 Після 50 днів ув'язнення невинних людей поліція почала перевірку фейкових алібі, - адвокати Антоненка

Як передає Цензор.НЕТ, звернення адвокатів Антоненка опублікував ветеран Леонід Маслов.
У тексті заяви наголошується: "Дивну заяву робить Національна поліція після 50 днів ув'язнення невинних людей. Вони лише зараз взялись перевіряти фейкове алібі двомісячної давнини.
Захист перевірив свідчення пана Єрмілова негайно після їх офіційного отримання, та, зрозумівши, що вони були помилковими, не підтримав цю версію подій. Але лише зараз до такого саме висновку прийшли слідчі і вдають це за досягнення.
Подібні заяви поліціянтів про спростування хибного алібі спрямовані на дискредитацію підозрюваного і є імітацією активності слідства.
Чому б слідчим замість цього не перевірити справжні алібі, заявлені захистом пані Кузьменко і пані Дугарь?
Чому вони приховують від суду і громадськості результати фототехнічної експертизи зросту зловмисників з місця злочину? Чому вони кажуть неправду, нібито не знають зросту Антоненка, хоча його 100% міряли під час ув'язнення?
Нехай краще розповідатимуть про те, чому з експертиз дивним чином зникли будь-які згадування про розрекламоване паном Аваковим кульгання, яке нібито помітили усі експерти-психологи. Що було джерелом хибної інформації про причетність Антоненка до вибухів на Херсонщині ? Які принти на одязі Антоненка? Чому злочинці ходили, не ховаючись, саме під тими камерами, які нібито сфотографувала Яна Дугарь? І, насамкінець, яким чином музикант, лікар і парамедик, які станом на літо 2016-го не знали один одного (окрім Кузьменко і Антоненка, які 1 раз бачились) все це організували?
Слідству ці питання треба було ставити самим собі раніше, до затримання і гучних заяв про розкриття злочину.
Нагадуємо, що хибна підозра зупинила пошук справжніх злочинців. Сплачуючи податки на утримання поліції, громадяни отримують організацію вистав замість гарантій власної безпеки.
Адвокати Віталій Галенченко, Дмитро Круговий, Станіслав Кулик".
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
І після посадки на пляшку швидко підпишеш собі на три довічних розстріли, ще й на кількох невинних наклеп напишеш.
Для кацапа це не страшні борошна, а "национальная тубаретка".
Взагалі, у кацапа при слові "говно" починає слина текти. Рефлекторно. "Гівно на лопаті" - взагалі національний делікатес.
Хтось ще хоче інтегруватися до Моржовії?..
Але ЗЕлена Шмаркля прилюдно звинуватив їх всіх! Прилюдно! Без суду! В будь-якій нормальній країні - це імпічмент.
Зеленський казав, що піде, якщо порушить закон. Але то, мабуть , був жарт...
все наверное помнят, что зелень обещала?
если он хоть раз нарyшит закон, то сразy подаст в отставкy.
надо бы емy напомнить, а то y бyбочки память какая-то аквариyмно рыбья.
ДУС не фінансувало візит Зеленського в Оман. Отже, він або заплатив сам - і тоді порушив закон про декларування видатків, або хтось заплатив за нього - це також за законом слід декларувати. Хто ж платив за Зе в Омані й чому він це приховує, порушуючи закон?
Якщо Зеленський платив сам: в частині другій статті №52 вказаного закону зазначено, що у випадку, коли витрати посадової особи перевищують 50 прожиткових мінімумів, то слід їх задекларувати у 10-денний строк. Саме це й мав зробити Зеленський. Однак досі на сайті НАЗК відповідні зміни у його деклараціях відсутні.
Якщо хтось заплатив за Зеленського: Президент так само, згідно з законом, повинен був задекларувати такий подарунок, тому що він більший, ніж 5 прожиткових мінімумів (~10 тис гривень).
Єдина можливість для Зеленського спростувати, що він вчинив корупційний злочин - це довести, що за нього заплатив хтось із близьких родичів (наприклад, дружина). Однак для цього повинна бути заява від президента з фінансовими документами: хто з близьких родичів заплатив за відпочинок, і скільки?
Зеленський літав і проживав в Омані на чиїсь приватні кошти (підтверджено)
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Шо ты скиглиш, брехун? Где и когда их бубочка обвинял?
Подозреваемый по делу Шеремета Антоненко судится с Аваковым и Зеленским
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/20/7235430/
"...
В иске указывается, что во время брифинга 12 января, на котором озвучивались имена подозреваемых по делу Шеремета, было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности и принципам неприкосновенности чести и достоинства гражданина.
