возле мечети в Киеве - Цензор.НЕТ 8412...твои попы, твои проблемы..а по мне, так эту секту фсб-шную, призванную "качать" и разрушать страну мою изнутри, давно разогнать к чертям нужно, а клириков некоторых, особо ушлых и старательных, на шконки вместо перин пуховых усадить... В свободной стране такие методы неприемлемы, - муфтий Исмагилов раскритиковал полицию, проверявшую документы возле мечети в Киеве - Цензор.НЕТ 8412
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не врубился ты в мой текст абсолютно.
мацковских попов я "люблю" примерно так же, как и ты. то есть на дух не переношу!
это уже понятно?
ты там трезвый?
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...проверять придешь и вискарика притаранишь? У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві - Цензор.НЕТ 5318 ....только не пью я по утрам, да и пойло нынче сплошь фальшак У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві - Цензор.НЕТ 5318 ..тут промашка у тебя...мне тема попцов-самосвятов, холуев-коверных залесских мало интересна уже..пока они затихарившись, конньяк заморский под икорку черную дудлят и монашек обхаживают...начнут вякать, свежую пушнины от хозяев отрабатывая, будут отгребать... У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві - Цензор.НЕТ 1585 У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві - Цензор.НЕТ 5318
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..облавы такие в кабаках дорогих, ночных клубах,на рынках, стихийных рынках, гостиницах, хостелах, борделях. хатах -притонах делать периодически нужно, но предварительно закон принять недвусмысленный о запрете ношения огнестрельного и холодного оружия и сроки за нарушения установить понятные всем- от 5-ки за ножик с фиксацией, кастет, телеск. дубину, 10-ки за огнестрел любой.. 15-ки за автомат или гранату....за незаконное пребывание на территории воюющей страны-от 3 до 5 лет, кроме случаев с реальными добровальцами-фронтовиками, тут особый подход нужен...и все вмиг станет тишь и благодать. И все, что выше-без права на УДО, а от звонка и до звонка. И возраст определить с 16 лет. Та же история и с пянством и нарыками за рулем. 5 год- без аварии, и от 10- ки и до упора - с пострадавшими. За угон хоть Запора ушастого, хоть "типо покататься хотел"-10 лет. И без УДО...Иначе скоро на улицу выйти, возможности не будет.
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достаточно, продать немного могу..Эдиссона то к чему приплел ?
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.. полезный и востребованный на сегодня, чтоб в реальность его превратить, пока не поздно еще. ..достало сводки читать о фактах свершившихся... В свободной стране такие методы неприемлемы, - муфтий Исмагилов раскритиковал полицию, проверявшую документы возле мечети в Киеве - Цензор.НЕТ 8349..
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я в твоих предложениях не увидел ничего достойного внимания. сам текст тоже плохой. впечатление - писал подросток.
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..ок, Гуру.., не настаиваю, можна снизойти и не заметить, мимо пройти.... В свободной стране такие методы неприемлемы, - муфтий Исмагилов раскритиковал полицию, проверявшую документы возле мечети в Киеве - Цензор.НЕТ 5430...
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то що ти пропукінське сміття -ОДНОЗНАЧНО У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві - Цензор.НЕТ 4804 і не прикидайся людиною - не вірю! У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві - Цензор.НЕТ 3052
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на вопросик по украинскому языку ответишь, кацапа?
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..Иначе скоро на улицу выйти, возможности не будет.

..или гуляешь хлебнувши винца,при современном машин изобилии-трудно по жизни пройти до конца... В.Высоцкий
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..и посмотреть еще кому квартиры десятками, непосильным трудом заработанные , "мама любит скорость" и пр. долбодятлы в аренду сдают.....очень картина "жирная" в масле откроется...присядете от удивления, это я к ментам обращаюсь...внеочередные звания и ордена дождем прольются...илья-солдат-депутат известный, курить тихо будет в сторонке и рыдать от зависти, все поправляя и поправляя ...со своим ст. майором непонятно за что..... В свободной стране такие методы неприемлемы, - муфтий Исмагилов раскритиковал полицию, проверявшую документы возле мечети в Киеве - Цензор.НЕТ 6492...
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в кабаках дорогих, ночных клубах,на рынках, стихийных рынках, гостиницах, хостелах, борделях. хатах -притонах

