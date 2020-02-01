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 Гончарук доручив оперативно евакуювати українців із території Китаю через коронавірус

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури розробити план і провести евакуацію громадян України з території Китаю в зв'язку зі спалахом коронавірусу.

"Безпека українців у всьому світі - завдання №1 для уряду. В Україні на сьогодні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання серед людей. Але ми готові до будь-яких сценаріїв. Відсьогодні контроль за роботою спеціально створеного оперативного штабу під моїм особистим контролем", - підкреслив глава уряду, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури оперативно розробити план і організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

За словами Гончарука, МОЗ до 3 лютого має підготувати і подати йому чіткий план щодо недопущення занесення китайського коронавірусу і поширення його на території України.

Керівникам обласних державних адміністрацій і меру Києва доручено посилити заходи захисту на місцевому рівні.

"Уряд розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності в межах єдиної державної системи цивільного захисту", - додав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідності якихось надзвичайних заходів всередині України через коронавірус поки немає, - секретар РНБО Данілов

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію,  підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Новий вірус виявлений у 21 країнах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173175
 
 
 Топ коментарі
 
Це не вихід. Боюся, що у Китаї нашим громадянам буде надано, можливо, краща, БЕЗКОШТОВНА, якісна медична допомога, ніж в Україні рідними вітчізняними мед"фахівцями", які роздягнуть до труселів, перш ніж скажуть, що так сталось....., вибачте..... Гончарук поручил оперативно эвакуировать украинцев с территории Китая из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 4966
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застав дурня Богу молитись, то він і лоба побье
как всегда дешевые понты и фишечки, а не державный подход

"Безопасность украинцев по всему миру в Украине - задача №1 для правительства."

ідіоти завезут таки заразу



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Заява на звільнення написана зарані якщо треба буде потрібно валить
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Гончарук, спасибо что проснулся. Тебе уже месяц тут в голос все кричат перекрыть сообщение с Китаем, так вам ещё до 4 февраля поработать с ними хочется. А тем временем(официально, умножай сразу на 5) заражённых на сегодня уже 11 374 чел. с подтверждённым коронавирусом у рашистов в Тюмени. Счёт уже идёт на несколько тысяч ежедневно.
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Ага, вовремя раздуплился, когда уже весь мир ввел чрезвычайное положение в связи с этим вирусом, а Гончаруку только дошло. Зеленая власть не на своем месте, она коррупционна и служит олигархату, она тупа и неопытна, она непатриотичная и гнилая.
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на сейчас вроде в Польше 1 зараженный но об этом в следующих отчетах
где-то на цифре в 2000 зараженных в день геометрическая прогрессия должна стать линейной...должна... при локализации распространения... но....пока видно что сообщили о вирусе слишком поздно. То что известно о лечении на данный момент - лечение симптоматичное, и случаи тяжелого течения вируса достаточно редки (когда требуется вентиляция легких, реанимация) - где-то около 10 % Остальные могус переболеть и стать просто носителями, как герперса или папилломов (уже известен случай 10 летнего китайского малыша с бессимптомным течением - но заразен)
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застав дурня Богу молитись, то він і лоба побье
как всегда дешевые понты и фишечки, а не державный подход

"Безопасность украинцев по всему миру в Украине - задача №1 для правительства."

