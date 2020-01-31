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 Необхідності якихось надзвичайних заходів всередині України через коронавірус поки немає, - секретар РНБО Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що поки немає необхідності робити якісь надзвичайні заходи всередині України через китайський коронавірус.

Про це він заявив в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи не повинна Україна вживати серйозніші заходи у зв'язку з коронавірусом, Данілов сказав: "Вживати такі заходи, коли у нас немає навіть натяку на появу цього вірусу всередині країни, я вважаю поки що недоречним. Якщо тільки у нас з'явиться якась ситуація, на яку ми повинні реагувати, реагування буде моментальним. У нас для цього вжито всіх необхідних заходів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До понеділка МОЗ має підготувати план заходів щодо недопущення занесення коронавірусу на територію України, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173170
 
 
 Топ коментарі
 
Уже не "нет необходимости", а поздно пить боржоми когда почки отказали
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Данилов- мозг,а все кто отправляет прилетевших из Китая в карантин-лохи!А не та ли это ситуация,когда лучше перебдеть!
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Не боится что с его спросят?
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Такая вот ирония судьбы.
Когда то, китайская бытовая техника, мобильные телефоны и автомобили вызывали только презрение.
Но теперь вызывают уважение.
Точно так и с китайскими вирусами вышло...
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Китайози як були бракоробами, так ними і залишились. Це відомі світові фірми відкрили там свої заводи з робототехнікою, де участь людини зводиться до мінімуму.
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Все очень просто.
Не выйдет получить конфетку по цене г-на.
А многие люди пытаются это сделать и потом искренне удивляются, когда конфетка, оказывается г-ном.
Все имеет свою цену.
Качественные товары из Китая, тоже стоят приличных денег.
Безусловно, дешевле брендов из Кореи, Японии, США, но халявы тут не буде.
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Есть сигналы других стран, достали уже.
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У нас каждый год даже грипп не объявляют, чтобы статистику не портить, пока он десятки тысяч не подкосит, а этот китайский микроб, если бахнет, никто про него и не заикнётся. Граждане будут тихо умирать от ОРВИ...
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И как же Вы Данилов среагируете/?

План хоть есть?
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Уже не "нет необходимости", а поздно пить боржоми когда почки отказали
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Все таки Посоветуйся с Сивохой , может все таки стоит , что то Замутить , -или будите действовать по Ситуации , хотя и ситуации у вас Нет. То зачем и Нужны .
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Данилов- мозг,а все кто отправляет прилетевших из Китая в карантин-лохи!А не та ли это ситуация,когда лучше перебдеть!
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На Брежнева похож, тока брови пока не отросли.
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Убіццаможна. Звичайна фотожаба на Зельку, а Бутусов ії боїться, видаляє...)))
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другими словами, пока у нас от вируса не начнут умирать, они и пальцем не пошивелят..
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ВОЗ объявила ЧП не из-за вспышки короновируса в Китае, а из-за реакции других стран

Об этом говорится в заявлении Генерального директора Всемирной организации здравоохранения в Твиттер.

«Я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с глобальной вспышкой 2019-nCoV, не из-за того, что происходит в Китае, но из-за того, что происходит в других странах», - говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедрос Аданома Гебреисуса.

«Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним», - заявил Гебреисус.https://metallurgprom.org/news/ukraine/3097-voz-objavila-chp-ne-iz-za-vspyshki-koronovirusa-v-kitae-a-iz-za-reakcii-drugih-stran.html

Зокрема йому напевне перевели слова нашого довбо..оба і брехуна:

и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Игорь Кузин отметил, сто ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относится к низкой степени риска инфицирования"



але наступний довбо..об продовжує:



Необхідності якихось надзвичайних заходів всередині України через коронавірус поки немає, - секретар РНБО Данілов

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ну ну , ждите когда нападет срачка , тогда и бумажку искать бегать будите....
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_Он, возможно быть, и не дурак, а просто лжец. А вот кто верит в бодрые заявления говорящих голов (которым на тебя наплевать!), вместо того, чтобы думать своей собственной головой - вот тот точно дурак!
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