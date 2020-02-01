EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  17207  89
Матеріали за темою:
Все про:адвокат (717) МВС (1254) Шеремет (351) Антоненко Андрій (67)

 Після 50 днів ув'язнення невинних людей поліція почала перевірку фейкових алібі, - адвокати Антоненка

Адвокати Андрія Антоненка, якого МВС підозрює в участі у вбивстві Павла Шеремета, виступили зі спільним зверненням, в якому розкритикували діяльність поліцейських, які ведуть слідство в цій справі.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення адвокатів Антоненка опублікував ветеран Леонід Маслов.

У тексті заяви наголошується: "Дивну заяву робить Національна поліція після 50 днів ув'язнення невинних людей. Вони лише зараз взялись перевіряти фейкове алібі двомісячної давнини.

Захист перевірив свідчення пана Єрмілова негайно після їх офіційного отримання, та, зрозумівши, що вони були помилковими, не підтримав цю версію подій. Але лише зараз до такого саме висновку прийшли слідчі і вдають це за досягнення.

Подібні заяви поліціянтів про спростування хибного алібі спрямовані на дискредитацію підозрюваного і є імітацією активності слідства.

Чому б слідчим замість цього не перевірити справжні алібі, заявлені захистом пані Кузьменко і пані Дугарь?

Чому вони приховують від суду і громадськості результати фототехнічної експертизи зросту зловмисників з місця злочину? Чому вони кажуть неправду, нібито не знають зросту Антоненка, хоча його 100% міряли під час ув'язнення?

Нехай краще розповідатимуть про те, чому з експертиз дивним чином зникли будь-які згадування про розрекламоване паном Аваковим кульгання, яке нібито помітили усі експерти-психологи. Що було джерелом хибної інформації про причетність Антоненка до вибухів на Херсонщині ? Які принти на одязі Антоненка? Чому злочинці ходили, не ховаючись, саме під тими камерами, які нібито сфотографувала Яна Дугарь? І, насамкінець, яким чином музикант, лікар і парамедик, які станом на літо 2016-го не знали один одного (окрім Кузьменко і Антоненка, які 1 раз бачились) все це організували?

Слідству ці питання треба було ставити самим собі раніше, до затримання і гучних заяв про розкриття злочину.

Нагадуємо, що хибна підозра зупинила пошук справжніх злочинців. Сплачуючи податки на утримання поліції, громадяни отримують організацію вистав замість гарантій власної безпеки.

Адвокати Віталій Галенченко, Дмитро Круговий, Станіслав Кулик".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173177
 
   
 Топ коментарі
 
Пробные стежки белыми нитками что бы проверить " прокатит - не прокатит " для разворачивания "маспошива" по стране .
 показати весь коментар
 
РябоКепка визнав, що доказів проти Антоненка, Кузьменко, Яни Дугарь по справі Шеремета немає.
Але ЗЕлена Шмаркля прилюдно звинуватив їх всіх! Прилюдно! Без суду! В будь-якій нормальній країні - це імпічмент.
Зеленський казав, що піде, якщо порушить закон. Але то, мабуть , був жарт...
 показати весь коментар
 
А сам не боїшся стати злочинцем? Треба буде для виконання плану - загребуть аж моментом.
І після посадки на пляшку швидко підпишеш собі на три довічних розстріли, ще й на кількох невинних наклеп напишеш.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пробные стежки белыми нитками что бы проверить " прокатит - не прокатит " для разворачивания "маспошива" по стране .
 показати весь коментар
 
 
А сам не боїшся стати злочинцем? Треба буде для виконання плану - загребуть аж моментом.
І після посадки на пляшку швидко підпишеш собі на три довічних розстріли, ще й на кількох невинних наклеп напишеш.
 показати весь коментар
 
 
Точно, тепер бачу. Ще й здуру написав про пляшку.
Для кацапа це не страшні борошна, а "национальная тубаретка".
 показати весь коментар
 
 
Пляшка то таке ...
Взагалі, у кацапа при слові "говно" починає слина текти. Рефлекторно. "Гівно на лопаті" - взагалі національний делікатес.
 показати весь коментар
 
