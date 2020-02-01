 Після 50 днів ув'язнення невинних людей поліція почала перевірку фейкових алібі, - адвокати Антоненка

Як передає Цензор.НЕТ, звернення адвокатів Антоненка опублікував ветеран Леонід Маслов.

У тексті заяви наголошується: "Дивну заяву робить Національна поліція після 50 днів ув'язнення невинних людей. Вони лише зараз взялись перевіряти фейкове алібі двомісячної давнини.

Захист перевірив свідчення пана Єрмілова негайно після їх офіційного отримання, та, зрозумівши, що вони були помилковими, не підтримав цю версію подій. Але лише зараз до такого саме висновку прийшли слідчі і вдають це за досягнення.

Подібні заяви поліціянтів про спростування хибного алібі спрямовані на дискредитацію підозрюваного і є імітацією активності слідства.

Чому б слідчим замість цього не перевірити справжні алібі, заявлені захистом пані Кузьменко і пані Дугарь?

Чому вони приховують від суду і громадськості результати фототехнічної експертизи зросту зловмисників з місця злочину? Чому вони кажуть неправду, нібито не знають зросту Антоненка, хоча його 100% міряли під час ув'язнення?

Нехай краще розповідатимуть про те, чому з експертиз дивним чином зникли будь-які згадування про розрекламоване паном Аваковим кульгання, яке нібито помітили усі експерти-психологи. Що було джерелом хибної інформації про причетність Антоненка до вибухів на Херсонщині ? Які принти на одязі Антоненка? Чому злочинці ходили, не ховаючись, саме під тими камерами, які нібито сфотографувала Яна Дугарь? І, насамкінець, яким чином музикант, лікар і парамедик, які станом на літо 2016-го не знали один одного (окрім Кузьменко і Антоненка, які 1 раз бачились) все це організували?

Слідству ці питання треба було ставити самим собі раніше, до затримання і гучних заяв про розкриття злочину.

Нагадуємо, що хибна підозра зупинила пошук справжніх злочинців. Сплачуючи податки на утримання поліції, громадяни отримують організацію вистав замість гарантій власної безпеки.

Адвокати Віталій Галенченко, Дмитро Круговий, Станіслав Кулик".

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.