EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Економіка, Суспільство
  3497  77
Все про:Трудовий кодекс (18) праця (53) Милованов Тимофій (150)

 Закон "Про працю" модернізує трудові відносини, - Милованов

Новий Закон "Про працю" модернізує трудові відносини для українців, при цьому профспілки не скасовуються.

Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера заявив міністр економіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

У новому Законі "Про працю" ми пропонуємо легалізувати нові способи трудових відносин. Профспілки ми не скасовуємо. Ми хочемо масштабувати успіхи нашої трудової галузі. Наприклад, ІТ", - заявив він.

Як відомо, урядовий законопроєкт №2708 "Про працю" зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019. Він складається з 98 статей і 10 глав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз в Україні 1 працездатний утримує 1,5 особи непрацездатного віку, через 20 років років буде 1 на 2,5, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173174
 
 
 Топ коментарі
 
Лещенко - 500 тис грн / міс
Наєм - 310 тис грн / міс
Мілованов - 236 тис грн / міс
Рябошапка - 132 тис грн / міс
Кризи немає - вони просто піздять наші гроші!
 показати весь коментар
 
Нехай самі слуги урода і працюють за цим трудовим кодексом.
 показати весь коментар
 
А давайте модернізуємо Мілованова, одягнувши на ноги і руки кайдани. Думаю, що він буде набагато краще працювати.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Срочно за такую мысль 500 процентов премии пацану, нет 1000
 показати весь коментар
 
 
Лещенко - 500 тис грн / міс
Наєм - 310 тис грн / міс
Мілованов - 236 тис грн / міс
Рябошапка - 132 тис грн / міс
Кризи немає - вони просто піздять наші гроші!
 показати весь коментар
 
 
Они жироуют на нищете детей, стариков, молодежи, эти гниды зеленые не имеют ни малейшей совести и морали, рептилии. Вчера слушала Милованова у Шустера-это жах,это клоунада, он вел дискуссию как под наркотическим опьянением, не давал слова сказать Тимошенко, просто молол все что в голову придет без остановки. Та стояла и не знала, что сказать, она опупела от такой ситуации. А потом такое рассказала, что ЖАХ. Милованов оказывается этот закон о труде написал под диктовку олигархов, чтобы народ в рабство им сдать. Там ужас что запланировано - можно увольнять безо всяукой причины, послав СМС на телефон. Здорово? Можно заставить работать более 8 часов, выходной только воскресенье,это сколько бабла полетит, суббота же оплачивалась вдвойне, сейча будет только воскресенье и надбавку снижают на 20%.Отменяют прожиточный минимум и индексацию зарплаты. Нормально? Оплачиваемый отпуск не обязательно. Льготы беременным и с детьми отменяют. Если народ допустит принятие такого "закона", то работающим будет капец и пипец, рабство и выезд за границу. Зачем Милованов это делает? Понятно. Олигархи хотят освободить Украину от населения и продать Украину скопом. Милованов -это геноцидная гнида, лижущая зал криминальному олигархату как и Зеля.
 показати весь коментар
 
За потужни мысли потужная премия!! И ещё увеличить зарплату что б не воровали и взяток не брали - это точно поможет !!
 показати весь коментар
 
 
Не по темі, але теж актуально.
Модератору Цензора: ясно, що для оперативности повідомлень використовується "автоматичн." перекладач. Але "робота" слід контролювати /редагувати/, бо дурня десь та вилізе. Як ось ця: "Новый Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения для Украинской, при этом профсоюзы не отменяются".
замість: в Украине.
 показати весь коментар
 
 
В принципе, ничего так придумка ))). Приковать цепью работника к рабочему месту и пусть работает за похлебку. Домой не отпускать, чтобы на заработки вПольшу не сдрыснул. А какая разница, где работать, лишь бы освещение и асфальт, и далее по списку.
 показати весь коментар
 
 
Це кодекс для панів та рабів,це як закріпачення при Катерині Другій.
 показати весь коментар
 
 
Если бы поросячий гибрид думал и делал для страны, то это зеленое недразумение так бы и осталось им....
 показати весь коментар
 
 
Нехай самі слуги урода і працюють за цим трудовим кодексом.
 показати весь коментар
 
 
Слуги вміють тільки прислужуватися, це найнижча каста.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбіл, платіжку за газ уже намазав небось на хлі?б.
Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня.
 показати весь коментар
 
 
З дня зачаття таке...

