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Все про:слідство (95) Антоненко Андрій (67)

 Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці. ДОКУМЕНТ

Адвокат підозрюваного у вбивстві журналіста Шеремета музиканта Андрія Антоненка Дмитро Круговий подав до Офісу Генпрокурора заперечення проти продовження термінів досудового слідства у справі Шеремета.

Відповідний документ опубліковано на сайті компанії "СЕНС Консалтинг", інформує Цензор.НЕТ.

На думку адвоката, клопотання про продовження термінів досудового слідства у справі Шеремета не відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу.

Так, слідчі не вказують "навіть на рівні припущень", яке значення для суду матимуть результати експертиз, заради проведення яких вони просять продовжити терміни слідства, стверджує Круговий. Термін, необхідний для проведення кожної експертизи, не позначено. У клопотанні, за його словами, не вказано обставини, які не дозволили слідчим раніше здійснити процесуальні дії.

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"Пана Антоненка позбавлено волі вже 46 днів, дав свідчення як підозрюваний, здав тест ДНК, вину і будь-яку причетність до злочину повністю заперечує, крім доказів власної невинності інших корисних для слідства відомостей повідомити не може. Однак слідчі постійно і системно, зокрема всупереч постанові слідчого судді від 26.12.2019, ухиляються від надання йому матеріалів підозри (відеофайлів) і висновку експертизи ДНДКЦ МВС No9-2/56Ф від 25.08.2016 разом з ілюстративною таблицею на 6 аркушах, який об'єктивно спростовує факт перебування пана Антоненка на місці злочину", - підкреслив адвокат.

Захист вважає, що у слідства немає об'єктивних доказів для підтвердження звинувачення, і ці дані воно намагається зібрати тільки зараз.

"Ніщо не заважає завершити досудове розслідування прямо зараз, чим дотриматись вимог п. 3 ст. 5 Конвенції, ч. 1 ст. 283 КПК України", - додав Круговий.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці 03
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Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці 05
Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці 06
Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці 07
Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці 08
Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці 09
Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці 10
Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173171
 
   
 Топ коментарі
 
Арсенборісич і Портнов - птенчики гнезда Юлиного Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці - Цензор.НЕТ 8074



многих сук бабушка оперила и отправила гадить
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это был "тест на вшивость"


и для НАС,
и для вшивой власти

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Про "продлєвать"...
Портнов довів через суд, що останні 5 років жив в Україні, й отримав право стати нардепом Йому оформили службове відрядження за межі України строком на 60 днів і неодноразово продовжували його протягом п'яти років. Рішення ухвалила суддя Волкова
Зелупне правосуддя у всій красі
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Скоро Все Это рассыпется , жаль о Нервотрепке , - Хотя и это тоже испытание.
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это был "тест на вшивость"


и для НАС,
и для вшивой власти

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Власть тест завалила. И, главное, самым вшивым оказался бубочка.
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100%. Но те, кто в любой кризисной ситуации МЫ - не завалили.
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После победы коломойсско-КРЕМЛЕВССКИХ НЕ лохов --- БЫСТРЕНЬКО ОСВОБОДИЛИ ВСЕХ ..
.
ПОВТОРЯЮ ВСЕХ - ЗНАКОВЫХ ПРЕСТУПНИКОВ - АГЕНТОВ Кремля !
,
ПОВТОРЯЮ --- ВСЕХ !
,

.
Дажэ Табачника - от уголовки..
.
А теперь ВОПРОСС ??
.
НА КОГО ВЛАСТЬ работает ??
,
,
Они жэ не лохи ??
.
.
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Или они ЛОХИ..
.
.
Или ......................................
.
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зрадники вони і працюють на ворога кацапа!!!!
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Як тільки Рябошапка сказав, що справа Шеремета розвалюється. А він сказав саме так.До справи підключився .... Андрій Портнов. Кількість викривальних постів за останні дні зашкалює.Схоже на те, що над задницею Арсенборісича скупчуються хмари і Портнов рятує друга. Солодка парочка
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Арсенборісич і Портнов - птенчики гнезда Юлиного



многих сук бабушка оперила и отправила гадить
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Аваков лишь воспользовался моментом и подыграл. Инициатор всего этого бл*тства - бубочка.
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А хто підключився, так це бородата бабушка. І стала активніше заносити суддям, мабуть готує Портнова на генпрокурора.

Бубочка ZERO.
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Про "продлєвать"...
Портнов довів через суд, що останні 5 років жив в Україні, й отримав право стати нардепом Йому оформили службове відрядження за межі України строком на 60 днів і неодноразово продовжували його протягом п'яти років. Рішення ухвалила суддя Волкова
Зелупне правосуддя у всій красі
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Суддя, що відпустила з-під варти фігуранта справи Майдану, поновилася на посаді

Світлана Волкова у 2014 році відпустила з-під варти командира «чорної роти» спецпідрозділу «Беркут» Дмитра Садовника

