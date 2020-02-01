 Гончарук доручив оперативно евакуювати українців із території Китаю через коронавірус

"Безпека українців у всьому світі - завдання №1 для уряду. В Україні на сьогодні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання серед людей. Але ми готові до будь-яких сценаріїв. Відсьогодні контроль за роботою спеціально створеного оперативного штабу під моїм особистим контролем", - підкреслив глава уряду, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури оперативно розробити план і організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

За словами Гончарука, МОЗ до 3 лютого має підготувати і подати йому чіткий план щодо недопущення занесення китайського коронавірусу і поширення його на території України.

Керівникам обласних державних адміністрацій і меру Києва доручено посилити заходи захисту на місцевому рівні.

"Уряд розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності в межах єдиної державної системи цивільного захисту", - додав прем'єр.

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Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Новий вірус виявлений у 21 країнах.