Міністр-дебіл Мілованов розповідає, як маріхуану курив.

https://www.youtube.com/watch?v=DTw2odcz0MA
 показати весь коментар
 
 
Судя по поведению милованова на ток шоу, складывается впечатление,что он и сейчас курит марихуану,весь дёргается, возбуждённый,никому слова сказать не дает. Украина его никогда не интересовала,экономика тоже,только бабки. Самый главный СЛУГА поставил его на такую должность,потому,что у них одни и те же взгляды
 показати весь коментар
 
 
Poka u etoj vlasti vsio xoroso tolko na bumagax v perspektyve,a realnoj zdelanoj raboti net Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения, - Милованов - Цензор.НЕТ 6737
 показати весь коментар
 
 
28 лет Украину такие вот дыбилы и модернизируют - каждая, бнять власть модернизаторы сраные. Интересно сколько эти наворуют и успеют ли сбежать?
 показати весь коментар
 
 
це, як кажуть "все, шо треба знать" про рівень розвитку бидла, яким зе-******* Голобородька розчищає шлях до влади - тупе, дике рагульйо.
 показати весь коментар
 
 
Особливо з таким, які виправдовують любі порушення прав людини.
 показати весь коментар
 
 
А давайте модернізуємо Мілованова, одягнувши на ноги і руки кайдани. Думаю, що він буде набагато краще працювати.
 показати весь коментар
 
 
Суд признал, что Портнов последние 5 лет жил в Украине. Теперь может стать нардепом (с)

зелібоби зробили це разом!
 показати весь коментар
 
 
Надо выходить на улицы, пусть они идут в жопу с таким трудовым кодексом!!!
 показати весь коментар
 
 
Ніхто не буде виходити, бо більшість працюючих в Україні - пенсіонери. Молодь просто виїхала і працює за кордоном. Князь Жорж Мілованов ще не зрозумів сам, що він пропонує.
 показати весь коментар
 
 
Обговорення шовьі Шустера для дебілів продовжується.
 показати весь коментар
 
 
Закон не изучала : но как законы работают в Австрии и Венгрии
Здесь законом обеспечен выходной день в воскресенье всем-. НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ- ни супермаркеты: ни магазины
Если работодатель выводит работать человека в воскресенье - он обязан оплатить двойную таксу- никто это делать не хочет , хотя работники бы вышли с удовольствием
ИТАК - если мы хотим в ЕС, то прекращаем в воскресенье лишать народ отдыха и семьи
 показати весь коментар
 
 
Кто может работать в воскресенье ? Если вы хозяин и сами в этот день работаете
 показати весь коментар
 
 
Коли я сам на себе працював, то не мав 15 років майже жодного вихідного дня...
 показати весь коментар
 
 
где то с год по приезду, днем учился, на 2й смене работал, с 4 утра де то до 8ми подрабатывал - в 9 утра на занятиях опять...
сейчас бы уже не потянул, а может и да - когда надо тогда надо и без вопросов...
 показати весь коментар
 
 
Коли я сам на себе працював, то не мав 15 років майже жодного вихідного дня...

Подтверждаю. Знакомый 7 лет без отпуска-с 6 утра до 8 вечера, зарплата около 3-х средних. Нервные потрясения еще те. Не каждый выдержит.
 показати весь коментар
 
 
У нас у неділю не тільки усе працює, а і є цілодобові магазини...
 показати весь коментар
 
 
В Австрии магазины работают только в аэропорту в воскресенье
Если Вам понадобиться хлеб : то надо ехать в аэропорт 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
А зараз біля мене цілодобове АТБ і я через 10 хвилин можу майже все купити😊
 показати весь коментар
 
 
А работа женщин в подвалах под названием Квадрат?кто ответит за отсутствие солнечного света?
вот около Бессарабка вместо того, шоб сделать удобную развязку через тоннель - там построили магазин
КТО ОТВЕТИТ ТЕПЕРЬ за ПОСТОЯННУЮ ТАМ ПРОБКУ?
 показати весь коментар
 
 
Це ще не найгірший варіант. А як вам праця на вулицях, коли сильний мороз чи дощ? Скільки людей захворіло запаленням нирок?
 показати весь коментар
 
 
было бы странно, если бы "закон о труде" не модернизировал трудовые отношения,
хотя у етих иканамистов видимо и такое может быть.
 показати весь коментар
 
 
А для кого этот дебил басни рассказывает? Его электорат уже 2 дня как смотрит только раша тв благодаря блокировке Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения, - Милованов - Цензор.НЕТ 8660
 показати весь коментар
 
 
С таким трудовым кодексом оставшаяся часть работоспособного населения Украины соберет чемоданы и на заработки в Европу.
 показати весь коментар
 
