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Все про:трудова книжка (9) Дмитро Дубілет (75)

 Законопроєкт про перехід на електронні трудові книжки може бути ухвалено Радою в лютому, - Дубілет

Кабінет Міністрів підготував законопроєкт про перехід на електронні трудові книжки і направив його до Верховної Ради.

Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Всю технічну та організаційну роботу для переходу на електронні трудові книжки Кабмін уже провів. Зараз законопроєкт чекає голосування у Верховній Раді.

Я дуже сподіваюся, що впродовж лютого він буде проголосований і відразу наступного дня після публікації українці зможуть мати опцію на використання електронних трудових книжок. А також вирішити, чи хочуть вони мати трудову книжку в паперовому вигляді чи ні", - заявив Дубілет.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173172
 
 
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Не, хари у них таки отвратительные! На ночь- противопоказаны, к просмотру. И вот ведь- парадокс: у этого министера-министеров ушки- как раз на развешивания на них лапши заточены. А он- сам эту лапшу вешает! Как же так?!
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А кто будет нести ответственность за утерю трудовой книжки? Или за намеренное искажение? Сервер? Накопление стажа в турборежиме. Гарантия сохранности данных - 10000 часов, 1 (один!) год. Очень удобно для правительства.
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Рухнет всё нахер от первого же залетевшего дятла.
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После того, как Дубилет решил, что можно запросто переделать правительственную связь, стало очевидно, что он - крупный специалист...
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