ідіоти завезут таки заразу



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Зараза у будь якому випадку попаде у всі країни світу, вона вже не локалізована, питання лише чи зможемо здужати недугу... Я впевнений що ми зможемо, але треба до цього бути готовим.
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Завезти 50 человек и подвергнуть опасности 37 миллионов! - Дебилы бл*дь!
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забьіли первое правило, дебильі: главное в процессе раследования не вьійти на себя
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Це не вихід. Боюся, що у Китаї нашим громадянам буде надано, можливо, краща, БЕЗКОШТОВНА, якісна медична допомога, ніж в Україні рідними вітчізняними мед"фахівцями", які роздягнуть до труселів, перш ніж скажуть, що так сталось....., вибачте.....
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Це приблизно з тієй ж самою оперативністю, з якою міжгалактичний лідер усіх зелених гуманоїдів повертався з Оману.
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"Безопасность украинцев на первом месте"- брехуны и лицемеры. Тем не менее - со своими "амбициями" и "мотивациями". А юзают их, наивных, гораздо более башковитые и абсолютно беспринципные негодяи.
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Вот это оперативность, ни прошло и месяца ))) Зная "профессионализм" ЗЕбилов спасателей, не привезли бы что-нибудь лишнего из того Китая, а то придется потом и с Украины куда-то эвакуироваться....
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Не переживай: они померяют им температуру, а если что не так ,то помажут лоб зеленкой - все под контролем!
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смешно... кто-то его всерьез воспринимает?
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Что смешно? Что?! Что отправили транспорт для доставки вируса в Украину?
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Я вважаю, що вони повинні там лишитись до повного погашення епідемії- нафіг заразу привозити додому!
Мені все це нагадує троянського коня.
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Прослушка Гончарука

Уже на утро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова. Ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ -программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов. Опубликование этой информации, по мнению источников, не происходит, поскольку это может иметь неконтролируемое последствие для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского. https://zn.ua/POLITICS/u-zelenskogo-uzhe-okolo-dvuh-nedel-lezhit-informaciya-o-proslushke-goncharuka-istochniki-343688_.html
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Табун і так якимось дивом тримається купи...
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Але ж перед тим буде:
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,

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Моторошно, звичайно.
Я вчора дивилася відео, там про американську студентку, вона розказувала, що в кампусі вже нема продуктів, води теплої теж кілька днів не було, то вони поїхали у місто. Говорили, що їжу вже дістати важко: все гребли.
Але на позитиві трималася.

А це щось зовсім страшні фотки і відео.
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Зашла сегодня в аптеку у себя в Мельбурне - на кассе объявление, что масок (специальных, не помню номер) в продаже нет . Мне это напомнило отсутствие детского питания в австралийских супермаркетах, когда в Китае детское питание перестали покупать после того, как дети заболели и умерли из-за добавления в питание пластика китайскими "кулибиными". С тех пор, по слухам, так детское питание и покупают китайцы в Австралии.
Полагаю, что масок также не будет в аптеках Сиднея, Перта, Аделаиды, Торонто, Ванкувера, Лос-Анжелеса, Нью Йорка и так далее.

P.S. В аптеку я ходила не за масками, а за мылом и прочими вещами
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А я заходила за кремом і змивкою для очей (у нас косметика в аптеках продається). Хоч би що ... Гончарук поручил оперативно эвакуировать украинцев с территории Китая из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 3559
Треба буде ще навідатися в понеділок і конкретно пройти до аптечного прилавка. Придивлюся.
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Я не поленилась, проверила в аптечной сети online, если ли маски, после комментария ниже одного комментатора (обычно он пишет под знаком вопроса, а сегодня под американским флагом, но большой знаток наличия масок в Корее).

Сначала мне поисковик по аптеке выдал маски по уходу за кожей лица , а потом те, что я искала. Что и требовалось доказать - раскупили.
Полагаю, что для родственников в КНР.
Вот они, "родимые":
https://www.chemistwarehouse.com.au/buy/64710/proshield-n95-mask-medium-single?rcid=99
(и маленького размера тоже)

Не то, чтобы я их вообще покупать планировала Гончарук доручив оперативно евакуювати українців із території Китаю через коронавірус - Цензор.НЕТ 2069 , но теперь вот думаю, а как же жить? Гончарук доручив оперативно евакуювати українців із території Китаю через коронавірус - Цензор.НЕТ 2069
Может, по дол-ке чеснока в каждую ноздрю, и повесить ожерелье из чеснока на шею Гончарук доручив оперативно евакуювати українців із території Китаю через коронавірус - Цензор.НЕТ 3272 ?
Даже вампиров отпугивает Гончарук доручив оперативно евакуювати українців із території Китаю через коронавірус - Цензор.НЕТ 2069 , должен и вирус, наверное.
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В Кореи маски свободно можно купить в магазине.
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Вам, под американским флагом на сегодня, виднее, что там в Корее.
Мне до Кореи далековато будет за маской лететь из Австралии.

