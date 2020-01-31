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Все про:поранення (1624) Помпео (203) Юсупова (12)

 Під час дводенного візиту Помпео знайшов час заїхати в госпіталь до українських воїнів, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталія Юсупова розповіла про візит у київський шпиталь до поранених українських воїнів Державного секретаря США Майкла Помпео.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "Від ранку в госпіталі готувалися до прибуття важливих гостей. Увечері в травмі зібралося багато народу і ось ідуть... Я стою і тут заходять люди з камерами, потім дипломатичний пул і охорона. Слідом заходить Майк Помпео, Держсекретар США, дуже статечний чоловік, побачивши мене підходить і простягає руку "Hello, nice to meet you..."

Мені теж приємно, особливо від того, що політик зі світовим іменем найвпливовішої країни у світі, прилетівши в Україну на два дні, знайшов час приїхати і провідати поранених українських воїнів!

Я знаю, що Ви запитаєте. Ні, президента нашої країни і головнокомандувача нашою армією в госпіталі не було сьогодні, він взагалі ще жодного разу не приходив провідати поранених бійців! У людини, яка обіймає найважливішу посаду в Америці, після президента, є час на госпіталь, а у наших нових "правителів" немає !!!

Соромно і гидко. І не бігав ніхто коридорами і не забороняли стояти поруч звичайним людям, все було швидко, спокійно й організовано. Дивлячись на усміхненого політика, який гордо йде коридором госпіталю, зловила себе на думці, що ось чому вони так живуть і пишаються своєю армією і країною, тому що у них є захист в особі гідних політиків, людей, які завжди на сторожі інтересів свого народу" .

Читайте також: Санкції проти РФ триватимуть до припинення агресії в Україні, - держсекретар США Помпео

Під час дводенного візиту Помпео знайшов час заїхати в госпіталь до українських воїнів, - волонтер Юсупова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173167
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля гнида, ему наплевать на наших военных и вообще на Украину.
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Ну, Зеленский не был там по двум причинам.
Во первых, в отличии от его выступлений в 95-м квартале, за посещение госпиталя ему никто не заплатит.
А во вторых, в этом госпитале нет сепаратистов.
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Лео Кот

а что Зеля тоже посещал раненых воинов?Во время двухдневного визита Помпео нашел время заехать в госпиталь к украинским воинам, а Зеленского не был тут ни разу, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 9108
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Общеизвестный факт о волонтёрах предоставленный на пресс-конференции рюкзакова , віслюка и рябокепки после которого ни в чем не винных людей обвинили в убийстве Шеремета , какие обвинения такие и факты - липовые
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Ну поэтому Дугарь до сих пор в общаге живёт - разбогатела прямо олигаршей стала 😂
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А вдруг у неё офшор на 47 миллионов Долларов США, простите, хотел сказать - на 3000 Долларов США и виллы в Италии? Она ещё могла втихаря и в Крыму при оккупации перерегистрировать имущество?
Если хорошо придумать, то она какая-то мутная...
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С точки зрения зебилов все может быть , если віслюк скажет
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"а Зеленский не был тут ни разу, - волонтер Юсупова" - это потому, что защищать его, если что, будет спецназ России?
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мордор, мокшандія, тюрма народов, імперія зла, московія, тартарія, московський улус, але ніразу не росія та ще й з великої літери, блR!
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зловила себе на думці, що ось чому вони так живуть і пишаються своєю армією і країною.
Тому що USA це країна номер 1, що б там хто не говорив ... це наддержава протягом багатьох багатьох років, і навіть неважливо хто у них президент, Америка не перестає бути наддержавою при будь-якому президенті. Ось чому US так дратують Козлостан бо кацапи розуміють - мультики мультиками але вони ніколи по суті не були і не будуть наддержавою і справа тут навіть не в технологіях
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Ну, що з земіла примітивного взяти...
Придурок навіть не доганяє, що Ігор навів цитату волонтерки.
І воно голосувало ... Читати не здатне і текст не розуміє, але право голосу отака істота чомусь має.
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когда начинаешь цитировать надо указывать источник, но да петеботам трудно свои мысли излагать приходиться только в ctrl+c ctrl+v.
Но да один сидит в стране меркель подруги *****, другой на другом полушарии мира, но вам конечно же виднее, как мне и людям жить лучше в Украине.
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Прикинь - видніше.