 
На тему кацапії та буцигарні - згадався блогер RealPepper, спеціалізується на шматуванні бидла (живе в ерефії, але рідкісний екземпляр адеквата... до речі, ватанів теж "дуже любить"). Ось це дуже зкріпно... "зонателеком" та "фсин деньги" - це потужно, так После 50 дней заключения невиновных людей полиция начала проверку фейкового алиби, - адвокаты Антоненко - Цензор.НЕТ 432
Хтось ще хоче інтегруватися до Моржовії?..
 показати весь коментар
 
 
Подивився я цього "блохєра". Більше 10-ти хв не витримав. Ніби-то і смішно, але вимова цього РєалКацапа - настільки блювотно-московська, огидна, що вуха загортаються в трубочку. Це ж стосується америкоїдних блохєрів, які вимовляють англійські слова так, ніби у кожного є обрубок статевого члена в роті, стороннє тіло. Америкоїди сплюгавили своєю калічною вимовою непогану за звучанням англійську настільки, що я гидую дивитись на Netflix серіали з таким прононсом. От дивився "Останнє королівство" мовою оригіналу - там англійська звучить настільки вишукано, аж приємно слухати.
 показати весь коментар
 
 
Этим фейковым расследованием ( спектаклем ) совершают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3173177
 показати весь коментар
 
 
Этого сбушника Омельченко уже вызывают на допрос... пазлы потихоньку соединяются!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
из записи видно, что у обвиняемых по делу Шеремета есть "кураторы" из СБУ! может по этой причине стало "вдруг" "недостаточно доказательств"????
 показати весь коментар
 
 
Где Вы на аудиозаписи слышите Портнова или Шария?
 показати весь коментар
 
 
ну куда уж портнову до "Темного рыцаря"))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
РябоКепка визнав, що доказів проти Антоненка, Кузьменко, Яни Дугарь по справі Шеремета немає.
Але ЗЕлена Шмаркля прилюдно звинуватив їх всіх! Прилюдно! Без суду! В будь-якій нормальній країні - це імпічмент.
Зеленський казав, що піде, якщо порушить закон. Але то, мабуть , був жарт...
 показати весь коментар
 
 
да,прямое нарyшение закона.
все наверное помнят, что зелень обещала?
если он хоть раз нарyшит закон, то сразy подаст в отставкy.
надо бы емy напомнить, а то y бyбочки память какая-то аквариyмно рыбья.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський порушив закон України "Про запобігання корупції"
ДУС не фінансувало візит Зеленського в Оман. Отже, він або заплатив сам - і тоді порушив закон про декларування видатків, або хтось заплатив за нього - це також за законом слід декларувати. Хто ж платив за Зе в Омані й чому він це приховує, порушуючи закон?

Якщо Зеленський платив сам: в частині другій статті №52 вказаного закону зазначено, що у випадку, коли витрати посадової особи перевищують 50 прожиткових мінімумів, то слід їх задекларувати у 10-денний строк. Саме це й мав зробити Зеленський. Однак досі на сайті НАЗК відповідні зміни у його деклараціях відсутні.

Якщо хтось заплатив за Зеленського: Президент так само, згідно з законом, повинен був задекларувати такий подарунок, тому що він більший, ніж 5 прожиткових мінімумів (~10 тис гривень).
Єдина можливість для Зеленського спростувати, що він вчинив корупційний злочин - це довести, що за нього заплатив хтось із близьких родичів (наприклад, дружина). Однак для цього повинна бути заява від президента з фінансовими документами: хто з близьких родичів заплатив за відпочинок, і скільки?
Зеленський літав і проживав в Омані на чиїсь приватні кошти (підтверджено)


 показати весь коментар
 
 
О чёт ты пишешь??? У твоего *********** мозгов меньше чем в 10 летнего школьника, он думает что бюджет Украины это все его бабки и он их будет использовать по своему усмотрению
 показати весь коментар
 
 
У ЗЕленой шмаркли нет мозгов. Вообще. Вместо них там ЗЕленое говно.
 показати весь коментар
 
 
Що має робити Зеленський зрозуміло, але що має робити суспільство, якщо порушено Закон, а державні правоохоронні органи ніяк не реагують?
 показати весь коментар
 
 
прилюдно звинуватив їх всіх! Прилюдно!

