 Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці. ДОКУМЕНТ

Відповідний документ опубліковано на сайті компанії "СЕНС Консалтинг", інформує Цензор.НЕТ.
На думку адвоката, клопотання про продовження термінів досудового слідства у справі Шеремета не відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу.
Так, слідчі не вказують "навіть на рівні припущень", яке значення для суду матимуть результати експертиз, заради проведення яких вони просять продовжити терміни слідства, стверджує Круговий. Термін, необхідний для проведення кожної експертизи, не позначено. У клопотанні, за його словами, не вказано обставини, які не дозволили слідчим раніше здійснити процесуальні дії.
"Пана Антоненка позбавлено волі вже 46 днів, дав свідчення як підозрюваний, здав тест ДНК, вину і будь-яку причетність до злочину повністю заперечує, крім доказів власної невинності інших корисних для слідства відомостей повідомити не може. Однак слідчі постійно і системно, зокрема всупереч постанові слідчого судді від 26.12.2019, ухиляються від надання йому матеріалів підозри (відеофайлів) і висновку експертизи ДНДКЦ МВС No9-2/56Ф від 25.08.2016 разом з ілюстративною таблицею на 6 аркушах, який об'єктивно спростовує факт перебування пана Антоненка на місці злочину", - підкреслив адвокат.
Захист вважає, що у слідства немає об'єктивних доказів для підтвердження звинувачення, і ці дані воно намагається зібрати тільки зараз.
"Ніщо не заважає завершити досудове розслідування прямо зараз, чим дотриматись вимог п. 3 ст. 5 Конвенції, ч. 1 ст. 283 КПК України", - додав Круговий.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
и для НАС,
и для вшивой власти
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ПОВТОРЯЮ ВСЕХ - ЗНАКОВЫХ ПРЕСТУПНИКОВ - АГЕНТОВ Кремля !
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ПОВТОРЯЮ --- ВСЕХ !
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Дажэ Табачника - от уголовки..
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А теперь ВОПРОСС ??
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НА КОГО ВЛАСТЬ работает ??
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Они жэ не лохи ??
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Или ......................................
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многих сук бабушка оперила и отправила гадить
Бубочка ZERO.
Портнов довів через суд, що останні 5 років жив в Україні, й отримав право стати нардепом Йому оформили службове відрядження за межі України строком на 60 днів і неодноразово продовжували його протягом п'яти років. Рішення ухвалила суддя Волкова
Зелупне правосуддя у всій красі
Світлана Волкова у 2014 році відпустила з-під варти командира «чорної роти» спецпідрозділу «Беркут» Дмитра Садовника
с такими суддями и спецназа ГРУ эрефии не надо
У прокуратуры продажный суд у суда продажная прокуратура.
А то что невиновных людей мордовали в СИЗО, искалечив им жизнь, так это издержки производства.
У нас на допитах тріщать кістки, розриваються внутрішні органи, тіло корчиться від електрошоку... а ще слізогінний газ, підвішування на дибі та зачинення в сейфі в позі ембріона на багато годин, видирання зубів - і це неповний перелік того, що коять з людьми. Потім до камери заносять непритомним в крові.
Для жінок, до речі, жодних пом'якшень нема. Навпаки - там ще й ґвалтування різними предметами.
І сидиш в камері з пліснявою по стінах та смердючою парашею в кутку, де на 6 нар 30 зеків - причому з конченого контингенту, що ненавидять порядних людей.
А будеш опиратися - можуть закинути на прес-хату, де катуватимуть зсучені (підмусорені) зеки. Там жодні поняття не діють, можуть скалічити, вбити зґвалтувати (а гомосексуальне насильство - найстрашніше безчестя для чоловіка і довічний перехід но найнижчої касти у тюрмі). Або привезуть рідних і в тебе на очах катуватимуть їх.
Так, на суді можеш відмовитись від зізнання і сказати, що з тебе їх вибили під тортурами... Теоретично. А на практиці тебе з чергового засідання привезуть до СІЗО - і пошкодуєш про свій вчинок. Наприклад, заїдеш на згадану прес-хату. Тому люди й мовчать - бо якщо посадять, то хоч поїдеш на зону мужиком, а не пєтухом...
Сумно, але факт - ми в цьому плані недалеко від рашки. Гірше лише на підвалах ОРДЛО.
"Чего он переживает", кажеш?
Свыше 500 заключенных погибли в украинских СИЗО в 2017, - Минюст
Розумієш, про що я? Як думаєш, з яких причин загинула велика частина цих 500 людей?
В СІЗО вбити людину не складніше, аніж розчавити таргана.
Тупо закатувати на допиті. Або зробити "спробу втечі" і застрелити. Або віддати наказ підмусореним зекам - і людина "повіситься вночі" або "впаде з нар 50 разів"...
Тож нема впевненості, що Антоненко та Кузьменко взагалі вийдуть звідти живими.
У нас певно і злочинців не є, в принципі. Кожен засуджений - просто невдаха, якому не вистачило на приватного спритника-адвоката...