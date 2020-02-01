 Гончарук доручив оперативно евакуювати українців із території Китаю через коронавірус

"Безпека українців у всьому світі - завдання №1 для уряду. В Україні на сьогодні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання серед людей. Але ми готові до будь-яких сценаріїв. Відсьогодні контроль за роботою спеціально створеного оперативного штабу під моїм особистим контролем", - підкреслив глава уряду, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури оперативно розробити план і організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.
За словами Гончарука, МОЗ до 3 лютого має підготувати і подати йому чіткий план щодо недопущення занесення китайського коронавірусу і поширення його на території України.
Керівникам обласних державних адміністрацій і меру Києва доручено посилити заходи захисту на місцевому рівні.
"Уряд розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності в межах єдиної державної системи цивільного захисту", - додав прем'єр.
Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
Новий вірус виявлений у 21 країнах.
где-то на цифре в 2000 зараженных в день геометрическая прогрессия должна стать линейной...должна... при локализации распространения... но....пока видно что сообщили о вирусе слишком поздно. То что известно о лечении на данный момент - лечение симптоматичное, и случаи тяжелого течения вируса достаточно редки (когда требуется вентиляция легких, реанимация) - где-то около 10 % Остальные могус переболеть и стать просто носителями, как герперса или папилломов (уже известен случай 10 летнего китайского малыша с бессимптомным течением - но заразен)
как всегда дешевые понты и фишечки, а не державный подход
"Безопасность украинцев
по всему мирув Украине - задача №1 для правительства."
ідіоти завезут таки заразу
СБУ ЗАСЕКРЕТИЛА СПРАВУ ЩОДО ПРОСЛУХОВУВАННЯ ГОНЧАРУКА
Мені все це нагадує троянського коня.
Уже на утро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова. Ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ -программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов. Опубликование этой информации, по мнению источников, не происходит, поскольку это может иметь неконтролируемое последствие для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского. https://zn.ua/POLITICS/u-zelenskogo-uzhe-okolo-dvuh-nedel-lezhit-informaciya-o-proslushke-goncharuka-istochniki-343688_.html
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И ещё...
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И вот ещё.
И вот.
И вот.
Ещё вот.
И ещё.
И ещё.
И снова.
И снова...
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Я вчора дивилася відео, там про американську студентку, вона розказувала, що в кампусі вже нема продуктів, води теплої теж кілька днів не було, то вони поїхали у місто. Говорили, що їжу вже дістати важко: все гребли.
Але на позитиві трималася.
А це щось зовсім страшні фотки і відео.
Полагаю, что масок также не будет в аптеках Сиднея, Перта, Аделаиды, Торонто, Ванкувера, Лос-Анжелеса, Нью Йорка и так далее.
P.S. В аптеку я ходила не за масками, а за мылом и прочими вещами
Треба буде ще навідатися в понеділок і конкретно пройти до аптечного прилавка. Придивлюся.
Сначала мне поисковик по аптеке выдал маски по уходу за кожей лица , а потом те, что я искала. Что и требовалось доказать - раскупили.
Полагаю, что для родственников в КНР.
Вот они, "родимые":
https://www.chemistwarehouse.com.au/buy/64710/proshield-n95-mask-medium-single?rcid=99
(и маленького размера тоже)
Не то, чтобы я их вообще покупать планировала , но теперь вот думаю, а как же жить?
Может, по дол-ке чеснока в каждую ноздрю, и повесить ожерелье из чеснока на шею ?
Даже вампиров отпугивает , должен и вирус, наверное.
Мне до Кореи далековато будет за маской лететь из Австралии.
Я обойдусь.
Та и ещё.
И сейчас около 12 тыс. (это только выявленных) заражённых.
Наріт ще ніяк не нарадувався перемогою над баригою-соєвим мародьором-лоітою вальцманом, а ви його отак ррррраз !!!!, сцяною тряпкою...
«Украіна обратілась к Россіі, с просьбой спасті єє граждан в Кітає.
Ладімір Ладіміровіч, срочно вилєтєл на лічном стєрхолєтє, спасать украінцев.»
На фоне стремительного распространения "китайского" типа коронавируса администрация президента США Дональда Трампа временно запретила въезжать в страну почти всем иностранцам, которые в последние дни посещали Китай.
Об этом на брифинге 31 января сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, назвав единственную категорию людей, которая составит исключение.
"Президент подписал указ, который временно запрещает въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса 2019-nCoV. В результате иностранным гражданам, за исключением непосредственных членов семей американских граждан и постоянных резидентов, побывавшим в Китае за последние 14 дней, будет отказано во въезде в США", - сказал Азар.
Запрет вступит в силу 2 февраля, добавил министр.
Кроме того, всех граждан США, которые в последние две недели побывали на "родине" вируса-убийцы - в китайской провинции Хубэй - по возвращению в США поместят на принудительный карантин на 14 дней.
1300$ - реально маленькая зарплата для Шанхая. Очень дорогой город.
Кто хотел из Китая свалит. Большинство украинцев останется конечно. Зарплаты вообще нет смысла сравнивать. Уровень жизни тоже. Многие сидят годами и ездят в Украины только на каникулы.
алівье в цьому році буде таке саме алівье і в наступному...
іканоміка - це тобі не оман якийсь...
Потом приходится во их
идиотскиммудрым правилам и законам.
Это тот самый случай, когда большинство может очень сильно заблуждаться.
И вот. Баки якобы забиты пеплом... ну и пакетами для трупов, пакеты на видео видны.
В городе крематориев семь, но, как пишет автор поста - заведение работает на полную мощность. Пепел в воздухе и в мусорных баках. Сжигают ночью, а рано утром вот такой смог.
Давайте может убедимся что они получают помощь и живут в нормальных условиях, денег им дадим наконец.
Не понимаю зачем их везти сюда.
Птиц Перелетный
Пошёл в магазин. Увидев огромную очередь в кассу, громко чихнул и произнёс:
- Долбаный Ухань, зачем я только жрал этих крыс?
- Становись в конец! - сурово ответили из очереди,
- Мы все из Уханя.