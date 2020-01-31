 Під час дводенного візиту Помпео знайшов час заїхати в госпіталь до українських воїнів, - волонтер Юсупова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Вона зазначила: "Від ранку в госпіталі готувалися до прибуття важливих гостей. Увечері в травмі зібралося багато народу і ось ідуть... Я стою і тут заходять люди з камерами, потім дипломатичний пул і охорона. Слідом заходить Майк Помпео, Держсекретар США, дуже статечний чоловік, побачивши мене підходить і простягає руку "Hello, nice to meet you..."
Мені теж приємно, особливо від того, що політик зі світовим іменем найвпливовішої країни у світі, прилетівши в Україну на два дні, знайшов час приїхати і провідати поранених українських воїнів!
Я знаю, що Ви запитаєте. Ні, президента нашої країни і головнокомандувача нашою армією в госпіталі не було сьогодні, він взагалі ще жодного разу не приходив провідати поранених бійців! У людини, яка обіймає найважливішу посаду в Америці, після президента, є час на госпіталь, а у наших нових "правителів" немає !!!
Соромно і гидко. І не бігав ніхто коридорами і не забороняли стояти поруч звичайним людям, все було швидко, спокійно й організовано. Дивлячись на усміхненого політика, який гордо йде коридором госпіталю, зловила себе на думці, що ось чому вони так живуть і пишаються своєю армією і країною, тому що у них є захист в особі гідних політиків, людей, які завжди на сторожі інтересів свого народу" .
Если хорошо придумать, то она какая-то мутная...
Тому що USA це країна номер 1, що б там хто не говорив ... це наддержава протягом багатьох багатьох років, і навіть неважливо хто у них президент, Америка не перестає бути наддержавою при будь-якому президенті. Ось чому US так дратують Козлостан бо кацапи розуміють - мультики мультиками але вони ніколи по суті не були і не будуть наддержавою і справа тут навіть не в технологіях
"зловила себе на думці,"
Igor
Придурок навіть не доганяє, що Ігор навів цитату волонтерки.
І воно голосувало ... Читати не здатне і текст не розуміє, але право голосу отака істота чомусь має.
Но да один сидит в стране меркель подруги *****, другой на другом полушарии мира, но вам конечно же виднее, как мне и людям жить лучше в Украине.
І не з*їжджай. 8 людей поставили лайк, бо все зрозуміли, а тобі =істочнік= подавай. Статтю читати треба, а потім лізти "коментувати". Я так само стираю =источник Цензор.НЕТ=, місце зайве займає.
Зеленський - не клоун!
ги
А нашим насрать на своих же, вот и результат, в "жопу вгрызлась параша"
В День Крут охранники Зеленского не подпустили воинов ВСУ к памятнику: опубликовано скандальное видео
В интернете опубликовали видео, судя по которому видно, как охранники президента Украины Владимира Зеленского задержали воинов ВСУ, намеревавшихся поставить лампадки у памятника Героям Крут. Нашумевший ролик на своей странице в Facebook выложил майор ВСУ Роман Ковалев, которому ранее объявили строгий выговор за критику президента в интернете. Так, на видео можно увидеть, как представители госохраны подходят к военнослужащим и не позволяют пройти им к памятнику, пока там находится президент. При этом свой поступок они аргументировали тем, что проходит охранное мероприятие.
Тем временем, военные отметили, что вправе почтить память павших Героев без каких-либо ограничений и подчеркнули, что являются участниками войны за независимость Украины на Донбассе. В конечном счете, после недлительное словесной перепалки, охрана Зеленского все же пустила защитников, но только после того, как первое лицо государства покинуло территорию мемориала.
Л - лицемерие. Президент Украины Зеленский, по случаю годовщины боя под Крутами, в своем Facebook, в частности, написал: «Мы отдаем дань памяти стойкости и мужеству молодых парней, которые так же, як сегодняшние защитники Украины на востоке, являются достойным примером нашим будущим поколениям». Но вот вам свежее видео, подтверждающее, как именно президент и его охрана «чтят защитников», - возмутился Ковалев.
ПП і зараз ходить, уже не як, Президент.
А ця боягузлива гнида і не думає.
Та й не треба цієї істоти там, якщо чесно.