счас они пойдут свой хлеб у себя отбирать В свободной стране такие методы неприемлемы, - муфтий Исмагилов раскритиковал полицию, проверявшую документы возле мечети в Киеве - Цензор.НЕТ 5148
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перавіряти біля мечетей- не найкраща ідея. Інша справа, шо нелегальних іммігрантів з бусурманських країн треба вираховувати і депортовувати. На жаль, іслам ше ніде в західній(християнській) культурі не приніс ніколи нічого доброго. Не треба бути супер мудрим аби це побачити. Проблема вся є в істоті ісламі- там люди не є рівним один одному, як в християнстві, рівними є дише ті, що визнали аллаха за бога. В християнстві- всі є рівними- бо створені творцем. Звідти і демократія- всі мають ті самі права... і звідти в ісламі немає демократії, бо вона суперечить природі ісламу: Там «невірний»(кафір) або жінка, не є рівна за гідністю чоловікові, який є мусульманином. Мусульмани не приймають культури до якої входять, натомість трансформовють порядок на свій лад. Через це беруться і конфлікти.
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Мені ціково одне - чому "Сабаки" не вимагали штани спускать? "Обрізання" перевірять...
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Обрізанців треба перевіряти серед вищого політичного керівництва держави, серед всіляких там слуг урода, єурейських солідарностей та їх засновників.
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Обрізання буває жиноче і чоловіче і практикується у юдеїв-мусульман та інших дикунів же з старих часів... Геродот в Історії пише:
Тільки три народи на землі споконвіку піддають себе обрізання: колхи, єгиптяни і ефіопи. Фінікіяни ж і сирійці, що в Палестині, самі визнають, що запозичили цей звичай у єгиптян. А сирійці, які живуть на річках Фермодонт і Парфении, і їх сусіди-макрони кажуть, що лише недавно перейняли обрізання у єгиптян. Адже це єдині народи, роблять обрізання, і всі вони, очевидно, наслідують цього звичаю єгиптян. Що до самих єгиптян і ефіопів, то я не можу сказати, хто з них і у кого запозичив цей звичай. Адже він, очевидно, дуже древній.
так ти про що тут БЗДНУВ? У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві - Цензор.НЕТ 405
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"уроки демократии за рашистом" посвященные приезду Помпео.
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это какой то "умный мент" "придумал" же и приказал, наслаждаюсь своей "хитростью".
Пусть идет в отставку, давно им морды не чистили
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Запретить законом проверять документы в радиусе километра от: мечетей, церквей, молитвенных домов.

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І заборонити торкатись та не чинити перешкоду особам у традиційному муслімському одязі, які в людних місцях з вереском "Аллау-акбар" дістають з рукава і натискають на кнопку з провідками , які йдуть до пояса шахіда. Бо це - грубе порушення права муслімів на самовизначення шляхом самопідриву.
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от прямо так всі мусульмани і достають? І скільки ж шахідів по факту ви можете перерахувати. Наведіть задокументовані приклади. А потім порахуйте скільки зробили інші.
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У вас, як у всіх кацапів, "инородци" викликають стах і бажання вбивати.
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Якщо це була поліцейська спецоперація по виявленню та затриманню злочинців, що потенційно могли прийти до мечеті через віросповідання - то чому мусульманство має бути виправданням злочину? Якщо ж мєнтозаври вирішили порозминатись на мусульманах від неробства - це інша справа. Можливо - це піар-акція для телекартинки типу "Гоніння на мусульман в столиці країни, яка претендує на членство в ЄС".
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То вони ***** "верноподданически" доводять свою відданість "руSSкому миру". Картинки для #мышебратьев, наче в Києві все, як у мацквабаді- мы #адиннарот.
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А що ж Ви шановний хотіли? Влада хоч і кольору ісламу але поступає як "ліпші родичі". Ще пів-року і чекайте на концтабори для усіх хто непґавільной вєґи.
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Нелегалы они везде нелегалы. Они нарушители закона. В США Трамп от них стену фигачит. Почему нелегалы должны свободно ходить по земле Украины?
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Які нафіг "нєлегали"? Це ви у себе в кацапстані "нелегалов" шукайте.
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Необходимо выяснить, кто отдал такое распоряжение, и как минимум "опустить" в звании и перевести куда-нибудь в "Мухосранск". А лучше проверить, из каких соображений этот начальник решил устроить такую явную подставу полиции и стране.
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обрізані усіх релігій в Україні єднаються.. У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві - Цензор.НЕТ 9649 тому і скавчать істерично.. та протидіють тим хто не хоче ЖИТИ поруч зі ЗЛОЧИНЦЯМИ які грабують Україну У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві - Цензор.НЕТ 944
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Українська палюція вчиться працювати у "руSSком мире" за мацкальськими традиціями.
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Ни одна страна,которая пустила к себе мусульман,лучше и спокойней жить не стала. Ни в науке ,ни в культуре они ничего дать не могут,только разрушать и со временем насаждать свой ислам.
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А хіба вам атеїстам не пофіг? Чи ви продовжуєте лінію батьків, які церкви зносили?
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Вот вам и евреи у власти))) А вы думаете гитлер придумал фашизм?
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Почему не проверяют документы на входе в синагоги?
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Патамуша і в раSSєюшкє пока нє правєряют, а вот как на матушкє начнут правєрять так і малароSSкіє паліцаї будут ета делать в Кієвє.
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Развелось что-то зарубежных исламистов в Украине. Что они здесь делают. Непонятно.
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Я вас прошу, "зарубєжних" православних у нас набагато більше. Вони навіть Україну своєю парафією вважають, але вас то не бентежить.
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Аваков любит порядок. Такой Премьер нужен Украине!
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Пока границы с Мордором не закроют то бардак в странебудет продолжаться десятилетиями.
Только настоящий ВИЗ с Московией снизит преступность и терроризм в стране на 80% как минимум.
Но настоящий ВИЗ с московской Ордой это из области фантастики при тех "чиновниках", которых мы, идиоты с популистской лапшой на ушах 1 раз в 5 лет выбираем.
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Особливо активно проти мусульман виступають захистники "иSSстиной руSSкой правоSSавной вери"
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