..."
Жах.
Дуже сподіваюся, що всіх уродів, причетних до цього свавілля буде жорстоко покарано, а Андрій, Юлія та Яна відсудять пристойне відшкодування за моральні збитки тощо.
Военнослужащему, критиковавшему Гидранта в фейсбуке - официально объявили "строгий выговор".
Аллан Левитов:
Вы помните нечто подобное при Порохе?
Когда пьяный чувак в окопе записывал видео с матюками?
Когда боец отказался пожать Порошенко руку?
Когда писали постики про "полторы сосиски" - которые потом даже цитировали р@ссми
Было ХОТЬ РАЗ что-то подобное - относительно бойцов?
Наступление на свободу слова - как оно есть.
Навыбирали ЦЕ разом.
Роман Ковальов:
Я всех приветствую. Я - Ковальов Роман Анатольевич, именно я тот самый майор который критикует Зеленского и о котором сейчас не говорит только ленивый. Ну что ж, напишу немного и я.
14 января 2020 года я, находясь в отпуске, написал пост в котором высказал свое суждение о действиях выбранного президента и призвал его уйти. Ни один Закон Украины не запрещает мне этого делать.
Не хотите критики президента? Не проблема-принимайте Закон и вперед. Пока же в Украине обстоят дела так, что все, чем я отличаюсь в своих правах и свободах от гражданских - это я, как военный, не могу входить в политические партии. Все. Все остальное мне гарантировано Конституцией и международными договорами Украины.
Что касается приказа о моем наказании, то я считаю его незаконным и нарушающим мои права и свободы и посему я оставляю за собой право обратиться в суд.
Йож Туманный:
Захопившись націоналістичними гаслами, та культивуючи велич арійської раси, Рябошапка признал, по делу Шеремета ср@ли-мазали.
У меня нет вопросов к ОПУ и МВД. Это черти, и их место - в аду. У меня вопрос ко всем этим долбо...бам, которые с умным выражением лица ходили и рассказывали, что это все хитрый план, и когда все выскажутся, они кааааак выложат доказательства, и кааааак дискредитируют "всех этих порохоботов".
Ну так шо? Когда уже?
Ярослав Матюшин:
Гримчак вышел из-под стражи.
Ольгу Капинус (дело Марченко) выпустили из-под стражи.
Рябошапка заявил, что по убийству Шеремета нет вменяемых доказательств.
Так.
Это што - бОгдан в запой ушёл, что судьи так распоясались? Вы же аккуратнее там, будь ласочка. У Портнова сосудик в глазу может лопнуть!
Helgi Sharp:
Захарова у черговий раз закликала дати в Україні рівні можливості для української та російської мов.
Відповім цитатою: "Я за рівність стартових можливостей для російської та української мов. Але для цього доведеться заборонити російську на 300 років, її носіїв морити голодом, а популяризаторів ізолювати в концтаборах." Нічого й додати.
Nick Vest
Той самий пост із критикою Володимира Зеленського, за який майору ЗСУ оголосили сувору догану.
P.S. Так, це саме донос, вам не здалося.
P.P.S. Офіцер Роман Ковальов хоче звернутися до суду
ну и вытер ноги о конституцию, хорош президент ...
А ведь его вина в том что он написал гимн АТО.
Поэтому ..
сАбаков з поц-Зе-дентом сказали
що винні-то винні
Адвокат Яны Дугарь утверждает, что следствие просто тянет время в интересах Авакова.
Пля - почему не открыто уголовное преследование за превышение служебных, за нанесённый ущерб здоровью, за потерянные (незаработанные) деньги и т.д. и т.п.
Причём по всем уровням до мразей зешоблы и самого *********** зе-гниды....
Да потому что они все управляются с кремля...
Наверное в ответ в том, что он, увидев что кругом одна гниль и не с кем работать, просто делает то что может в меру своих сил...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/20/7235430/
Малоросс, кто ещё у тебя что-то не делает?
" Антоненко судится с Аваковым и Зеленским"
есть хоть какой порохосвин, какой бы имея и средства, и команду, и поддержку - делал бы это?
ну а як не бачіте, то шо ж робити?
ярош он уже с ґеями бореться, і все добре, а от чому він не бачіть зеленої хвороби, не розумію... - мо спочатку зелену кацапню?
Он играет, чем умеет
Пора стаду понять это наступление не на Антоненко это дрессировка каждого на не оказание помощи. И тогда можно приходть за каждым и по любому хотению можновладця.
Первобытная орда в социальном отношении ,она своих не здает.
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и отправил в тюрягу,
эта тварь продалась авакову недорого ...