==
Шо ты скиглиш, брехун? Где и когда их бубочка обвинял?
 показати весь коментар
 
Малоросс, а это что?

Подозреваемый по делу Шеремета Антоненко судится с Аваковым и Зеленским

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/20/7235430/

"...
В иске указывается, что во время брифинга 12 января, на котором озвучивались имена подозреваемых по делу Шеремета, было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности и принципам неприкосновенности чести и достоинства гражданина.

..."
 показати весь коментар
 
 
Вместо фактов - "было проявлено". Что там проявляли, фотографии?
 показати весь коментар
 
було б справедливо якби поліціянти 50 діб відседіли, а вже потім взялися за перевіркі - на ті 50 діб, шо вони сидітимуть, "підозрюваних" додому...
 показати весь коментар
 
 
Це фото Андрія ... Такий погляд, який зазирає прямо в душу: німий докір ... як ? за що ?
Жах.
Дуже сподіваюся, що всіх уродів, причетних до цього свавілля буде жорстоко покарано, а Андрій, Юлія та Яна відсудять пристойне відшкодування за моральні збитки тощо.
 показати весь коментар
 
 
Ви на цьому фото досить невдало виглядаєте.
 показати весь коментар
 
 
На этом фото взгляд человека, что грохнул пол сотни народа...
 показати весь коментар
 
а я бы эту винтажную рубашечеку-олимпийку прикупил бы...и кроссовки "спорт" киевские..
 показати весь коментар
 
 
Дмитрий Чекалкин

Военнослужащему, критиковавшему Гидранта в фейсбуке - официально объявили "строгий выговор".
Аллан Левитов:
Вы помните нечто подобное при Порохе?
Когда пьяный чувак в окопе записывал видео с матюками?
Когда боец отказался пожать Порошенко руку?
Когда писали постики про "полторы сосиски" - которые потом даже цитировали р@ссми
Было ХОТЬ РАЗ что-то подобное - относительно бойцов?
Наступление на свободу слова - как оно есть.
Навыбирали ЦЕ разом.

Роман Ковальов:
Я всех приветствую. Я - Ковальов Роман Анатольевич, именно я тот самый майор который критикует Зеленского и о котором сейчас не говорит только ленивый. Ну что ж, напишу немного и я.
14 января 2020 года я, находясь в отпуске, написал пост в котором высказал свое суждение о действиях выбранного президента и призвал его уйти. Ни один Закон Украины не запрещает мне этого делать.
Не хотите критики президента? Не проблема-принимайте Закон и вперед. Пока же в Украине обстоят дела так, что все, чем я отличаюсь в своих правах и свободах от гражданских - это я, как военный, не могу входить в политические партии. Все. Все остальное мне гарантировано Конституцией и международными договорами Украины.
Что касается приказа о моем наказании, то я считаю его незаконным и нарушающим мои права и свободы и посему я оставляю за собой право обратиться в суд.
Йож Туманный:
Захопившись націоналістичними гаслами, та культивуючи велич арійської раси, Рябошапка признал, по делу Шеремета ср@ли-мазали.
У меня нет вопросов к ОПУ и МВД. Это черти, и их место - в аду. У меня вопрос ко всем этим долбо...бам, которые с умным выражением лица ходили и рассказывали, что это все хитрый план, и когда все выскажутся, они кааааак выложат доказательства, и кааааак дискредитируют "всех этих порохоботов".
Ну так шо? Когда уже?
Ярослав Матюшин:
Гримчак вышел из-под стражи.
Ольгу Капинус (дело Марченко) выпустили из-под стражи.
Рябошапка заявил, что по убийству Шеремета нет вменяемых доказательств.
Так.
Это што - бОгдан в запой ушёл, что судьи так распоясались? Вы же аккуратнее там, будь ласочка. У Портнова сосудик в глазу может лопнуть!
Helgi Sharp:
Захарова у черговий раз закликала дати в Україні рівні можливості для української та російської мов.
Відповім цитатою: "Я за рівність стартових можливостей для російської та української мов. Але для цього доведеться заборонити російську на 300 років, її носіїв морити голодом, а популяризаторів ізолювати в концтаборах." Нічого й додати.
 показати весь коментар
 