с такими суддями и спецназа ГРУ эрефии не надо
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Так це та сама суддя світлана волкова, яка відпустила командира чорної роти беркуту садовника. Наразі ця суддя сама є подсудимою, щоб втім не заважає їй здійснювати "правосуддя".
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В течении месяца не было работы следователей..
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А потом еще 4 месяца и еще 4 месяца и спускаем на тормозах.
У прокуратуры продажный суд у суда продажная прокуратура.
А то что невиновных людей мордовали в СИЗО, искалечив им жизнь, так это издержки производства.
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Якщо доказів нема, то відпускайте людину. Інакше це не тільки порушення прав людини, а і звичайне блюзнірство.
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Ты, что то про Маркова здесь плел и про докпзы и что он сидит. А чем наши судьи лучше?????
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Давай мою цитату, а щось про "плетіння" мені не треба. Зрозумів?
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То, что типа результат это показуха, уже давно понятно. Как и то, что мы наблюдаем сейчас.Десятки тысяч боеприпасов и оружия находится на руках.А оно и стреляет и взрывается. А у нас уже типа волонтеров и атошников то в лицо кислотой льют, то машины взрывают.....
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Чего он переживает? Если виноват-сядет. Срок в сизо ведь засчитается? Если невиноват-выйдет и компенсацию получит. Все равно ведь безработный. Или хочет в политику пойти?
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Если сядет то не факт, что выйдет , а не вынесут. Или выйдет с признанием , что это он Кеннеди замочил....
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Посидиш нізащо пару місяців чи років--думку свою мудрезну зміниш.
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Низачто? То еще скоро выясниться, когда его шефа допросят. Но если доживет.
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Ти дійсно в Німеччині живеш? Так я тобі скажу - у нас не німецьке СІЗО і не німецьке слідство.
У нас на допитах тріщать кістки, розриваються внутрішні органи, тіло корчиться від електрошоку... а ще слізогінний газ, підвішування на дибі та зачинення в сейфі в позі ембріона на багато годин, видирання зубів - і це неповний перелік того, що коять з людьми. Потім до камери заносять непритомним в крові.
Для жінок, до речі, жодних пом'якшень нема. Навпаки - там ще й ґвалтування різними предметами.
І сидиш в камері з пліснявою по стінах та смердючою парашею в кутку, де на 6 нар 30 зеків - причому з конченого контингенту, що ненавидять порядних людей.
А будеш опиратися - можуть закинути на прес-хату, де катуватимуть зсучені (підмусорені) зеки. Там жодні поняття не діють, можуть скалічити, вбити зґвалтувати (а гомосексуальне насильство - найстрашніше безчестя для чоловіка і довічний перехід но найнижчої касти у тюрмі). Або привезуть рідних і в тебе на очах катуватимуть їх.
Так, на суді можеш відмовитись від зізнання і сказати, що з тебе їх вибили під тортурами... Теоретично. А на практиці тебе з чергового засідання привезуть до СІЗО - і пошкодуєш про свій вчинок. Наприклад, заїдеш на згадану прес-хату. Тому люди й мовчать - бо якщо посадять, то хоч поїдеш на зону мужиком, а не пєтухом...
Сумно, але факт - ми в цьому плані недалеко від рашки. Гірше лише на підвалах ОРДЛО.
"Чего он переживает", кажеш?
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Если вы про Антоненко, то он не безработный. Он военнослужащий, ему даже характеристику в суд давали с места службы, положительную.
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P.S.: ось статистика за 2017 рік.
Свыше 500 заключенных погибли в украинских СИЗО в 2017, - Минюст

Розумієш, про що я? Як думаєш, з яких причин загинула велика частина цих 500 людей?
В СІЗО вбити людину не складніше, аніж розчавити таргана.
Тупо закатувати на допиті. Або зробити "спробу втечі" і застрелити. Або віддати наказ підмусореним зекам - і людина "повіситься вночі" або "впаде з нар 50 разів"...
Тож нема впевненості, що Антоненко та Кузьменко взагалі вийдуть звідти живими.
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... до конца каденции бубочки . Да чего там мелочится - пересажать 23% с конфискацией . Конфискованного часть 73 % раздать а страну путлеру за мзду малую ... Делов то .
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Так не вийде, бо тоді у частини 73% теж конфіскують майно і їх посадять. Така послідовність доведена історичними прикладами.
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Як закономірний результат . А сам процес може тривати роками . І це також доведено історичними прикладами . Є слабка надія що так не буде . Побачимо .
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Такий процес міг би тривати роками, якщо ця влада могла би економічно утримувати населення. Але на сьогоднішній день ми на краю економічної прірви, тому у влади нема часу на такі процеси.
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Только этот адвокат скромно умолчал, почему этот "невинный "Антоненко отказался от следственного эксперимента, а его главный свидетель изменил свои показания, где пропало его алиби, от слова совсем!
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Это да, надо срчно прекращать, а то все свидетели защиты поймут, что лжесвидетельство наказуемо!
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нічого, цім клятим виродкам ще дістанеться за те, що невинних засуджують!!!!
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Нема ничего у мусоров кроме фальсификата - народ это видет. Похоже на дело Павленко. Скорее всего мусора вышли на убийц Шеремета, но он не по зубам - слишком крыша высока, вот и ищут стрелочников.
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Як же то так виходить у нас, що слідчі, судді і прокурори - суцільно сєпари, фальсифікатори і тварюки. А от адвокати, у кого не ткни - суцільно патріоти, кришталево чисті бійці за справедливість і герої.
У нас певно і злочинців не є, в принципі. Кожен засуджений - просто невдаха, якому не вистачило на приватного спритника-адвоката...
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