 
12 часов вместо 8, 6 дней в неделю вместо 5, и прочие прелести - это для вас, зедебилы
 показати весь коментар
 
 
Словаки работают до 16.00, а потом пиво . И не торопятся
И им начхать , шо у начальства сроки срываются. Только украинцы готовы работать до 24 00., шоб заработать денег
А в пятницу в 14.00 уже все паркинги около супермаркетов забиты.,т к словаки закупаются продуктами на три дня и просто уезжают отдыхать кто на лыжи, кто путешествовать , кто на море
 показати весь коментар
 
 
Ну а шо не так-то ? Совок уже 30 лет как закончился, пора уже прекращать жить по совковым трудовым правилам.
 показати весь коментар
 
 
Ранее наивно думал, что команда ЗЕ - люди, которые хотят изменить жизнь Украинцев к лучшему, и хоть не проголосовал (фуууух), но был на их стороне. КАК Я ОШИБАЛСЯ!!! Эти нелюди хотят уничтожить людей нашей страны, набив карманы кровью украницев. В будущем - голосовать лучше за "что" угодно, но только не за ЭТО...
Новый закон - для ПАНОВ и ХОЛОПОВ.
Кодекс от ПАНОВ...
 показати весь коментар
 
 
Милованов один из соросят, куторые стремятся ускорить геноцид Украинского народа
 показати весь коментар
 
 
Я не понимаю почему народ молчит и не протестует против таких вредителей как Милованов. Ересько, Гонтарева, Супрун, сделав свое черное дело уехали, появился им на смену Милованов
 показати весь коментар
 
 
А толку.. эти уйдут - прийдут другие "деятели"..все умные давно отсюда уехали
 показати весь коментар
 
 
даь ладно...уехали в основном не умные,а хитрожёппые
 показати весь коментар
 
В Словакии Австрии Венгрии работа в воскресенье оплачивается по двойной таксе : а в субботу по коэффициентам НЕЗАВИСИМО ОТ ЧАСОВ РАБОТЫ В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ ,
Вывел человека работать в выходные - плати двойную норму
Это хорошо работает, т к работодатель начинает планировать работу нанятых людей без хаоса
Кроме этого люди имеют принудительный отдых, шо положительно влияет на их здоровье
 показати весь коментар
 
 
Милованов, бери пример с ЕС и нечего из украинцев делать китайцев
 показати весь коментар
 
 
В новом кодексе теперь нет двойной оплаты труда по выходным, праздничным дням, в ночное время и сверхурочным. Теперь вместо двойной оплаты есть норма ".... не менее 20%", чем и будут пользоваться работодатели.
 показати весь коментар
 
Где уэропейська почасовая оплата труда????
 показати весь коментар
 
 
Это не слуги народа, это мошенники.
 показати весь коментар
 
 
История человечества показывает:
У слуг меньше ума, чем у хозяев!
Умные становились хозяевами.
 показати весь коментар
 
 
зато хитрости у них-как у труфальдино из бергамо...нескольким хозяевам сразу служат.
 показати весь коментар
 
 
Істоти, які не здатні сформулювати думку, штампують диктаторсько- феодальні закони! Чітко прописуючи всі пункти, не залишаючи жодної шпаринки для свобод людини. Нищать права українців в усіх галузях. Це лайно ретельно прописувалось, на протязі шести років, в очікуванні реваншу. Автор в кремлі, та ригівська шушера. Це моє переконання
 показати весь коментар
 
 
а чего их скасовуывть,эти беззубые профсоюзы?кто тогда основную их функцию,подарки детям на новый год выполнять будет?
 показати весь коментар
 
Дебил страшен своей тупостью Он даже не понимает, сколько проклятий рухнет на его голову. И прийдет час и он их увидит. Никто не в5чен, ни Император, ни раб
 показати весь коментар
 
 
Йому і його кагалу шабесгоїв плювати. Вони з своїми сімейками не збираються жити в Україні.
 показати весь коментар
 
Нет, это не модернизация, это узаконивание рабовладельческого строя, гнать вас пора сраной метлой вслед за предшественниками мародерами, что вы из себя представляете уже все поняли, такие же подонки как как и предыдущая власть. Закон "Про працю" модернізує трудові відносини, - Милованов - Цензор.НЕТ 1859
 показати весь коментар
 
 
Прошлая власть наделала ошибок, но они не были подонками. и невиновных людей не держали месяцами в тюрьмах, не делали из уголовных дел шоу. и не писали таких трудовых кодексов, как нынешняя власть, где фактически узаконен 12 часовой рабочий день.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору