 Необхідності якихось надзвичайних заходів всередині України через коронавірус поки немає, - секретар РНБО Данілов

Про це він заявив в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи не повинна Україна вживати серйозніші заходи у зв'язку з коронавірусом, Данілов сказав: "Вживати такі заходи, коли у нас немає навіть натяку на появу цього вірусу всередині країни, я вважаю поки що недоречним. Якщо тільки у нас з'явиться якась ситуація, на яку ми повинні реагувати, реагування буде моментальним. У нас для цього вжито всіх необхідних заходів".

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