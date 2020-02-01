 Закон "Про працю" модернізує трудові відносини, - Милованов

Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера заявив міністр економіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

У новому Законі "Про працю" ми пропонуємо легалізувати нові способи трудових відносин. Профспілки ми не скасовуємо. Ми хочемо масштабувати успіхи нашої трудової галузі. Наприклад, ІТ", - заявив він.

Як відомо, урядовий законопроєкт №2708 "Про працю" зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019. Він складається з 98 статей і 10 глав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз в Україні 1 працездатний утримує 1,5 особи непрацездатного віку, через 20 років років буде 1 на 2,5, - Милованов