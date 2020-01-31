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Все про:Міноборони (3042) Бронежилет (39)

 Суд пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у справі про закупівлю неякісних бронежилетів Почтаренку

Печерський районний суд Києва обрав для одного з підозрюваних у справі про закупівлю бронежилетів Сергія Почтаренка запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Як передає Цензор.НЕТ, таке рішення суд ухвалив сьогодні, 31 січня, повідомив LB.ua адвокат Почтаренка Георгій Тігішвілі.

Зокрема, Почтаренко має бути за домашньою адресою з 22 до 7:00.

Термін запобіжного заходу обрано до 31 березня.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173173
 
 
 Топ коментарі
 
А де експертиза, що ці бронежилети є "неякісними"? Хочу побачити Акт експертизи з саме таким формулюванням.
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По мєрє того, как после многократно услишанних слов: «кевлар-арамід - потєря прочності, кєвларових жилєтов свалєнних где-то на заднєм дворє ДБР, прі намоканіі, под дождем, через прорванное покритіє», начинаются какіє-то проблєскі в ватє...
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Портнов оформил себе в 2014 году "липовую" служебную командировку и каждые 60 дней продлевал её. Согласно этим справкам ему засчитали пять лет отсутствия в Украине, как пребывание здесь. Теперь он законно может пойти в депутаты или министры.

Суд пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у справі про закупівлю неякісних бронежилетів Почтаренку - Цензор.НЕТ 3428
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С чем вас наверноє должни поздравіть, всє борци с: « прєдидущім політічєскім рєжимом», і в пєрвую очєрєдь, самиє-самє-самиє пламєнниє борци: Саакашвілі, Шарій, Дубінскій, Хмара, Скрипін, Фаріон, Дроздов ...» і лєгіони нєдорогіх, і просто дєшових журналістов.
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Опа, смотрите что всплыло. Таки не тонет. Тезисы очевидные: Зеленскому не дают работать, чиновники саботируют, все кадры остались от Порошенко. Какой же поехавший.

Суд пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у справі про закупівлю неякісних бронежилетів Почтаренку - Цензор.НЕТ 9528
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Карлсон-Сбодуніст! Цікаво, чому це грузини, маючи намір відкрутити цьому контрацептивові голову, не понаїхали в UA і не вивезли це неподобство з мішком на голові, і не віддали його під суд??? З Одеси багато суден йде в Поті, або ще кудись. Кинули в трюм,і досвіденьки!
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Можуть при черговому обміні, обміняти, на якогось лугандонського човника-таксиста
Це ж не часи «бариги мародьора»
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Не на ніч згадано, але схожий на Льоню Брєжнєва.
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По мєрє того, как после многократно услишанних слов: «кевлар-арамід - потєря прочності, кєвларових жилєтов свалєнних где-то на заднєм дворє ДБР, прі намоканіі, под дождем, через прорванное покритіє», начинаются какіє-то проблєскі в ватє...
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А де експертиза, що ці бронежилети є "неякісними"? Хочу побачити Акт експертизи з саме таким формулюванням.
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От добре.
Дуже багато борців боролись з «баригою мародьором».
Побороли.
Що далі ?
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А далі побачили, що обрали владу, яка веде до рабства і починають рюмсати. Каятися за свій вибір теж не хочуть. Відповідно цьому рабство буде.
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