Я обойдусь.
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И вот ещё.
Та и ещё.
И сейчас около 12 тыс. (это только выявленных) заражённых.
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Ну, тут водителя мотороллера сбивает натянутая веревка или проволока.
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Может быть. Видно как почему-то подпрыгнул и упал. Хотя... его назад должно было толкать.
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Там, если присмотреться, видна веревка с тряпочками снизу, в правой стороне картинки, и видно, как она потом натягивается.
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_Да, рассмотрел. Трос или проволока (скорей трос). Потом его здорово подкидывает вверх (особенно хорошо на паузе видно), он падает и не шевелится.
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У Китаї їм можуть надати більшу допомогу ніж в Україні.
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Гончарук ще той допомогач: в Україні скоріше помреш з такими технократами чим у Комуністичному Китаї
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На расєі вже двоє захворівших. Цікаво, а скільки у нас? Якщо ********* не дає нам точні данні про поранених та загиблих захисників, то про померлих від коронавірусу будемо дізнаватись від тих, у кого працюють знайомі чи родичи у лікарнях та моргах.
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насмотревшись ужасов из Китая, что-то подсказывает, что велика вероятность того, что дефицит пенсионного фонда не дай Бог решится сам собой.. зеквартал настолько непрофессионален, что наверное за всю историю таких тугодумов еще не было.
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Ну чому ви такий непозитивний ?
Наріт ще ніяк не нарадувався перемогою над баригою-соєвим мародьором-лоітою вальцманом, а ви його отак ррррраз !!!!, сцяною тряпкою...

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как насчёт украинцев которых убивают каждый день рашисские ублюдки??пусть слёзы их детей выжгут ваши глаза
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Скоріше буде ось що:
«Украіна обратілась к Россіі, с просьбой спасті єє граждан в Кітає.
Ладімір Ладіміровіч, срочно вилєтєл на лічном стєрхолєтє, спасать украінцев.»
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Иностранцам запретили въезжать в США: кто попал в "черный список"

На фоне стремительного распространения "китайского" типа коронавируса администрация президента США Дональда Трампа временно запретила въезжать в страну почти всем иностранцам, которые в последние дни посещали Китай.
Об этом на брифинге 31 января сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, назвав единственную категорию людей, которая составит исключение.
"Президент подписал указ, который временно запрещает въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса 2019-nCoV. В результате иностранным гражданам, за исключением непосредственных членов семей американских граждан и постоянных резидентов, побывавшим в Китае за последние 14 дней, будет отказано во въезде в США", - сказал Азар.
Запрет вступит в силу 2 февраля, добавил министр.
Кроме того, всех граждан США, которые в последние две недели побывали на "родине" вируса-убийцы - в китайской провинции Хубэй - по возвращению в США поместят на принудительный карантин на 14 дней.
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Да многие не захотят. У соседки там дочь. 25 лет ей. Преподаёт английский детям маленьким. Как дошкольникам. Там уже 4 года. В Шанхае. Зарплата примерно 1300 дол. Сама себе снимает 2-комнатную кв. Но маленькую как бы. Та врядли вообще вернётся похоже. Матери пенсионерке 100 дол в месяц шлёт. Бывшая почтальон с убогой пенсией. Ходит гордо среди подобных себе. Ровно вторая пенсия как бы. Молодым валить надо массово. Пора вслух об этом говорить. Социально ориентированное государство мы уже не построим. Слишком рухнуло всё производство. Продукция мало конкурентна, для третьих стран, как при совдепии, и по демпинговым ценам. Прибыли мало---и это всё на фоне олигархичекского действия. Дрова!
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2-к квартира в Шанхае будет стоить космических денег. Большинство снимает комнаты.
1300$ - реально маленькая зарплата для Шанхая. Очень дорогой город.
Кто хотел из Китая свалит. Большинство украинцев останется конечно. Зарплаты вообще нет смысла сравнивать. Уровень жизни тоже. Многие сидят годами и ездят в Украины только на каникулы.
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А Трускавец поместить в карантин Квартал не додумался?
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поручателі, блін, зелені....
алівье в цьому році буде таке саме алівье і в наступному...
іканоміка - це тобі не оман якийсь...
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А далі що? Тобто заставляти людей покидати Україну, плюс війна, йому вже мало? Тепер вірус ще привезем? Фармацевти дуже просять?)
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киевский "БОРИС", где наркоман сдавал анализы очень просит. Или где там он сдавал... у кореша своего....
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Тиждень тому потрібно було, ідійоти.... А зараз нехай там сидять.
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Вот что бывает когда голосуешь за идиотов.
Потом приходится во их идиотским мудрым правилам и законам.
Это тот самый случай, когда большинство может очень сильно заблуждаться.
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это тот случай, когда в Украину хотят привезти жестокого серийного убийцу и выпустить оправдав - именно этот случай и станет фатальным. Он не будет спрашивать за кого голосовал - он просто будет искать своих жертв
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Ля... вот видео якобы из Уханьского крематория.
И вот. Баки якобы забиты пеплом... ну и пакетами для трупов, пакеты на видео видны.
В городе крематориев семь, но, как пишет автор поста - заведение работает на полную мощность. Пепел в воздухе и в мусорных баках. Сжигают ночью, а рано утром вот такой смог.
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Подождал пока все заразятся, из критики понял, что тупица, а может решил попиариться на китайской теме и РЕШИЛ... Толстолобик зелёній
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"...из критики понял, что тупица" - Тупицы никогда не считают себя глупыми. И ошибок не признают.
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Зачем? Там же карантин не просто так, инкубацинный период 2 недели.
Давайте может убедимся что они получают помощь и живут в нормальных условиях, денег им дадим наконец.
Не понимаю зачем их везти сюда.
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Страну превратили в проходной двор - сплошные дыры и лазейки - от продажных мигранцов до ордловских туды-сюды на обоих стульях. сначала порядок наведите. Просто хаб перевалочный. А то быть гражданином уже сложнее чем быть не гражданином.
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да у тормозного самоката своя "оперативность"))))
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Они его не способны даже про диагностировать. Богдан сдал анализы? Кто с Китая прилетел, в январе, тупо сделать прозвон хотя бы через тур фирмы где бронировади. Тысяч 10 человек от мониторить, понты. У МАУ и скай ап берете данные, через какое тур агенство летели и вуаля. Остальных можно найти через nomer.org. Роспотребнадзор обходит всех кто прилетел, но там тысяч 200 в месяц поток, и ничего страшного
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в нас вже є - примєр дурак, президент блазень, так щей два літака вірусу пригнали. а таке поняття як карантин відоме цім рєшателям?
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Птиц Перелетный

Пошёл в магазин. Увидев огромную очередь в кассу, громко чихнул и произнёс:
- Долбаный Ухань, зачем я только жрал этих крыс?
- Становись в конец! - сурово ответили из очереди,
- Мы все из Уханя.
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Дивно раніше ********** давав доручення, тепер цей, чи у них там щоб по-піарістій
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Кормить правительство Гончарука и все наблюдательные советы-прокладки, с эпохи порошенко и по сей день, - преступление и непростительная роскошь
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Ты хоть в Украине обеспечь безопасность Украинцам!
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"Безопасность украинцев по всему миру - задача №1 для правительства" Ви не здатні її забезпечти в Україні, для кого ці понти? У вас тести , для виявлення вірусу є? Чим ви збираєтесь допомогти? Чи суть в завезенні зарази в Україну в тому і полягає, щоб "під шумок", узаконити анексію криму, приєднати ордло, продати землю, поневолити українців і знищити країну?
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фактично зебіли вже організували акт біологічного тероризму: взяли людей із охопленого епідемією регіону, протримали їх кілька годин в літаку і розпорошили по всій території країни. подальші плани показують, що вони не збираються на цьому зупинятися. і я не думаю що вони настільки тупі, що не розуміють, що роблять. ні, звичайно можуть бути і настільки тупими, але я впевнений, що в данному випадку вони прекрасно розуміють що роблять.
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