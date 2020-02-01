 Закон "Про працю" модернізує трудові відносини, - Милованов

Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера заявив міністр економіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
У новому Законі "Про працю" ми пропонуємо легалізувати нові способи трудових відносин. Профспілки ми не скасовуємо. Ми хочемо масштабувати успіхи нашої трудової галузі. Наприклад, ІТ", - заявив він.
Як відомо, урядовий законопроєкт №2708 "Про працю" зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019. Він складається з 98 статей і 10 глав.
Наєм - 310 тис грн / міс
Мілованов - 236 тис грн / міс
Рябошапка - 132 тис грн / міс
Кризи немає - вони просто піздять наші гроші!
Модератору Цензора: ясно, що для оперативности повідомлень використовується "автоматичн." перекладач. Але "робота" слід контролювати /редагувати/, бо дурня десь та вилізе. Як ось ця: "Новый Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения для Украинской, при этом профсоюзы не отменяются".
замість: в Украине.
Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня.
Міністр-дебіл Мілованов розповідає, як маріхуану курив.
https://www.youtube.com/watch?v=DTw2odcz0MA
зелібоби зробили це разом!
Здесь законом обеспечен выходной день в воскресенье всем-. НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ- ни супермаркеты: ни магазины
Если работодатель выводит работать человека в воскресенье - он обязан оплатить двойную таксу- никто это делать не хочет , хотя работники бы вышли с удовольствием
ИТАК - если мы хотим в ЕС, то прекращаем в воскресенье лишать народ отдыха и семьи
сейчас бы уже не потянул, а может и да - когда надо тогда надо и без вопросов...
Подтверждаю. Знакомый 7 лет без отпуска-с 6 утра до 8 вечера, зарплата около 3-х средних. Нервные потрясения еще те. Не каждый выдержит.
Если Вам понадобиться хлеб : то надо ехать в аэропорт 😀😀😀
вот около Бессарабка вместо того, шоб сделать удобную развязку через тоннель - там построили магазин
КТО ОТВЕТИТ ТЕПЕРЬ за ПОСТОЯННУЮ ТАМ ПРОБКУ?
хотя у етих иканамистов видимо и такое может быть.
И им начхать , шо у начальства сроки срываются. Только украинцы готовы работать до 24 00., шоб заработать денег
А в пятницу в 14.00 уже все паркинги около супермаркетов забиты.,т к словаки закупаются продуктами на три дня и просто уезжают отдыхать кто на лыжи, кто путешествовать , кто на море
Новый закон - для ПАНОВ и ХОЛОПОВ.
Кодекс от ПАНОВ...
Вывел человека работать в выходные - плати двойную норму
Это хорошо работает, т к работодатель начинает планировать работу нанятых людей без хаоса
Кроме этого люди имеют принудительный отдых, шо положительно влияет на их здоровье
У слуг меньше ума, чем у хозяев!
Умные становились хозяевами.