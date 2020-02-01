 У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ісмагілов зазначив: "Що це за сором такий, що це за ганьба така?

Раніше я критикував російську владу за те, що вони влаштовують облави біля мечетей, а сьогодні те ж саме відбулось у Києві!

Сьогодні п'ятниця - особливий молитовний день для мусульман, коли віряни зобов'язані прийти до мечеті і молитись. До початку молитви, десь близько дванадцятої години, до мечеті Ісламського культурного центра Києва приїхало два автобуси зі співробітниками Державної міграційної поліції, у супроводі Національної поліції, десь близько сорока екіпірованих осіб, дехто був у масках, і влаштували масову перевірку документів мусульман, що прямували до мечеті. Це продовжувалось на виході зі двору мечеті й під час молитви, і після молитви. На наші зауваження, що це є грубим порушенням прав вірян, вони відповідали, що перевірка документів відбувається не на території мечеті, а поза її межами.

Було затримано та вивезено автобусами 25 осіб, в яких не було з собою документів.

В нас що, в Києві встановлений паспортний режим, чи військовий стан?

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Я розумію, що міграційна служба має робити свою роботу, але ж не біля воріт мечетей, церков та інших культових споруд! Я не можу собі уявити, щоб біля християнського храму, або юдейської сінагоги отак само влаштовували перевірку всіх, хто йде на молитву.

По-перше, за що таке ставлення до мусульман України?

По-друге, такий метод работи є аморальним та принизливим! Людина що, має паспорт повісити на шию у розгорнутому вигляді, та лише так йти на молитву до мечеті? Може давайте мусульманам на законодавчому рівні накажемо собі на одяг пришивати якийсь знак приналежності до Ісламу, щоб схоже було на маркування людей у Німеччині за часів нацизму?

Я абсолютно впевнений, що не можна такі облави влаштовувати біля культових споруд. Я ніколи не питаю у людини в мечеті, яке в неї громадянство, і чи легально вона перебуває в країні.

Якщо людина прийшла молитись Богу, то потрібно сприяти її молитві, каяттю, добрим справам та намаганням виправитись. А влаштовувати облави, та перевірку документів біля храмів, це калька з російського поводження з людьми. У вільній демократичній країні таки методи работи є абсолютно неприйнятними!

Прошу громадянське суспільство України не бути байдужими, та підняти розголос з цього приводу!"

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