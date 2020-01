 Під час дводенного візиту Помпео знайшов час заїхати в госпіталь до українських воїнів, - волонтер Юсупова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "Від ранку в госпіталі готувалися до прибуття важливих гостей. Увечері в травмі зібралося багато народу і ось ідуть... Я стою і тут заходять люди з камерами, потім дипломатичний пул і охорона. Слідом заходить Майк Помпео, Держсекретар США, дуже статечний чоловік, побачивши мене підходить і простягає руку "Hello, nice to meet you..."

Мені теж приємно, особливо від того, що політик зі світовим іменем найвпливовішої країни у світі, прилетівши в Україну на два дні, знайшов час приїхати і провідати поранених українських воїнів!

Я знаю, що Ви запитаєте. Ні, президента нашої країни і головнокомандувача нашою армією в госпіталі не було сьогодні, він взагалі ще жодного разу не приходив провідати поранених бійців! У людини, яка обіймає найважливішу посаду в Америці, після президента, є час на госпіталь, а у наших нових "правителів" немає !!!

Соромно і гидко. І не бігав ніхто коридорами і не забороняли стояти поруч звичайним людям, все було швидко, спокійно й організовано. Дивлячись на усміхненого політика, який гордо йде коридором госпіталю, зловила себе на думці, що ось чому вони так живуть і пишаються своєю армією і країною, тому що у них є захист в особі гідних політиків, людей, які завжди на сторожі інтересів свого народу" .