І не з*їжджай. 8 людей поставили лайк, бо все зрозуміли, а тобі =істочнік= подавай. Статтю читати треба, а потім лізти "коментувати". Я так само стираю =источник Цензор.НЕТ=, місце зайве займає.
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А эта Юсупова спрашивала у Помпео, почему он с Трампом зажали нам летом военную и финансовую помощь? Нет? А Зеленский спрашивал!
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Віслюк через Помпео передав Обамі повістку на допит в НАБУ в справі про розкрадання разом з Порошенком трильйона доларів допомоги яких вибив Саакашвілі Під час дводенного візиту Помпео знайшов час заїхати в госпіталь до українських воїнів, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1664
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Мы видим , что со времён Юшенко , после прихода в Украине проамериканского правительства в Украине идёт ползучий экономический захват Украины и уничтожение населения Украины .
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Судя по спаму сидят тут нанятые американские контролёры .
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Кучма советский хозяйственник создал в Украине олигархат , а ему кругом амеры мерещаться Почему же они в Польше такое не сделали ?
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так Зеленский не клоун какой-то, шоб этой дешевой показухой заниматься
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отета падіпнул - так падіпнул!
Зеленський - не клоун!
ги
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эта показуха называется рейтинг и не только. Нашему идиоту он не нужен, он самый умный и ничего не должен. никому.
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Просто Він не "чотирикратний уклоніст", знає ціну і незалежності і свободи. А завтра в якомусь госпідалі нехай чекають "інкогніто". А Менделючка розповість як це "інкогніто" щодня відвідує десятки госпіталів (покаже фото-відео якоїсь палати), передає щодня мільйони на придбання ліків, і не засне допоки не прочитає зведення з передової.
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Так когда заподозрили, то он кровь не сдавал, то быстро состряпали фотографию на которой был незажатый жгут....
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Вооот! Вот почему американцы сильны, и фильмы у них такие же. Ихний патриотизм куда более здравый, и они понимают что если не будут любить своих защитников то, либо станут жертвами других стран, либо не смогут достигнуть результата от солдат без мотивации.
А нашим насрать на своих же, вот и результат, в "жопу вгрызлась параша"
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Здорово написано! Вопрос - для кого? Украинская зелевата такого не читает. Зелевате Скотов и Шапито подавай. Кто читает, про нынешнего знают и так достаточно. В общем, печально
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Кіно можливо міг-би зняти , но і фон і реквізит не той , а ще , не дай бог , прийдеться скаать , що раша агрессор.
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Зато клоун уже 6 раз на отдых смотался , и вообще воно это трусливое недоразумение уже устало
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Только смелый человек может 4 раза уклониться и сразу пойти в Верховные главнокомандующие...
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Зеленая шестерка БОИТСЯ армии ...
В День Крут охранники Зеленского не подпустили воинов ВСУ к памятнику: опубликовано скандальное видео
В интернете опубликовали видео, судя по которому видно, как охранники президента Украины Владимира Зеленского задержали воинов ВСУ, намеревавшихся поставить лампадки у памятника Героям Крут. Нашумевший ролик на своей странице в Facebook выложил майор ВСУ Роман Ковалев, которому ранее объявили строгий выговор за критику президента в интернете. Так, на видео можно увидеть, как представители госохраны подходят к военнослужащим и не позволяют пройти им к памятнику, пока там находится президент. При этом свой поступок они аргументировали тем, что проходит охранное мероприятие.
Тем временем, военные отметили, что вправе почтить память павших Героев без каких-либо ограничений и подчеркнули, что являются участниками войны за независимость Украины на Донбассе. В конечном счете, после недлительное словесной перепалки, охрана Зеленского все же пустила защитников, но только после того, как первое лицо государства покинуло территорию мемориала.
Л - лицемерие. Президент Украины Зеленский, по случаю годовщины боя под Крутами, в своем Facebook, в частности, написал: «Мы отдаем дань памяти стойкости и мужеству молодых парней, которые так же, як сегодняшние защитники Украины на востоке, являются достойным примером нашим будущим поколениям». Но вот вам свежее видео, подтверждающее, как именно президент и его охрана «чтят защитников», - возмутился Ковалев.
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Респект.
ПП і зараз ходить, уже не як, Президент.
А ця боягузлива гнида і не думає.
Та й не треба цієї істоти там, якщо чесно.
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Помпео ищет будущие кадры. А Юсуповой только один вопрос: почему при Зеленском раненых войнов стало в разы меньше? Может проблема была не в пиаре?
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Армія, мова, віра! Помпео послав сигнали українцям, зелоху, його оточенню та бізнес еліті. Зустріч з Епіфанієм у графіку Помпео стояла другою після зустрічі з президентом, потім вже йшли зустрічі з міністрами МЗС і ЗСУ. Це сигнал не тільки владі і вірянам Православної церкви України, а й православним церквам у світі, і в першу чергу тих країн, яким США надає підтримку. Тому очікуємо, що визнання ПЦУ православними церквами пожвавиться.
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