 
После 50 дней заключения невиновных людей полиция начала проверку фейкового алиби, - адвокаты Антоненко - Цензор.НЕТ 8954

Nick Vest
Той самий пост із критикою Володимира Зеленського, за який майору ЗСУ оголосили сувору догану.

P.S. Так, це саме донос, вам не здалося.
P.P.S. Офіцер Роман Ковальов хоче звернутися до суду
 показати весь коментар
 
 
Так цей сраний сержантик вислужився, а майору догану винесли.
 показати весь коментар
 
 
зеленский нарушил присягу, когда обвинил этих людей,
ну и вытер ноги о конституцию, хорош президент ...
 показати весь коментар
 
После 6 лет войны АТОшники, волонтеры оказались преступниками, на потеху ватанам, и никто их особо защищать не стремится, народу пох, националисты молчат, Ярош геями озабочен
 показати весь коментар
 
 
Да здравствует Парашостан №2 - Украина, маргиналов в Украине 73%. Это будет похлеще чем в парашостане №1, там хоть умные люди в управлении страны, а маргионалы избрали себе подобный зброд уродов конченных во главе с Зеленским. Как такое может быть, чтобы невинных людей содержали два месяца.Эти уроды хотят еще продлить содержание под стражей на четыре месяца. Дебилам полиции не хватило трех лет для раскрытия преступления против Шеремета, думаете им хватит четыре месяца, смешно.
 показати весь коментар
 
 
Вот что в голову пришло.
А ведь его вина в том что он написал гимн АТО.
Поэтому ..
 показати весь коментар
 
 
Хотят запугать 25% украинцев-патриотов.
 показати весь коментар
 
 
Петров и Баширов смеются с конченных дебилов полиции, которые содержат под стражей невинных людей без пред яви им обвинений.
 показати весь коментар
 
 
Ні хлопці-помиляєтесь:
сАбаков з поц-Зе-дентом сказали
що винні-то винні
 показати весь коментар
 
 
Ця влада нахабніша, підступніша і безпренципніща ніж було за часів овоча. Але ширма голобородька і "чярівна" моська для бабць з солодко-гундосним голосочком роблять свою справу. Охлос, як зачарованих баранів, ведуть на скотобойню.
 показати весь коментар
 
 
При Овоще ему и в голову стреляли на портретах, но он не возбуждал уголовные дела против тех кто рисовал эти карикатуры на Януковича. Эта власть пошла дальше на Поярков заводят дело, потому что видите Ляшко хочет изнасиловать пятую точку Зеленского .
 показати весь коментар
 
 
Тут очень важно, что именно заявитель Зеленский считает своей пятой точек. И самое главное: сколько у него вообще точек.
 показати весь коментар
 
Нах.я эти заявления?

Пля - почему не открыто уголовное преследование за превышение служебных, за нанесённый ущерб здоровью, за потерянные (незаработанные) деньги и т.д. и т.п.

Причём по всем уровням до мразей зешоблы и самого *********** зе-гниды....
 показати весь коментар
 
 
И почему не ведут инициируют преследование (в т.ч. импичмент) ни "борец" Порохосвин, ни чистильщик оружия, ни ходящие парадами ("альтернативными" геям) на 1 января, ни нацжёны?

Да потому что они все управляются с кремля...
 показати весь коментар
 
 
А Ви задали дуже важливе, навіть я б сказав головне питання? А чому? Гроші є, електоральна підтримка була б шалена,але ніт, тиша і повна відсутність присутності.
 показати весь коментар
 
 
В эту тему я думал - а почему Турчинов не занимает активную позицию?

Наверное в ответ в том, что он, увидев что кругом одна гниль и не с кем работать, просто делает то что может в меру своих сил...
 показати весь коментар
 
Подозреваемый по делу Шеремета Антоненко судится с Аваковым и Зеленским
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/20/7235430/

Малоросс, кто ещё у тебя что-то не делает?
 показати весь коментар
 
тупой?
" Антоненко судится с Аваковым и Зеленским"

есть хоть какой порохосвин, какой бы имея и средства, и команду, и поддержку - делал бы это?
 показати весь коментар
 
Лишнехромосомное, а Зелемойский, которого ты выбрал, в чём-то обвинил Порошенко на брифинге? А тебе на операцию, по удалению лишней хромосомы, Порошенко тоже должен выделить?
 показати весь коментар
 
с блондинками, с отсутствующим логическим мышлением, не разговариваю...
 показати весь коментар
 
суды Украины наполнены падалью, смысл ?
 показати весь коментар
 
а какой тогда смысл в существовании всех этих засирателей мозгов?
 показати весь коментар
 
Надо поднимать активистов, ветеранов, так бузить чтобы у всех на ушах было.
 показати весь коментар
 
 
от мені цікаво - люди, ви не бачіте, що вас ота зелена кодла тяґне взад в совок?
ну а як не бачіте, то шо ж робити?
ярош он уже с ґеями бореться, і все добре, а от чому він не бачіть зеленої хвороби, не розумію... - мо спочатку зелену кацапню?
 показати весь коментар
 
 
Пианист, Рюкзак и Шапка сами себе вырили могилу и будут сидеть, альтернатива-Ростов, где их очень ждут.
 показати весь коментар
 
 
Схема защиты бомбистов очень похожа на схему защиты по убийству Бузины.Гандзюк.Сармата.Заказчики в тени и дергают за ниточки.
 показати весь коментар
 
Интересно, а адвокаты Януковича тоже были так же правы во всех своих высказываниях?
 показати весь коментар
 
Малоросс, а эти адвокаты что-то сказали другое, чем следствие?
 показати весь коментар
 
Не стреляйте в пианиста -

Он играет, чем умеет
 показати весь коментар
 
 
Да-а-а-а. Похоже, что "Следствие ведут КОЛОБКИ". И при том у них есть "план".
 показати весь коментар
 
Дело Шеремета состряпано, чтоб замазать зе. Если у зе этого не понимают, то представьте какой интеллектуальный плинтус у зе-окружения.
 показати весь коментар
 
 
Малоросс, у Зелемойское юридическое образование есть?
 показати весь коментар
 
Проверка на быдловатость если рирл схавает можно таким способом драть его и дальше.
Пора стаду понять это наступление не на Антоненко это дрессировка каждого на не оказание помощи. И тогда можно приходть за каждым и по любому хотению можновладця.
Первобытная орда в социальном отношении ,она своих не здает.
 показати весь коментар
 
"после 50 дней заключения невиновных людей"__________"адвокатам"(!) видно не известно, что ихние подзащитные имеют статус "подозреваемые", а совсем не "невиновные"?!!!
 показати весь коментар
 
 
Я підозрюю тебе, що ти агент спрутоподібних прибульців з Бета Веги, які хочуть вкрасти всю воду з океанів. В СІЗО тебе, блд!!!
 показати весь коментар
 
сходи к главврачу и напиши на меня "заявление"!
 показати весь коментар
 
Лишнехромосомное, до вынесения решения суда все невиновные или ты учился на юриста вместе с Моникой?
.
 показати весь коментар
 
Это очень удобно, вбросить какой нибудь фейк, а потом героически его опровергнуть, дёшево и сердито...
 показати весь коментар
 
зеленский - подонок, обвинил людей на основании «секретныхдоказательств»
и отправил в тюрягу,
эта тварь продалась авакову недорого ...
 показати весь коментар
 
адвокаты никогда не врут. абсолютно исключено.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору